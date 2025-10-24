Raport: Peste 56% din localități au mai puțin de 1.500 de locuitori, pragul minim stabilit prin lege
Unica.md, 24 octombrie 2025 18:30
Primele două clustere teritoriale din Republica Moldova au finalizat procesul de amalgamare voluntară, iar alte 68 se află în etape avansate de consultare și planificare, potrivit Raportului intermediar al Cancelariei
Acum o oră
18:30
18:20
Școlile din Republica Moldova pot primi donații transparente și sigure prin platforma guvernamentală MPay # Unica.md
Instituțiile de învățământ general din Republica Moldova pot beneficia de susținere financiară sigură și transparentă prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice MPay – un sistem modern, eficient și securizat.
Acum 2 ore
17:40
O explozie puternică a avut loc vineri dimineață pe peronul gării din orașul Ovruc, regiunea Jîtomîr, după ce un bărbat de 23 de ani din Harkov a detonat o grenadă
17:40
Visa lansează Trusted Agent Protocol: un cadru bazat pe ecosistem pentru comerțul asistat de inteligența artificială # Unica.md
Pe fondul creșterii cu 4.700% a traficului generat de inteligența artificială pe site-urile de retail din SUA, noul protocol permite o experiență de plată mai sigură, asistată de agenți, ajutând
17:30
Reținut președintele oficiului teritorial Bălți al Blocului „Victorie” în dosarul coruperii alegătorilor și finanțării ilegale # Unica.md
Un bărbat de 56 de ani din Chișinău, președinte al oficiului teritorial Bălți al așa-numitului Bloc „Victorie", a fost reținut joi, 24 octombrie, de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI),
Acum 4 ore
16:50
Moment istoric la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău: 5 milioane de pasageri sărbătoriți cu emoție și recunoștință # Unica.md
Aeroportul Internațional „Eugen Doga" din Chișinău marchează astăzi un moment istoric, atingând pragul impresionant de 5.000.000 de pasageri. Această realizare simbolizează încrederea, dezvoltarea continuă și conexiunile care leagă Republica Moldova
16:40
Captură masivă de țigări de contrabandă la frontiera Lipcani-Rădăuți-Prut: aproape 1,9 milioane de țigarete ridicate de autorități # Unica.md
O captură record de țigări de contrabandă a fost realizată la postul vamal de frontieră Lipcani-Rădăuți-Prut, în urma unor informații furnizate de ofițerii Inspectoratului de Poliție Briceni. Două autocamioane care
16:40
Panică la Kremlin: Putin și-a trimis emisarul economic în SUA pentru discuții după sancțiunile impuse de Trump # Unica.md
Emisarul pentru cooperare economică al președintelui Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, a sosit în Statele Unite pentru discuții, la doar câteva zile după ce președintele american Donald Trump a impus sancțiuni
16:40
Igor Grosu anunță discuții cu liderii fracțiunilor parlamentare privind structura conducerii Legislativului # Unica.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat că săptămâna viitoare va purta discuții cu liderii fracțiunilor parlamentare pentru a aborda trei subiecte-cheie: numărul de vicepreședinți ai Parlamentului, componența numerică a Biroului
Acum 12 ore
08:50
Comisia Europeană susține desființarea schimbării orei: „A venit timpul să oprim această practică” # Unica.md
Comisia Europeană (CE) a reiterat joi, 23 octombrie, susținerea pentru eliminarea schimbării orei, un proiect propus încă din 2018, după o amplă consultare la nivel european. În acest weekend, europenii
08:30
Cel puțin 20 de morți într-un incendiu devastator în India, după coliziunea dintre un autobuz și o motocicletă # Unica.md
Un incendiu, provocat de o scurgere de combustibil, în urma coliziunii dintre un autobuz privat şi o motocicletă, pe ruta dintre oraşele tehnologice Bengaluru şi Hyderabad, din sudul Indiei, a
08:20
Atac cu drone lângă Moscova: Un bloc de locuințe avariat, cinci răniți, inclusiv un copil # Unica.md
Un bloc de locuințe din Krasnogorsk, regiunea Moscova, a fost avariat în noaptea de 24 octombrie, în urma unui atac cu dronă, potrivit autorităților locale. Guvernatorul regiunii, Andrey Vorobyov, a
08:10
Studiu revoluționar: Vaccinurile ARNm anti-COVID pot prelungi viața pacienților cu anumite forme de cancer # Unica.md
În ciuda scepticismului și teoriilor conspirației care au înconjurat vaccinurile ARNm anti-COVID la nivel global, un nou studiu aduce vești surprinzătoare și promițătoare pentru pacienții cu cancer. Cercetătorii au descoperit
08:00
Compania aeriană americană Alaska Airlines a anunțat joi seara suspendarea temporară a tuturor zborurilor sale din Statele Unite, din cauza unei pene informatice majore, la doar trei luni după un
07:40
Descoperire macabră în Mexic: 48 de saci cu rămășițe umane găsiți într-o groapă clandestină lângă Guadalajara # Unica.md
Autoritățile mexicane au anunțat joi descoperirea a 48 de saci care conțineau rămășițe umane într-o groapă clandestină situată în suburbiile orașului Guadalajara, în statul Jalisco. Ancheta este în desfășurare, iar
07:20
Pe 24 octombrie, vremea va fi în general variabilă, cu cer parțial noros. Noaptea nu sunt așteptate precipitații, însă pe parcursul zilei sunt posibile ploi izolate, potrivit meteorologilor. Temperaturi pe
07:10
Horoscopul zilei – 24 octombrie 2025: Descoperă ce ți-au pregătit astrele pentru o zi plină de oportunități și provocări # Unica.md
Octombrie este o lună a echilibrului și transformării, iar astăzi astrele ne aduc mesaje importante pentru fiecare zodie. Fie că vrei să te concentrezi pe carieră, relații sau sănătate, horoscopul
Acum 24 ore
01:00
Casa Albă a anunțat joi că președinții Statelor Unite și Chinei, Donald Trump și Xi Jinping, vor avea o întâlnire față în față pe 30 octombrie la Gyeongju, Coreea de
23 octombrie 2025
22:40
Nou incident în perimetrul NATO: Două avioane militare rusești au intrat în spațiul aerian al Lituaniei # Unica.md
Tensiunile din regiunea baltică continuă să crească după ce două avioane militare rusești au intrat, joi, pentru scurt timp, în spațiul aerian al Lituaniei. Incidentul, confirmat de armata lituaniană, a
22:30
O scenă dramatică s-a petrecut miercuri dimineață, 22 octombrie, în Novi Sad, Serbia, unde o tânără de 28 de ani a căzut de la etajul al doilea al unei clădiri.
21:30
Cristi Botgros, mărturisiri emoționante: „Nu-mi dădeau șanse la viață.” Revenirea din comă și planurile de viitor # Unica.md
Cristi Botgros a vorbit pentru prima dată despre perioada extrem de dificilă prin care a trecut recent, dezvăluind adevăratul diagnostic care i-a pus viața în pericol, cât timp a stat
21:20
Franța se confruntă cu o serie de jafuri spectaculoase la muzee, care au scos la iveală vulnerabilități majore în protejarea comorilor sale culturale. Cel mai recent incident a avut loc
21:10
Donald Trump despre încetarea focului din Gaza și viitorul Orientului Mijlociu: „Fără amenințarea Iranului, pacea devine posibilă” # Unica.md
Președintele SUA, Donald Trump, a oferit recent un interviu publicației TIME, în care a vorbit deschis despre culisele acordului de încetare a focului din Gaza, rolul Iranului în regiune și
20:50
Centrala nucleară de la Zaporojie reconectată la rețeaua electrică externă după o lună perioadă de urgență # Unica.md
Inginerii ruși au reușit să reconecteze centrala nucleară ocupată de la Zaporojie la rețeaua electrică externă a Ucrainei, punând capăt unei crize de o lună care amenința viitorul unuia dintre
20:40
Cristina Gherasimov confirmă prezența în noul Cabinet de miniștri condus de Alexandru Munteanu # Unica.md
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a anunțat în cadrul emisiunii „Cabinetul din Umbră" de la Jurnal TV că va face parte din noul Cabinet de miniștri, ce urmează să
20:40
Noi sancțiuni americane împotriva Rusiei: Putin nu cedează, dar recunoaște posibile pierderi economice # Unica.md
Președintele rus Vladimir Putin a declarat că Rusia nu va ceda niciodată presiunilor Statelor Unite, deși a recunoscut că noile sancțiuni impuse de Washington ar putea provoca „unele pierderi" economice.
20:30
Ion Zaporojan, reales președinte al Federației Sindicale a Feroviarilor din Republica Moldova # Unica.md
Institutul Muncii din Chișinău a găzduit recent Congresul VII al Federației Sindicale a Feroviarilor din Republica Moldova (FSFM), un eveniment de referință pentru angajații din ramura feroviară. La lucrările congresului
Ieri
18:20
Ucraina a anunțat, pe 23 octombrie, că a primit de la Rusia 1.000 de cadavre, pe care Moscova le prezintă drept soldați ucraineni căzuți în luptă. „În perioada următoare, anchetatorii
18:10
PSRM, ultimul partid prezent la consultările cu Maia Sandu privind desemnarea premieruluiv # Unica.md
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) este ultimul partid care participă astăzi la consultările cu președinta Maia Sandu pentru desemnarea viitorului prim-ministru. La Președinție au sosit Igor Dodon, Zinaida Greceanîi
18:10
Liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Igor Dodon, a declarat după consultările cu președinta Maia Sandu că nu va susține niciun guvern propus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS).
18:10
Percheziții la Penitenciarul nr. 17 din Rezina și Administrația Națională a Penitenciarelor în dosarul amnistiei # Unica.md
Angajați și foști angajați ai Penitenciarului nr. 17 din Rezina și ai Administrației Naționale a Penitenciarelor au fost vizați în perchezițiile desfășurate astăzi în cadrul anchetei privind aplicarea legii amnistiei,
18:00
Un nou caz de tentativă de transport ilicit de țigarete a fost contracarat de polițiștii de frontieră din Cahul, în noaptea de 23 octombrie, pe sensul de ieșire din Republica
17:50
Trei medalii de bronz pentru Republica Moldova la Campionatul Țărilor Balcanice și Cupa Balcanică G1 la taekwondo # Unica.md
Naționala Republicii Moldova, reprezentată de Dmitrii Șuliac și Makar Baliuc, a obținut trei medalii de bronz la Campionatul Țărilor Balcanice și Cupa Balcanică G1 la taekwondo, desfășurate între 7 și
17:30
Inflația prețurilor de producție în Moldova a atins în septembrie, cel mai ridicat nivel din ultimul an # Unica.md
Inflația prețurilor de producție în Republica Moldova a crescut la 7,1% în luna septembrie, față de 5,4% în august, marcând cel mai ridicat nivel înregistrat din septembrie 2023 până în
17:30
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a prezentat rezultatele obținute pe parcursul mandatului său # Unica.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a prezentat joi, 23 octombrie, rezultatele obținute în mandatul său în cadrul Guvernului condus de Dorin Recean, subliniind că anul 2025 marchează un moment de cotitură
17:00
România și Republica Moldova vor construi un nou pod rutier peste Prut, între Bumbăta și Leova # Unica.md
Guvernul României a aprobat, joi, 23 octombrie, un memorandum privind construirea unui nou pod rutier peste râul Prut, care va lega localitățile Bumbăta (România) și Leova (Republica Moldova), transmite agerpres.ro.
17:00
Un bărbat în vârstă de 64 de ani, din Căușeni, a decedat subit în timp ce se deplasa cu mașina spre o consultație la medicul de familie, informează info1.md. Sursa
17:00
Agenția de Mediu a extins valabilitatea autorizației de mediu pentru Uzina Metalurgică Moldovenească (MMZ) din Râbnița pentru încă un an, până pe 20 octombrie 2026. Decizia a fost justificată prin
16:50
Olesea Stamate: „Sper că ancheta amnistiei va face dreptate” și respinge speculațiile legate de familia sa # Unica.md
Fosta deputată PAS, Olesea Stamate, a comentat anunțul Centrului Național Anticorupție (CNA) privind perchezițiile din dosarul amnistiei, exprimându-și speranța că organele de drept vor face o anchetă corectă și transparentă.
16:40
Mai bine de un hectar de viță de vie cultivată în sistem pergola a fost compromis în totalitate de un fermier din Căușeni, după ploile abundente din ultimele zile. Radu
16:40
ANRE analizează impactul sancțiunilor SUA asupra companiilor Rosneft și Lukoil și efectele asupra pieței petroliere din Republica Moldova # Unica.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) analizează, împreună cu alte autorități de stat, modalitatea de aplicare și efectele sancțiunilor impuse de Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul
16:40
Fracțiunea Blocului Alternativa va lua o decizie privind susținerea viitorului Guvern doar după consultări directe cu prim-ministrul desemnat, Alexandru Munteanu. Foto: flickr.com Declarația a fost făcută de conducerea fracțiunii după
16:30
Președintele Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, a oferit detalii despre vizita surpriză a directorului Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Musteață, la Comrat, transmite Găgăuzia24. Foto de arhivă
15:40
Caz strigător la cer în nordul țării: O fetiță de 7 ani ar fi fost violată de un alt minor # Unica.md
Caz ieșit din comun în nordul R. Moldova. O fetiță de șapte ani a fost violată de un alt minor la un centru de plasament. Cazul a fost confirmat de
15:30
Renato Usatîi propune un guvern profesionist, cu reprezentanți și din partidele extraparlamentare # Unica.md
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a pledat în cadrul consultărilor de la Președinție pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru pentru formarea unui guvern profesionist, care să includă reprezentanți ai
15:20
Vizita directorului SIS Alexandru Musteața la Comrat și crearea unui grup de lucru asigurarea funcționalității regiunii # Unica.md
Directorul Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Musteață, a efectuat astăzi o vizită la Comrat, în urma căreia Adunarea Populară a Găgăuziei a anunțat crearea unui grup de lucru
15:20
Tiraspolul reduce drastic veniturile la buget cu 15 milioane de euro din cauza crizei gazelor și a sistării exporturilor de energie # Unica.md
Pretinsul executiv de la Tiraspol este obligat să reducă drastic veniturile la bugetul regiunii cu aproape 300 de milioane de ruble locale, echivalentul a circa 15 milioane de euro. Decizia
15:10
Adrian Băluțel nu va mai ocupa funcția de șef de cabinet al președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, urmând să-și continue activitatea în calitate de deputat în Parlament. Foto de arhivă
15:10
Ședința de judecată convocată la Curtea de Apel Centru privind limitarea activității Partidului Moldova Mare, condus de Victoria Furtună, a fost amânată pentru data de 30 octombrie, informează IPN. Foto
15:00
Partidul Comuniștilor boicotează consultările cu președinta Maia Sandu privind desemnarea premierului # Unica.md
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) a anunțat că nu va participa la consultările convocate de președinta Maia Sandu pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru, considerând că acestea „sunt
