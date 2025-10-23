Igor Grosu urmează exemplul Maiei Sandu și îl acuză pe Gheorghe Gonța de defăimare
EA.md, 23 octombrie 2025 07:40
După Maia Sandu, și președintele Parlamentului, Igor Grosu, îl acuză pe Gheorghe Gonța de defăimare. Jurnalistul susține că Grosu i-ar fi cerut 100.000 de lei despăgubiri și scuze publice. Gonța spune că a primit o scrisoare în care este vizat împreună cu liderul Partidului „Democrația Acasă", Vasile Costiuc, în legătură cu o emisiune difuzată pe
Acum 30 minute
07:50
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a declarat că compensațiile pentru încălzire vor fi acordate în plată monetară, iar cele pentru energia electrică vor fi incluse direct în factură. „Așa cum am spus deja, compensațiile vor fi acordate până la sfârșitul anului. În prezent, principalul nostru obiectiv este să ne asigurăm că cetățenii nu
07:50
Uniunea Europeană pregătește introducerea unui sistem de înregistrare electronică prealabilă pentru cetățenii țărilor care beneficiază de regim fără viză. Pentru a intra în spațiul Schengen, aceștia vor trebui să completeze în prealabil un formular pe un site special și să plătească o taxă de 20 de euro valabilă trei ani, scrie vinegret.cz. Noul sistem
07:50
O turistă spaniolă a căzut în interiorul unei piramide egiptene vechi de 4.000 de ani. Despre acest incident scrie Gulf News. Incidentul a avut loc pe 18 octombrie, în Piramida Roșie a faraonului Sneferu. Femeia a alunecat pe o rampă de lemn într-un coridor îngust din interiorul vechii construcții și a căzut de la o
07:50
Deputat ucrainean: „Rusia a distrus aproape tot sistemul de gaze, iar încălzirea e sub semnul întrebării” # EA.md
Deputatul Alexei Goncearenko a scris pe canalul său de Telegram că atacurile rusești au „distrus" aproape întregul sistem de gaze din Ucraina, astfel pornirea sezonului de încălzire este sub semnul întrebării. El a informat că principalele ținte ale atacului masiv al Federației Ruse, în noaptea de 22 octombrie, au fost hidrocentralele și termocentralele, relatează focus.ua.
Acum o oră
07:40
„O să mă împrumut de la Plahotniuc” – Gonța ironizează după ce ar putea fi obligat să plătească despăgubiri Maiei Sandu # EA.md
Gheorghe Gonța, reacție ironică după cererea de despăgubiri a Maiei Sandu: „Mă împrumut de la Plahotniuc sau de la Șor". „Eu am două variante, la care m-am gândit bine cum o să fac cu acești bani. Prin intermediul multiplilor avocați care s-au oferit pro-bonus să lucreze cu noi deja, eu am să apelez la avocații
07:40
Ministrul Muncii, Alexei Buzu, a răspuns în emisiunea „Rezoomat" la întrebarea dacă regretă că a numit cetățenii „bîdle". Oficialul și-a recunoscut afirmația, subliniind însă că modul în care s-a exprimat nu a fost adecvat. „- Regretați că ați numit cetățenii bîdle sau noi am interpretat greșit? – Eu cred că un ministru trebuie mereu
07:40
Marian îl dă în judecată pe Costiuc după acuzațiile privind falsificarea alegerilor de către PAS # EA.md
Deputatul PAS, Radu Marian, îl acuză pe liderul „Democrația Acasă", Vasile Costiuc, că ar fi răspândit informații false, după ce acesta a susținut într-o emisiune că PAS „și-ar fi falsificat" rezultatele alegerilor parlamentare. „Îi solicit lui Costiuc să dezmintă falsul grav spus la o emisiune, precum că PAS și-ar fi „desenat" și ar fi
07:40
Marți, Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a găzduit ceremonia de depunere a jurământului de către șapte noi procurori, care vor activa în diferite procuraturi teritoriale din țară. În cadrul evenimentului, aceștia și-au asumat oficial respectarea legii și devotamentul față de Republica Moldova. Noii procurori sunt: • Nicolae Balan – Procuratura Cimișlia • Sergiu Colesnic –
07:40
(Video) Daniela Costețchi, din nou îndrăgostită: fanii așteaptă să-l cunoască pe noul ei iubit # EA.md
După o perioadă de discreție în viața personală, Daniela Costețchi pare să fie din nou îndrăgostită. Bloggerița a lăsat să se înțeleagă, printr-un video postat pe rețelele sociale, că un nou bărbat îi aduce zâmbetul pe buze. Într-un stories, Daniela a vorbit despre iubire și încredere, menționând că există cineva care o face fericită. Deși
07:40
După Maia Sandu, și președintele Parlamentului, Igor Grosu, îl acuză pe Gheorghe Gonța de defăimare. Jurnalistul susține că Grosu i-ar fi cerut 100.000 de lei despăgubiri și scuze publice. Gonța spune că a primit o scrisoare în care este vizat împreună cu liderul Partidului „Democrația Acasă", Vasile Costiuc, în legătură cu o emisiune difuzată pe
07:40
Un student român care face naveta zilnic la Chișinău: o poveste despre perseverență și determinare # EA.md
Universitățile din Republica Moldova câștigă popularitate în rândul studenților internaționali. În anul academic 2025–2026, numărul acestora a crescut cu 376, ajungând la peste 1.100. Cele mai căutate domenii rămân Medicina, Educația și Business-ul. Un exemplu este Andrei Tudose, tânăr din România care face zilnic naveta între Iași și Chișinău pentru a studia dansul la Universitatea
07:40
Un tânăr din Chișinău și-a propus să parcurgă 500 km prin Republica Moldova în doar trei zile, pentru a strânge fonduri în sprijinul unei familii din raionul Leova. Cursa va începe pe 13 noiembrie, din Giurgiulești, și se va încheia la Ocnița, cu câteva opriri pe traseu. Alergătorul de cursă lungă îndeamnă oamenii să doneze
07:40
Fostul lider al Platformei DA și ex-candidat la alegerile parlamentare, Andrei Năstase, susține că desemnarea lui Alexandru Munteanu la funcția de prim-ministru demonstrează lipsa de asumare a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), care, potrivit lui, evită să înainteze un candidat propriu. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Important" de la postul TVC 21, transmite
07:30
„Am alte angajamente și, acum, nu am discutat despre revenirea mea la Guvern" așa a răspuns Andrei Spînu, fostul ministru al Infrastructurii și fost vicepreședinte PAS, întrebat la Onetv, dacă a fost invitat în vreo funție în noul Executiv. „Nu am discutat despre revenirea mea la Guvern. Nici nu mi-am dat interesul, nu m-am gândit
07:30
Ministrul Muncii, Alexei Buzu, a anunțat că înscrierea în sistemul de compensații va începe pe 3 noiembrie. Toți cei care doresc să beneficieze de ajutor vor trebui să depună o nouă cerere, chiar dacă au primit compensații și anul trecut. „- Mecanismul de oferire a compensațiilor pentru sezonul rece va fi același ca și
Acum 24 ore
13:30
Teatrul Național „Eugène Ionesco" din Chișinău pregătește un sfârșit de săptămână pentru toate gusturile: de la dramă profundă și lecții de viață, la comedie clasică și ironie fină. Vineri, sâmbătă și duminică, publicul este invitat să trăiască trei experiențe teatrale memorabile, semnate de regizorul Petru Vutcărău, care promite să aducă emoție, zâmbete și reflecție în
Ieri
07:30
„De la vis la coșmar”: Valerie Lungu și iubitul, în impas cu noua locuință — „Am fost lăsați baltă!” # EA.md
Influencerița Valerie Lungu și iubitul ei, Alex, pot răsufla, în sfârșit, ușurați: casa visurilor lor e aproape gata! După un an și nouă luni de muncă și bătăi de cap, Valerie și Alex Glika au reușit să se mute. Doar că, deși aveau totul planificat până la ultimul detaliu, realitatea de pe șantier i-a lovit
07:30
Elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal se pregătesc pentru vacanța de toamnă, care va dura 7 zile. Școala va fi reluată luni, 3 noiembrie.
07:30
La 17 ani, pe când alți adolescenți se bucurau de libertate și distracție, Nona Bianca din Drochia a primit vestea care i-a schimbat viața: limfom, un cancer al sistemului limfatic. „Am simțit o umflătură la gât, cât o minge de tenis. A doua zi am mers la medic. În extras scria limfom – cancer la
07:30
George Simion, președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), și Vasile Costiuc, liderul Partidului Democrația Acasă (PPDA), au semnat luni, 20 octombrie, la Palatul Parlamentului din București, un Protocol de colaborare. Potrivit oficialilor, inițiativa marchează „refacerea legăturii dintre românii din Basarabia și cei din România". „Prin acest parteneriat, consolidăm valorile comune ale identității, libertății și demnității
07:30
(Video) Bunica Maria, analist politic pe TikTok, fascinează internetul cu dragostea ei pentru cărți # EA.md
Bunica Maria, din Republica Moldova, a câștigat popularitate pe TikTok după ce a prezentat într-un videoclip cele 12 cărți pe care le-a citit în doar două luni. Ea mărturisește că citește seara, după muncă: „Decât să pierd timpul la televizor, mai bine citesc." Zilele de sărbătoare și duminicile le dedică, de asemenea, lecturii. Pe
07:30
Fostul deputat și sportiv Constantin Țuțu a făcut din nou senzație în fața presei, prezentându-se la ședința de judecată într-o ținută luxoasă semnată de brandul italian Billionaire. Constantin Țuțu, inculpat pentru îmbogățire ilicită și trafic de influență, a fost adus silit la Judecătoria Buiucani, în baza unei decizii luate anterior de magistratul Petru Păun. Astfel,
07:30
Principalele criterii pentru alegerea viitorilor miniștri în eventualul Guvern condus de Alexandru Munteanu vor fi profesionalismul și reputația. Totodată, o condiție esențială, mai degrabă implicită decât formală, este motivația candidaților. Viitorul candidat la funcția de prim-ministru din partea Partidului „Acțiune și Solidaritate" (PAS), Alexandru Munteanu, a răspuns la întrebările despre formarea noului Guvern la
07:30
Miniştrii Energiei din Uniunea Europeană au sprijinit luni propunerea de a interzice importurile de gaze ruseşti, impulsionând eforturile blocului comunitar de a reduce şi mai mult veniturile Rusiei de pe urma exporturilor de energie. „O Europă independentă energetic este o Europă mai puternică şi mai sigură. Deşi în ultimii ani am lucrat din greu şi
07:30
Candidatul PAS la funcția de premier, Alexandru Munteanu, deține cetățenie triplă: Republica Moldova, România și SUA. Informația a fost confirmată de acesta la emisiunea „Новая неделя" la TV8. Mai mult, Munteanu spune că i s-a propus și a refuzat cetățenia Franței pentru că „era deja prea mult", scrie agora.md. Alexandru Munteanu deține cetățenie americană din
07:30
Avocatul lui Vladimir Plahotniuc, Lucian Rogac, a dezvăluit cum își organizează fostul lider politic timpul în Penitenciarul nr. 13. Conform declarațiilor sale, Plahotniuc parcurge dosarele aflate în anchetă, deja completând studiul a peste 30 de volume dintr-un total de 97. „În fiecare zi, avocații îi transmit câte cinci volume pentru a le studia", a
07:20
De la politică la muzică: Botgros, după ce a refuzat să conducă prima ședință a Parlamentului, urcă seara pe scena Palatului într-un concert grandios # EA.md
Maestrul Nicolae Botgros are o zi plină pe 22 octombrie 2025 — de la Parlament, direct pe scenă. În noua sa calitate de deputat PAS, celebrul dirijor ar trebui să participe la prima ședință a Legislativului ales pe 28 septembrie, însă seara îl prinde la Palatul Național, unde va susține un concert grandios alături de
07:20
Tragedie la Orhei: Un bărbat și-a pierdut viața după ce a fost strivit de o scară metalică căzută dintr-o remorcă # EA.md
Tragedie la Orhei: Un bărbat de 72 de ani a murit după ce o scară metalică dintr-o remorcă l-a lovit mortal. Vehiculul, un Peugeot, era condus de un șofer fără permis de conducere. „La data de 20 octombrie 2025, în jurul orei 11:30, pe o st
07:20
Ministrul în exercițiu al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a afirmat că își va păstra funcția și în noul Cabinet de Miniștri. Potrivit oficialului, alți trei colegi își vor continua activitatea în aceleași instituții. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la Cinema 1. „Eu cred că asta va fi prerogativa prim-ministrului […] Articolul Bolea rupe tăcerea: Cine sunt cei patru miniștri care nu pleacă din noul Guvern apare prima dată în ea.md.
21 octombrie 2025
13:30
Nicolae Botgros dezvăluie motivul pentru care a refuzat să conducă prima ședință a noului Parlament # EA.md
Deși dimineața zilei de 20 octombrie își exprimase „onorarea” de a deschide prima ședință a Parlamentului, maestrul Nicolae Botgros și-a schimbat decizia rapid. Viitorul deputat PAS a explicat că are „mai multe necazuri pe cap”, de aceea, nu poate prezida ședința, transmite tv8.md. „Eu sunt afectat acum și am și copilul în spital, am […] Articolul Nicolae Botgros dezvăluie motivul pentru care a refuzat să conducă prima ședință a noului Parlament apare prima dată în ea.md.
11:50
Câștigă 9.692 USD zilnic venit pasiv: minează BTC, DOGE, SOL și ETH — viitorul simplu și fără stres al mineritului de criptomonede # EA.md
În trecut, mineritul de criptomonede era considerat un hobby pentru cunoscători. Bitcoin, DOGE, SOL și ETH necesitau echipamente costisitoare, zgomotoase și greu de întreținut. Acea epocă a trecut. Astăzi, o nouă platformă schimbă modul în care oamenii câștigă bani din criptomonede. HashJ este una dintre cele mai reputate și inovatoare companii din domeniul cloud mining. […] Articolul Câștigă 9.692 USD zilnic venit pasiv: minează BTC, DOGE, SOL și ETH — viitorul simplu și fără stres al mineritului de criptomonede apare prima dată în ea.md.
11:50
Ce trebuie să știi despre munca de model peste hotare: discuție cu curatorul agenției Prestige Model Agency # EA.md
Industria modei pare mereu puțin glamuroasă și chiar misterioasă. Însă atunci când vine vorba de o activitate reală în străinătate, apar multe întrebări – de la documente și contracte până la cele mai practice detalii. Pentru a clarifica toate aspectele, am discutat cu Agenția de Modele Prestige și cu un curator care în fiecare zi […] Articolul Ce trebuie să știi despre munca de model peste hotare: discuție cu curatorul agenției Prestige Model Agency apare prima dată în ea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
07:20
Numărul ministerelor din viitorul Guvern al Republicii Moldova ar putea suferi modificări. Despre aceasta a vorbit deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) Dorian Istratii, în cadrul unei emisiuni televizate, menționând că structura Executivului ar putea fi ajustată în funcție de viziunea viitorului premier. Potrivit parlamentarului, nu este exclus ca noul Cabinet să vină cu […] Articolul PAS ia în calcul schimbări: numărul ministerelor ar putea fi modificat în viitorul Guvern apare prima dată în ea.md.
07:20
Doina Dascăl, din satul Șuri, raionul Drochia, acuză autoritățile judiciare că au mușamalizat cazul accidentului în care și-a pierdut cei doi fii, în vârstă de 16 și 14 ani. Femeia susține că tragedia ar fi fost provocată de un echipaj de poliție. Tragicul accident a avut loc în satul Chetrosu, raionul Drochia, în seara de […] Articolul O femeie acuză poliția: „Mi-au ucis doi copii și au încercat să mușamalizeze cazul!” apare prima dată în ea.md.
07:20
Oleg Spînu îl contrazice pe tatăl Andreei Cuciuc. Povestește cu lux de amănunte ce s-a întâmplat în noaptea când fiica lui Igor Cuciuc și-a pierdut viața # EA.md
Oleg Spînu rupe tăcerea și aduce la lumină noi detalii tulburătoare despre noaptea tragediei în care Andreea Cuciuc, fiica interpretului Igor Cuciuc, și-a pierdut viața. Artistul contrazice o parte dintre declarațiile făcute anterior de tatăl tinerei și oferă propria sa versiune despre ceea ce s-a întâmplat în acea seară fatidică, în încercarea de a clarifica […] Articolul Oleg Spînu îl contrazice pe tatăl Andreei Cuciuc. Povestește cu lux de amănunte ce s-a întâmplat în noaptea când fiica lui Igor Cuciuc și-a pierdut viața apare prima dată în ea.md.
07:20
Vladimir Plahotniuc va sta încă 30 de zile în arest preventiv. Decizia a fost pronunțată luni, 20 octombrie 2025, de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Solicitarea a venit din partea procurorilor Anticorupție, care argumentează cererea prin faptul că Plahotniuc s-a eschivat de la justiție timp de șase ani, utilizând mai multe identități false, lucru care […] Articolul Plahotniuc, încă 30 de zile în arest preventiv! apare prima dată în ea.md.
07:20
„Strigă de parcă-s la protest” – Se aprinde scena showbiz-ului! Natalia Proca lansează săgeți către Magnat și Feoctist # EA.md
Un nou val de controverse zguduie scena muzicală din Republica Moldova. Interpreta Natalia Proca și-a exprimat recent dezamăgirea față de direcția industriei muzicale și selecția artiștilor care urcă pe marile scene. Pe Facebook, ea a comentat tranșant, făcând aluzii directe la Magnat și Feoctist prin fraza „Dă-mă mamă după Niura”, făcănd aluzii la piesa „Dă-mă […] Articolul „Strigă de parcă-s la protest” – Se aprinde scena showbiz-ului! Natalia Proca lansează săgeți către Magnat și Feoctist apare prima dată în ea.md.
07:10
(Video) Roman Iagupov reinventează hitul „Dj Vasile” – duet surpriză cu o artistă din România! # EA.md
„Zdob și Zdub” readuce la viață hitul lor legendar „Dj Vasile”, la 16 ani de la lansare! De această dată, piesa capătă un suflu nou datorită unui duet inedit între solistul trupei, Roman Iagupov, și una dintre cele mai iubite voci din România – Loredana. Pe contul oficial de TikTok al trupei a apărut un […] Articolul (Video) Roman Iagupov reinventează hitul „Dj Vasile” – duet surpriză cu o artistă din România! apare prima dată în ea.md.
07:10
Irina Vlah, lidera Partidului Republican „Inima Moldovei” – formațiune a cărei activitate este suspendată temporar pe durata examinării unei cauze civile – a publicat pe pagina sa un editorial în care analizează rezultatele recente ale alegerilor. Potrivit acesteia, victoria nu aparține Partidului Acțiune și Solidaritate, ci mai degrabă reflectă eșecul opoziției, care „a pierdut singură […] Articolul Editorial semnat de Irina Vlah: „Nu PAS a câștigat alegerile – opoziția le-a pierdut!” apare prima dată în ea.md.
07:10
„Ai pupat Satana!” – Alina Stoianov dezvăluie culisele colaborării cu Till Lindemann, după apariția incendiară din videoclipul „Prostitution” care a zguduit internetul # EA.md
Videoclipul piesei „Prostitution”, lansat de solistul trupei Rammstein, Till Lindemann, și filmat recent la Chișinău, a provocat numeroase reacții în spațiul public. Actrița Alina Stoianov, care apare în producție în scene puternice și provocatoare, inclusiv unele în care este semidezgolită, a povestit despre experiența sa de filmare alături de artistul german. „Colaborarea cu Till […] Articolul „Ai pupat Satana!” – Alina Stoianov dezvăluie culisele colaborării cu Till Lindemann, după apariția incendiară din videoclipul „Prostitution” care a zguduit internetul apare prima dată în ea.md.
07:10
O femeie și-a pierdut viața luni dimineața, după ce a fost lovită de un automobil Dacia Logan pe șoseaua de centură din municipiul Bălți. Conform tvn.md, victima ar fi traversat strada neregulamentar, în afara trecerii pentru pietoni. În urma impactului puternic, femeia a decedat pe loc. La fața locului au intervenit polițiștii, care urmează […] Articolul O femeie a fost lovită mortal de un automobil pe șoseaua de centură din Bălți apare prima dată în ea.md.
07:10
Maia Sandu îl pune la respect pe Gheorghe Gonţa: „Îmi cere 100.000 de lei ca să șterg imagini și să îmi cer scuze public!” # EA.md
Președinta Maia Sandu solicită jurnalistului Gheorghe Gonța 100.000 de lei pentru prejudiciu moral, susținând că acesta a făcut afirmații defăimătoare într-un editorial video. În caz că cererea nu va fi onorată, șefa statului intenționează să îl acționeze în justiție, a declarat Gonța. „Maia Sandu îmi cere 100 de mii de lei. Prin intermediul avocatului său, […] Articolul Maia Sandu îl pune la respect pe Gheorghe Gonţa: „Îmi cere 100.000 de lei ca să șterg imagini și să îmi cer scuze public!” apare prima dată în ea.md.
07:10
Scene șocante din Ucraina: Un bărbat fuge cu o femeie rănită în brațe, în timp ce civili sunt împușcați de ruși pe străzile din Pokrovsk # EA.md
Un bărbat a fugit cu o femeie rănită în brațe către militarii ucraineni, după ce trupele ruse au deschis focul asupra civililor pe străzile din Pokrovsk. Scene dramatice au fost surprinse de un militar ucrainean cu ajutorul unei drone Mavic, scrie adevarul.ro. Imaginile au fost făcute publice de prezentatorul TV ucrainean Denis Hristov pe canalul […] Articolul Scene șocante din Ucraina: Un bărbat fuge cu o femeie rănită în brațe, în timp ce civili sunt împușcați de ruși pe străzile din Pokrovsk apare prima dată în ea.md.
07:10
Soroceanul Robert Gatman, cetățean de onoare al Iașului, parte din echipa care a creat cea mai mică inimă artificială pentru copii! # EA.md
Doi tineri moldoveni, Robert Gatman și Vlad Onceanu, studenți la medicină în Iași, au fost desemnați cei mai tineri cetățeni de onoare ai municipiului, în semn de recunoaștere pentru o realizare deosebită în domeniul medicinei. Cei doi fac parte din echipa MAVIS Artificial Heart, care a dezvoltat cea mai mică inimă artificială din lume destinată […] Articolul Soroceanul Robert Gatman, cetățean de onoare al Iașului, parte din echipa care a creat cea mai mică inimă artificială pentru copii! apare prima dată în ea.md.
07:10
Șoșoacă amenință: „Îi rup picioarele lui Zelenski” — discurs incendiar la un eveniment pro-rus # EA.md
Întoarsă de la gala aniversară a postului Russia Today, Diana Șoșoacă a fost invitată, ca vorbitor principal, la reuniunea Asociației Internaționale „Prietenii Rusiei” — Pietro Stramezzi, scrie adevarul.ro. La eveniment, aceasta s-a lăudat că l-a întâlnit pe Vladimir Putin, la aniversarea a 20 de ani de când a fost lansat postul de propagandă rusească Russia […] Articolul Șoșoacă amenință: „Îi rup picioarele lui Zelenski” — discurs incendiar la un eveniment pro-rus apare prima dată în ea.md.
07:10
„Cerere disperată de dreptate!” Familia fetei din Bălți, căzută de la etajul 7, solicită redeschiderea cazului # EA.md
Familia Sandrei Carii cere dreptate în cazul morții fiicei de 23 de ani, care ar fi căzut de la etajul șapte al unui bloc de locuit din Bălți, după ce aceasta a mers în vizită la o prietenă. Familia crede că nu a fost un incident și cere procuraturii redeschiderea cazului, scrie nordinfo.md. „De ce […] Articolul „Cerere disperată de dreptate!” Familia fetei din Bălți, căzută de la etajul 7, solicită redeschiderea cazului apare prima dată în ea.md.
07:10
(Video) „Văi, urodule, te fărâm!” – Scenă halucinantă la o benzinărie din Botanica: o femeie s-a năpustit asupra unui tânăr și i-a făcut praf mașina # EA.md
Scene tensionate, în miez de noapte, la o benzinărie din sectorul Botanica al capitalei. O femeie, supărată după ce ar fi zgâriat mașina unui tânăr, a explodat de furie, lovind automobilul și adresând înjurături minute în șir. Totul a fost surprins într-un video care a ajuns pe rețelele de socializare, scrie UNIMEDIA. Martorii spun că […] Articolul (Video) „Văi, urodule, te fărâm!” – Scenă halucinantă la o benzinărie din Botanica: o femeie s-a năpustit asupra unui tânăr și i-a făcut praf mașina apare prima dată în ea.md.
20 octombrie 2025
16:10
Într-o relație de cuplu este nevoie de multă înțelegere și…dragoste! Dar iată că, se pare că există anumite zodii care sunt mai dificil de iubit, vezi în rândurile ce urmează care sunt acestea și de ce e atât de dificil să le iubești. Fecioara Persoanele născute în zodia Fecioară sunt, de departe, cele mai independente […] Articolul Se zice că e mai greu să iubești aceste 3 zodii. Vezi care sunt ele apare prima dată în ea.md.
15:00
De la numerar la criptomonede: Cum își schimbă românii obiceiurile financiare în 2025 România trăiește o revoluție financiară tăcută, dar profundă. În 2025, tot mai mulți români se îndepărtează de plățile tradiționale în numerar și adoptă soluții digitale – de la plăți contactless și portofele electronice până la investiții în criptomonede. Această transformare nu […] Articolul De la numerar la criptomonede: Cum își schimbă românii obiceiurile financiare în 2025 apare prima dată în ea.md.
07:20
Liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, afirmă că nu va renunța la mandatul de deputat și că formațiunea sa este pregătită să fie o opoziție responsabilă în Parlament. Deși susține că partidul nu vizează funcții, Usatîi spune că s-ar vedea lucrând eficient în viitoarea comisie pentru integrare europeană. „Noi nu mergem pentru funcții, dar pentru […] Articolul Renato Usatîi dezvăluie ce comisie parlamentară vizează: „Acolo pot fi cel mai util” apare prima dată în ea.md.
