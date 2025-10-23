Serbia: Un curier a încercat să salveze o tânără care cădea de la etajul unui bloc

06:10

Prețurile petrolului au înregistrat joi o creștere de peste 1 dolar pe baril, continuând trendul ascendent din sesiunea precedentă, după ce Statele Unite au impus sancțiuni companiilor petroliere ruse Rosneft ... Post-ul Preţurile petrolului continuă să crească după ce SUA au anunţat sancţiuni împotriva companiilor ruse Rosneft şi Lukoil. Sunt primele măsuri împotriva Moscovei legate de Ucraina apare prima dată în Unica.md.