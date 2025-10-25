Comisia Europeană acuză Meta şi TikTok de încălcarea legislaţiei digitale europene
Noi.md, 25 octombrie 2025 01:30
Comisia Europeană a acuzat vineri Meta şi TikTok că au încălcat Legea privind serviciile digitale (DSA), principalul regulament european privind reţelele sociale.Facebook, Instagram şi TikTok nu au oferit cercetătorilor acces corespunzător la datele de pe platformele lor, iar Meta este acuzată şi de crearea unor interfeţe dificil de utilizat pentru raportarea conţinutului ilegal şi contestarea
• • •
Acum 5 minute
02:30
Rafa Benitez, în vîrstă de 65 de ani, a semnat cu Panathinaikos, formație de tradiție din Grecia și combatantă în UEA Conference League.Tehnicianul iberic devine cel mai bine plătit antrenor din istoria campionatului elen, transmite flashscore.ro”Panathinaikos l-a numit pe Rafa Benítez în funcția de antrenor principal al clubului.Începe o nouă eră”, au scris grecii pe rețelele de socia
Acum 2 ore
01:30
01:00
Potrivit unui nou raport, NASA ar fi lansat unelte de apărare planetară din cauza obiectului interstelar 3I/ATLAS, care a avut un comportament neașteptat, pe care experții nu îl pot explica momentan.Cum 3I/ATLAS a dat dovadă de un comportament neobișnuit, NASA ar fi lansat unelte de apărare planetară din cauza obiectului interstelar., informează Noi.md cu referire la a1.ro.Încă de cînd a f
Acum 4 ore
00:30
Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău s-a schimbat la față după ce au fost renovat și dotat cu echipamente de ultimă generație.Profesorii spun că aceste modernizări au dus la scăderea absenteismului în rîndul elevilor, aceștia fiind mai motivați să participe la lecții.{{843141}}„Am observat o schimbare la elevi. Primar este faptul că elevii mai des sînt în clasă. Deci noi avem mai puțin
00:00
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) informează despre modificările ce ţin de extinderea perioadei care poate fi declarată prin intermediul Informaţiei IRM 19 pentru salariaţii care cer concediu paternal, notează Noi.md.La cererea de către salariat a concediului paternal, conform cadrului normativ în vigoare, angajatorul este obligat în termen de pînă la 10 zile lucrătoare să prezinte In
00:00
Comitetul Permanent al celei de-a 14-a Adunări Naționale a Reprezentanților Poporului din China (ANRPC) a aprobat vineri stabilirea zilei de 25 Octombrie drept Ziua Retrocedării Taiwanului, scrie romanian.cgtn.comÎn decizia ANRPC se arată că, în anul 1945, poporul chinez inclusiv compatrioții din Taiwan, au luptat și au vărsat sînge obținînd victoria în Războiul de Rezistență împotriva Agresiu
24 octombrie 2025
23:30
Noi detalii despre jaful de la Luvru. Ce a povestit o agentă de pază care a asistat la atac # Noi.md
În imaginile de pe camerele de supraveghere, paznicii neputincioşi i-au filmat pe cei doi hoţi care părăsesc Luvrul. Aceştia fug pe două scutere, cu doar cîteva secunde înainte de sosirea poliţiei.În acelaşi timp, se dă alarma în muzeu. Este panică. La etaj, unde au pătruns hoţii, o agentă de pază tocmai îşi începuse tura, informează Noi.md cu referire la Stirile PRO TV.Contactată telefoni
23:00
Nu se bate, dar în cuvinte îi învinge regulat pe toți cei de top. Conor McGregor nu a mai fost în cușcă de mult timp, dar în mintea lui — el este încă neînvins, unic și, desigur, cel mai inteligent și mai înțelept. Acum știe cum să-l învingă pe Islam Makhachev.McGregor aruncă o umbră asupra lui Makhachev — dar Islam merge după a doua centurăCând Conor McGregor vorbește, lumea MMA încremeni
23:00
Furtuna „Joshua” a lovit nordul Germaniei, doborînd copaci, provocînd inundații și perturbînd traficul.Potrivit datelor Serviciului Meteorologic German (DWD), furtuna s-a oprit deocamdată deasupra Mării Nordului și aproape că nu se mai mișcă. În unele locuri, rafalele de vînt ating 120-130 km/h, în special pe Insulele Nord-Frisone.{{844137}}În Saxonia Inferioară au fost deja înregistrate i
23:00
Autoritățile din China au prezentat informații privind atacurile cibernetice lansate de Agenția Națională americane de Securitate (NSA) asupra Centrului Național de Servicii Orare din China, Centrul de Răspuns de Urgență pe Internet din China realizînd un raport de analiză tehnică în acest sens, scrie romanian.cgtn.comPurtătorul de cuvînt al Ministerului chinez de Externe, Guo Jiakun, a declar
Acum 6 ore
22:30
În Botswana a fost descoperit un diamant rar, bicolor, o parte avînd culoarea roz, iar cealaltă fiind transparentă. Experții spun că piatra prețioasă s-a format în două etape.Diamantul roz-transparent are dimensiunile de aproximativ 24,3 x 16 x 14,5 milimetri și greutatea de 37,41 carate, potrivit datelor Institutului Gemmologic American (GIA), scrie Live Science.Experții cred că jumătat
22:00
Plîngerile referitoare la faptul că bateria iPhone-ului se descarcă rapid sînt destul de frecvente. De obicei, utilizatorii cred că trebuie să reducă luminozitatea ecranului, dar problema poate să nu fie chiar asta. Funcțiile ascunse descarcă bateria în mod nevăzut. Din fericire, nu este atît de dificil să le dezactivați.{{842533}}Principalul lucru este să găsiți aceste funcții, deoarece Apple
22:00
Un joc aparent inofensiv s-a transformat de mai multe ori într-o urgență pentru copiii din raionul Călărași. În ultimii ani, salvatorii locali au fost solicitați în patru cazuri în care cei mici au rămas cu inelele blocate pe degete și au avut nevoie de intervenția pompierilor pentru a le fi îndepărtate în siguranță.Potrivit Secției Situații Excepționale Călărași, astfel de incidente apar frec
22:00
Igor Grosu, despre numărul vicepreședinților de Parlament: "Cred că trebuie să rămînă doi, dar sînt voci diferite" # Noi.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a spus că le va propune luni șefilor de fracțiuni să se întrunească pentru a definitiva anumite chestiuni, notează Noi.md."Săptămîna viitoare, cred că luni, le voi propune șefilor de fracțiuni să ne întrunim, pentru că nu am reușit să alegem vicepreședinții Parlamentului, Biroul Permanent, comisiile.Așa că luni ne întrunim să discutăm numărul de vice
22:00
Comitetul Central al Partidului Comunist Chinez (CCPCC) a organizat, vineri, o conferință de presă pentru a prezenta obiectivele celui de-al 15-lea Plan cincinal de dezvoltare.Directorul Biroului pentru Agricultură al CCPCC, Han Wenxiu, a declarat că obiectivele includ obținerea unor rezultate semnificative de dezvoltare de înaltă calitate, îmbunătățirea nivelului de dezvoltare independentă în
21:30
Astronomii de la Universitatea din Pennsylvania au descoperit un „super-Pămînt” într-un sistem stelar relativ apropiat.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat revista The Astronomical Journal. {{843420}}Conform descoperirii, planeta se află la 20 de ani-lumină de Pămînt, ceea ce reprezintă o distanță destul de mică în termeni cosmici. Cercetătorii au anunțat că planeta este foart
21:30
Igor Grosu, despre noii miniștri: "Unii vor fi membri PAS, alții nu, din alte partide nu vor fi" # Noi.md
"Nu este obligatoriu ca miniștrii să fie membri ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Vor fi persoane, care sînt membri PAS și care nu sînt membri PAS, nu este o noutate. Dar dacă nu vor fi membri PAS, nu vor fi din alte partide". Declarația a fost făcută de către Igor Grosu, președintele Parlamentului și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) în cadrul emisiunii "Realitatea te pr
21:00
Igor Grosu: "Dacă situația era să dicteze, eu acceptam să merg în funcția de prim-ministru" # Noi.md
"Dacă situația o dicta, eu acceptam să merg în funcția de prim-ministru". Declarația a fost făcută de către Igor Grosu, președintele Parlamentului și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) în cadrul emisiunii "Realitatea te privește" de la rlive, notează Noi.md."Este așa practică. Nu că nu am vrut eu să ajung. Dacă situația o dicta, eu acceptam să merg în funcția de prim-ministru. Ac
21:00
Peste 500.000 de funcționari federali din SUA nu își vor primi salariul vineri, 24 octombrie, din cauza continuării shutdown-ului din țară.Despre acest lucru a anunțat pe 23 octombrie purtătoarea de cuvînt a Casei Albe, Caroline Levitt, în cadrul unei conferințe de presă.„De 23 de zile trăim în condiții de shutdown provocat de democrați. Americani nevinovați suferă în fiecare zi.{{8432
21:00
Satul Călinești, raionul Fălești, va avea o stație modernă de sortare a deșeurilor, transmite Noi.md.Începînd cu 24 octombrie 2025, pe terenul fostei ferme de vite vor demara lucrările pentru amenajarea acestui obiectiv, care va permite sortarea și depozitarea temporară a deșeurilor reciclabile și nereciclabile, precum și crearea unei gropi speciale pentru deșeurile biodegradabile, protejată p
Acum 8 ore
20:30
Gripa aviară se răspîndește tot mai mult în Germania: au murit deja aproximativ două mii de cocori. În ferme au fost distruse deja peste 160 000 de păsări.În mai multe landuri federale ale Germaniei – Hesse, Mecklenburg-Pomerania Anterioară și Saxonia Inferioară – se raportează din ce în ce mai des cazuri de păsări bolnave și moarte din cauza gripei. Situația este deosebit de dramatică în Bran
20:30
În ianuarie-septembrie 2025, echipele Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP) au deservit 594 776 de solicitări, cu 17 174 mai multe decît în aceeași perioadă a anului 2024, transmite Noi.md.Aceste date au fost prezentate de Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP) în cadrul unei ședințe de totalizare a rezultatelor activității
20:00
Compozitorul leton în vîrstă de 89 de ani și Artistul Poporului din URSS, Raimonds Pauls, a fost spitalizat.Compozitorul hitului „Un milion de trandafiri roșii” a fost supus unei intervenții chirurgicale și are dificultăți de vorbire.{{839788}}„Sînt în spital. Îmi este greu să vorbesc, nu pot. Am fost operat”, a declarat Pauls reporterilor.El a refuzat să dezvăluie diagnosticul său. În
20:00
Autoritățile din Barcelona au votat în favoarea înăspririi limitei privind numărul de turiști care vor avea acces la una dintre cele mai populare atracții turistice ale orașului.Începînd din 2027, celebrul parc public Güell cu mozaicuri, proiectat de arhitectul șef al Barcelonei, Antonio Gaudi, va fi vizitat anual cu aproximativ 500.000 de persoane mai puțin.{{841630}}În prezent, în fiecar
20:00
Ambasada Republicii Moldova în Letonia informează că, începînd cu 1 noiembrie 2025 și pînă la 31 octombrie 2026 , va fi instituită o restricție privind trecerea frontierei de stat a Letoniei cu Belarus și Federația Rusă pentru transportul internațional neregulat de pasageri cu autobuzul/microbuzul.Astfel, operatorii de transport care efectuează curse internaționale neregulate de pasageri nu vo
19:30
Volvo Cars a produs al patrulea milion de vehicule pe platforma revoluționară de primă generație Scalable Product Architecture* (SPA). Lansată în 2014 odată cu cea de-a doua generație Volvo XC90, platforma SPA a pus bazele mărcii Volvo moderne. Ea a transformat procesul de producție, permițând realizarea mai multor modele, motorizări și tehnologii pe o arhitectură comună, reducând considerabil cos
19:30
Un tînăr de 24 de ani din raionul Sîngerei este cercetat penal după ce a fost prins conducînd cu viteză excesivă și a încercat să mituiască polițiștii cu 200 de euro. Incidentul a avut loc vineri dimineață, în jurul orei 08:20, pe traseul R-6, în localitatea Prepelița, transmite Noi.md.Potrivit informațiilor oferite de Inspectoratul Național de Securitate Publică, un echipaj al Direcției Patru
19:30
Guvernul Ecuadorului a sesizat procuratura în legătură cu o posibilă tentativă de otrăvire a președintelui Daniel Noboa cu ciocolată și gem conținînd substanțe toxice.Despre aceasta a fost comunicat chiar de șeful statului.{{839775}}„Au fost găsite trei substanțe chimice în concentrație foarte mare, și este practic imposibil ca toate trei să se afle simultan în această concentrație în aces
19:30
La această oră, în PTF Palanca se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport.Aglomerată este atît direcția de intrare în R. Moldova, cît și direcția de ieșire din R. Moldova, notează Noi.md.De către autoritățile de control sunt întreprinse măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier și se lucrează la capacitate maximă."Recomandăm participanților la trafi
19:30
Din 25 octombrie, vor intra în vigoare noi prevederi legale menite să consolideze protecția consumatorilor de servicii financiare și să crească responsabilitatea furnizorilor.Legea a fost elaborată în contextul în care, din 1 iulie 2023, Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) exercită atribuțiile de reglementare și supraveghere în domeniul protecției consumatorilor de servicii financiare
19:00
Un tînăr de 19 ani, originar din regiunea transnistreană, este cercetat penal pentru implicarea în cel puțin cinci cazuri de escrocherie cu date bancare, comise în sectorul Rîșcani al capitalei, transmite Noi.md.Potrivit Poliției, în patru dintre cazuri suspectul s-ar fi prezentat ca reprezentant al unor bănci comerciale, contactînd telefonic victimele și convingîndu-le să divulge informa
19:00
La invitația președintelui Lee Jae-myung, președintele Chinei, Xi Jinping, va efectua în perioada 30 octombrie-1 noiembrie o vizită oficială în Coreea de Sud și va participa la cea de-a 32-a reuniunea informală a liderilor APEC, programat la Gyeongju, scrie romanian.cgtn.com
19:00
Inspectoratul General al Poliției informează cetățenii că, în ultimele zile, pe adresele electronice sînt expediate mesaje cu conținut fals, fiind folosit numele Poliției.Pentru a părea veridice, infractorii cibernetici folosesc logourile instituțiilor publice și numele conducătorilor acestora, transmițînd o așa-zisă „citație” în care destinatarul este acuzat de comiterea unei infracțiuni.
19:00
Pe străzile Alexei Șciusev și Mihail Kogălniceanu din capitală, în perimetrul cuprins între străzile Maria Cebotari și Sfatul Țării, au fost reinstalate bănci publice, după lucrări de reparație și restabilire, notează Noi.md.Lucrările au constat în prelucrarea și vopsirea lemnului, precum și în recondiționarea elementelor metalice, pentru a asigura un aspect îngrijit și o durabilitate sporită.
Acum 12 ore
18:30
Pe parcursul săptămînii curente, Primăria Chișinău a desfășurat o serie de lucrări de întreținere și dezvoltare a infrastructurii de agrement din capitală, cu scopul de a asigura spații sigure și moderne pentru copii și locuitorii orașului. A fost efectuată reparația complexului de joacă din str. Salcîmilor 22/2, unde au fost remediate problemele existente – toboganul defect și elementele
18:00
În seara de 23 octombrie curent, în punctul de trecere a frontierei Sculeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova, polițiștii de frontieră în cooperare cu funcționarii vamali au contracarat o tentativă de transportare ilicită a unei arme.Un cetățean al Ucrainei, în vîrstă de 46 de ani, aflat la volanul unui automobil, s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control la frontieră.
18:00
Peste 280 de judecători, procurori și membrii ai societății civile au fost supuși procesului de verificare a integrității, în cadrul reformei justiției, potrivit bilanțului prezentat de ministra în exercițiu, Veronica Mihailov-Moraru.Din totalul celor 287 de persoane evaluate, 103 au promovat testul de integritate, 93 nu l-au trecut, iar 91 s-au retras sau au demisionat înainte de încheierea p
18:00
Vladimir Bolea: Primul zbor low-cost de pe aeroportul din Mărculești este preconizat pentru anul viitor # Noi.md
Vicepremierul în exercițiu Vladimir Bolea a declarat vineri, 24 octombrie, că primul zbor low-cost de pe aeroportul din Mărculești este preconizat pentru anul viitor, după finalizarea procesului de transmitere a bunurilor către aeroportul din Chișinău.”Abia are loc procesul de primire, transmitere a bunurilor către aeroportul din Chișinău. Într-un an de zile se preconizează, dar sînt mai multe
17:30
17:30
Astăzi, în sala de ședințe a Consiliului Raional Cahul, a avut loc ședința extraordinară a Consiliului, convocată pentru examinarea și adoptarea unor decizii cu caracter financiar, administrativ și patrimonial.Printre principalele subiecte discutate s-au numărat ajustarea bugetului raional pentru anul 2025, corelarea acestuia cu prevederile Legii bugetului de stat, precum și modificarea progra
17:30
În noaptea de sîmbătă spre duminică, 25-26 octombrie, Moldova va trece oficial la ora de iarnă.Ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, astfel că ora 4:00 va deveni ora 3:00.Cetățenii sînt îndemnați să-și verifice ceasurile mecanice și electronice care nu se actualizează automat, pentru a evita confuziile legate de programul de duminică-dimineață, notează Noi.md cu referire la IPN.În Mol
17:00
Președinta Maia Sandu a numit-o pe Veronica Mihailov-Moraru în funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției # Noi.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind numirea doamnei Veronica Mihailov-Moraru în funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției. Doamna Mihailov-Moraru își va începe activitatea în cadrul instituției prezidențiale la data de 11 noiembrie 2025.Veronica Mihailov-Moraru este juristă cu o vastă experiență profesională. De-a lungul carierei, a activat în ins
17:00
Sportivul moldovean Ion Demian s-a calificat în semifinalele Campionatului Mondial de lupte libere masculine U-23, care se desfășoară în perioada 20-27 octombrie la Novi Sad, Serbia.Potrivit Media Sport, în drumul său spre semifinalele turneului, în categoria de greutate pînă la 92 kg, compatriotul nostru i-a învins pe reprezentanții Japoniei (14:9) și Georgiei (7:5).În meciul pentru calif
17:00
Psoriazisul este o afecțiune cronică a pielii care poate afecta semnificativ calitatea vieții unei persoane. Dacă te confrunți cu această afecțiune cutanată sau bănuiești că ai putea avea psoriazis, este important să înțelegi cum arată, de ce apare și ce măsuri poți lua pentru a-i reduce impactul. Află în continuare cele mai importante detalii despre simptomele psoriazisului, cauzele acestei afecț
17:00
La data de 24 octombrie, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a desfășurat ședința publică a Consiliului de Administrație, în cadrul căreia au fost examinate și aprobate mai multe decizii semnificative pentru funcționarea și dezvoltarea sectorului gazelor naturale.În cadrul ședinței, Consiliul a aprobat modificările la Hotărîrea nr. 272/2025, privind optimizarea produsulu
16:30
David Benavidez nu este genul care vorbește pentru a face titluri. Campionul WBC la categoria semigrea, unul dintre cei mai periculoși boxeri ai momentului, a alcătuit propriul său clasament al celor mai buni boxeri din lume, indiferent de categoria de greutate. Fără reverențe, fără compromisuri – doar fapte, stil și respect pentru adevărații campioni.În frunte se află Alexander Usyk.„Fără
16:30
Piscicultorii, consultați în elaborarea Programului Strategic al Sectorului de Acvacultură pentru anii 2026–2030 # Noi.md
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a organizat o reuniune consultativă sectorială dedicată acvaculturii și procesării produselor de acvacultură.În cadrul discuțiilor a fost prezentat proiectul Programului Strategic al Sectorului de Acvacultură pentru anii 2026–2030. Documentul stabilește direcțiile prioritare pentru dezvoltarea unui sector piscicol competitiv și durabil, care să
16:30
Plantarea copacilor pe terenuri pline cu deșeuri nu este recomandată, deoarece puieții riscă să se îmbolnăvească. Prin urmare, un pas esențial înainte de plantare este curățarea și salubrizarea terenului, susține expertul de mediu Ruslan Nercaș.„Toți înțelegem că pe teren acoperit cu deșeuri, într-o minigunoiște, nu poți planta, fiindcă, în primul rînd, se intoxică solul de la acele deșeuri. Î
16:00
Oamenii legii au reținut un bărbat de 56 de ani din Chișinău, președinte al oficiului teritorial Bălți al așa-numitului Bloc “Pobeda”, notează Noi.md.Reținerea are loc în cadrul unei anchete complexe privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor.În luna septembrie, ofițerii de investigație au efectuat 46 de percheziții în mai multe localități
16:00
În perioada 25–26 octombrie, de la ora 11:00, la Cimișlia se desfășoară ediția a IX-a a Festivalului Internațional „Miorița – Laie, Laie Bucălaie”, organizat de Federația Națională a Crescătorilor de Ovine și Caprine pentru Carne și Lapte. {{843185}}Pe parcursul celor două zile vor fi prezente rase de ovine și caprine, produse locale, demonstrații de îndeletniciri pastorale și meșteșuguri
