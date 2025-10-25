Medicii avertizează: controalele periodice pot salva vieți în lupta cu cancerul mamar
Moldova1, 25 octombrie 2025 09:50
Peste 600 de femei din Republica Moldova au aflat în acest an că suferă de cancer mamar. Aceasta este principala formă de tumoră malignă diagnosticată la femei și reprezintă aproximativ 16% din totalul cazurilor oncologice raportate anual. Medicii atrag atenția că adresarea la timp și controalele periodice pot face diferența între viață și moarte.
Acum 30 minute
09:50
Acum 2 ore
08:40
„Novaia Gazeta Europa”: fiecare a zecea persoană inclusă în lista „teroriștilor” din Rusia este minor # Moldova1
Serviciul Federal de Monitorizare Financiară al Rusiei (Rosfinmonitoring) adaugă lunar între 250 și 350 de persoane în registrul „teroriștilor și extremiștilor”, a calculat publicația „Novaia Gazeta Europa”. În prezent, în listă se află în total 18.771 de persoane, relatează Meduza Live.
Acum 12 ore
22:40
Guvernul de la Chișinău a lansat investiții record în reîmpădurire: 460 de milioane de lei deja alocați # Moldova1
Rata de împădurire a Republicii Moldova este puțin peste 11%, una dintre cele mai scăzute din regiunea Mării Negre, arată datele Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură pentru acest an. Prin comparație, Bulgaria are o rată de împădurire de aproximativ 35%, România - 19 la sută, iar Ucraina - puțin sub 16%. Potrivit autorităților moldovene, în ultimii ani, au fost lansate campanii ample de împădurire și au fost alocate sume record pentru a extinde pădurile.
22:00
Eveniment aniversar la Chișinău: 105 ani de la începuturile mișcării literare românești din Basarabia # Moldova1
La Chișinău a fost marcată astăzi aniversarea a 105 ani de la fondarea primei asociații profesionale a scriitorilor români din Basarabia, organizație care a stat la baza actualei Uniuni a Scriitorilor din Republica Moldova. Evenimentul a reunit scriitori, critici literari și cercetători, care au evocat începuturile mișcării literare basarabene și rolul asociației în afirmarea identității culturale românești.
21:50
Educația media, materie tot mai importantă în școli, pe fondul creșterii dezinformării online # Moldova1
Elevii învață să fie rezilienți în fața dezinformării, în contextul în care știrile false create cu inteligența artificială sunt tot mai greu de identificat. Tinerii studiază fenomenul alături de profesori, în cadrul orelor de educație media. Cursurile sunt extrem de importante mai ales că, potrivit studiilor, rețelele sociale au devenit principala sursă de informare a moldovenilor, în detrimentul presei.
21:20
Seceta din acest an a compromis aproximativ 33 de mii de hectare de floarea-soarelui și porumb. Datele au fost anunțate de ministra în exercițiu al Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga. Cei mai afectați au fost fermierii din raioanele Căușeni, Ștefan Vodă, Cahul și Anenii Noi. Asociațiile de profil susțin că nu toți agricultori au raportat despre suprafețele compromise, acestea fiind mai mari.
Acum 24 ore
20:50
Cinci milioane de pasageri au trecut prin Aeroportul Internațional „Eugen Doga”, de la începutul anului. Recordul a fost sărbătorit odată cu aterizarea Monicăi Răcilă, care a fost pasagera cu numărul cinci milioane. Stabilită în Franța de două decenii, aceasta a revenit vineri acasă și a fost întâmpinată cu muzică și cadouri. Administrația aerogării spune că această creștere a numărului de călători scoate în evidență necesitatea unor lucrări de extindere a aeroportului.
20:30
20:00
Maia Sandu va participa la București la ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale # Moldova1
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va fi prezentă, duminică, la ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale din București, au declarat, pentru Agerpres, oficiali de la Chișinău.
19:40
Zelenski, primit de regele Charles la Castelul Windsor: promisiune de sprijin din partea Londrei # Moldova1
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost întâmpinat cu o ceremonie de bun venit de regele Charles al Marii Britanii și cu o promisiune de sprijin pentru țara sa din partea prim-ministrului Keir Starmer, înaintea discuțiilor cu aliații occidentali.
19:10
Programul EcoVoucher: alte peste 500 de familii își vor cumpăra electrocasnice noi, cu sprijinul financiar al Norvegiei # Moldova1
Aproximativ 550 de familii vor avea oportunitatea să-și înlocuiască electrocasnicele vechi cu modele noi, eficiente din punct de vedere energetic. O nouă rundă a Programului EcoVoucher, lansată începând cu 23 octombrie, oferă vouchere de câte 6.000 de lei pentru achiziționarea electrocasnicelor.
19:00
Medalia e în țară, acasă! Campionul mondial Alexandrin Guțu a revenit în Republica Moldova după performanța superbă din Serbia # Moldova1
Campionul mondial la lupte greco-romane, Alexandrin Guțu, a revenit în țară după ce a cucerit pentru al treilea an consecutiv medalia de aur la Campionatele Mondiale pentru tineret "Sub 23 de ani". La revenirea acasă luptătorul a fost întâmpinat frumos - cu flori și multă mândrie - de colegii de sală, persoane oficiale de stat și membri ai federației de profil.
18:40
Misiune de evacuare din Gaza: patru palestinieni vor ajunge la familiile lor din R. Moldova # Moldova1
Patru palestinieni, soți ai cetățenilor moldoveni, sunt evacuați din Fâșia Gaza și vor fi aduși în Republica Moldova. Informația a fost comunicată vineri, 24 octombrie, de vicepremierul în exercițiu Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, la evenimentul în care și-a prezentat raportul de activitate în Guvernul condus de Dorin Recean.
18:40
Inspectoratul General al Poliției avertizează cetățenii despre o nouă schemă de escrocherie online, prin care infractorii cibernetici trimit e-mailuri false folosind numele și logourile instituției pentru a induce în eroare destinatarii.
18:20
Ucraina, interesată de experiența R. Moldova în organizarea alegerilor pe fondul ingerințelor externe # Moldova1
Autoritățile electorale din Ucraina sunt interesate de experiența Republicii Moldova în combaterea dezinformării și a ingerințelor externe în timpul campaniilor electorale, precum și de soluțiile inovatoare aplicate în digitalizarea proceselor electorale. Subiectele au fost discutate în cadrul vizitei oficiale la Chișinău a unei delegații a Comisiei Electorale Centrale a Ucrainei, condusă de președintele Oleg Didenko, găzduită vineri de Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova.
18:10
DECLARAȚIE | R. Moldova nu va simți efectele sancțiunilor internaționale asupra petrolului rusesc # Moldova1
Republica Moldova nu se va confrunta cu un deficit de carburanți și nici nu sunt așteptate majorări de prețuri la combustibil, așa cum pretinde propaganda prorusă de la Chișinău, afirmă expertul Comunității Watchdog.md, Eugen Muravschi. Potrivit lui, alarmele răspândite de propagandiști reprezintă o încercare de a crea panică, în contextul sancțiunilor recente anunțate de SUA împotriva celor două companii petroliere rusești, Rosneft și Lukoil.
17:40
Analistul Mihai Isac, la Moldova 1: Învestirea Guvernului – momentul adevărului pentru fracțiunile din opoziție # Moldova1
Desemnarea economistului Alexandru Munteanu la funcția de prim-ministru reprezintă un test de maturitate politică pentru partidele din opoziție care se declară proeuropene, afirmă analistul în spațiul Mării Negre Mihai Isac. Într-un interviu oferit pentru Moldova 1, acesta a subliniat că viitorul Guvern va avea un mandat dificil, marcat de provocări complexe interne și geopolitice, și o misiune strategică – consolidarea parcursului european al țării.
17:40
Moldova este UE! Vadim Vedrilă:„Încredere, grijă și calitate: Cum aduce Europa standarde în medicina dentară din Moldova” # Moldova1
Pentru Vadim Vedrilă, fiecare zâmbet contează. Cofondator al Smile Dent, el își dedică fiecare zi pacienților săi, oferind nu doar tratamente corecte, ci și încrederea de a zâmbi fără teamă.
17:40
17:30
Veronica Mihailov-Moraru, la final de mandat în Guvernul Recean: 103 judecători și procurori au promovat vetting-ul # Moldova1
Mai mult de jumătate din acțiunile prevăzute în strategia de reformă a justiției au fost implementate, 103 magistrați și procurori au promovat procesul de evaluare externă, iar numărul instanțelor și procuraturilor a fost optimizat. Totodată, Curtea Supremă de Justiție (CSJ) funcționează într-o componență redusă și mai diversă, iar peste o sută de judecători și procurori tineri au fost angajați în sistem, în ultimii doi ani, a raportat vineri, 24 octombrie, ministra în exercițiu a Justiției, Veronica Mihailov-Moraru.
17:20
RAPORT | Peste 60% dintre localitățile R. Moldova au sub 1.500 de locuitori: Reforma administrativă, necesară pentru atragerea fondurilor europene # Moldova1
Primele două clustere teritoriale din Republica Moldova au finalizat procesul de amalgamare voluntară, iar alte 68 se află în etape avansate de consultare și planificare. Informația este prezentată de Cancelaria de Stat în Raportul intermediar privind amalgamarea voluntară a autorităților publice locale, care include date pentru perioada decembrie 2023 – septembrie 2025. Autoritățile susțin că reforma administrativ-teritorială este esențială pentru a putea accesa fonduri europene destinate dezvoltării localităților.
17:10
O directoare de grădiniță din Chișinău și o șefă de direcție din Găgăuzia riscă să rămână fără grade didactice: demersurile sunt transmise Consiliului de Atestare # Moldova1
O directoare de grădiniță din Chișinău și o șefă de direcție din Găgăuzia riscă să le fie retrase gradele didactice pentru încălcarea normelor de conduită și de integritate profesională. Ministrul în exercițiul Dan Perciun a anunțat vineri, 24 octombrie, că propunerile Consiliul de Etică al Ministerului Educației și Cercetării vor fi transmise Consiliului Republican de Atestare.
17:10
Explozie într-un tren din regiunea Jîtomîr: patru morți și 12 răniți după ce un bărbat a detonat o grenadă # Moldova1
Patru persoane au murit și 12 au fost rănite, după ce un bărbat a detonat o grenadă în timp ce se afla într-un tren. Tragedia a avut loc în dimineața zilei de 24 octombrie, în orașul Ovruci, regiunea Jîtomîr din Ucraina.
16:50
Viitorul Guvern va avea un alt ministru al Justiției: Maia Sandu a numit-o pe Veronica Mihailov-Moraru în funcția de consilier prezidențial # Moldova1
Ministra în exercițiu a Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, nu se va regăsi în componența noului Guvern. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri, 24 octombrie, decretul prin care a numit-o pe actuala ministră în funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției. Veronica Mihailov-Moraru urmează să preia mandatul de consilier prezidențial începând cu data de 11 noiembrie 2025.
16:50
Aproape 120 de victime ale traficului de ființe umane, în 2024: metodele folosite de traficanți pentru a ademeni persoane vulnerabile # Moldova1
Traficul de persoane continuă să afecteze atât adulți, cât și copii din R. Moldova. Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) raportează că, pe parcursul anului trecut, au fost identificate 119 victime ale traficului de ființe umane, inclusiv 30 de copii, iar 320 de persoane au fost trimise pe banca acuzaților.
16:40
Maia Sandu a numit-o pe Veronica Mihailov-Moraru în funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției # Moldova1
Ministra justiției în exercițiu, Veronica Mihailov-Moraru, nu se va regăsi în componența noului Guvern. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul prin care o numește în funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției, începând cu data de 11 noiembrie 2025, potrivit comunicatului emis de instituția prezidențială.
16:30
Șeful Blocului „Pobeda” de la Bălți, afiliat lui Șor, reținut pentru finanțare ilegală și corupere electorală: S-a ascuns în regiunea transnistreană # Moldova1
Un bărbat de 56 de ani din Chișinău, care deținea funcția de președinte al oficiului teritorial Bălți al Blocului „Pobeda”, entitate afiliată organizației criminale „Șor”, a fost reținut vineri, 24 octombrie, de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), după ce s-ar fi ascuns o perioadă în regiunea transnistreană și coordona din stânga Nistrului activitățile ilegale.
16:30
ONU completează parcursul european al R. Moldova: un partener de încredere pe drumul spre UE # Moldova1
Organizația Națiunilor Unite marchează 80 de ani de la fondare, iar în Republica Moldova – unde este prezentă de peste 33 de ani – își reafirmă rolul de partener strategic în procesul de integrare europeană, susținerea reformelor, combaterea violenței și consolidarea rezilienței sociale. Integrarea europeană și Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030 au fost discutate cu invitații emisiunii „Spațiul Public”, de la Radio Moldova.
16:10
Sancțiunile impuse de Trump împotriva Lukoil și Rosneft – un pas spre eliminarea totală a petrolului rusesc din Europa # Moldova1
Noua rundă de sancțiuni anunțată de președintele american Donald Trump împotriva giganților petrolieri ruși Lukoil și Rosneft ar putea grăbi ruptura energetică dintre Rusia și Uniunea Europeană, chiar dacă nu va paraliza mașinăria de război a Kremlinului, notează POLITICO.
16:00
Elevii din R. Moldova își încep vacanța de toamnă: Recomandările autorităților pentru a evita pericolele # Moldova1
Elevii din R. Moldova intră în vacanța de toamnă, care va dura de pe 27 octombrie până pe 2 noiembrie curent. În această perioadă, copiii vor petrece mai mult timp acasă, adesea fără supraveghere din partea adulților. Din acest motiv, este important ca elevii să știe ce trebuie să facă în caz de pericol și, mai ales, cum să folosească în mod corect numărul de urgență 112.
15:50
„Puieții se îmbolnăvesc, iar solul se intoxică”: Specialiștii nu recomandă plantările de copaci pe terenuri cu deșeuri # Moldova1
Plantarea copacilor pe terenuri pline cu deșeuri nu este recomandată, deoarece puieții riscă să se îmbolnăvească. Prin urmare, un pas esențial înainte de plantare este curățarea și salubrizarea terenului, susține expertul de mediu Ruslan Nercaș.
15:20
Atacuri masive rusești în sudul și estul Ucrainei: cel puțin cinci morți și zeci de răniți # Moldova1
Trei persoane au murit și alte 22 au fost rănite, printre care și copii, în urma unui bombardament masiv lansat de armata rusă asupra cartierului Korabelnîi din orașul Herson. Printre răniți se numără un bărbat de 83 de ani și două femei în vârstă de 61 și 62 de ani, care au suferit traumatisme craniene și leziuni provocate de explozie, potrivit Administrației Militare Regionale Herson.
15:10
Expert, la Moldova 1: Vehiculele plug-in hibrid sunt eficiente doar dacă sunt încărcate corect și folosite responsabil # Moldova1
Majoritatea proprietarilor de vehicule plug-in nu le folosesc în mod optim. Mulți conduc aceste mașini ca pe hibride obișnuite, folosind motorul pe combustie. Astfel că datele colectate din sistemele electronice ale vehiculelor arată că, în funcție de sezon, emisiile reale ale acestora pot fi de la 3.5 până la 5 ori mai mari decât cele indicate de producători, a remarcat Ruslan Nercaș, expert invitat în platoul emisiunii „Bună dimineața”, de la Moldova 1.
15:00
Lionel Messi nu are de gând să-și agațe ghetele în cui. Super-starul argentinian și-a prelungit contractul cu Inter Miami pe încă 3 ani. Anunțul a fost făcut de clubul din Florida pe sursele oficiale din mediul online.
14:20
Moldova este UE! Țurcan Alexandru: „Europa nu este un vis îndepărtat, ci un drum care se vede tot mai clar aici, acasă, în Moldova” # Moldova1
Țurcan Alexandru este fondatorul companiei KAIZEN WAY și beneficiar al programelor ODA, prin care a reușit să dezvolte proiecte locale și să aducă valoare în comunitățile din Moldova.
14:20
Peste 1.8 milioane de țigări, ascunse printre puieți decorativi: Captură anunțată la postul vamal Lipcani – Rădăuți-Prut # Moldova1
Peste 1.8 milioane de țigări de contrabandă au fost depistate la postul vamal Lipcani – Rădăuți-Prut. Acestea erau ascunse în două autocamioane care urmau să ajungă la București și transportau, oficial, puieți decorativi. Șase cetățeni originari din raionul Briceni, cu vârste cuprinse între 21 și 53 de ani, au fost reținuți în acest caz.
14:10
Cetățenii care au achitat în avans consumul de gaze naturale la Moldovagaz nu vor pierde banii, dă asigurări șeful de la Energocom # Moldova1
Persoanele care au achitat în avans sau au acumulat datorii față de Moldovagaz vor regăsi aceste sume transferate automat către Energocom, compania care a preluat, din septembrie curent, responsabilitatea de furnizare a gazelor naturale și emitere a facturilor pentru consumatorii din Republica Moldova.
13:50
Tragedie pe un șantier din Chișinău: Un muncitor a murit electrocutat, după ce s-a apropiat de o linie electrică # Moldova1
Un bărbat și-a pierdut viața după ce s-a electrocutat pe un șantier privat dintr-o suburbie a municipiului Chișinău. Potrivit companiei „Premier Energy Distribution”, tragedia s-a produs la începutul săptămânii curente, în timpul descărcării materialelor de construcție, când bena unei autobasculante s-a ridicat prea aproape de firele unei linii electrice de 10 kV.
13:50
13:40
Vladimir Bolea: Primul zbor low cost de la Mărculești „într-un an” și tren spre aeroportul din Chișinău până la Paște # Moldova1
Primul zbor low cost ar putea decola de pe aeroportul din Mărculești, raionul Florești, peste un an, a anunțat vicepremierul în exercițiu Vladimir Bolea vineri, 24 octombrie, într-o conferință de presă în cadrul căreia a prezentat bilanțul activității Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) din ultimii patru ani. Totodată, oficialul a declarat că noua ruta de tren care urmează să lege centrul Chișinăului de Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău va fi lansată în primăvara anului 2026, aceasta fiind inclusă în Planul de Creștere Economică de 1.9 miliarde de euro, finanțat de Uniunea Europeană.
13:30
Vetting pentru avocați? Igor Grosu salută inițiativa. Veronica Mihailov-Moraru spune că transmite un mesaj politic # Moldova1
„O inițiativă interesantă”, astfel a calificat președintele Parlamentului, Igor Grosu, propunerea președintei Maia Sandu ca și avocații să fie supuși unui proces de evaluare externă, similar celui aplicat judecătorilor și procurorilor. Solicitat de jurnaliști după consultările de vineri, 24 octombrie, de la Președinție, privind desemnarea premierului, Igor Grosu a adăugat că este nevoie de un dialog sincer în interiorul breslei avocaților.
13:20
Mihai Popșoi, mulțumit de realizările din cei doi ani de mandat: „Republica Moldova este astăzi un stat respectat, cu o deschidere internațională fără precedent” # Moldova1
Republica Moldova este astăzi un stat respectat, cu o deschidere internațională fără precedent. De fiecare dată, în pofida resurselor modeste, autoritățile au venit în sprijinul cetățenilor aflați în nevoie, iar consolidarea parcursului european a fost și rămâne un obiectiv central. Declarațiile au fost făcute de vicepremierul în exercițiu Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, care și-a prezentat vineri, 24 octombrie, raportul de activitate în cadrul Guvernului condus de Dorin Recean.
13:10
CtEDO condamnă Rusia pentru abuzuri grave în regiunea transnistreană: peste 100.000 de euro despăgubiri pentru cinci victime # Moldova1
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a confirmat, printr-o hotărâre pronunțată la 23 octombrie 2025, încălcări grave ale drepturilor omului comise în regiunea transnistreană. Patru cauze, care vizează cinci locuitori ai regiunii, au fost câștigate de reclamanți asistați de avocații Asociației Promo-LEX. Curtea a stabilit responsabilitatea Federației Ruse pentru detenții ilegale, tratamente inumane, restrângerea libertății de exprimare și a circulației, obligând Moscova să plătească despăgubiri totale de peste 100.000 de euro. Republica Moldova nu a fost găsită vinovată, însă hotărârea scoate în evidență vulnerabilitatea cetățenilor din stânga Nistrului și necesitatea unor măsuri urgente de protecție.
13:10
13:00
Vitalie Damașcan a jucat un nou meci în cupele europene! Echipa sa de club Zrinjski Mostar a pierdut partida cu Mainz # Moldova1
Echipa moldoveanului Vitalie Damașcan, Zrinjski Mostar, a pierdut meciul cu formația germană FC Mainz din etapa a doua a grupei unice a Ligii Conferințelor, a treia competiție valorică inter-cluburi din Europa. Formația lui Damașcan a fost învinsă cu 0-1, iar atacantul a intrat în teren în repriza secundă.
12:50
Campioana României a fost învinsă pe Arena Națională din București de formația italiană Bologna Calcio, scor 1:2. FCSB a început meciul de pe teren propriu cu Bologna Calcio în mod dezastruos, fiind condusă încă din minutul 9, atunci când Adrian Șut a comis o gafă inexplicabilă.
12:30
„Motive subiective”: Singurul deputat socialist care nu a votat candidatura lui Stoianoglo la funcția de spicher # Moldova1
Deputatul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Adrian Lebedinschi, este singurul din fracțiunea parlamentară a acestei formațiuni care nu a votat pentru candidatura lui Alexandr Stoianoglo, propus de Blocul „Alternativa”, la funcția de președinte al Parlamentului. Lebedinschi a explicat, la emisiunea „Bună seara” de la Moldova 1, că decizia de a nu-l susține pe Stoianoglo a fost una „personală”.
11:40
Albiile râurilor din R. Moldova, reabilitate pe o distanță de peste 70 km: Investiții de 70 de milioane de lei # Moldova1
Protecția resurselor de apă, gestionarea deșeurilor și adaptarea la schimbările climatice sunt principalele direcții de dezvoltare pe care s-a axat activitatea Ministerului Mediului în ultimii patru ani.
11:30
President Maia Sandu has officially appointed economist Alexandru Munteanu as her candidate for prime minister. The decree was signed on Friday, October 24, following discussions between the president and the parliamentary faction of the Action and Solidarity Party (PAS).
11:10
Ciclistul francez reținut în Rusia, în timp ce încerca să stabilească un record mondial, a părăsit țara. A stat 50 de zile în detenție # Moldova1
Ciclistul francez Sofiane Sehili, reținut la începutul lunii septembrie în regiunea Primorie și acuzat ulterior de trecere ilegală a frontierei de stat, a părăsit Rusia, a anunțat avocata sa, Alla Kușnir.
