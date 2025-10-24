Cazuri neobișnuite la Călărași: salvatorii intervin pentru a salva copiii
Noi.md, 24 octombrie 2025 22:00
Un joc aparent inofensiv s-a transformat de mai multe ori într-o urgență pentru copiii din raionul Călărași. În ultimii ani, salvatorii locali au fost solicitați în patru cazuri în care cei mici au rămas cu inelele blocate pe degete și au avut nevoie de intervenția pompierilor pentru a le fi îndepărtate în siguranță.Potrivit Secției Situații Excepționale Călărași, astfel de incidente apar frec
Plîngerile referitoare la faptul că bateria iPhone-ului se descarcă rapid sînt destul de frecvente. De obicei, utilizatorii cred că trebuie să reducă luminozitatea ecranului, dar problema poate să nu fie chiar asta. Funcțiile ascunse descarcă bateria în mod nevăzut. Din fericire, nu este atît de dificil să le dezactivați.{{842533}}Principalul lucru este să găsiți aceste funcții, deoarece Apple
Igor Grosu, despre numărul vicepreședinților de Parlament: "Cred că trebuie să rămînă doi, dar sînt voci diferite" # Noi.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a spus că le va propune luni șefilor de fracțiuni să se întrunească pentru a definitiva anumite chestiuni, notează Noi.md."Săptămîna viitoare, cred că luni, le voi propune șefilor de fracțiuni să ne întrunim, pentru că nu am reușit să alegem vicepreședinții Parlamentului, Biroul Permanent, comisiile.Așa că luni ne întrunim să discutăm numărul de vice
Comitetul Central al Partidului Comunist Chinez (CCPCC) a organizat, vineri, o conferință de presă pentru a prezenta obiectivele celui de-al 15-lea Plan cincinal de dezvoltare.Directorul Biroului pentru Agricultură al CCPCC, Han Wenxiu, a declarat că obiectivele includ obținerea unor rezultate semnificative de dezvoltare de înaltă calitate, îmbunătățirea nivelului de dezvoltare independentă în
Astronomii de la Universitatea din Pennsylvania au descoperit un „super-Pămînt” într-un sistem stelar relativ apropiat.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat revista The Astronomical Journal. {{843420}}Conform descoperirii, planeta se află la 20 de ani-lumină de Pămînt, ceea ce reprezintă o distanță destul de mică în termeni cosmici. Cercetătorii au anunțat că planeta este foart
Igor Grosu, despre noii miniștri: "Unii vor fi membri PAS, alții nu, din alte partide nu vor fi" # Noi.md
"Nu este obligatoriu ca miniștrii să fie membri ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Vor fi persoane, care sînt membri PAS și care nu sînt membri PAS, nu este o noutate. Dar dacă nu vor fi membri PAS, nu vor fi din alte partide". Declarația a fost făcută de către Igor Grosu, președintele Parlamentului și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) în cadrul emisiunii "Realitatea te pr
Igor Grosu: "Dacă situația era să dicteze, eu acceptam să merg în funcția de prim-ministru" # Noi.md
"Dacă situația o dicta, eu acceptam să merg în funcția de prim-ministru". Declarația a fost făcută de către Igor Grosu, președintele Parlamentului și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) în cadrul emisiunii "Realitatea te privește" de la rlive, notează Noi.md."Este așa practică. Nu că nu am vrut eu să ajung. Dacă situația o dicta, eu acceptam să merg în funcția de prim-ministru. Ac
Peste 500.000 de funcționari federali din SUA nu își vor primi salariul vineri, 24 octombrie, din cauza continuării shutdown-ului din țară.Despre acest lucru a anunțat pe 23 octombrie purtătoarea de cuvînt a Casei Albe, Caroline Levitt, în cadrul unei conferințe de presă.„De 23 de zile trăim în condiții de shutdown provocat de democrați. Americani nevinovați suferă în fiecare zi.{{8432
Satul Călinești, raionul Fălești, va avea o stație modernă de sortare a deșeurilor, transmite Noi.md.Începînd cu 24 octombrie 2025, pe terenul fostei ferme de vite vor demara lucrările pentru amenajarea acestui obiectiv, care va permite sortarea și depozitarea temporară a deșeurilor reciclabile și nereciclabile, precum și crearea unei gropi speciale pentru deșeurile biodegradabile, protejată p
Gripa aviară se răspîndește tot mai mult în Germania: au murit deja aproximativ două mii de cocori. În ferme au fost distruse deja peste 160 000 de păsări.În mai multe landuri federale ale Germaniei – Hesse, Mecklenburg-Pomerania Anterioară și Saxonia Inferioară – se raportează din ce în ce mai des cazuri de păsări bolnave și moarte din cauza gripei. Situația este deosebit de dramatică în Bran
În ianuarie-septembrie 2025, echipele Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP) au deservit 594 776 de solicitări, cu 17 174 mai multe decît în aceeași perioadă a anului 2024, transmite Noi.md.Aceste date au fost prezentate de Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP) în cadrul unei ședințe de totalizare a rezultatelor activității
Compozitorul leton în vîrstă de 89 de ani și Artistul Poporului din URSS, Raimonds Pauls, a fost spitalizat.Compozitorul hitului „Un milion de trandafiri roșii” a fost supus unei intervenții chirurgicale și are dificultăți de vorbire.{{839788}}„Sînt în spital. Îmi este greu să vorbesc, nu pot. Am fost operat”, a declarat Pauls reporterilor.El a refuzat să dezvăluie diagnosticul său. În
Autoritățile din Barcelona au votat în favoarea înăspririi limitei privind numărul de turiști care vor avea acces la una dintre cele mai populare atracții turistice ale orașului.Începînd din 2027, celebrul parc public Güell cu mozaicuri, proiectat de arhitectul șef al Barcelonei, Antonio Gaudi, va fi vizitat anual cu aproximativ 500.000 de persoane mai puțin.{{841630}}În prezent, în fiecar
Ambasada Republicii Moldova în Letonia informează că, începînd cu 1 noiembrie 2025 și pînă la 31 octombrie 2026 , va fi instituită o restricție privind trecerea frontierei de stat a Letoniei cu Belarus și Federația Rusă pentru transportul internațional neregulat de pasageri cu autobuzul/microbuzul.Astfel, operatorii de transport care efectuează curse internaționale neregulate de pasageri nu vo
Volvo Cars a produs al patrulea milion de vehicule pe platforma revoluționară de primă generație Scalable Product Architecture* (SPA). Lansată în 2014 odată cu cea de-a doua generație Volvo XC90, platforma SPA a pus bazele mărcii Volvo moderne. Ea a transformat procesul de producție, permițând realizarea mai multor modele, motorizări și tehnologii pe o arhitectură comună, reducând considerabil cos
Un tînăr de 24 de ani din raionul Sîngerei este cercetat penal după ce a fost prins conducînd cu viteză excesivă și a încercat să mituiască polițiștii cu 200 de euro. Incidentul a avut loc vineri dimineață, în jurul orei 08:20, pe traseul R-6, în localitatea Prepelița, transmite Noi.md.Potrivit informațiilor oferite de Inspectoratul Național de Securitate Publică, un echipaj al Direcției Patru
Guvernul Ecuadorului a sesizat procuratura în legătură cu o posibilă tentativă de otrăvire a președintelui Daniel Noboa cu ciocolată și gem conținînd substanțe toxice.Despre aceasta a fost comunicat chiar de șeful statului.{{839775}}„Au fost găsite trei substanțe chimice în concentrație foarte mare, și este practic imposibil ca toate trei să se afle simultan în această concentrație în aces
La această oră, în PTF Palanca se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport.Aglomerată este atît direcția de intrare în R. Moldova, cît și direcția de ieșire din R. Moldova, notează Noi.md.De către autoritățile de control sunt întreprinse măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier și se lucrează la capacitate maximă."Recomandăm participanților la trafi
Din 25 octombrie, vor intra în vigoare noi prevederi legale menite să consolideze protecția consumatorilor de servicii financiare și să crească responsabilitatea furnizorilor.Legea a fost elaborată în contextul în care, din 1 iulie 2023, Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) exercită atribuțiile de reglementare și supraveghere în domeniul protecției consumatorilor de servicii financiare
Un tînăr de 19 ani, originar din regiunea transnistreană, este cercetat penal pentru implicarea în cel puțin cinci cazuri de escrocherie cu date bancare, comise în sectorul Rîșcani al capitalei, transmite Noi.md.Potrivit Poliției, în patru dintre cazuri suspectul s-ar fi prezentat ca reprezentant al unor bănci comerciale, contactînd telefonic victimele și convingîndu-le să divulge informa
La invitația președintelui Lee Jae-myung, președintele Chinei, Xi Jinping, va efectua în perioada 30 octombrie-1 noiembrie o vizită oficială în Coreea de Sud și va participa la cea de-a 32-a reuniunea informală a liderilor APEC, programat la Gyeongju, scrie romanian.cgtn.com
Inspectoratul General al Poliției informează cetățenii că, în ultimele zile, pe adresele electronice sînt expediate mesaje cu conținut fals, fiind folosit numele Poliției.Pentru a părea veridice, infractorii cibernetici folosesc logourile instituțiilor publice și numele conducătorilor acestora, transmițînd o așa-zisă „citație” în care destinatarul este acuzat de comiterea unei infracțiuni.
Pe străzile Alexei Șciusev și Mihail Kogălniceanu din capitală, în perimetrul cuprins între străzile Maria Cebotari și Sfatul Țării, au fost reinstalate bănci publice, după lucrări de reparație și restabilire, notează Noi.md.Lucrările au constat în prelucrarea și vopsirea lemnului, precum și în recondiționarea elementelor metalice, pentru a asigura un aspect îngrijit și o durabilitate sporită.
Pe parcursul săptămînii curente, Primăria Chișinău a desfășurat o serie de lucrări de întreținere și dezvoltare a infrastructurii de agrement din capitală, cu scopul de a asigura spații sigure și moderne pentru copii și locuitorii orașului. A fost efectuată reparația complexului de joacă din str. Salcîmilor 22/2, unde au fost remediate problemele existente – toboganul defect și elementele
În seara de 23 octombrie curent, în punctul de trecere a frontierei Sculeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova, polițiștii de frontieră în cooperare cu funcționarii vamali au contracarat o tentativă de transportare ilicită a unei arme.Un cetățean al Ucrainei, în vîrstă de 46 de ani, aflat la volanul unui automobil, s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control la frontieră.
Peste 280 de judecători, procurori și membrii ai societății civile au fost supuși procesului de verificare a integrității, în cadrul reformei justiției, potrivit bilanțului prezentat de ministra în exercițiu, Veronica Mihailov-Moraru.Din totalul celor 287 de persoane evaluate, 103 au promovat testul de integritate, 93 nu l-au trecut, iar 91 s-au retras sau au demisionat înainte de încheierea p
Vladimir Bolea: Primul zbor low-cost de pe aeroportul din Mărculești este preconizat pentru anul viitor # Noi.md
Vicepremierul în exercițiu Vladimir Bolea a declarat vineri, 24 octombrie, că primul zbor low-cost de pe aeroportul din Mărculești este preconizat pentru anul viitor, după finalizarea procesului de transmitere a bunurilor către aeroportul din Chișinău.”Abia are loc procesul de primire, transmitere a bunurilor către aeroportul din Chișinău. Într-un an de zile se preconizează, dar sînt mai multe
Astăzi, în sala de ședințe a Consiliului Raional Cahul, a avut loc ședința extraordinară a Consiliului, convocată pentru examinarea și adoptarea unor decizii cu caracter financiar, administrativ și patrimonial.Printre principalele subiecte discutate s-au numărat ajustarea bugetului raional pentru anul 2025, corelarea acestuia cu prevederile Legii bugetului de stat, precum și modificarea progra
În noaptea de sîmbătă spre duminică, 25-26 octombrie, Moldova va trece oficial la ora de iarnă.Ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, astfel că ora 4:00 va deveni ora 3:00.Cetățenii sînt îndemnați să-și verifice ceasurile mecanice și electronice care nu se actualizează automat, pentru a evita confuziile legate de programul de duminică-dimineață, notează Noi.md cu referire la IPN.În Mol
Președinta Maia Sandu a numit-o pe Veronica Mihailov-Moraru în funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției # Noi.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind numirea doamnei Veronica Mihailov-Moraru în funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției. Doamna Mihailov-Moraru își va începe activitatea în cadrul instituției prezidențiale la data de 11 noiembrie 2025.Veronica Mihailov-Moraru este juristă cu o vastă experiență profesională. De-a lungul carierei, a activat în ins
Sportivul moldovean Ion Demian s-a calificat în semifinalele Campionatului Mondial de lupte libere masculine U-23, care se desfășoară în perioada 20-27 octombrie la Novi Sad, Serbia.Potrivit Media Sport, în drumul său spre semifinalele turneului, în categoria de greutate pînă la 92 kg, compatriotul nostru i-a învins pe reprezentanții Japoniei (14:9) și Georgiei (7:5).În meciul pentru calif
Psoriazisul este o afecțiune cronică a pielii care poate afecta semnificativ calitatea vieții unei persoane. Dacă te confrunți cu această afecțiune cutanată sau bănuiești că ai putea avea psoriazis, este important să înțelegi cum arată, de ce apare și ce măsuri poți lua pentru a-i reduce impactul. Află în continuare cele mai importante detalii despre simptomele psoriazisului, cauzele acestei afecț
La data de 24 octombrie, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a desfășurat ședința publică a Consiliului de Administrație, în cadrul căreia au fost examinate și aprobate mai multe decizii semnificative pentru funcționarea și dezvoltarea sectorului gazelor naturale.În cadrul ședinței, Consiliul a aprobat modificările la Hotărîrea nr. 272/2025, privind optimizarea produsulu
David Benavidez nu este genul care vorbește pentru a face titluri. Campionul WBC la categoria semigrea, unul dintre cei mai periculoși boxeri ai momentului, a alcătuit propriul său clasament al celor mai buni boxeri din lume, indiferent de categoria de greutate. Fără reverențe, fără compromisuri – doar fapte, stil și respect pentru adevărații campioni.În frunte se află Alexander Usyk.„Fără
Piscicultorii, consultați în elaborarea Programului Strategic al Sectorului de Acvacultură pentru anii 2026–2030 # Noi.md
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a organizat o reuniune consultativă sectorială dedicată acvaculturii și procesării produselor de acvacultură.În cadrul discuțiilor a fost prezentat proiectul Programului Strategic al Sectorului de Acvacultură pentru anii 2026–2030. Documentul stabilește direcțiile prioritare pentru dezvoltarea unui sector piscicol competitiv și durabil, care să
Plantarea copacilor pe terenuri pline cu deșeuri nu este recomandată, deoarece puieții riscă să se îmbolnăvească. Prin urmare, un pas esențial înainte de plantare este curățarea și salubrizarea terenului, susține expertul de mediu Ruslan Nercaș.„Toți înțelegem că pe teren acoperit cu deșeuri, într-o minigunoiște, nu poți planta, fiindcă, în primul rînd, se intoxică solul de la acele deșeuri. Î
Oamenii legii au reținut un bărbat de 56 de ani din Chișinău, președinte al oficiului teritorial Bălți al așa-numitului Bloc “Pobeda”, notează Noi.md.Reținerea are loc în cadrul unei anchete complexe privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor.În luna septembrie, ofițerii de investigație au efectuat 46 de percheziții în mai multe localități
În perioada 25–26 octombrie, de la ora 11:00, la Cimișlia se desfășoară ediția a IX-a a Festivalului Internațional „Miorița – Laie, Laie Bucălaie”, organizat de Federația Națională a Crescătorilor de Ovine și Caprine pentru Carne și Lapte. {{843185}}Pe parcursul celor două zile vor fi prezente rase de ovine și caprine, produse locale, demonstrații de îndeletniciri pastorale și meșteșuguri
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău a marcat astăzi, printr-un eveniment special, atingerea pragului de cinci milioane de pasageri deserviți, transmite moldpres.Pasagerul cu numărul 5.000.000 a sosit astăzi la amiază pe aeroport, călătorind pe ruta Frankfurt–Chișinău. Femeia norocoasă este stabilită peste hotare și a venit acasă să îi facă o surpriză bunicii. Aceasta a fost premiată
Persoanele care au achitat în avans sau au acumulat datorii față de Moldovagaz nu își vor pierde banii. Sumele respective vor fi transferate automat către Energocom, compania care, din septembrie curent, a preluat responsabilitatea de furnizare a gazelor naturale și emitere a facturilor pentru consumatorii din Republica Moldova.După cum trasnsmite Noi.md cu referire la Moldova 1, precizarea a
Instituțiile de învățămînt general din Republica Moldova pot beneficia de susținere financiară transparentă și sigură prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice MPay, un sistem modern și securizat, transmite Noi.md.Donațiile colectate în conturi trezoreriale speciale pot fi utilizate pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale, îmbunătățirea condițiilor de studiu și formare
Sportiva moldoveancă, Mihaela Samoil, va lupta în această seară pentru medalia de bronz la Campionatul Mondial de lupte libere feminine U-23, care se desfășoară în perioada 20-27 octombrie la Novi Sad, Serbia.Potrivit Media Sport, în drumul spre mica finală a turneului, la categoria de greutate pînă la 55 kg, compatrioata noastră a învins-o pe reprezentanta României (3:3 prin VPO1), dar a ceda
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: DANTE'S HELL BACKYARD ULTRA 2025 - 25 Octombrie 2025, 08:00 HalloWeRun by Cricova 2025 - 25 Octombrie 2025, 10:00, Orașul Subteran Cricova Coffee Academy - 25 Octombrie 2025, 14:00, Tucano
Bilanțul mandatului ministrului afacerilor externe: Republica Moldova mai aproape de Europa și de cetățenii săi # Noi.md
Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a prezentat astăzi bilanțul celor 634 de zile de activitate în fruntea Ministerului de Externe, perioadă marcată de extinderea vizibilității internaționale a țării și consolidarea relațiilor diplomatice și europene, transmite Noi.md. În discursul său, ministrul a subliniat că echipa guvernamentală a urmărit creșterea respectulu
Consiliul UE salută progresul Republicii Moldova și deschide primele capitole în procesul de negocieri # Noi.md
Liderii Uniunii Europene au convenit în cadrul reuniunii Consiliului European de joi continuarea colaborării îndeaproape cu Republica Moldova pentru a consolida reziliența și stabilitatea țării și pentru a valorifica experiența Chișinăului obținută în protejarea integrității electorale și asigurarea unor alegeri libere și corecte în ciuda atacurilor hibride ale Rusiei.După cum transmite Noi.md
Președinta Maia Sandu a semnat decretele prin care conducerea Centrului Național Anticorupție a fost decorată cu grade speciale.Directorul CNA, Alexandr Pînzari, a primit gradul de general-locotenent, iar adjunctul său, Alexandru Savca, pe cel de general-maior.Decretul prezidențial a fost semnat astăzi, 24 octombrie. 413-n by UNIMEDIA
Pe parcursul acestei săptămîni, angajații Direcției ordine publică a Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP), în comun cu Asociația Obștească „Didactica Aplicată”, au desfășurat o serie de activități interactive în mai multe instituții de învățămînt din țară.Peste 900 de elevi au fost informați despre efectele nocive ale consumului de droguri, alcoolului, tutunului, dar și despre
Elevii din întreaga țară intră în vacanță. Poliția le urează tuturor copiilor zile pline de odihnă, joacă și relaxare, dar, mai ales, siguranță, notează Noi.md.Oamneii legii au venit cu mai multe recomandări pentru elevi: Evitați discuțiile cu persoane necunoscute, în realitate sau online. Respectați regulile de circulație. În caz de pericol, apelați imediat 112.La fel, polițiș
Un nou tip de război comercial: Trump întrerupe dialogul cu Canada din cauza unui spot publicitar cu Reagan # Noi.md
Președintele american Donald Trump a declarat joi că Washingtonul a întrerupt negocierile cu Ottawa pe tema comerțului, deoarece oficialii canadieni au plătit difuzarea în SUA a unui spot publicitar în care este criticată impunerea taxelor vamale.„Fundația [celui de-al 40-lea președinte al SUA] Ronald Reagan tocmai a anunțat că Canada a folosit în mod fraudulos o reclamă falsă în care Ronald R
