Aur pentru Moldova: Divinurile Cuza Vodă, premiate la Concours Mondial de Bruxelles 2025

Trei bărbați de 45, 35 și 24 de ani, acuzați de comiterea infracțiunii de trafic de droguri, au fost trimiși pe banca acuzaților, anunță joi, 23 octombrie, Procuratura Generală (PG). Potrivit probelor, primul învinuit, proprietarul unui local din capitală, acționând împreună şi de comun acord cu tânărul său de 24 de ani, dar şi cu...