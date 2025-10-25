Cînd legea e simulată: Eșanu despre blocajul real din justiția Moldovei

17:00

Psoriazisul este o afecțiune cronică a pielii care poate afecta semnificativ calitatea vieții unei persoane. Dacă te confrunți cu această afecțiune cutanată sau bănuiești că ai putea avea psoriazis, este important să înțelegi cum arată, de ce apare și ce măsuri poți lua pentru a-i reduce impactul. Află în continuare cele mai importante detalii despre simptomele psoriazisului, cauzele acestei afecț