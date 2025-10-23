Ion Zaporojan, reales președinte al Federației Sindicale a Feroviarilor din Republica Moldova
Unica.md, 23 octombrie 2025 20:30
Institutul Muncii din Chișinău a găzduit recent Congresul VII al Federației Sindicale a Feroviarilor din Republica Moldova (FSFM), un eveniment de referință pentru angajații din ramura feroviară. La lucrările congresului ... Post-ul Ion Zaporojan, reales președinte al Federației Sindicale a Feroviarilor din Republica Moldova apare prima dată în Unica.md.
• • •
Alte ştiri de Unica.md
Acum 10 minute
20:40
Cristina Gherasimov confirmă prezența în noul Cabinet de miniștri condus de Alexandru Munteanu # Unica.md
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a anunțat în cadrul emisiunii „Cabinetul din Umbră” de la Jurnal TV că va face parte din noul Cabinet de miniștri, ce urmează să ... Post-ul Cristina Gherasimov confirmă prezența în noul Cabinet de miniștri condus de Alexandru Munteanu apare prima dată în Unica.md.
20:40
Noi sancțiuni americane împotriva Rusiei: Putin nu cedează, dar recunoaște posibile pierderi economice # Unica.md
Președintele rus Vladimir Putin a declarat că Rusia nu va ceda niciodată presiunilor Statelor Unite, deși a recunoscut că noile sancțiuni impuse de Washington ar putea provoca „unele pierderi” economice. ... Post-ul Noi sancțiuni americane împotriva Rusiei: Putin nu cedează, dar recunoaște posibile pierderi economice apare prima dată în Unica.md.
Acum 30 minute
20:30
Ion Zaporojan, reales președinte al Federației Sindicale a Feroviarilor din Republica Moldova # Unica.md
Institutul Muncii din Chișinău a găzduit recent Congresul VII al Federației Sindicale a Feroviarilor din Republica Moldova (FSFM), un eveniment de referință pentru angajații din ramura feroviară. La lucrările congresului ... Post-ul Ion Zaporojan, reales președinte al Federației Sindicale a Feroviarilor din Republica Moldova apare prima dată în Unica.md.
Acum 4 ore
18:20
Ucraina a anunțat, pe 23 octombrie, că a primit de la Rusia 1.000 de cadavre, pe care Moscova le prezintă drept soldați ucraineni căzuți în luptă. „În perioada următoare, anchetatorii ... Post-ul Rusia a predat Ucrainei rămăşiţele a 1.000 de ucraineni ucişi în luptă apare prima dată în Unica.md.
18:10
PSRM, ultimul partid prezent la consultările cu Maia Sandu privind desemnarea premieruluiv # Unica.md
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) este ultimul partid care participă astăzi la consultările cu președinta Maia Sandu pentru desemnarea viitorului prim-ministru. La Președinție au sosit Igor Dodon, Zinaida Greceanîi ... Post-ul PSRM, ultimul partid prezent la consultările cu Maia Sandu privind desemnarea premieruluiv apare prima dată în Unica.md.
18:10
Liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Igor Dodon, a declarat după consultările cu președinta Maia Sandu că nu va susține niciun guvern propus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). ... Post-ul Igor Dodon anunță că PSRM nu va susține guvernul propus de PAS apare prima dată în Unica.md.
18:10
Percheziții la Penitenciarul nr. 17 din Rezina și Administrația Națională a Penitenciarelor în dosarul amnistiei # Unica.md
Angajați și foști angajați ai Penitenciarului nr. 17 din Rezina și ai Administrației Naționale a Penitenciarelor au fost vizați în perchezițiile desfășurate astăzi în cadrul anchetei privind aplicarea legii amnistiei, ... Post-ul Percheziții la Penitenciarul nr. 17 din Rezina și Administrația Națională a Penitenciarelor în dosarul amnistiei apare prima dată în Unica.md.
18:00
Un nou caz de tentativă de transport ilicit de țigarete a fost contracarat de polițiștii de frontieră din Cahul, în noaptea de 23 octombrie, pe sensul de ieșire din Republica ... Post-ul Tentativă de transport ilicit de țigarete, dejucată de polițiștii de frontieră din Cahul apare prima dată în Unica.md.
17:50
Trei medalii de bronz pentru Republica Moldova la Campionatul Țărilor Balcanice și Cupa Balcanică G1 la taekwondo # Unica.md
Naționala Republicii Moldova, reprezentată de Dmitrii Șuliac și Makar Baliuc, a obținut trei medalii de bronz la Campionatul Țărilor Balcanice și Cupa Balcanică G1 la taekwondo, desfășurate între 7 și ... Post-ul Trei medalii de bronz pentru Republica Moldova la Campionatul Țărilor Balcanice și Cupa Balcanică G1 la taekwondo apare prima dată în Unica.md.
17:30
Inflația prețurilor de producție în Moldova a atins în septembrie, cel mai ridicat nivel din ultimul an # Unica.md
Inflația prețurilor de producție în Republica Moldova a crescut la 7,1% în luna septembrie, față de 5,4% în august, marcând cel mai ridicat nivel înregistrat din septembrie 2023 până în ... Post-ul Inflația prețurilor de producție în Moldova a atins în septembrie, cel mai ridicat nivel din ultimul an apare prima dată în Unica.md.
17:30
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a prezentat rezultatele obținute pe parcursul mandatului său # Unica.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a prezentat joi, 23 octombrie, rezultatele obținute în mandatul său în cadrul Guvernului condus de Dorin Recean, subliniind că anul 2025 marchează un moment de cotitură ... Post-ul Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a prezentat rezultatele obținute pe parcursul mandatului său apare prima dată în Unica.md.
17:00
România și Republica Moldova vor construi un nou pod rutier peste Prut, între Bumbăta și Leova # Unica.md
Guvernul României a aprobat, joi, 23 octombrie, un memorandum privind construirea unui nou pod rutier peste râul Prut, care va lega localitățile Bumbăta (România) și Leova (Republica Moldova), transmite agerpres.ro. ... Post-ul România și Republica Moldova vor construi un nou pod rutier peste Prut, între Bumbăta și Leova apare prima dată în Unica.md.
17:00
Un bărbat în vârstă de 64 de ani, din Căușeni, a decedat subit în timp ce se deplasa cu mașina spre o consultație la medicul de familie, informează info1.md. Sursa ... Post-ul Bărbat de 64 de ani din Căușeni a murit subit la volan în drum spre spital apare prima dată în Unica.md.
17:00
Agenția de Mediu a extins valabilitatea autorizației de mediu pentru Uzina Metalurgică Moldovenească (MMZ) din Râbnița pentru încă un an, până pe 20 octombrie 2026. Decizia a fost justificată prin ... Post-ul Autorizația de mediu a Uzinei Metalurgice din Râbnița, prelungită pentru încă un an apare prima dată în Unica.md.
16:50
Olesea Stamate: „Sper că ancheta amnistiei va face dreptate” și respinge speculațiile legate de familia sa # Unica.md
Fosta deputată PAS, Olesea Stamate, a comentat anunțul Centrului Național Anticorupție (CNA) privind perchezițiile din dosarul amnistiei, exprimându-și speranța că organele de drept vor face o anchetă corectă și transparentă. ... Post-ul Olesea Stamate: „Sper că ancheta amnistiei va face dreptate” și respinge speculațiile legate de familia sa apare prima dată în Unica.md.
Acum 6 ore
16:40
Mai bine de un hectar de viță de vie cultivată în sistem pergola a fost compromis în totalitate de un fermier din Căușeni, după ploile abundente din ultimele zile. Radu ... Post-ul Peste 5 tone de struguri de masă aruncați de un fermier din Căușeni apare prima dată în Unica.md.
16:40
ANRE analizează impactul sancțiunilor SUA asupra companiilor Rosneft și Lukoil și efectele asupra pieței petroliere din Republica Moldova # Unica.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) analizează, împreună cu alte autorități de stat, modalitatea de aplicare și efectele sancțiunilor impuse de Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul ... Post-ul ANRE analizează impactul sancțiunilor SUA asupra companiilor Rosneft și Lukoil și efectele asupra pieței petroliere din Republica Moldova apare prima dată în Unica.md.
16:40
Fracțiunea Blocului Alternativa va lua o decizie privind susținerea viitorului Guvern doar după consultări directe cu prim-ministrul desemnat, Alexandru Munteanu. Foto: flickr.com Declarația a fost făcută de conducerea fracțiunii după ... Post-ul Blocul Alternativa va decide susținerea Guvernului după consultări cu premierul desemnat apare prima dată în Unica.md.
16:30
Președintele Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, a oferit detalii despre vizita surpriză a directorului Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Musteața, la Comrat, transmite Găgăuzia24. Foto de arhivă ... Post-ul Dmitri Constantinov explică vizita directorului SIS la Comrat apare prima dată în Unica.md.
15:40
Caz strigător la cer în nordul țării: O fetiță de 7 ani ar fi fost violată de un alt minor # Unica.md
Caz ieșit din comun în nordul R. Moldova. O fetiță de șapte ani a fost violată de un alt minor la un centru de plasament. Cazul a fost confirmat de ... Post-ul Caz strigător la cer în nordul țării: O fetiță de 7 ani ar fi fost violată de un alt minor apare prima dată în Unica.md.
15:30
Renato Usatîi propune un guvern profesionist, cu reprezentanți și din partidele extraparlamentare # Unica.md
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a pledat în cadrul consultărilor de la Președinție pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru pentru formarea unui guvern profesionist, care să includă reprezentanți ai ... Post-ul Renato Usatîi propune un guvern profesionist, cu reprezentanți și din partidele extraparlamentare apare prima dată în Unica.md.
15:20
Vizita directorului SIS Alexandru Musteața la Comrat și crearea unui grup de lucru asigurarea funcționalității regiunii # Unica.md
Directorul Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Musteața, a efectuat astăzi o vizită la Comrat, în urma căreia Adunarea Populară a Găgăuziei a anunțat crearea unui grup de lucru ... Post-ul Vizita directorului SIS Alexandru Musteața la Comrat și crearea unui grup de lucru asigurarea funcționalității regiunii apare prima dată în Unica.md.
15:20
Tiraspolul reduce drastic veniturile la buget cu 15 milioane de euro din cauza crizei gazelor și a sistării exporturilor de energie # Unica.md
Pretinsul executiv de la Tiraspol este obligat să reducă drastic veniturile la bugetul regiunii cu aproape 300 de milioane de ruble locale, echivalentul a circa 15 milioane de euro. Decizia ... Post-ul Tiraspolul reduce drastic veniturile la buget cu 15 milioane de euro din cauza crizei gazelor și a sistării exporturilor de energie apare prima dată în Unica.md.
15:10
Adrian Băluțel nu va mai ocupa funcția de șef de cabinet al președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, urmând să-și continue activitatea în calitate de deputat în Parlament. Foto de arhivă ... Post-ul Adrian Băluțel părăsește funcția de șef de cabinet al președintei Maia Sandu apare prima dată în Unica.md.
15:10
Ședința de judecată convocată la Curtea de Apel Centru privind limitarea activității Partidului Moldova Mare, condus de Victoria Furtună, a fost amânată pentru data de 30 octombrie, informează IPN. Foto ... Post-ul Ședința de judecată privind limitarea activității Partidului Moldova Mare, amânată apare prima dată în Unica.md.
15:00
Partidul Comuniștilor boicotează consultările cu președinta Maia Sandu privind desemnarea premierului # Unica.md
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) a anunțat că nu va participa la consultările convocate de președinta Maia Sandu pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru, considerând că acestea „sunt ... Post-ul Partidul Comuniștilor boicotează consultările cu președinta Maia Sandu privind desemnarea premierului apare prima dată în Unica.md.
15:00
Prezentatorul Petru Chicu și alți doi bărbați, trimiși în judecată pentru trafic de cocaină # Unica.md
Prezentatorul emisiunii „Gusturile se discută” de la ProTV și proprietarul localului KIKU Steak & Wine din Chișinău, Petru Chicu, a fost trimis pe banca acuzaților, alături de alți doi bărbați, ... Post-ul Prezentatorul Petru Chicu și alți doi bărbați, trimiși în judecată pentru trafic de cocaină apare prima dată în Unica.md.
14:50
Vasile Costiuc, după întrevederea cu Sandu a declarat că nu este de acord cu modul în care a fost ales Alexandru Munteanu # Unica.md
Partidul „Democrația Acasă” și-a exprimat nemulțumirea față de modul în care președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a gestionat procesul de consultări pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Captură video ... Post-ul Vasile Costiuc, după întrevederea cu Sandu a declarat că nu este de acord cu modul în care a fost ales Alexandru Munteanu apare prima dată în Unica.md.
14:50
Rusia amenință cu reacții „dure și simetrice” dacă UE va confisca activele rusești blocate în Euroclear # Unica.md
Rusia a avertizat joi că va reacționa „dur și simetric” în cazul în care Uniunea Europeană va decide să confiște activele rusești blocate în conturile Euroclear, sistemul financiar din Belgia ... Post-ul Rusia amenință cu reacții „dure și simetrice” dacă UE va confisca activele rusești blocate în Euroclear apare prima dată în Unica.md.
Acum 8 ore
13:30
Membrii unei familii din Moldova, stabiliți în Italia de aproximativ 20 de ani, au fost găsiți fără viață în locuința lor din Canaro, Italia. Tragedia a fost descoperită în noaptea ... Post-ul Tragedie în Italia: O familie de moldoveni a fost găsită decedată în propria casă apare prima dată în Unica.md.
13:20
Mitropolitul Vladimir l-a felicitat pe Igor Grosu cu ocazia alegerii în funcția de președinte al Parlamentului # Unica.md
Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove, Vladimir, a transmis un mesaj de felicitare noului președinte al Parlamentului, Igor Grosu, cu ocazia alegerii și învestirii sale în această funcție. Imagine de ... Post-ul Mitropolitul Vladimir l-a felicitat pe Igor Grosu cu ocazia alegerii în funcția de președinte al Parlamentului apare prima dată în Unica.md.
13:10
Un accident aviatic a avut loc joi dimineață în apropierea localității Băcani, județul Vaslui, România, după ce un avion ultraușor pilotat de un bărbat în vârstă de 65 de ani ... Post-ul Tragedie aviatică în România: un avion ultraușor s-a prăbușit, pilotul a decedat apare prima dată în Unica.md.
13:10
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a confirmat că deputații Dinu Plîngău și Stela Macari rămân membri ai fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și nu vor fi deputați independenți, așa cum ... Post-ul Igor Grosu confirmă că Dinu Plîngău și Stela Macari rămân deputați PAS apare prima dată în Unica.md.
13:10
După anunțarea sancțiunilor de către Statele Unite împotriva Rusiei, fostul președinte rus Dmitri Medvedev a declarat joi, 23 octombrie, că SUA reprezintă „dușmanul” Moscovei. Sursa foto: Mediafax „SUA sunt duşmanul ... Post-ul Dmitri Medvedev: „SUA sunt dușmanul nostru” după sancțiunile impuse Rusiei din apare prima dată în Unica.md.
13:00
Mita de 2 000 de euro: Bărbat reținut în flagrant în Chișinău, suspectat de trafic de influență # Unica.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), sub conducerea procesuală a Procuraturii municipiului Chișinău, au reținut în flagrant un bărbat din capitală, suspectat de trafic de influență. Sursa foto: CNA Potrivit informațiilor ... Post-ul Mita de 2 000 de euro: Bărbat reținut în flagrant în Chișinău, suspectat de trafic de influență apare prima dată în Unica.md.
13:00
Șofer în stare gravă de ebrietate, oprit pe bulevardul Dacia din Chișinău și reținut pentru 72 de ore # Unica.md
O mașină care se deplasa haotic pe bulevardul Dacia din Capitală a fost oprită de polițiști, care au constatat că șoferul era în stare de ebrietate. Colaj: stiri.md Conducătorul auto, ... Post-ul Șofer în stare gravă de ebrietate, oprit pe bulevardul Dacia din Chișinău și reținut pentru 72 de ore apare prima dată în Unica.md.
13:00
Alexandru Slusari: Uzina Metalurgică din Râbnița ar fi reluat activitatea fără autorizație valabilă pentru gestionarea deșeurilor # Unica.md
Fostul vicepreședinte al Parlamentului și actual membru al Consiliului de Administrație al „Energocom”, Alexandru Slusari, susține că Uzina Metalurgică din Râbnița (MMZ) și-ar fi reluat activitatea fără a deține o ... Post-ul Alexandru Slusari: Uzina Metalurgică din Râbnița ar fi reluat activitatea fără autorizație valabilă pentru gestionarea deșeurilor apare prima dată în Unica.md.
12:50
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii Procuraturii Anticorupție (PA) și ai Inspectoratului Național de Investigații (INI), au efectuat în această dimineață percheziții în mai multe locații din Republica ... Post-ul Percheziții CNA în mai multe locații din țară, vizând fapte de corupție apare prima dată în Unica.md.
Acum 24 ore
06:20
SUA continuă atacurile militare împotriva traficanților de droguri în Pacific: trei persoane ucise într-o nouă operațiune # Unica.md
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a anunțat miercuri seara un nou atac asupra unei ambarcațiuni în Oceanul Pacific, soldat cu moartea a trei persoane acuzate de „terorism implicat în traficul de ... Post-ul SUA continuă atacurile militare împotriva traficanților de droguri în Pacific: trei persoane ucise într-o nouă operațiune apare prima dată în Unica.md.
06:10
Preţurile petrolului continuă să crească după ce SUA au anunţat sancţiuni împotriva companiilor ruse Rosneft şi Lukoil. Sunt primele măsuri împotriva Moscovei legate de Ucraina # Unica.md
Prețurile petrolului au înregistrat joi o creștere de peste 1 dolar pe baril, continuând trendul ascendent din sesiunea precedentă, după ce Statele Unite au impus sancțiuni companiilor petroliere ruse Rosneft ... Post-ul Preţurile petrolului continuă să crească după ce SUA au anunţat sancţiuni împotriva companiilor ruse Rosneft şi Lukoil. Sunt primele măsuri împotriva Moscovei legate de Ucraina apare prima dată în Unica.md.
06:00
Horoscopul zilei – 23 octombrie 2025: Descoperă ce îți rezervă astrele pentru o zi plină de oportunități și provocări # Unica.md
Astăzi ai energie și determinare pentru a face pași importanți în carieră. Este momentul să-ți asumi riscuri calculate și să propui idei inovatoare. Relațiile profesionale pot aduce beneficii neașteptate, iar ... Post-ul Horoscopul zilei – 23 octombrie 2025: Descoperă ce îți rezervă astrele pentru o zi plină de oportunități și provocări apare prima dată în Unica.md.
00:10
Microplasticele, tot mai prezente în sarea alimentară: până la 500 de fragmente per kilogram # Unica.md
Un studiu recent arată că sarea pe care o consumăm zilnic conține în medie aproximativ 500 de fragmente de microplastice per kilogram, potrivit unei analize realizate pe 13 mărci europene ... Post-ul Microplasticele, tot mai prezente în sarea alimentară: până la 500 de fragmente per kilogram apare prima dată în Unica.md.
22 octombrie 2025
23:50
Operațiunea „Chain Smoking” din Italia: opt persoane, inclusiv români, ucraineni și moldoveni, arestate pentru contrabandă cu țigări și trafic de persoane # Unica.md
Autoritățile italiene au destructurat o rețea de contrabandă cu țigări, arestând opt persoane de naționalități română, ucraineană și moldovenească, implicate în organizarea a cinci fabrici clandestine de producție ilegală a ... Post-ul Operațiunea „Chain Smoking” din Italia: opt persoane, inclusiv români, ucraineni și moldoveni, arestate pentru contrabandă cu țigări și trafic de persoane apare prima dată în Unica.md.
23:50
Ambasadorul Republicii Moldova în Ucraina, Valeriu Chiveri, își încheie mandatul: ”Am fost martor la tragedii profunde” # Unica.md
Valeriu Chiveri, ambasadorul Republicii Moldova în Ucraina, Turkmenistan, Uzbekistan și Armenia, își încheie mandatul diplomatic de aproape patru ani. Anunțul a fost făcut chiar de către diplomat, printr-o postare pe ... Post-ul Ambasadorul Republicii Moldova în Ucraina, Valeriu Chiveri, își încheie mandatul: ”Am fost martor la tragedii profunde” apare prima dată în Unica.md.
23:30
Parlamentul European votează creșterea cu 25 de milioane de euro a fondurilor pentru Vecinătatea Estică, inclusiv Republica Moldova # Unica.md
Plenul Parlamentului European a adoptat astăzi un amendament la Bugetul Uniunii Europene pentru anul 2026, prin care se solicită majorarea cu 25 de milioane de euro a alocărilor destinate Vecinătății ... Post-ul Parlamentul European votează creșterea cu 25 de milioane de euro a fondurilor pentru Vecinătatea Estică, inclusiv Republica Moldova apare prima dată în Unica.md.
23:20
Pedepse cu închisoare, amendă și interdicții profesionale pentru un avocat din Chișinău și clientul său, condamnați pentru trafic de influență # Unica.md
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovat un avocat pentru două episoade de trafic de influență și clientul său pentru cumpărare de influență. Instanța a aplicat avocatului o pedeapsă cu ... Post-ul Pedepse cu închisoare, amendă și interdicții profesionale pentru un avocat din Chișinău și clientul său, condamnați pentru trafic de influență apare prima dată în Unica.md.
23:10
De ce au eșuat discuțiile planificate între Trump și Putin și ce înseamnă asta pentru Ucraina # Unica.md
Întâlnirea față în față dintre președintele Statelor Unite, Donald Trump, și liderul rus Vladimir Putin, planificată să aibă loc în următoarele două săptămâni la Budapesta, a fost anulată marți, după ... Post-ul De ce au eșuat discuțiile planificate între Trump și Putin și ce înseamnă asta pentru Ucraina apare prima dată în Unica.md.
23:00
Zelenski susține propunerea lui Trump de a îngheța războiul la linia frontului. Ce spune Moscova? # Unica.md
Președintele ucrainean Volodymyr Zelenskiy a exprimat sprijin pentru propunerea fostului președinte american Donald Trump de a îngheța războiul dintre Ucraina și Rusia pe pozițiile actuale de pe linia frontului, calificând-o ... Post-ul Zelenski susține propunerea lui Trump de a îngheța războiul la linia frontului. Ce spune Moscova? apare prima dată în Unica.md.
23:00
Jaful de la Luvru: directorul muzeului recunoaște „un eșec teribil” și lacune grave în sistemul de securitate # Unica.md
Directorul muzeului Luvru din Paris, Laurence des Cars, a recunoscut un „eșec teribil” la doar câteva zile după ce hoții au reușit, în doar șapte minute, să pătrundă printr-o fereastră ... Post-ul Jaful de la Luvru: directorul muzeului recunoaște „un eșec teribil” și lacune grave în sistemul de securitate apare prima dată în Unica.md.
22:50
IGSU lansează campania „Tu știi ce face acum copilul tău acasă?” pentru prevenirea riscurilor la care sunt expuși copiii # Unica.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a lansat miercuri, 22 octombrie 2025, o campanie națională inedită, intitulată „Tu știi ce face acum copilul tău acasă?”. Inițiativa vine ca răspuns ... Post-ul IGSU lansează campania „Tu știi ce face acum copilul tău acasă?” pentru prevenirea riscurilor la care sunt expuși copiii apare prima dată în Unica.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.