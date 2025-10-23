Ion Zaporojan, reales președinte al Federației Sindicale a Feroviarilor din Republica Moldova

23:20

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovat un avocat pentru două episoade de trafic de influență și clientul său pentru cumpărare de influență. Instanța a aplicat avocatului o pedeapsă cu ... Post-ul Pedepse cu închisoare, amendă și interdicții profesionale pentru un avocat din Chișinău și clientul său, condamnați pentru trafic de influență apare prima dată în Unica.md.