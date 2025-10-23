Cum să alegi apartamentul ideal?

09:10

După o poveste de dragoste care a traversat două decenii, Jennifer Lopez și Ben Affleck s-au regăsit, s-au căsătorit și au încercat să construiască împreună un nou început. Dar, în ciuda speranțelor și a iubirii reaprinse, mariajul lor nu a rezistat. La doi ani de la nuntă, Jennifer Lopez a depus actele de divorț, iar acum vorbește deschis despre ce a însemnat această despărțire și cum a reușit să se regăsească, scrie viva.ro.