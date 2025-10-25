Doar 11% din teritoriul Moldovei este acoperit de păduri: autoritățile promit o schimbare majoră
Noi.md, 25 octombrie 2025 11:30
Rata de împădurire a Republicii Moldova este de puțin peste 11%, fiind una dintre cele mai scăzute din regiunea Mării Negre, potrivit datelor Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) pentru anul 2025. Prin comparație, Bulgaria are o rată de împădurire de aproximativ 35%, România – 19 la sută, iar Ucraina – puțin sub 16%.Pentru a schimba această situație, autorități
Acum 30 minute
11:30
11:30
Fosta deputată și ministră a Justiției, Olesea Stamate, a venit cu o analiză amplă despre modificările aduse Codului penal în vara anului 2024, în urma recentelor informații privind perchezițiile efectuate de CNA și procurori în dosarul ce vizează eliberarea unor deținuți condamnați pe viață. Într-o postare pe rețelele sociale, ea a reluat tema așa-numitului „scandal al amnistiei”, izbucnit în pri
Acum o oră
11:00
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat că una dintre prioritățile noii legislaturi este reglementarea rețelelor sociale.După cum transmite Noi.md cu referire la Realitatea, declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Realitatea te privește”.„Trebuie să avem niște reglementări pentru acest spațiu informațional. Și cînd ai sta și te-ai gîndi, simplu, noi ne adresăm sau avem n
Acum 2 ore
10:30
Guvernul lui Recean nu a lăsat populația cu mîinile goale: în patru ani, guvernarea și-a mărit nu numai salariile, dar și datoria publică, punînd-o pe umerii cetățenilor. Portalul Noi.md vă propune o privire asupra acestei situații prin prisma caricaturii autorului Alexandru Dimitrov, în cadrul unui nou proiect săptămînal lansat sub genericul Rîs cu plîns.
10:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va întreprinde duminică, 26 octombrie, o vizită în România.Șefa statului va participa la Slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale din București, la invitația Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.În cadrul vizitei, Președinta Maia Sandu va avea o întrevedere cu Președintele României, Nicușor Dan.
10:00
La această oră, în punctul de trecere a frontierei Leușeni se înregistrează un flux intens de călători și mijloace de transport, în special pe sensul de ieșire din țară.Potrivit datelor oferite de Poliția de Frontieră, valorile de trafic sînt mai ridicate decît de obicei, ceea ce a determinat autoritățile să intervină pentru fluidizarea traversărilor.Reprezentanții instituției recomandă șo
Acum 4 ore
09:30
În prezent nu există premise pentru a reduce tarifele la energia electrică. Declarația a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul unei conferințe de presă.„A fost ieftinire în perioada verii, acum intrăm în perioada de consum. ANRE probabil trebuie să se expună, dar premise de ajustare a tarifului nu ar fi. La gaze, estimările vor fi făcute în decembrie, după ce va fi cuno
09:30
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:25 octombrie — a 298-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 67 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Mc. Prov, Tarah şi Andronic. Sf. Cuv. CosmaCe se sărbătorește în lume:
09:00
Astăzi, în Moldova cerul se va menține variabil, în general fără precipitații.Cu toate acestea, în sudul țării sînt posibile ploi de scurtă durată.Vîntul va sufla moderat, din sud-est, izolat cu o viteză de pînă la 27 km/h.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +15...+17°C.În centru se așteaptă +13...+15°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de +10...+12°C.
08:00
Două cutremure s-au produs astăzi dimineața în zona seismică Vrancea.Potrivit site-ului Institutului Național pentru Fizica Pămîntului, seismele s-au produs în mai puțin de o oră și au avut magnitudine 4,2, informează Noi.md cu referire la Digi24.Primul a avut loc în jurul orei 4:00, iar al doilea a fost puțin după ora 5:00. Ambele s-au produs la o adîncime de aproximativ 130 de km. Săptăm
Acum 6 ore
07:00
Reformele în sistemul judiciar al Republicii Moldova au ajuns într-un punct critic, susține fostul viceministru al Justiției Nicolae Eșanu. Într-o postare recentă pe rețelele de socializare, expertul a subliniat că toate schimbările legislative și organizatorice posibile au fost deja realizate, iar etapa următoare trebuie să vizeze implementarea efectivă a legilor și eliminarea practicilor de „mim
06:30
Noul prim-ministru al Moldovei trebuie, în primul rînd, să facă ordine în sectorul energetic și să rezolve problema prețurilor la gazele naturale, asigurîndu-se că acestea sînt corecte pentru consumatorii finali.Această opinie a fost exprimată de expertul în politică economică al Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) Viitorul, Veaceslav Ioniță, în cadrul emisiunii „Фёдоро
06:30
Economistul Veaceslav Ioniță a declarat la emisiunea „Фёдорова Show” că în cadrul partidului de guvernămînt PAS se intensifică concurența între propriii membri.Economistul a subliniat că concurența internă din cadrul partidului devine o problemă anume atunci cînd nu există presiune externă.„Nu există ură mai mare față de miniștri decît din partea deputaților. Chiar dacă ești în coaliție, t
Acum 8 ore
05:30
Pe luna Titan a planetei Saturn, oamenii de știință au observat formarea unor cristale ciudate, din substanțe care, potrivit chimiei cunoscute, nu ar trebui să se combine.Rezultatul, obținut de cercetători de la NASA și Universitatea de Tehnologie Chalmers din Suedia, pune sub semnul întrebării o regulă de bază a chimiei și arată că, în condiții extreme, materia se poate comporta neașteptat. E
04:30
Un studiu revoluţionar realizat de cercetători de la Universitatea McGill din Canada a evaluat pentru prima dată vulnerabilitatea a 840 de milioane de clădiri din sudul globului la creşterea nivelului mării.Rezultatele arată că între 3 şi 130 de milioane de clădiri ar putea fi inundate pînă la sfîrşitul secolului, în funcţie de viteza încălzirii globale şi a topirea gheţii.Prima evaluare l
Acum 12 ore
03:30
02:30
Rafa Benitez, în vîrstă de 65 de ani, a semnat cu Panathinaikos, formație de tradiție din Grecia și combatantă în UEA Conference League.Tehnicianul iberic devine cel mai bine plătit antrenor din istoria campionatului elen, transmite flashscore.ro”Panathinaikos l-a numit pe Rafa Benítez în funcția de antrenor principal al clubului.Începe o nouă eră”, au scris grecii pe rețelele de socia
01:30
Comisia Europeană a acuzat vineri Meta şi TikTok că au încălcat Legea privind serviciile digitale (DSA), principalul regulament european privind reţelele sociale.Facebook, Instagram şi TikTok nu au oferit cercetătorilor acces corespunzător la datele de pe platformele lor, iar Meta este acuzată şi de crearea unor interfeţe dificil de utilizat pentru raportarea conţinutului ilegal şi contestarea
01:00
Potrivit unui nou raport, NASA ar fi lansat unelte de apărare planetară din cauza obiectului interstelar 3I/ATLAS, care a avut un comportament neașteptat, pe care experții nu îl pot explica momentan.Cum 3I/ATLAS a dat dovadă de un comportament neobișnuit, NASA ar fi lansat unelte de apărare planetară din cauza obiectului interstelar., informează Noi.md cu referire la a1.ro.Încă de cînd a f
00:30
Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău s-a schimbat la față după ce au fost renovat și dotat cu echipamente de ultimă generație.Profesorii spun că aceste modernizări au dus la scăderea absenteismului în rîndul elevilor, aceștia fiind mai motivați să participe la lecții.{{843141}}„Am observat o schimbare la elevi. Primar este faptul că elevii mai des sînt în clasă. Deci noi avem mai puțin
00:00
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) informează despre modificările ce ţin de extinderea perioadei care poate fi declarată prin intermediul Informaţiei IRM 19 pentru salariaţii care cer concediu paternal, notează Noi.md.La cererea de către salariat a concediului paternal, conform cadrului normativ în vigoare, angajatorul este obligat în termen de pînă la 10 zile lucrătoare să prezinte In
00:00
Comitetul Permanent al celei de-a 14-a Adunări Naționale a Reprezentanților Poporului din China (ANRPC) a aprobat vineri stabilirea zilei de 25 Octombrie drept Ziua Retrocedării Taiwanului, scrie romanian.cgtn.comÎn decizia ANRPC se arată că, în anul 1945, poporul chinez inclusiv compatrioții din Taiwan, au luptat și au vărsat sînge obținînd victoria în Războiul de Rezistență împotriva Agresiu
24 octombrie 2025
23:30
În imaginile de pe camerele de supraveghere, paznicii neputincioşi i-au filmat pe cei doi hoţi care părăsesc Luvrul. Aceştia fug pe două scutere, cu doar cîteva secunde înainte de sosirea poliţiei.În acelaşi timp, se dă alarma în muzeu. Este panică. La etaj, unde au pătruns hoţii, o agentă de pază tocmai îşi începuse tura, informează Noi.md cu referire la Stirile PRO TV.Contactată telefoni
23:00
Nu se bate, dar în cuvinte îi învinge regulat pe toți cei de top. Conor McGregor nu a mai fost în cușcă de mult timp, dar în mintea lui — el este încă neînvins, unic și, desigur, cel mai inteligent și mai înțelept. Acum știe cum să-l învingă pe Islam Makhachev.McGregor aruncă o umbră asupra lui Makhachev — dar Islam merge după a doua centurăCând Conor McGregor vorbește, lumea MMA încremeni
23:00
Furtuna „Joshua” a lovit nordul Germaniei, doborînd copaci, provocînd inundații și perturbînd traficul.Potrivit datelor Serviciului Meteorologic German (DWD), furtuna s-a oprit deocamdată deasupra Mării Nordului și aproape că nu se mai mișcă. În unele locuri, rafalele de vînt ating 120-130 km/h, în special pe Insulele Nord-Frisone.{{844137}}În Saxonia Inferioară au fost deja înregistrate i
23:00
Autoritățile din China au prezentat informații privind atacurile cibernetice lansate de Agenția Națională americane de Securitate (NSA) asupra Centrului Național de Servicii Orare din China, Centrul de Răspuns de Urgență pe Internet din China realizînd un raport de analiză tehnică în acest sens, scrie romanian.cgtn.comPurtătorul de cuvînt al Ministerului chinez de Externe, Guo Jiakun, a declar
Acum 24 ore
22:30
În Botswana a fost descoperit un diamant rar, bicolor, o parte avînd culoarea roz, iar cealaltă fiind transparentă. Experții spun că piatra prețioasă s-a format în două etape.Diamantul roz-transparent are dimensiunile de aproximativ 24,3 x 16 x 14,5 milimetri și greutatea de 37,41 carate, potrivit datelor Institutului Gemmologic American (GIA), scrie Live Science.Experții cred că jumătat
22:00
Plîngerile referitoare la faptul că bateria iPhone-ului se descarcă rapid sînt destul de frecvente. De obicei, utilizatorii cred că trebuie să reducă luminozitatea ecranului, dar problema poate să nu fie chiar asta. Funcțiile ascunse descarcă bateria în mod nevăzut. Din fericire, nu este atît de dificil să le dezactivați.{{842533}}Principalul lucru este să găsiți aceste funcții, deoarece Apple
22:00
Un joc aparent inofensiv s-a transformat de mai multe ori într-o urgență pentru copiii din raionul Călărași. În ultimii ani, salvatorii locali au fost solicitați în patru cazuri în care cei mici au rămas cu inelele blocate pe degete și au avut nevoie de intervenția pompierilor pentru a le fi îndepărtate în siguranță.Potrivit Secției Situații Excepționale Călărași, astfel de incidente apar frec
22:00
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a spus că le va propune luni șefilor de fracțiuni să se întrunească pentru a definitiva anumite chestiuni, notează Noi.md."Săptămîna viitoare, cred că luni, le voi propune șefilor de fracțiuni să ne întrunim, pentru că nu am reușit să alegem vicepreședinții Parlamentului, Biroul Permanent, comisiile.Așa că luni ne întrunim să discutăm numărul de vice
22:00
Comitetul Central al Partidului Comunist Chinez (CCPCC) a organizat, vineri, o conferință de presă pentru a prezenta obiectivele celui de-al 15-lea Plan cincinal de dezvoltare.Directorul Biroului pentru Agricultură al CCPCC, Han Wenxiu, a declarat că obiectivele includ obținerea unor rezultate semnificative de dezvoltare de înaltă calitate, îmbunătățirea nivelului de dezvoltare independentă în
21:30
Astronomii de la Universitatea din Pennsylvania au descoperit un „super-Pămînt” într-un sistem stelar relativ apropiat.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat revista The Astronomical Journal. {{843420}}Conform descoperirii, planeta se află la 20 de ani-lumină de Pămînt, ceea ce reprezintă o distanță destul de mică în termeni cosmici. Cercetătorii au anunțat că planeta este foart
21:30
"Nu este obligatoriu ca miniștrii să fie membri ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Vor fi persoane, care sînt membri PAS și care nu sînt membri PAS, nu este o noutate. Dar dacă nu vor fi membri PAS, nu vor fi din alte partide". Declarația a fost făcută de către Igor Grosu, președintele Parlamentului și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) în cadrul emisiunii "Realitatea te pr
21:00
"Dacă situația o dicta, eu acceptam să merg în funcția de prim-ministru". Declarația a fost făcută de către Igor Grosu, președintele Parlamentului și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) în cadrul emisiunii "Realitatea te privește" de la rlive, notează Noi.md."Este așa practică. Nu că nu am vrut eu să ajung. Dacă situația o dicta, eu acceptam să merg în funcția de prim-ministru. Ac
21:00
Peste 500.000 de funcționari federali din SUA nu își vor primi salariul vineri, 24 octombrie, din cauza continuării shutdown-ului din țară.Despre acest lucru a anunțat pe 23 octombrie purtătoarea de cuvînt a Casei Albe, Caroline Levitt, în cadrul unei conferințe de presă.„De 23 de zile trăim în condiții de shutdown provocat de democrați. Americani nevinovați suferă în fiecare zi.{{8432
21:00
Satul Călinești, raionul Fălești, va avea o stație modernă de sortare a deșeurilor, transmite Noi.md.Începînd cu 24 octombrie 2025, pe terenul fostei ferme de vite vor demara lucrările pentru amenajarea acestui obiectiv, care va permite sortarea și depozitarea temporară a deșeurilor reciclabile și nereciclabile, precum și crearea unei gropi speciale pentru deșeurile biodegradabile, protejată p
20:30
Gripa aviară se răspîndește tot mai mult în Germania: au murit deja aproximativ două mii de cocori. În ferme au fost distruse deja peste 160 000 de păsări.În mai multe landuri federale ale Germaniei – Hesse, Mecklenburg-Pomerania Anterioară și Saxonia Inferioară – se raportează din ce în ce mai des cazuri de păsări bolnave și moarte din cauza gripei. Situația este deosebit de dramatică în Bran
20:30
În ianuarie-septembrie 2025, echipele Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP) au deservit 594 776 de solicitări, cu 17 174 mai multe decît în aceeași perioadă a anului 2024, transmite Noi.md.Aceste date au fost prezentate de Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP) în cadrul unei ședințe de totalizare a rezultatelor activității
20:00
Compozitorul leton în vîrstă de 89 de ani și Artistul Poporului din URSS, Raimonds Pauls, a fost spitalizat.Compozitorul hitului „Un milion de trandafiri roșii” a fost supus unei intervenții chirurgicale și are dificultăți de vorbire.{{839788}}„Sînt în spital. Îmi este greu să vorbesc, nu pot. Am fost operat”, a declarat Pauls reporterilor.El a refuzat să dezvăluie diagnosticul său. În
20:00
Autoritățile din Barcelona au votat în favoarea înăspririi limitei privind numărul de turiști care vor avea acces la una dintre cele mai populare atracții turistice ale orașului.Începînd din 2027, celebrul parc public Güell cu mozaicuri, proiectat de arhitectul șef al Barcelonei, Antonio Gaudi, va fi vizitat anual cu aproximativ 500.000 de persoane mai puțin.{{841630}}În prezent, în fiecar
20:00
Ambasada Republicii Moldova în Letonia informează că, începînd cu 1 noiembrie 2025 și pînă la 31 octombrie 2026 , va fi instituită o restricție privind trecerea frontierei de stat a Letoniei cu Belarus și Federația Rusă pentru transportul internațional neregulat de pasageri cu autobuzul/microbuzul.Astfel, operatorii de transport care efectuează curse internaționale neregulate de pasageri nu vo
19:30
Volvo Cars a produs al patrulea milion de vehicule pe platforma revoluționară de primă generație Scalable Product Architecture* (SPA). Lansată în 2014 odată cu cea de-a doua generație Volvo XC90, platforma SPA a pus bazele mărcii Volvo moderne. Ea a transformat procesul de producție, permițând realizarea mai multor modele, motorizări și tehnologii pe o arhitectură comună, reducând considerabil cos
19:30
Un tînăr de 24 de ani din raionul Sîngerei este cercetat penal după ce a fost prins conducînd cu viteză excesivă și a încercat să mituiască polițiștii cu 200 de euro. Incidentul a avut loc vineri dimineață, în jurul orei 08:20, pe traseul R-6, în localitatea Prepelița, transmite Noi.md.Potrivit informațiilor oferite de Inspectoratul Național de Securitate Publică, un echipaj al Direcției Patru
19:30
Guvernul Ecuadorului a sesizat procuratura în legătură cu o posibilă tentativă de otrăvire a președintelui Daniel Noboa cu ciocolată și gem conținînd substanțe toxice.Despre aceasta a fost comunicat chiar de șeful statului.{{839775}}„Au fost găsite trei substanțe chimice în concentrație foarte mare, și este practic imposibil ca toate trei să se afle simultan în această concentrație în aces
19:30
La această oră, în PTF Palanca se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport.Aglomerată este atît direcția de intrare în R. Moldova, cît și direcția de ieșire din R. Moldova, notează Noi.md.De către autoritățile de control sunt întreprinse măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier și se lucrează la capacitate maximă."Recomandăm participanților la trafi
19:30
Din 25 octombrie, vor intra în vigoare noi prevederi legale menite să consolideze protecția consumatorilor de servicii financiare și să crească responsabilitatea furnizorilor.Legea a fost elaborată în contextul în care, din 1 iulie 2023, Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) exercită atribuțiile de reglementare și supraveghere în domeniul protecției consumatorilor de servicii financiare
19:00
Un tînăr de 19 ani, originar din regiunea transnistreană, este cercetat penal pentru implicarea în cel puțin cinci cazuri de escrocherie cu date bancare, comise în sectorul Rîșcani al capitalei, transmite Noi.md.Potrivit Poliției, în patru dintre cazuri suspectul s-ar fi prezentat ca reprezentant al unor bănci comerciale, contactînd telefonic victimele și convingîndu-le să divulge informa
19:00
La invitația președintelui Lee Jae-myung, președintele Chinei, Xi Jinping, va efectua în perioada 30 octombrie-1 noiembrie o vizită oficială în Coreea de Sud și va participa la cea de-a 32-a reuniunea informală a liderilor APEC, programat la Gyeongju, scrie romanian.cgtn.com
19:00
Inspectoratul General al Poliției informează cetățenii că, în ultimele zile, pe adresele electronice sînt expediate mesaje cu conținut fals, fiind folosit numele Poliției.Pentru a părea veridice, infractorii cibernetici folosesc logourile instituțiilor publice și numele conducătorilor acestora, transmițînd o așa-zisă „citație” în care destinatarul este acuzat de comiterea unei infracțiuni.
19:00
Pe străzile Alexei Șciusev și Mihail Kogălniceanu din capitală, în perimetrul cuprins între străzile Maria Cebotari și Sfatul Țării, au fost reinstalate bănci publice, după lucrări de reparație și restabilire, notează Noi.md.Lucrările au constat în prelucrarea și vopsirea lemnului, precum și în recondiționarea elementelor metalice, pentru a asigura un aspect îngrijit și o durabilitate sporită.
