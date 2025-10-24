Anunț important pentru operatorii moldoveni, care efectuează curse neregulate de călători

13:30

Când fostul campion mondial la box în categoria supergrea vorbește despre un luptător, merită să-l ascultăm.Oleg Maskaev este un om care știe cum este să urci spre vârf, să ai răbdare, să aștepți și, la momentul potrivit, să câștigi. Și exact așa vorbește despre Alexander Volkov în ajunul luptei sale cu Jairton Almeida la UFC 321.„Sunt sigur că, în curând, Alexander Volkov va deveni campio