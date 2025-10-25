Rafa Benitez revine în antrenorat după o pauză de doi ani

16:30

Plantarea copacilor pe terenuri pline cu deșeuri nu este recomandată, deoarece puieții riscă să se îmbolnăvească. Prin urmare, un pas esențial înainte de plantare este curățarea și salubrizarea terenului, susține expertul de mediu Ruslan Nercaș.„Toți înțelegem că pe teren acoperit cu deșeuri, într-o minigunoiște, nu poți planta, fiindcă, în primul rînd, se intoxică solul de la acele deșeuri. Î