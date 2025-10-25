Sancțiunile SUA împotriva companiei petroliere ruse NIS au blocat livrarea unui transport crucial de țiței pentru Serbia

18:00

Un nou caz de tentativă de transport ilicit de țigarete a fost contracarat de polițiștii de frontieră din Cahul, în noaptea de 23 octombrie, pe sensul de ieșire din Republica ... Post-ul Tentativă de transport ilicit de țigarete, dejucată de polițiștii de frontieră din Cahul apare prima dată în Unica.md.