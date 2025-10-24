Expert, la Moldova 1: Vehiculele plug-in hibrid sunt eficiente doar dacă sunt încărcate corect și folosite responsabil
Moldova1, 24 octombrie 2025 15:10
Majoritatea proprietarilor de vehicule plug-in nu le folosesc în mod optim. Mulți conduc aceste mașini ca pe hibride obișnuite, folosind motorul pe combustie. Astfel că datele colectate din sistemele electronice ale vehiculelor arată că, în funcție de sezon, emisiile reale ale acestora pot fi de la 3.5 până la 5 ori mai mari decât cele indicate de producători, a remarcat Ruslan Nercaș, expert invitat în platoul emisiunii „Bună dimineața”, de la Moldova 1.
Atacuri masive rusești în sudul și estul Ucrainei: cel puțin cinci morți și zeci de răniți # Moldova1
Trei persoane au murit și alte 22 au fost rănite, printre care și copii, în urma unui bombardament masiv lansat de armata rusă asupra cartierului Korabelnîi din orașul Herson. Printre răniți se numără un bărbat de 83 de ani și două femei în vârstă de 61 și 62 de ani, care au suferit traumatisme craniene și leziuni provocate de explozie, potrivit Administrației Militare Regionale Herson.
Expert, la Moldova 1: Vehiculele plug-in hibrid sunt eficiente doar dacă sunt încărcate corect și folosite responsabil # Moldova1
Lionel Messi nu are de gând să-și agațe ghetele în cui. Super-starul argentinian și-a prelungit contractul cu Inter Miami pe încă 3 ani. Anunțul a fost făcut de clubul din Florida pe sursele oficiale din mediul online.
Moldova este UE! Țurcan Alexandru: „Europa nu este un vis îndepărtat, ci un drum care se vede tot mai clar aici, acasă, în Moldova” # Moldova1
Țurcan Alexandru este fondatorul companiei KAIZEN WAY și beneficiar al programelor ODA, prin care a reușit să dezvolte proiecte locale și să aducă valoare în comunitățile din Moldova.
Peste 1.8 milioane de țigări, ascunse printre puieți decorativi: Captură anunțată la postul vamal Lipcani – Rădăuți-Prut # Moldova1
Peste 1.8 milioane de țigări de contrabandă au fost depistate la postul vamal Lipcani – Rădăuți-Prut. Acestea erau ascunse în două autocamioane care urmau să ajungă la București și transportau, oficial, puieți decorativi. Șase cetățeni originari din raionul Briceni, cu vârste cuprinse între 21 și 53 de ani, au fost reținuți în acest caz.
Cetățenii care au achitat în avans consumul de gaze naturale la Moldovagaz nu vor pierde banii, dă asigurări șeful de la Energocom # Moldova1
Persoanele care au achitat în avans sau au acumulat datorii față de Moldovagaz vor regăsi aceste sume transferate automat către Energocom, compania care a preluat, din septembrie curent, responsabilitatea de furnizare a gazelor naturale și emitere a facturilor pentru consumatorii din Republica Moldova.
Tragedie pe un șantier din Chișinău: Un muncitor a murit electrocutat, după ce s-a apropiat de o linie electrică # Moldova1
Un bărbat și-a pierdut viața după ce s-a electrocutat pe un șantier privat dintr-o suburbie a municipiului Chișinău. Potrivit companiei „Premier Energy Distribution”, tragedia s-a produs la începutul săptămânii curente, în timpul descărcării materialelor de construcție, când bena unei autobasculante s-a ridicat prea aproape de firele unei linii electrice de 10 kV.
Misiune de evacuare din Gaza: patru cetățeni palestinieni vor ajunge la familiile lor din R. Moldova # Moldova1
Patru cetățeni palestinieni, soți ai cetățenilor moldoveni, sunt evacuați din Gaza și vor fi aduși în Republica Moldova. Informația a fost comunicată vineri, 24 octombrie, de vicepremierul în exercițiu Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, la evenimentul în care și-a prezentat raportul de activitate în Guvernul condus de Dorin Recean.
Vladimir Bolea: Primul zbor low cost de la Mărculești „într-un an” și tren spre aeroportul din Chișinău până la Paște # Moldova1
Primul zbor low cost ar putea decola de pe aeroportul din Mărculești, raionul Florești, peste un an, a anunțat vicepremierul în exercițiu Vladimir Bolea vineri, 24 octombrie, într-o conferință de presă în cadrul căreia a prezentat bilanțul activității Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) din ultimii patru ani. Totodată, oficialul a declarat că noua ruta de tren care urmează să lege centrul Chișinăului de Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău va fi lansată în primăvara anului 2026, aceasta fiind inclusă în Planul de Creștere Economică de 1.9 miliarde de euro, finanțat de Uniunea Europeană.
Vetting pentru avocați? Igor Grosu salută inițiativa. Veronica Mihailov-Moraru spune că transmite un mesaj politic # Moldova1
„O inițiativă interesantă”, astfel a calificat președintele Parlamentului, Igor Grosu, propunerea președintei Maia Sandu ca și avocații să fie supuși unui proces de evaluare externă, similar celui aplicat judecătorilor și procurorilor. Solicitat de jurnaliști după consultările de vineri, 24 octombrie, de la Președinție, privind desemnarea premierului, Igor Grosu a adăugat că este nevoie de un dialog sincer în interiorul breslei avocaților.
Mihai Popșoi, mulțumit de realizările din cei doi ani de mandat: „Republica Moldova este astăzi un stat respectat, cu o deschidere internațională fără precedent” # Moldova1
Republica Moldova este astăzi un stat respectat, cu o deschidere internațională fără precedent. De fiecare dată, în pofida resurselor modeste, autoritățile au venit în sprijinul cetățenilor aflați în nevoie, iar consolidarea parcursului european a fost și rămâne un obiectiv central. Declarațiile au fost făcute de vicepremierul în exercițiu Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, care și-a prezentat vineri, 24 octombrie, raportul de activitate în cadrul Guvernului condus de Dorin Recean.
CtEDO condamnă Rusia pentru abuzuri grave în regiunea transnistreană: peste 100.000 de euro despăgubiri pentru cinci victime # Moldova1
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a confirmat, printr-o hotărâre pronunțată la 23 octombrie 2025, încălcări grave ale drepturilor omului comise în regiunea transnistreană. Patru cauze, care vizează cinci locuitori ai regiunii, au fost câștigate de reclamanți asistați de avocații Asociației Promo-LEX. Curtea a stabilit responsabilitatea Federației Ruse pentru detenții ilegale, tratamente inumane, restrângerea libertății de exprimare și a circulației, obligând Moscova să plătească despăgubiri totale de peste 100.000 de euro. Republica Moldova nu a fost găsită vinovată, însă hotărârea scoate în evidență vulnerabilitatea cetățenilor din stânga Nistrului și necesitatea unor măsuri urgente de protecție.
Veronica Mihailov-Moraru, la final de mandat în Guvernul Recean: 103 judecători și procurori au promovat vettingul # Moldova1
Mai mult de jumătate din acțiunile prevăzute în strategia de reformă a justiției au fost implementate, 103 magistrați și procurori au promovat procesul de evaluare externă, iar numărul instanțelor și procuraturilor a fost optimizat. Totodată, Curtea Supremă de Justiție (CSJ) funcționează într-o componență redusă și mai diversă, iar peste o sută de judecători și procurori tineri au fost angajați în sistem, în ultimii doi ani, a raportat vineri, 24 octombrie, ministra în exercițiu a Justiției, Veronica Mihailov-Moraru.
Vitalie Damașcan a jucat un nou meci în cupele europene! Echipa sa de club Zrinjski Mostar a pierdut partida cu Mainz # Moldova1
Echipa moldoveanului Vitalie Damașcan, Zrinjski Mostar, a pierdut meciul cu formația germană FC Mainz din etapa a doua a grupei unice a Ligii Conferințelor, a treia competiție valorică inter-cluburi din Europa. Formația lui Damașcan a fost învinsă cu 0-1, iar atacantul a intrat în teren în repriza secundă.
Campioana României a fost învinsă pe Arena Națională din București de formația italiană Bologna Calcio, scor 1:2. FCSB a început meciul de pe teren propriu cu Bologna Calcio în mod dezastruos, fiind condusă încă din minutul 9, atunci când Adrian Șut a comis o gafă inexplicabilă.
„Motive subiective”: Singurul deputat socialist care nu a votat candidatura lui Stoianoglo la funcția de spicher # Moldova1
Deputatul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Adrian Lebedinschi, este singurul din fracțiunea parlamentară a acestei formațiuni care nu a votat pentru candidatura lui Alexandr Stoianoglo, propus de Blocul „Alternativa”, la funcția de președinte al Parlamentului. Lebedinschi a explicat, la emisiunea „Bună seara” de la Moldova 1, că decizia de a nu-l susține pe Stoianoglo a fost una „personală”.
Albiile râurilor din R. Moldova, reabilitate pe o distanță de peste 70 km: Investiții de 70 de milioane de lei # Moldova1
Protecția resurselor de apă, gestionarea deșeurilor și adaptarea la schimbările climatice sunt principalele direcții de dezvoltare pe care s-a axat activitatea Ministerului Mediului în ultimii patru ani.
President Maia Sandu has officially appointed economist Alexandru Munteanu as her candidate for prime minister. The decree was signed on Friday, October 24, following discussions between the president and the parliamentary faction of the Action and Solidarity Party (PAS).
Ciclistul francez reținut în Rusia, în timp ce încerca să stabilească un record mondial, a părăsit țara. A stat 50 de zile în detenție # Moldova1
Ciclistul francez Sofiane Sehili, reținut la începutul lunii septembrie în regiunea Primorie și acuzat ulterior de trecere ilegală a frontierei de stat, a părăsit Rusia, a anunțat avocata sa, Alla Kușnir.
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a aprobat numirea a trei procurori în funcția de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție (PA). Funcțiile au revenit procurorilor Victor Muntean, Ina Frunză-Bargan și Ion Pripa, propuși de procurorul-șef al PA, Marcel Dumbravan.
Alexandru Munteanu, desemnat candidat la funcția de premier. Decretul a fost semnat de Maia Sandu # Moldova1
Președinta Maia Sandu l-a desemnat pe economistul Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de premier. Decretul a fost semnat vineri, 24 octombrie, la puțin timp după consultările cu fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate.
Moldova este UE! Tatiana Motinga: „Moldova este Europa – prin afaceri de familie și tradiție autentică” # Moldova1
Europa ne inspiră prin respectul pentru calitate și prin puterea afacerilor de familie. În Moldova, Tatiana Motinga și echipa Granier demonstrează că și aici se poate construi un brand autentic, cu rădăcini locale și viziune europeană.
Poșta Moldovei lansează marca poștală „80 de ani de la fondarea Organizației Națiunilor Unite” # Moldova1
Poșta Moldovei lansează o marcă poștală dedicată împlinirii a 80 de ani de la fondarea Organizației Națiunilor Unite. Emisiunea filatelică este completată de plicul „Prima zi”.
Încă un ministru din Guvernul Recean nu se va regăsi în viitorul Executiv: Sergiu Lazarencu alege funcția de deputat # Moldova1
Încă un membru al Guvernului Recean nu se va regăsi în viitorul Cabinet de miniștri. Ministrul în exercițiu al Mediului, Sergiu Lazarencu, a anunțat vineri, 24 octombrie, că renunță la portofoliul de ministru în favoarea celui deputat, după ce a fost ales pe lista electorală a Partidului Acțiune și Solidaritate la alegerile parlamentare din 28 septembrie.
Consiliul European felicită R. Moldova pentru progresele în procesul de aderare la UE, dar nu anunță când va deschide negocierile cu Chișinăul # Moldova1
Consiliul European felicită autoritățile Republicii Moldova pentru angajamentul lor ferm și pentru măsurile eficiente luate în vederea protejării integrității procesului electoral recent, se arată în concluziile Consiliul European a adoptate joi, 23 octombrie, privind Republica Moldova.
Anunțarea candidaturii viitorului premier înaintea consultărilor „nu e un caz deosebit”: „În alte state, se știe cine va fi viitorul prim-ministru, dacă învinge un partid sau altul” # Moldova1
Puterea și opoziția trebuie să coopereze pentru a asigura stabilitatea politică într-un moment-cheie pentru Republica Moldova, susțin analiștii politici. Viorica Țîcu a amintit, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că actuala guvernare are drept obiectiv semnarea Tratatului de Aderare la UE până în 2028, iar Nicolae Negru a subliniat că, într-o democrație parlamentară, partidele ar trebui să se concentreze pe dialog politic pentru atingerea obiectivelor naționale.
Cinci persoane rănite, printre care un copil, în urma unui atac cu dronă în apropiere de Moscova # Moldova1
Cinci persoane, inclusiv un copil, au fost rănite în orașul Krasnogorsk din regiunea Moscovei, după ce o dronă ucraineană a lovit, în dimineața zilei de 24 octombrie, un bloc de locuințe cu mai multe etaje, potrivit guvernatorului Andrei Vorobiov. Potrivit autorităților, drona a pătruns într-un apartament de la etajul 14 al unui imobil de pe bulevardul Cosmonauților.
„De la zgomot, lumea pierde auzul”: Zonele din Chișinău afectate cel mai mult de poluarea fonică # Moldova1
Ecologiștii dau un semnal de alarmă și spun că poluarea fonică este un domeniu neglijat. Deși s-au făcut măsurători și se cunosc zonele unde persistă grade înalte de poluare fonică, măsurile de intervenție se lasă așteptate. Plantarea copacilor poate atenua efectele poluării fonice - un fenomen care nu se vede, dar se aude, susțin ecologiștii.
Tot mai mulți tineri romi aleg să studieze: 110 burse de merit oferite de MEC în noul an de studii # Moldova1
Un număr de 110 elevi și studenți de etnie romă vor beneficia, în anul de studii 2025–2026, de burse de merit în valoare de 1.200 de lei lunar. Sprijinul este oferit de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) pentru a încuraja tinerii romi să își continue studiile și să obțină performanțe academice remarcabile.
Corespondență Dan Alexe | Summit UE: noi sancțiuni împotriva Rusiei, nu însă și confiscarea activelor din Europa # Moldova1
Summitul UE de toamnă de la Bruxelles, de joi, 23 octombrie, s-a încheiat fără o decizie clară în privința confiscării activelor rusești depuse în Europa. Au fost luate o serie întreagă de alte decizii: interzicerea cumpărării de gaz lichid (GNL) rusesc, apoi fișarea petrolierelor fantomă și sancțiuni asupra țărilor terțe care se oferă ca intermediari pentru hidrocarburile rusești.
Avioane militare ruse au încălcat spațiul aerian al Lituaniei. NATO a ridicat avioane de vânătoare # Moldova1
Două avioane militare ruse au încălcat spațiul aerian al Lituaniei în seara zilei de 23 octombrie, a anunțat președintele lituanian Gitanas Nausėda pe rețeaua X. Potrivit acestuia, incidentul reprezintă „o încălcare gravă a dreptului internațional și a integrității teritoriale a Lituaniei” și menționează „necesitatea consolidării apărării antiaeriene europene”. Ministerul Afacerilor Externe al Lituaniei urmează să convoace reprezentanții ambasadei Rusiei pentru a exprima un protest oficial.
Oficial: Candidatura lui Alexandru Munteanu, înaintată de PAS președintei Maia Sandu pentru desemnarea în funcția de premier # Moldova1
Consiliul Politic al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS ) a decis să-i propună președintei Maia Sandu candidatura lui Alexandru Munteanu la funcția de prim-ministru al R. Moldova. Propunerea va fi înaintată la consultările cu șefa statului ale fracțiunii majoritare din Parlament, care vor avea loc vineri, 24 octombrie.
Armand Goșu, la Moldova 1: „Trump și-a pierdut răbdarea. Occidentul încearcă să-l forțeze pe Putin să oprească războiul” # Moldova1
Noul pachet de sancțiuni economice impuse de Statele Unite și Uniunea Europeană reprezintă o încercare coordonată a Occidentului de a-l determina pe liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, să accepte o încetare a ostilităților în Ucraina, susține analistul politic Armand Goșu. Aceste măsuri au atât o componentă economică strategică, cât și una geopolitică, orientată spre reconfigurarea raportului de forțe dintre Washington, Moscova și Kiev, a afirmat Goșu, la Moldova 1.
Comisia Europeană va evalua, în noiembrie, progresele R. Moldova pe calea aderării la UE. Gherasimov: „S-a muncit foarte mult” # Moldova1
Comisia Europeană va evalua, în luna noiembrie curent, reformele efectuate în ultimul an de statele candidate pentru aderarea la Uniunea Europeană (UE), inclusiv R. Moldova. Vicepremierul în exercițiu pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, se declară convinsă că R. Moldova „va înregistra succese”.
Luptătorul moldovean Alexandrin Guțu, campion mondial la categoria „sub 23 de ani” pentru al 3-lea an la rând # Moldova1
Luptătorul moldovean de stil greco-roman Alexandrin Guțu a cucerit medalia de aur la Campionatele Mondiale de tineret „sub 23 de ani”, care se desfășoară la Novi Sad, în Serbia. El a evoluat în concursul categoriei de greutate de până la 82 de kilograme.
Companiile petroliere de stat chineze au suspendat achiziționarea de petrol rusesc după noile sancțiuni ale SUA # Moldova1
Companiile petroliere de stat chineze au suspendat achizițiile de țiței rusesc transportat pe mare după ce Statele Unite au impus sancțiuni împotriva Rosneft și Lukoil - două dintre cele mai mari companii petroliere rusești. Această informație a fost raportată de mai multe surse Reuters din industrie, scrie The Insider.
Inginerii ruși au restabilit legătura centralei nucleare Zaporojie cu sistemul energetic al Ucrainei, după ce timp de o lună instalația a depins de generatoare diesel de rezervă, scrie The Guardian.
Peste 2200 de imobile din capitală, deservite de Termoelectrica, au fost deja conectate la agentul termic. Printre acestea se numără majoritatea grădinițelor, școlilor și instituțiilor medicale.
Un loc fascinant pentru ardențíi amatori ai fotbalului este Muzeul Fotbalului din București. Tricouri ale marilor legende precum Gheorghe Hagi, Mircea Lucescu, Pele sau Ronaldo, ghete, trofee, poze, un ecran uriaș - toate creează o călătorie interesantă prin istoria sportului-rege.
„E profesionist”, dar „nu vom susține Guvernul PAS”: Cum au decurs consultările Maiei Sandu cu opoziția parlamentară pentru desemnarea premierului # Moldova1
Consultările inițiate de președinta Maia Sandu privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru au început joi, 23 octombrie, la amiază. La Președinție sunt așteptați astăzi reprezentanții celor cinci fracțiuni parlamentare care s-au declarat în opoziție la ședința de constituire a noului Parlament. Până la această oră, la discuții s-au prezentat două partide – „Democrația Acasă” și Partidul Nostru. În următoarele ore, la Președinție sunt așteptați reprezentanții Blocului „Alternativa” și ai Partidului Socialiștilor. Singurii care au refuzat să participe la consultări sunt comuniștii.
Doar 37 dintre cei 101 deputați din noul Parlament al R. Moldova, constituit pe 22 octombrie, sunt femei – adică 36,6%. Deși concurenții electorali au respectat cota de gen de 40% pe listele de candidați, femeile au fost plasate pe locuri mai puțin eligibile. În ultimele trei decenii, reprezentarea femeilor în Legislativ a crescut de la 3,7% în anii ’90 la peste 43% în mandatul trecut. Totuși, experții atenționează că lipsa unui echilibru real în procesul decizional poate dăuna unor politici publice.
Titlul onorific „Doctor Honoris Causa”, conferit la Chișinău profesorului român Sorin-Mihai Cîmpeanu # Moldova1
Titlul onorific „Doctor Honoris Causa” i-a fost conferit profesorului român Sorin-Mihai Cîmpeanu, președintele Consiliului Național al Rectorilor din România. Ceremonia s-a desfășurat joi, 23 octombrie, la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu”.
„R. Moldova nu mai poate fi șantajată”: Ministrul Junghietu explică de ce plătim prețuri ridicate la gazele naturale # Moldova1
Republica Moldova a intrat într-o nouă etapă a independenței energetice, reușind să elimine dependența de gazele rusești, să diversifice sursele de aprovizionare și să avanseze rapid în proiectele de interconectare cu România și Uniunea Europeană. Prezentându-și bilanțul activității la Ministerul Energiei, înaintea învestirii unui nou Executiv, ministrul în exercițiu Dorin Junghietu a subliniat că, deși avem cele mai mari prețuri la gaze din Balcani, securitatea energetică este acum garantată, iar tranziția către surse regenerabile devine realitate.
Tânărul star al ligii profesioniste nord-americane de baschet, Victor Wembanyama, a început senzațional noul sezon. Francezul a înscris 40 de puncte și a recuperat 15 mingi, contribuind din plin la victoria echipei sale, San Antonio Spurs, asupra grupării Dallas Mavericks.
Alegerea anvelopelor de iarnă nu ține doar de confort, ci mai ales de siguranță. O mașină echipată potrivit oferă o aderență mai bună și un control sporit pe carosabil. Temperaturile în continuă scădere ar trebui să-i grăbească pe șoferi în pregătirea mașinilor pentru sezonul rece. Invitat la emisiunea „Zi de Zi”, de la Radio Moldova, Igor Lisa, managerul unui service auto din capitală, a explicat ce trebuie să cunoască șoferii ca să facă o alegere corectă.
Moldova este UE! Elena Karafizi: Vocea Moldovei care aduce muzica țării noastre mai aproape de Europa # Moldova1
Elena Karafizi, artistă din Republica Moldova, a urcat pe scene din întreaga Europă alături de un band internațional, având ocazia să cânte în fața unor publicuri diverse, să împărtășească emoții și să crească artistic. În ultimii ani, s-a reîntors la Chișinău, descoperind că dorința de a cânta acasă este la fel de puternică.
R. Moldova nu riscă să rămână fără produse petroliere, după sancțiunile aplicate de SUA companiei Lukoil. Autoritățile monitorizează situația # Moldova1
„Nu există riscul ca Republica Moldova să rămână fără produse petroliere”, dă asigurări ministrul în exercițiu al Energiei, Dorin Junghietu. Într-o conferință de presă susținută pe 23 octombrie, oficialul a declarat că decizia Statelor Unite de a impune sancțiuni economice împotriva companiilor ruse Rosneft și Lukoil, inclusiv a filialelor acestora, nu va afecta piața internă. Potrivit lui Junghietu, autoritățile de la Chișinău monitorizează cu atenție situația.
Dosarul „AMNISTIA”: Persoanele suspectate că ar fi facilitat eliberarea condamnaților pe viață, în schimbul mitei, anchetate penal # Moldova1
Mai multe persoane condamnate la închisoare pe viață ar fi fost eliberate din detenție ca urmare a unor posibile fapte de corupere activă și pasivă, comise în cadrul procesului de aplicare a amnistiei acordate cu ocazia aniversării a 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Centrul Național Anticorupție (CNA) anunță că, în dimineața zilei de joi, 23 octombrie, ofițerii și procurorii anticorupție, precum și angajații Inspectoratului Național de Investigații (INI) au efectuat percheziții în mai multe localități din R. Moldova.
Exporturile de fructe, afectate de înghețuri și fluctuațiile pe piața europeană: Republica Moldova vinde mai multe mere, dar mai puține caise și struguri # Moldova1
Exporturile de fructe din Republica Moldova au înregistrat în primele nouă luni ale anului evoluții contrastante: în timp ce livrările de mere au crescut semnificativ, exporturile de caise, struguri și prune au scăzut considerabil. Datele au fost prezentate de directorul executiv al Asociației „Moldova Fruct”, Iurie Fală.
