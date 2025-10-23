Serviciul Vamal face pași importanți spre standardele internaționale de performanță

16:10

David Popovici continuă să inspire nu doar prin performanțele din bazin, ci și prin gesturile sale caritabile. Campionul olimpic la înot al României a scos la licitație o oră de antrenament alături de el. După ce și-a donat cadourile primite de ziua sa de naștere, campionul olimpic a decis să se implice din nou într-o […]