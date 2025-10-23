Ultima oră! Prezentatorul „Gusturile se discută” de la ProTV riscă 15 ani de închisoare pentru trafic de cocaină: Petru Chicu, trimis în judecată

11:10

Trei deţinuţi de la penitenciarul La Santé din Paris au fost preluaţi de poliţişti după ce l-au ameninţat pe fostul preşedinte Nicolas Sarkozy, închis acolo de marţi. Pe reţelele sociale a apărut un videoclip în care se aud insulte şi ameninţări la adresa lui Sarkozy, iar procurorii au deschis o anchetă pentru ameninţări cu moartea, potrivit Agerpres, citat de observatornews.ro.