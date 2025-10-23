(stop cadru) „Unde-i Maia Sandu?” Usatîi: E la lucru, are treabă

21:10

Unul dintre frații care i-au pus la dispoziție lui Vasile Costiuc autocarul folosit în campania electorală ar fi fost oprit la Leușeni de „un Jeep cu patru civili”, care s-ar fi legitimat ca fiind de la INI. Costiuc acuză Partidul Acțiune și Solidaritate că se răzbună pe susținătorii săi și pe cei care l-au ajutat. „Niște metode criminale, ei nu-și pot ierta că am ajuns în Parlament”. La rândul său, deputatul PAS, Radu Marian, a declarat că Costiuc „are de multe ori tendinta să înflorească lucruri”.