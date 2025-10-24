RAPORT | Peste 60% dintre localitățile R. Moldova au sub 1.500 de locuitori: Reforma administrativă, necesară pentru atragerea fondurilor europene
Moldova1, 24 octombrie 2025
Primele două clustere teritoriale din Republica Moldova au finalizat procesul de amalgamare voluntară, iar alte 68 se află în etape avansate de consultare și planificare. Informația este prezentată de Cancelaria de Stat în Raportul intermediar privind amalgamarea voluntară a autorităților publice locale, care include date pentru perioada decembrie 2023 – septembrie 2025. Autoritățile susțin că reforma administrativ-teritorială este esențială pentru a putea accesa fonduri europene destinate dezvoltării localităților.
Veronica Mihailov-Moraru, la final de mandat în Guvernul Recean: 103 judecători și procurori au promovat vetting-ul # Moldova1
Mai mult de jumătate din acțiunile prevăzute în strategia de reformă a justiției au fost implementate, 103 magistrați și procurori au promovat procesul de evaluare externă, iar numărul instanțelor și procuraturilor a fost optimizat. Totodată, Curtea Supremă de Justiție (CSJ) funcționează într-o componență redusă și mai diversă, iar peste o sută de judecători și procurori tineri au fost angajați în sistem, în ultimii doi ani, a raportat vineri, 24 octombrie, ministra în exercițiu a Justiției, Veronica Mihailov-Moraru.
O directoare de grădiniță din Chișinău și o șefă de direcție din Găgăuzia riscă să rămână fără grade didactice: demersurile sunt transmise Consiliului de Atestare # Moldova1
O directoare de grădiniță din Chișinău și o șefă de direcție din Găgăuzia riscă să le fie retrase gradele didactice pentru încălcarea normelor de conduită și de integritate profesională. Ministrul în exercițiul Dan Perciun a anunțat vineri, 24 octombrie, că propunerile Consiliul de Etică al Ministerului Educației și Cercetării vor fi transmise Consiliului Republican de Atestare.
Explozie într-un tren din regiunea Jîtomîr: patru morți și 12 răniți după ce un bărbat a detonat o grenadă # Moldova1
Patru persoane au murit și 12 au fost rănite, după ce un bărbat a detonat o grenadă în timp ce se afla într-un tren. Tragedia a avut loc în dimineața zilei de 24 octombrie, în orașul Ovruci, regiunea Jîtomîr din Ucraina.
Viitorul Guvern va avea un alt ministru al Justiției: Maia Sandu a numit-o pe Veronica Mihailov-Moraru în funcția de consilier prezidențial # Moldova1
Ministra în exercițiu a Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, nu se va regăsi în componența noului Guvern. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri, 24 octombrie, decretul prin care a numit-o pe actuala ministră în funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției. Veronica Mihailov-Moraru urmează să preia mandatul de consilier prezidențial începând cu data de 11 noiembrie 2025.
Aproape 120 de victime ale traficului de ființe umane, în 2024: metodele folosite de traficanți pentru a ademeni persoane vulnerabile # Moldova1
Traficul de persoane continuă să afecteze atât adulți, cât și copii din R. Moldova. Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) raportează că, pe parcursul anului trecut, au fost identificate 119 victime ale traficului de ființe umane, inclusiv 30 de copii, iar 320 de persoane au fost trimise pe banca acuzaților.
Șeful Blocului „Pobeda” de la Bălți, afiliat lui Șor, reținut pentru finanțare ilegală și corupere electorală: S-a ascuns în regiunea transnistreană # Moldova1
Un bărbat de 56 de ani din Chișinău, care deținea funcția de președinte al oficiului teritorial Bălți al Blocului „Pobeda”, entitate afiliată organizației criminale „Șor”, a fost reținut vineri, 24 octombrie, de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), după ce s-ar fi ascuns o perioadă în regiunea transnistreană și coordona din stânga Nistrului activitățile ilegale.
ONU completează parcursul european al R. Moldova: un partener de încredere pe drumul spre UE # Moldova1
Organizația Națiunilor Unite marchează 80 de ani de la fondare, iar în Republica Moldova – unde este prezentă de peste 33 de ani – își reafirmă rolul de partener strategic în procesul de integrare europeană, susținerea reformelor, combaterea violenței și consolidarea rezilienței sociale. Integrarea europeană și Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030 au fost discutate cu invitații emisiunii „Spațiul Public”, de la Radio Moldova.
Sancțiunile impuse de Trump împotriva Lukoil și Rosneft – un pas spre eliminarea totală a petrolului rusesc din Europa # Moldova1
Noua rundă de sancțiuni anunțată de președintele american Donald Trump împotriva giganților petrolieri ruși Lukoil și Rosneft ar putea grăbi ruptura energetică dintre Rusia și Uniunea Europeană, chiar dacă nu va paraliza mașinăria de război a Kremlinului, notează POLITICO.
Elevii din R. Moldova își încep vacanța de toamnă: Recomandările autorităților pentru a evita pericolele # Moldova1
Elevii din R. Moldova intră în vacanța de toamnă, care va dura de pe 27 octombrie până pe 2 noiembrie curent. În această perioadă, copiii vor petrece mai mult timp acasă, adesea fără supraveghere din partea adulților. Din acest motiv, este important ca elevii să știe ce trebuie să facă în caz de pericol și, mai ales, cum să folosească în mod corect numărul de urgență 112.
„Puieții se îmbolnăvesc, iar solul se intoxică”: Specialiștii nu recomandă plantările de copaci pe terenuri cu deșeuri # Moldova1
Plantarea copacilor pe terenuri pline cu deșeuri nu este recomandată, deoarece puieții riscă să se îmbolnăvească. Prin urmare, un pas esențial înainte de plantare este curățarea și salubrizarea terenului, susține expertul de mediu Ruslan Nercaș.
Atacuri masive rusești în sudul și estul Ucrainei: cel puțin cinci morți și zeci de răniți # Moldova1
Trei persoane au murit și alte 22 au fost rănite, printre care și copii, în urma unui bombardament masiv lansat de armata rusă asupra cartierului Korabelnîi din orașul Herson. Printre răniți se numără un bărbat de 83 de ani și două femei în vârstă de 61 și 62 de ani, care au suferit traumatisme craniene și leziuni provocate de explozie, potrivit Administrației Militare Regionale Herson.
Expert, la Moldova 1: Vehiculele plug-in hibrid sunt eficiente doar dacă sunt încărcate corect și folosite responsabil # Moldova1
Majoritatea proprietarilor de vehicule plug-in nu le folosesc în mod optim. Mulți conduc aceste mașini ca pe hibride obișnuite, folosind motorul pe combustie. Astfel că datele colectate din sistemele electronice ale vehiculelor arată că, în funcție de sezon, emisiile reale ale acestora pot fi de la 3.5 până la 5 ori mai mari decât cele indicate de producători, a remarcat Ruslan Nercaș, expert invitat în platoul emisiunii „Bună dimineața”, de la Moldova 1.
Lionel Messi nu are de gând să-și agațe ghetele în cui. Super-starul argentinian și-a prelungit contractul cu Inter Miami pe încă 3 ani. Anunțul a fost făcut de clubul din Florida pe sursele oficiale din mediul online.
Moldova este UE! Țurcan Alexandru: „Europa nu este un vis îndepărtat, ci un drum care se vede tot mai clar aici, acasă, în Moldova” # Moldova1
Țurcan Alexandru este fondatorul companiei KAIZEN WAY și beneficiar al programelor ODA, prin care a reușit să dezvolte proiecte locale și să aducă valoare în comunitățile din Moldova.
Peste 1.8 milioane de țigări, ascunse printre puieți decorativi: Captură anunțată la postul vamal Lipcani – Rădăuți-Prut # Moldova1
Peste 1.8 milioane de țigări de contrabandă au fost depistate la postul vamal Lipcani – Rădăuți-Prut. Acestea erau ascunse în două autocamioane care urmau să ajungă la București și transportau, oficial, puieți decorativi. Șase cetățeni originari din raionul Briceni, cu vârste cuprinse între 21 și 53 de ani, au fost reținuți în acest caz.
Cetățenii care au achitat în avans consumul de gaze naturale la Moldovagaz nu vor pierde banii, dă asigurări șeful de la Energocom # Moldova1
Persoanele care au achitat în avans sau au acumulat datorii față de Moldovagaz vor regăsi aceste sume transferate automat către Energocom, compania care a preluat, din septembrie curent, responsabilitatea de furnizare a gazelor naturale și emitere a facturilor pentru consumatorii din Republica Moldova.
Tragedie pe un șantier din Chișinău: Un muncitor a murit electrocutat, după ce s-a apropiat de o linie electrică # Moldova1
Un bărbat și-a pierdut viața după ce s-a electrocutat pe un șantier privat dintr-o suburbie a municipiului Chișinău. Potrivit companiei „Premier Energy Distribution”, tragedia s-a produs la începutul săptămânii curente, în timpul descărcării materialelor de construcție, când bena unei autobasculante s-a ridicat prea aproape de firele unei linii electrice de 10 kV.
Misiune de evacuare din Gaza: patru cetățeni palestinieni vor ajunge la familiile lor din R. Moldova # Moldova1
Patru cetățeni palestinieni, soți ai cetățenilor moldoveni, sunt evacuați din Gaza și vor fi aduși în Republica Moldova. Informația a fost comunicată vineri, 24 octombrie, de vicepremierul în exercițiu Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, la evenimentul în care și-a prezentat raportul de activitate în Guvernul condus de Dorin Recean.
Vladimir Bolea: Primul zbor low cost de la Mărculești „într-un an” și tren spre aeroportul din Chișinău până la Paște # Moldova1
Primul zbor low cost ar putea decola de pe aeroportul din Mărculești, raionul Florești, peste un an, a anunțat vicepremierul în exercițiu Vladimir Bolea vineri, 24 octombrie, într-o conferință de presă în cadrul căreia a prezentat bilanțul activității Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) din ultimii patru ani. Totodată, oficialul a declarat că noua ruta de tren care urmează să lege centrul Chișinăului de Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău va fi lansată în primăvara anului 2026, aceasta fiind inclusă în Planul de Creștere Economică de 1.9 miliarde de euro, finanțat de Uniunea Europeană.
Vetting pentru avocați? Igor Grosu salută inițiativa. Veronica Mihailov-Moraru spune că transmite un mesaj politic # Moldova1
„O inițiativă interesantă”, astfel a calificat președintele Parlamentului, Igor Grosu, propunerea președintei Maia Sandu ca și avocații să fie supuși unui proces de evaluare externă, similar celui aplicat judecătorilor și procurorilor. Solicitat de jurnaliști după consultările de vineri, 24 octombrie, de la Președinție, privind desemnarea premierului, Igor Grosu a adăugat că este nevoie de un dialog sincer în interiorul breslei avocaților.
Mihai Popșoi, mulțumit de realizările din cei doi ani de mandat: „Republica Moldova este astăzi un stat respectat, cu o deschidere internațională fără precedent” # Moldova1
Republica Moldova este astăzi un stat respectat, cu o deschidere internațională fără precedent. De fiecare dată, în pofida resurselor modeste, autoritățile au venit în sprijinul cetățenilor aflați în nevoie, iar consolidarea parcursului european a fost și rămâne un obiectiv central. Declarațiile au fost făcute de vicepremierul în exercițiu Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, care și-a prezentat vineri, 24 octombrie, raportul de activitate în cadrul Guvernului condus de Dorin Recean.
CtEDO condamnă Rusia pentru abuzuri grave în regiunea transnistreană: peste 100.000 de euro despăgubiri pentru cinci victime # Moldova1
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a confirmat, printr-o hotărâre pronunțată la 23 octombrie 2025, încălcări grave ale drepturilor omului comise în regiunea transnistreană. Patru cauze, care vizează cinci locuitori ai regiunii, au fost câștigate de reclamanți asistați de avocații Asociației Promo-LEX. Curtea a stabilit responsabilitatea Federației Ruse pentru detenții ilegale, tratamente inumane, restrângerea libertății de exprimare și a circulației, obligând Moscova să plătească despăgubiri totale de peste 100.000 de euro. Republica Moldova nu a fost găsită vinovată, însă hotărârea scoate în evidență vulnerabilitatea cetățenilor din stânga Nistrului și necesitatea unor măsuri urgente de protecție.
Vitalie Damașcan a jucat un nou meci în cupele europene! Echipa sa de club Zrinjski Mostar a pierdut partida cu Mainz # Moldova1
Echipa moldoveanului Vitalie Damașcan, Zrinjski Mostar, a pierdut meciul cu formația germană FC Mainz din etapa a doua a grupei unice a Ligii Conferințelor, a treia competiție valorică inter-cluburi din Europa. Formația lui Damașcan a fost învinsă cu 0-1, iar atacantul a intrat în teren în repriza secundă.
Campioana României a fost învinsă pe Arena Națională din București de formația italiană Bologna Calcio, scor 1:2. FCSB a început meciul de pe teren propriu cu Bologna Calcio în mod dezastruos, fiind condusă încă din minutul 9, atunci când Adrian Șut a comis o gafă inexplicabilă.
„Motive subiective”: Singurul deputat socialist care nu a votat candidatura lui Stoianoglo la funcția de spicher # Moldova1
Deputatul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Adrian Lebedinschi, este singurul din fracțiunea parlamentară a acestei formațiuni care nu a votat pentru candidatura lui Alexandr Stoianoglo, propus de Blocul „Alternativa”, la funcția de președinte al Parlamentului. Lebedinschi a explicat, la emisiunea „Bună seara” de la Moldova 1, că decizia de a nu-l susține pe Stoianoglo a fost una „personală”.
Albiile râurilor din R. Moldova, reabilitate pe o distanță de peste 70 km: Investiții de 70 de milioane de lei # Moldova1
Protecția resurselor de apă, gestionarea deșeurilor și adaptarea la schimbările climatice sunt principalele direcții de dezvoltare pe care s-a axat activitatea Ministerului Mediului în ultimii patru ani.
President Maia Sandu has officially appointed economist Alexandru Munteanu as her candidate for prime minister. The decree was signed on Friday, October 24, following discussions between the president and the parliamentary faction of the Action and Solidarity Party (PAS).
Ciclistul francez reținut în Rusia, în timp ce încerca să stabilească un record mondial, a părăsit țara. A stat 50 de zile în detenție # Moldova1
Ciclistul francez Sofiane Sehili, reținut la începutul lunii septembrie în regiunea Primorie și acuzat ulterior de trecere ilegală a frontierei de stat, a părăsit Rusia, a anunțat avocata sa, Alla Kușnir.
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a aprobat numirea a trei procurori în funcția de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție (PA). Funcțiile au revenit procurorilor Victor Muntean, Ina Frunză-Bargan și Ion Pripa, propuși de procurorul-șef al PA, Marcel Dumbravan.
Alexandru Munteanu, desemnat candidat la funcția de premier. Decretul a fost semnat de Maia Sandu # Moldova1
Președinta Maia Sandu l-a desemnat pe economistul Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de premier. Decretul a fost semnat vineri, 24 octombrie, la puțin timp după consultările cu fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate.
Moldova este UE! Tatiana Motinga: „Moldova este Europa – prin afaceri de familie și tradiție autentică” # Moldova1
Europa ne inspiră prin respectul pentru calitate și prin puterea afacerilor de familie. În Moldova, Tatiana Motinga și echipa Granier demonstrează că și aici se poate construi un brand autentic, cu rădăcini locale și viziune europeană.
Poșta Moldovei lansează marca poștală „80 de ani de la fondarea Organizației Națiunilor Unite” # Moldova1
Poșta Moldovei lansează o marcă poștală dedicată împlinirii a 80 de ani de la fondarea Organizației Națiunilor Unite. Emisiunea filatelică este completată de plicul „Prima zi”.
Încă un ministru din Guvernul Recean nu se va regăsi în viitorul Executiv: Sergiu Lazarencu alege funcția de deputat # Moldova1
Încă un membru al Guvernului Recean nu se va regăsi în viitorul Cabinet de miniștri. Ministrul în exercițiu al Mediului, Sergiu Lazarencu, a anunțat vineri, 24 octombrie, că renunță la portofoliul de ministru în favoarea celui deputat, după ce a fost ales pe lista electorală a Partidului Acțiune și Solidaritate la alegerile parlamentare din 28 septembrie.
Consiliul European felicită R. Moldova pentru progresele în procesul de aderare la UE, dar nu anunță când va deschide negocierile cu Chișinăul # Moldova1
Consiliul European felicită autoritățile Republicii Moldova pentru angajamentul lor ferm și pentru măsurile eficiente luate în vederea protejării integrității procesului electoral recent, se arată în concluziile Consiliul European a adoptate joi, 23 octombrie, privind Republica Moldova.
Anunțarea candidaturii viitorului premier înaintea consultărilor „nu e un caz deosebit”: „În alte state, se știe cine va fi viitorul prim-ministru, dacă învinge un partid sau altul” # Moldova1
Puterea și opoziția trebuie să coopereze pentru a asigura stabilitatea politică într-un moment-cheie pentru Republica Moldova, susțin analiștii politici. Viorica Țîcu a amintit, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că actuala guvernare are drept obiectiv semnarea Tratatului de Aderare la UE până în 2028, iar Nicolae Negru a subliniat că, într-o democrație parlamentară, partidele ar trebui să se concentreze pe dialog politic pentru atingerea obiectivelor naționale.
Cinci persoane rănite, printre care un copil, în urma unui atac cu dronă în apropiere de Moscova # Moldova1
Cinci persoane, inclusiv un copil, au fost rănite în orașul Krasnogorsk din regiunea Moscovei, după ce o dronă ucraineană a lovit, în dimineața zilei de 24 octombrie, un bloc de locuințe cu mai multe etaje, potrivit guvernatorului Andrei Vorobiov. Potrivit autorităților, drona a pătruns într-un apartament de la etajul 14 al unui imobil de pe bulevardul Cosmonauților.
„De la zgomot, lumea pierde auzul”: Zonele din Chișinău afectate cel mai mult de poluarea fonică # Moldova1
Ecologiștii dau un semnal de alarmă și spun că poluarea fonică este un domeniu neglijat. Deși s-au făcut măsurători și se cunosc zonele unde persistă grade înalte de poluare fonică, măsurile de intervenție se lasă așteptate. Plantarea copacilor poate atenua efectele poluării fonice - un fenomen care nu se vede, dar se aude, susțin ecologiștii.
Tot mai mulți tineri romi aleg să studieze: 110 burse de merit oferite de MEC în noul an de studii # Moldova1
Un număr de 110 elevi și studenți de etnie romă vor beneficia, în anul de studii 2025–2026, de burse de merit în valoare de 1.200 de lei lunar. Sprijinul este oferit de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) pentru a încuraja tinerii romi să își continue studiile și să obțină performanțe academice remarcabile.
Corespondență Dan Alexe | Summit UE: noi sancțiuni împotriva Rusiei, nu însă și confiscarea activelor din Europa # Moldova1
Summitul UE de toamnă de la Bruxelles, de joi, 23 octombrie, s-a încheiat fără o decizie clară în privința confiscării activelor rusești depuse în Europa. Au fost luate o serie întreagă de alte decizii: interzicerea cumpărării de gaz lichid (GNL) rusesc, apoi fișarea petrolierelor fantomă și sancțiuni asupra țărilor terțe care se oferă ca intermediari pentru hidrocarburile rusești.
Avioane militare ruse au încălcat spațiul aerian al Lituaniei. NATO a ridicat avioane de vânătoare # Moldova1
Două avioane militare ruse au încălcat spațiul aerian al Lituaniei în seara zilei de 23 octombrie, a anunțat președintele lituanian Gitanas Nausėda pe rețeaua X. Potrivit acestuia, incidentul reprezintă „o încălcare gravă a dreptului internațional și a integrității teritoriale a Lituaniei” și menționează „necesitatea consolidării apărării antiaeriene europene”. Ministerul Afacerilor Externe al Lituaniei urmează să convoace reprezentanții ambasadei Rusiei pentru a exprima un protest oficial.
Oficial: Candidatura lui Alexandru Munteanu, înaintată de PAS președintei Maia Sandu pentru desemnarea în funcția de premier # Moldova1
Consiliul Politic al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS ) a decis să-i propună președintei Maia Sandu candidatura lui Alexandru Munteanu la funcția de prim-ministru al R. Moldova. Propunerea va fi înaintată la consultările cu șefa statului ale fracțiunii majoritare din Parlament, care vor avea loc vineri, 24 octombrie.
Armand Goșu, la Moldova 1: „Trump și-a pierdut răbdarea. Occidentul încearcă să-l forțeze pe Putin să oprească războiul” # Moldova1
Noul pachet de sancțiuni economice impuse de Statele Unite și Uniunea Europeană reprezintă o încercare coordonată a Occidentului de a-l determina pe liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, să accepte o încetare a ostilităților în Ucraina, susține analistul politic Armand Goșu. Aceste măsuri au atât o componentă economică strategică, cât și una geopolitică, orientată spre reconfigurarea raportului de forțe dintre Washington, Moscova și Kiev, a afirmat Goșu, la Moldova 1.
Comisia Europeană va evalua, în noiembrie, progresele R. Moldova pe calea aderării la UE. Gherasimov: „S-a muncit foarte mult” # Moldova1
Comisia Europeană va evalua, în luna noiembrie curent, reformele efectuate în ultimul an de statele candidate pentru aderarea la Uniunea Europeană (UE), inclusiv R. Moldova. Vicepremierul în exercițiu pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, se declară convinsă că R. Moldova „va înregistra succese”.
Luptătorul moldovean Alexandrin Guțu, campion mondial la categoria „sub 23 de ani” pentru al 3-lea an la rând # Moldova1
Luptătorul moldovean de stil greco-roman Alexandrin Guțu a cucerit medalia de aur la Campionatele Mondiale de tineret „sub 23 de ani”, care se desfășoară la Novi Sad, în Serbia. El a evoluat în concursul categoriei de greutate de până la 82 de kilograme.
Companiile petroliere de stat chineze au suspendat achiziționarea de petrol rusesc după noile sancțiuni ale SUA # Moldova1
Companiile petroliere de stat chineze au suspendat achizițiile de țiței rusesc transportat pe mare după ce Statele Unite au impus sancțiuni împotriva Rosneft și Lukoil - două dintre cele mai mari companii petroliere rusești. Această informație a fost raportată de mai multe surse Reuters din industrie, scrie The Insider.
Inginerii ruși au restabilit legătura centralei nucleare Zaporojie cu sistemul energetic al Ucrainei, după ce timp de o lună instalația a depins de generatoare diesel de rezervă, scrie The Guardian.
Peste 2200 de imobile din capitală, deservite de Termoelectrica, au fost deja conectate la agentul termic. Printre acestea se numără majoritatea grădinițelor, școlilor și instituțiilor medicale.
