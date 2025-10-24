Aliații europeni ai Ucrainei cer folosirea rapidă a activelor rusești înghețate pentru a sprijini Kievul

17:00

Un bărbat în vârstă de 64 de ani, din Căușeni, a decedat subit în timp ce se deplasa cu mașina spre o consultație la medicul de familie, informează info1.md. Sursa ... Post-ul Bărbat de 64 de ani din Căușeni a murit subit la volan în drum spre spital apare prima dată în Unica.md.