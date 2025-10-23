(video) Ion Bulgac, moment muzical pe rețele. Radu Marian: „Nu rău”. Consilierul, cu replică: „Mersi, maestre”

15:50

Coreea de Nord, aflată sub sancțiuni internaționale, ar fi obținut venituri timp de mai mulți ani dintr-o schemă imobiliară în București. Ambasada nord-coreeană a închiriat întregul bloc de protocol din curtea sa, situat lângă Parcul Herăstrău, unei companii private, care apoi a subînchiriat cele 25 de apartamente unor firme și persoane fizice. Deși terenul aparține statului român, clădirile sunt proprietatea Guvernului nord-coreean. RISE scrie că printre cei care au locuit recent acolo se numără și actualul premier desemnat al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, care a declarat că nu știa că imobilul aparține unui alt stat.