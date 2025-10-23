(video) Sere „cu efect psihotrop”, la Strășeni: Polițiștii au ridicat 14 kg de cannabis, de peste 4 mil. lei, din gospodăria unui bărbat
UNIMEDIA, 23 octombrie 2025 11:30
Un bărbat de 61 de ani din satul Romănești, raionul Strășeni, a fost reținut de oamenii legii, fiind bănuit de cultivarea și comercializarea ilegală a drogurilor. În urma perchezițiilor, polițiștii au descoperit două sere improvizate cu plante de cannabis și droguri de tip hidropon, cu o valoare estimată la peste 4 milioane de lei.
(video) „Trebuie să plec?” Cum răspunde Ludmila Catlabuga, întrebată dacă rămâne la Ministerul Agriculturii sau merge în Parlament # UNIMEDIA
Ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, spune că este prematur să vorbească despre o eventuală plecare din funcție, în contextul formării noului Guvern. Ea afirmă că va continua să slujească agriculturii „indiferent dacă rămâne la minister sau merge în Parlament” și că decizia finală va fi luată după consultările privind viitorul Cabinet de miniștri.
ChatGPT şi alţi boţi de AI nu vor mai putea funcţiona pe WhatsApp, după ce Meta a decis să schimbe termenii de funcţionare ai platformei. Măsura luată de Meta intră în vigoare începând din ianuarie 2026, potrivit adevarul.ro.
Incident în închisoarea în care se află Sarkozy: Trei deţinuţi, anchetaţi după ce l-au ameninţat pe ex-președintele francez. Momentul, filmat # UNIMEDIA
Trei deţinuţi de la penitenciarul La Santé din Paris au fost preluaţi de poliţişti după ce l-au ameninţat pe fostul preşedinte Nicolas Sarkozy, închis acolo de marţi. Pe reţelele sociale a apărut un videoclip în care se aud insulte şi ameninţări la adresa lui Sarkozy, iar procurorii au deschis o anchetă pentru ameninţări cu moartea, potrivit Agerpres, citat de observatornews.ro.
Prins cu mâna pe bani: Un bărbat din capitală, reținut de CNA, după ce ar fi luat 2 000€ pentru a „aranja” o decizie la executorul judecătoresc # UNIMEDIA
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), sub conducerea procesuală a Procuraturii municipiului Chișinău, au reținut în flagrant un bărbat din capitală, bănuit de trafic de influență, se arată într-un comunicat.
Ultimile etaje sunt încântătoare prin natura lor, oferind locuitorilor săi oportunități și avantaje care depășesc orice așteptări. La Milanin Residence, Durlești te invităm în lumea unei locuințe exclusive, unde fiecare moment devine de neuitat datorită priveliștelor uluitoare, intimității și prestigiului.
Etapa a treia a grupei unice din Liga Campionilor s-a încheiat miercuri seară. Liverpool, Chelsea și Bayern Munchen au făcut spectacol, Real Madrid s-a chinuit pe Santiago Bernabeu cu Juventus, în timp ce Sporting Lisabona a reușit „remontada” pe teren propriu, contra celor de la Olympique Marseille, scrie adevarul.ro.
Achiziția unui apartament nu este doar o simplă tranzacție, ci un pas important în viața fiecărei persoane. Atunci când alegi o locuință, compartimentarea joacă un rol esențial – influențează confortul, estetica și funcționalitatea spațiului tău.
Petr Vlah, despre cum trebuie să arate viitorul başcan al Găgăuziei: Oamenii nu mai vor să fie victime ale jocurilor politice # UNIMEDIA
Politicianul Petr Vlah, ex-deputat a „desenat” portretul viitorului bașcan al Găgăuziei, în contextul disucțiilor despre eventualele alegeri anticipate în regiune, urmare a unei decizii a Curții de Apel, care examinează dosarul başcanului Evghenia Guţul.
(video) Ion Chicu refuză să meargă la consultările pentru desemnarea premierului: „Nu văd rostul” # UNIMEDIA
Fostul premier, Ion Chicu, nu va participa la consultările anunțate de președinta Maia Sandu. Acesta a declarat în cadrul emisiunii „Puterea a Patra” că discuțiile sunt inutile, în condițiile în care se cunoaște deja cine va fi candidatul la funcția de premier.
„Chirița în provincie” continuă să facă istorie pe scena Teatrului Național „Eugène Ionesco” # UNIMEDIA
Sâmbătă, 25 octombrie, ora 18:30, Teatrul Național „Eugène Ionesco” vă invită la comedia „Chirița în provincie” de Vasile Alecsandri — cel mai longeviv spectacol din Republica Moldova, regizat de Petru Vutcărău.
Pe 23 octombrie, istoria consemnează înfrângerea lui Brutus la Philippi și intrarea Armatei Roșii în Ungaria.
Jennifer Lopez, noi confesiuni despre divorțul de Ben Affleck: „Pe platourile de filmare, eram atât de fericită apoi, acasă, lucrurile nu erau deloc grozave” # UNIMEDIA
După o poveste de dragoste care a traversat două decenii, Jennifer Lopez și Ben Affleck s-au regăsit, s-au căsătorit și au încercat să construiască împreună un nou început. Dar, în ciuda speranțelor și a iubirii reaprinse, mariajul lor nu a rezistat. La doi ani de la nuntă, Jennifer Lopez a depus actele de divorț, iar acum vorbește deschis despre ce a însemnat această despărțire și cum a reușit să se regăsească, scrie viva.ro.
(video) Doina Gherman: Până la sfârșitul săptămânii viitoare, RM va avea un Guvern învestit # UNIMEDIA
Președinta fracțiunii PAS în noul Parlament, Doina Gherman, susține că Republica Moldova va avea curând un Guvern investit.
Sean „Diddy” Combs, atacat în închisoare. Un prieten apropiat al rapperului face dezvăluiri terifiante: „S-a trezit cu un cuțit la gât” # UNIMEDIA
Un prieten apropiat al lui Sean „Diddy” Combs susține că rapperul a fost atacat în închisoare. Charlucci Finney a declarat pentru Daily Mail că acesta „s-a trezit cu un cuțit la gât” în celula sa de la Metropolitan Detention Center, din New York, scrie protv.ro.
niunea Europeană a aprobat, miercuri, cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Pachetul include o interdicție asupra importurilor de gaze naturale lichefiate rusești începând cu 2027 și vizează băncile rusești, creditorii din Asia Centrală, bursele de criptomonede, precum și două rafinării chineze și o companie comercială, scrie presa română.
Astăzi, vremea în Moldova va fi predominant acoperită de nori, cu condiții meteorologice stabile pe parcursul zilei, iar temperatura maximă va atinge 18 grade Celsius.
Mișcare fără precedent a lui Trump împotriva lui Putin: SUA sancționează Rosneft și Lukoil pentru „refuzul Rusiei de a opri războiul” # UNIMEDIA
SUA au impus noi sancțiuni care vizează cele mai mari două companii petroliere ale Rusiei – Rosneft și Lukoil – într-un efort de a presa Moscova să negocieze un acord de pace în Ucraina, potrivit BBC, citat de presa română.
Leul moldovenesc a înregistrat o slăbire în fața principalelor valute de referință, euro și dolarul american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
Leii se confruntă cu probleme, iar Taurii au parte de surprize neașteptate: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția dintre Luna și Jupiter aduce o zi de expansiune și optimism. Fiecare semn zodiacal va simți influența acestei alinieri, care promite revelații și oportunități neașteptate. Arhetipurile astrologice se vor manifesta prin curaj și înțelepciune, iar horoscopul zilnic ar putea dezvălui indicii personalizate despre cum să navigăm aceste energii.
Cristina Scarlevschi, cunoscută publicului din emisiunea Insula Iubirii, a trecut recent printr-un moment neașteptat în timpul unei vacanțe în Islanda. Ce a pățit fosta ispită și în ce ipostază șocantă a fost surprinsă, scrie spynews.ro.
Fostul președinte al Repubicii Moldova,Vladimir Voronin, a fost surprins într-un moment neobișnuit în Parlament. În timp ce discuta cu o jurnalistă, liderul comuniștilor i-a arătat limba.
(video) Situație periculoasă în capitală: Trei copii, surprinși pe gardul unei staţii electrice din Capitală. Unul a sărit în interior # UNIMEDIA
Trei copii au fost surprinși urcând pe gardul unei staţii electrice din sectorul Ciocana, iar unul dintre ei a sărit în interiorul acesteia. Despre acest incident a informat Premier Energy care îndeamnă părinții să le explice copiilor despre securitatea electrică.
În atenția consumatorilor! Una dintre suburbiile capitalei și mai mulți locuitori din capitală, rămân mâine fără apă: Vezi adresele # UNIMEDIA
Locuitorii de pe mai multe străzi din capitală și din satul Ghidighici vor rămâne mâine, 23 octombrie, fără apă la robinet. Potrivit responsabililor, sistările vor avea loc în legătură cu executarea lucrărilor planificate.
Un bărbat și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un microbuz într-o localitate din Sîngerei. Potrivit informațiilor, accidentul a avut loc acum câteva clipe, iar la fața locului a intervenit Poliția și o ambulanță.
Vizită oficială la Chișinău: Familia regală a României, primită de Maia Sandu la Președinție # UNIMEDIA
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, și cu Alteța Sa Regală, Principele Radu, aflați într-o vizită la Chișinău. În cadrul discuțiilor, au fost trecute în revistă proiectele Casei Regale a României din Republica Moldova, în special în domeniile educației, stimulării investițiilor și promovării aderării țării noastre la Uniunea Europeană. Președinta și-a exprimat recunoștința pentru sprijinul constant al Familiei Regale, care, prin activitatea sa diplomatică, contribuie la consolidarea imaginii Republicii Moldova în capitalele europene.
Un incendiu de proporții a izbucnit pe data de 22 octombrie la un autoservice din orașul Briceni. Potrivit informațiilor, focul a distrus aproximativ 80% din suprafața autoservice-ului și circa 70% din suprafața magazinului de piese auto.
(video) Igor Grosu a uitat protocolul: Momentul în care Zinaida Greceanîi îi șoptește ce trebuie să facă # UNIMEDIA
Situație stânjenitoare în Parlament. Igor Grosu care a fost reales astăzi în calitate de președinte al Legislativului, a participat la ceremonia de înmânare a Stindardului. În timpul momentului solemn, speakerul se pare că a uitat ce trebuie să facă.
De ce a amânat Donald Trump întâlnirea cu Vladimir Putin, de la Budapesta: „Este pierdere de timp”. Reacția Kremlinului # UNIMEDIA
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți că întâlnirea pe care o avea în plan cu președintele rus Vladimir Putin a fost amânată, calificând-o drept o potențială „pierdere de timp”. Decizia de a amâna discuțiile de la Budapesta, anunțată săptămâna trecută, a fost luată în urma unei convorbiri telefonice purtate luni între secretarul de stat Marco Rubio și ministrul rus de externe Serghei Lavrov, anunță France24, citat de digi24.ro.
(video) Ședința Parlamentului, încheiată. Fracțiunile și-au ales liderii, iar Grosu a fost reales președinte al Legislativului: „Cu Doamne ajută” # UNIMEDIA
Parlamentul de legislatura a XII-a s-a convocat astăzi, 22 octombrie, în ședința de constituire. Întrunirea a fost prezidată de decana supleantă de vârstă din noua componență a Parlamentului, Zinaida Greceanîi, după ce Vladimir Voronin a refuzat să o conducă. La debutul întrunirii, președinta Maia Sandu a ținut un discurs în plen.
(video) Ceremonie solemnă în Legislativ: Igor Grosu a primit stindardul Președintelui Parlamentului # UNIMEDIA
Stindardul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova a fost înmânat speakerului Igor Grosu. Ceremonia solemnă a fost organizată în Legislativ și s-a desfășurat cu participarea Gărzii de Onoare a Ministerului Apărării.
„Oscar și Tanti Roz” – o lecție de viață emoționantă, pe scena Teatrului Național „Eugène Ionesco” # UNIMEDIA
Vineri, 24 octombrie, ora 18:30, Teatrul Național „Eugène Ionesco” prezintă spectacolul „Oscar și Tanti Roz” — o dramă profundă despre curaj, iubire și sensul vieții, regizată de Petru Vutcărău.
Liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, a venit cu o nouă declarație ironică în cadrul ședinței de constituire a Parlamentului din 22 octombrie.
Consultări la Preşedinţie pentru desemnarea premierului: Maia Sandu cheamă toate fracţiunile politice într-o zi, nu şi PAS-ul # UNIMEDIA
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a invitat fracțiunile și grupurile parlamentare la consultări privind desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru.
Maia Sandu invită fracțiunile politice la consultări pentru desemnarea premierului: Când vor avea loc întâlnirile # UNIMEDIA
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a invitat fracțiunile și grupurile parlamentare la consultări privind desemnarea candidatului pentru funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova.
Ultima oră! Igor Grosu își păstrează fotoliul în Parlament. A fost reales la șefia noului Legislativ, după dezbateri aprinse # UNIMEDIA
Igor Grosu și-a păstrat funcția de președinte al Parlamentului, fiind reales în fruntea Legislativului pentru noua legislatură
(video) CEC a introdus o nouă funcție în structura sa administrativă. Despre ce post este vorba # UNIMEDIA
Comisia Electorală Centrală (CEC) a instituit funcția de secretar general în cadrul aparatului său administrativ. Decizia a fost aprobată astăzi, 22 octombrie, în cadrul ședinței CEC.
Ambasadorul RM în Ucraina, Valeriu Chivari, și-a încheiat mandatul: „Începutul războiului m-a găsit la Kiev...” # UNIMEDIA
Valeriu Chiveri, ambasadorul Republicii Moldova în Ucraina, și-a încheiat mandatul, după aproape patru ani de activitate. Anunțul a fost făcut de diplomat pe rețele.
(video) Costiuc, întrebare „sportivă” lui Stoianoglo: Când ați fost PG, de ce nu i-ați închis pe cei are au furat miliardul, poate nu aveați concurenți la șefia Parlamentului # UNIMEDIA
Liderul formațiunii „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, i-a adresat o întrebare cu tentă „sportivă” lui Alexandr Stoianoglo, candidat al fracțiunii „Alternativa” la funcția de președinte al Parlamentului.
Muzeul Luvru s-a redeschis, la trei zile de la jaful estimat la 88 de milioane de euro: Ce se întâmplă cu galeria de unde au fost furate bijuteriile # UNIMEDIA
Muzeul Luvru s-a redeschis miercuri dimineaţă, pentru prima dată de la jaful comis duminică de mai mulți hoți care în câteva minute au plecat cu opt bijuterii valoroase. Galeria Apollo, unde a avut loc furtul, rămâne însă închisă, potrivit AFP, citată de presa română.
(stop cadru) Usatîi: „Cu Grosu e clar. Mămunea mi-a zis să mă feresc de cei mărunței și cu buzele subțiri” # UNIMEDIA
Liderul fracțiunii „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, a ironizat procedura de alegere a președintelui Parlamentului, sugerând că procesul este lipsit de sens în condițiile în care Igor Grosu are deja susținerea majorității parlamentare.
După Luvru, un nou muzeu a fost jefuit în Franța: Hoții au furat „o comoară de monede de aur și argint” de la Maison des Lumières Denis Diderot, în Haute-Marne # UNIMEDIA
La o zi după spectaculosul jaf de la Luvru, un al doilea furt lovește lumea culturală franceză. Luni, 20 octombrie, agenții municipali din Langres (Haute-Marne) au descoperit că o parte din comoara numismatică expusă la muzeul Maison des Lumières Denis Diderot dispăruse, scrie franceinfo, citată de g4media.ro.
Doliu la Inspectoratul General de Carabinieri. Sergentul clasa III, Ruga Cătălin Sergiu, a decedat. Acesta activa activa în calitate de inspector al plutonului 2, compania 3, batalionul 1 al Regimentului 1 „Mihai Viteazul”.
(video) „Sunteți un ipocrit!” Se aprind scântei între Grosu și Ceban: „- A apărut partidul Primăriei. - Erați la Guvern când s-a furat miliardul și s-a dat Aeroportul” # UNIMEDIA
Ședința de constituire a noului Parlament a fost marcată de un schimb tensionat de replici între liderul PAS, Igor Grosu, și Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului „Alternativa”. Discuția a pornit de la o întrebare adresată de Ceban privind politizarea instituțiilor statului și a degenerat într-un duel verbal plin de acuzații. „Sunteți un ipocrit”, a declarat Grosu. Ce a spus Ion Ceban în replică.
Chișinăul devine, între 10 și 15 noiembrie 2025, capitala internațională a artei actorului. Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (AMTAP) organizează cea de-a XIV-a ediție a Festivalului Internațional al Școlilor de Teatru și Film – ClassFest Acting Lab 2025, un eveniment dedicat educației teatrale și experimentului artistic.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru mâine, 23 octombrie. Astfel, benzina se va ieftini cu 3 bani, iar motorina cu 4.
