(video) Igor Grosu, despre vettingul avocaților: „O inițiativă interesantă. Doi ani în urmă, nici evaluarea judecătorilor nu credeau că e posibilă”

15:00

Mulți oameni se confruntă cu dificultatea de a se trezi dimineața, chiar și atunci când au dormit șapte sau opt ore. Explicațiile pentru acest fenomen nu țin doar de durata somnului, ci mai ales de calitatea lui și de modul în care organismul nostru reglează ciclurile biologice. Un factor esențial este ritmul circadian, „ceasul intern” […] Articolul De ce îți e greu să te trezești dimineața chiar și după un somn lung? apare prima dată în ea.md.