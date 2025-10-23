VIDEO Misiune îndeplinită: Cel de-al treilea contingent de carabinieri detașat în Kosovo s-a întors acasă
Realitatea.md, 23 octombrie 2025 17:50
După șase luni de misiune sub drapelul Republicii Moldova, cel de-al treilea contingent de carabinieri detașat în Kosovo s-a întors acasă. Această misiune a fost un test de curaj, disciplină și devotament, în care carabinierii au demonstrat că sunt veritabili ambasadori ai Republicii Moldova în lume. La ceremonia festivă au participat secretarul general al Ministerul
• • •
Socialiștii, după consultările cu președinta: Nu vom susține nici un Guvern propus de această majoritate # Realitatea.md
Socialiștii nu vor susține nici un Guvern propus de majoritatea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate. Declarația a fost făcută de Igor Dodon, după consultările cu Maia Sandu. Liderul PSRM a menționat că îl cunoaște pe Alexandru Munteanu, dar în opinia sa există două scenarii: fie îl așteaptă soarta Veronicăi Dragalin, deoarece va munci independent,
Zece instituții de învățământ profesional tehnic din Moldova devin ambasadoare ale tranziției verzi prin EcoImpact # Realitatea.md
În tot mai multe instituții de învățământ profesional tehnic din Republica Moldova, educația ecologică nu se predă doar din manuale, ea se învață prin fapte. Concursul de granturi EcoImpact, organizat în cadrul proiectului Organizației Internaționale a Muncii „Competențe pentru tranziția verde și dezvoltarea durabilă a Moldovei", a adus spiritul practic al sustenabilității în sălile de
Un studiu recent arată că vulcanul Taftan, situat aproape de granița dintre Iran și Pakistan, ar putea deveni din nou activ, pentru prima dată în peste 700.000 de ani. Oamenii de știință au observat că vârful vulcanului s-a ridicat cu aproximativ 9 centimetri între iulie 2023 și mai 2024, semn că presiunea gazelor din interior
Socialiștii au ajuns la consultările cu președinta. Igor Dodon a venit împreună cu Zinaida Greceanîi și Vlad Bătrîncea la reuniune. Dodon a fost rezervat în declarații. Politicianul a spus doar că participă la consultări, așa cum prevede Constituția Republicii Moldova. „Suntem aici în calitate de opoziție parlamentară. Suntem oameni de stat. Ținând cont de colaborarea
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a finalizat procedurile de evaluare și reevaluare pentru doi magistrați: Olga Cojocaru, judecătoare la Curtea de Apel Centru, și Ion Pâcaleu, președinte interimar al Judecătoriei Bălți. În cazul Olgăi Cojocaru, reevaluarea a fost dispusă de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), după ce raportul inițial al Comisiei, care propunea nepromovarea, fusese
În prezent nu există premize pentru a reduce tarifele la energia electrică. Declarația a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul unei conferințe de presă. "A fost ieftinire în perioada verii, acum intrăm în perioada de consum. ANRE probabil trebuie să se expună, dar premize de ajustare a tarifului nu ar fi. L
Maia Sandu, alături de majestatea sa Margareta, la aniversarea USMF. „O societate este sănătoasă când crede în știință” # Realitatea.md
Maia Sandu, alături de custodele coroanei române, majestatea sa Margareta, au participat la aniversarea de 80 de ani a Universității de Stat de medicină și Farmacie „Nicolae Testimițanu". Șefa statului a felicitat medicii, profesorii și cercetătorii cu această ocazie, menționând misiunea instituției de a forma profesioniști care salvează vieți. Președinta a remarcat rolul comunității medicale
În Rusia, părinții și-au tatuat bebelușul pentru un concurs cu premii. Imagini care vă pot afecta emoțional # Realitatea.md
Un caz șocant petrecut în Rusia a provocat un val de indignare publică, după ce doi tineri părinți și-ar fi tatuat bebelușul de un an pentru a participa la un concurs organizat de cunoscutul streamer Mellstroy (Andrei Burim). Informația a fost făcută publică de Ekaterina Mizulina, șefa Ligii Internetului Sigur, printr-un mesaj pe canalul său
România și Republica Moldova vor avea un nou pod rutier peste Prut, între localitățile Bumbăta și Leova. Guvernul României a aprobat joi un memorandum care permite începerea negocierilor și semnarea acordului dintre cele două țări. Podul va lega rețelele rutiere ale celor două state și va facilita transportul de mărfuri și circulația persoanelor. Construcția face
Demolarea blocului din București, afectat de explozie: Proprietarilor de apartamente nu li se pot oferi locuințe noi # Realitatea.md
Proprietarilor de apartamente în blocul de locuit din București, afectat de explozie, nu li se pot oferi locuințe noi, dacă edificiul va fi demolat. Declarația a fost făcută de purtătoarea de cuvânt a Executivului româna, Ioana Dogioiu, oficiala menționând că nu există prevederi legale în acest sens. Funcționara afirmă că dreptul de proprietate asupra apartamentelor
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" din Republica Moldova a marcat 80 de ani de activitate, printr-o ceremonie aniversară cu genericul „80 de ani de viziune, identitate și excelență europeană". Evenimentul a reunit oficiali de stat, cadre universitare și studenți, care au celebrat contribuția instituției la dezvoltarea sistemului medical din țară. Președinta
Ședință de urgență la ANRE! Cum este afectată piața din Moldova, în urma sancțiunilor SUA asupra Rosneft și Lukoil # Realitatea.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) examinează, împreună cu alte autorități de stat, modul de aplicare și efectele sancțiunilor impuse de Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA asupra companiilor petroliere rusești Rosneft și Lukoil. Analiza vizează și potențialul impact al acestora asupra pieței produselor petroliere din Republica Moldova. În
Cât costă să fii în bazin cu campionul olimpic la înot al României? A scos la licitație o oră de antrenament # Realitatea.md
David Popovici continuă să inspire nu doar prin performanțele din bazin, ci și prin gesturile sale caritabile. Campionul olimpic la înot al României a scos la licitație o oră de antrenament alături de el. După ce și-a donat cadourile primite de ziua sa de naștere, campionul olimpic a decis să se implice din nou într-o
Caz grav într-un centru de plasament. O fetiță de șapte ani a fost violată de un alt minor # Realitatea.md
O fetiță de șapte ani a fost violată de un alt minor. Potrivit surselor Nordinfo, incidentul s-ar fi produs pe teritoriul unui centru de plasament, unde se aflau mai mulți copii și angajați ai instituției. Sursele susțin că situația ar fi fost descoperită în urma unei sesizări făcute de personalul centrului, iar autoritățile au fost alertate
Blocul Alternativa: Vom anunța dacă sprijinim Guvernul desemnat după ce analizăm programul de țară # Realitatea.md
Blocul Alternativa va anunța dacă susține Guvernul desemnat după ce analizăm programul de guvernare. De asemenea, reprezentanții fracțiunii așteaptă consultările cu viitorul candidat la funcția de premier. Întrebați de jurnaliști despre Alexandru Munteanu, președintele fracțiunii, Gaik Vartanean, a spus că omul de afaceri pare a fi un profesionist. În același timp, Olga Ursu a mai
Olesea Stamate reacționează la ancheta CNA în dosarul amnistiei: Perchezițiile par întârziate # Realitatea.md
Fosta deputată Olesea Stamate, autoarea amendamentului la legea amnistiei, a comentat perchezițiile efectuate de CNA în mai multe localități din țară. Politiciana speră ca organele de drept să-și facă bine meseria, iar oamenii să înțeleagă cu adevărat ce-a fost acea amnistie. „În comunicatul CNA este clar punctat ca acțiunile au loc în legătură cu cercetarea
Ședința de judecată la Apel privind limitarea activității Partidului Moldova Mare, amânată din nou # Realitatea.md
Ședința de judecată convocată la Curtea de Apel Centru cu privire la limitarea activității Partidului Moldova Mare, condus de Victoria Furtună, a fost amânată pentru 30 octombrie. Contactată de IPN, purtătoarea de cuvânt a instanței, Adelina Roșca, a explicat că motivele amânării ședinței sunt demersurile prezentate adăugător de Ministerul Justiției. Avocatul formațiunii, Igor Hlopețchi, a
Piața neagră a țigaretelor din România a scăzut, în luna septembrie, la 9,6% din totalul consumului, cel mai redus nivel din ultimele luni, potrivit datelor companiei de cercetare Novel Research, citate de BANI.MD. Conform studiului, fenomenul contrabandei s-a diminuat în aproape toate regiunile țării. Cea mai mare scădere a fost înregistrată în sud-vest, unde comerțul
Elena Karafizi: Vocea Moldovei care aduce muzica țării noastre mai aproape de Europa # Realitatea.md
Elena Karafizi, artistă din Republica Moldova, a urcat pe scene din întreaga Europă alături de un band internațional, având ocazia să cânte în fața unor publicuri diverse, să împărtășească emoții și să crească artistic. În ultimii ani, s-a reîntors la Chișinău, descoperind că dorința de a cânta acasă este la fel de puternică. „Am urcat
BPR, după ce ombudsmanul rus a vorbit despre drepturile transnistrenilor: Tactică uzuală a factorilor de propagandă # Realitatea.md
Locuitorii din stânga Nistrului se identifică drept cetățeni ai Republicii Moldova, sau dețin alte acte recunoscute internațional. Declarația a fost transmisă de Biroul Politici de Reintegrare, la solicitarea redacției Realitatea, după ce ombudsmanul rus Tatiana Moscalicova -a declarat preocupată de drepturile și libertățile persoanelor care locuiesc în stânga Nistrului. Mai exact, Moscalicova a vorbit cu
Adrian Băluțel nu va mai deține funcția de șef de cabinet al Președintei Republicii Moldova, Maia Sandu. Acesta a anunțat că își va încheia mandatul pe 31 octombrie, după 789 de zile în cadrul Administrației Prezidențiale. Anunțul a fost făcut de Băluțel pe pagina sa de Facebook, unde a mulțumit Maiei Sandu pentru încredere, precum
Igor Grosu a avut prima întrevedere din noul mandat cu membrii Parlamentului britanic # Realitatea.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut joi, 23 octombrie, prima întrevedere din noul mandat cu membrii Comisiei pentru afaceri externe a Camerei Comunelor din Parlamentul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Șeful legislativului a subliniat că Marea Britanie este un aliat bun și puternic al Republicii Moldova, mulțumind pentru sprijinul constant oferit
Ivanka Costru: „Cred într-o Moldovă europeană care își spune povestea prin desen și își exprimă identitatea prin artă” # Realitatea.md
Ivanka Costru, ilustratoare din Republica Moldova, reușește să dea viață ideilor și să transforme emoțiile în imagini. Arta grafică este pentru ea un limbaj universal prin care spune povești, iar fiecare ilustrație poartă o parte din identitatea Moldovei. „Prin desen reușesc să dau viață ideilor și să transform emoțiile în imagini. Arta grafică este limbajul
Renato Usatîi susține că va susține candidatura lui Alexandru Munteanu la funcția de premier. În același timp, Partidul Nostru vrea să discute cu potențialul șef de Guvern despre candidaturile miniștrilor. Politicianul susține că s-a informat despre Alexandru Munteanu și că se bucură pentru faptul că acesta vine din mediul de afaceri. În opinia lui Usatîi,
Partidul Comuniștilor nu participă la consultările pentru desemnarea prim-ministrului # Realitatea.md
Partidul
VIDEO Usatîi are candidați pentru noul Guvern: Despre premier am aflat înainte de PAS # Realitatea.md
Renato Usatîi a venit la consultări, pentru a discuta despre Guvernul care se va forma. Conform lui, informațiile despre nominalizarea lui Alexandru Munteanu le-a știut înainte ca acestea să ajungă la urechile celor din partidul de guvernare. Liderul „Partidului Nostru” a spus că are și candidați pentru funcții în noul cabinet de miniștri. Politicianul, însă, […] Articolul VIDEO Usatîi are candidați pentru noul Guvern: Despre premier am aflat înainte de PAS apare prima dată în Realitatea.md.
Centrala de la Zaporojie a fost reconectată la rețeaua electrică după ce s-a alimentat o lună de la generatoare # Realitatea.md
Centrala de la Zaporojie a fost reconectată la rețeaua electrică după ce s-a alimentat o lună de la generatoare pe bază de motorină. Actualmente, acolo nu se produce lumină, însă curentul electric este necesar pentru a răci cele șase reactoare. Urmare a acțiunilor militare din zonă, centrala a rămas fără lumină aproximativ 30 de zile. […] Articolul Centrala de la Zaporojie a fost reconectată la rețeaua electrică după ce s-a alimentat o lună de la generatoare apare prima dată în Realitatea.md.
Rusia avertizează că va reacționa „dur și simetric”, dacă Uniunea Europeană va decide să confiște activele rusești # Realitatea.md
Rusia avertizează că va reacționa „dur și simetric” dacă Uniunea Europeană va decide să confiște activele rusești blocate în conturile Euroclear, sistemul financiar din Belgia care gestionează cea mai mare parte a fondurilor înghețate. „Uniunea Europeană nu are niciun temei legal pentru a confisca aceste active. O asemenea decizie ar fi pur și simplu un furt”, […] Articolul Rusia avertizează că va reacționa „dur și simetric”, dacă Uniunea Europeană va decide să confiște activele rusești apare prima dată în Realitatea.md.
O familie de moldoveni, găsită fără viață în casa lor din Italia. S-ar fi intoxicat cu monoxid de carbon # Realitatea.md
O familie originară din Republica Moldova, tatăl de 51 de ani, mama de 47 și fiica de 28 de ani au fost găsiți fără viață în locuința lor din provincia Rovigo, Italia. Descoperirea a fost făcută în noaptea de miercuri spre joi, 22 spre 23 octombrie, după ce colegii bărbatului au alertat autoritățile, îngrijorați că […] Articolul O familie de moldoveni, găsită fără viață în casa lor din Italia. S-ar fi intoxicat cu monoxid de carbon apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO După vizita șefului SIS, Adunarea Populară a Găgăuziei inițiază dialog cu Chișinăul # Realitatea.md
După vizita șefului Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Musteață, la Adunarea Populară a Găgăuziei desfășurată astăzi, 23 octombrie, a fost adoptată Dispoziția nr.14, prin care a fost aprobată componența reprezentanților Adunării Populare în Grupul de lucru pentru asigurarea funcționalității UTA Găgăuzia, transmite IPN. Grupul a fost creat pentru a îmbunătăți mecanismul de cooperare dintre […] Articolul VIDEO După vizita șefului SIS, Adunarea Populară a Găgăuziei inițiază dialog cu Chișinăul apare prima dată în Realitatea.md.
„Prințul din Bubuieci” câștigă Premiul „Simpatia publicului” la Festivalul Internațional de Film „Toji Somon” # Realitatea.md
Lungmetrajul „Prințul din Bubuieci”, regizat de Ivan Naniev, a fost ales de spectatori drept câștigător al Premiului „Simpatia publicului” la cea de-a II-a ediție a Festivalului Internațional de Film „Toji Somon” din Dușanbe (Tadjikistan). Filmul a fost proiectat în cadrul programului competițional și prezentat publicului din GBAO – Regiunea Autonomă Gorno-Badakhshan, ca parte a extinderii […] Articolul „Prințul din Bubuieci” câștigă Premiul „Simpatia publicului” la Festivalul Internațional de Film „Toji Somon” apare prima dată în Realitatea.md.
Accident aviatic în judeţul Vaslui. Pilotul, un cunoscut afacerist din Suceava, a murit # Realitatea.md
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit joi, 23 octombrie, în zona localității Băcani, județul Vaslui. Pilotul, un bărbat de 65 de ani, a fost găsit decedat de echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Vaslui. „Este vorba despre un avion ultraușor în care se afla doar o singură persoană, pilotul. Persoana este decedată”, a […] Articolul Accident aviatic în judeţul Vaslui. Pilotul, un cunoscut afacerist din Suceava, a murit apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Vasile Costiuc, înainte de consultările cu Maia Sandu: Nu avem nici o propunere de candidat # Realitatea.md
Vasile Costiuc susține că partidul „Democrația Acasă” nu are un candidat la funcția de premier. În opinia sa, la consultările privind formarea Guvernului se va vorbi despre candidatul Alexandru Munteanu, propus de PAS. Costiuc a mai menționat că se aștepta la altă activitate în Parlament, însă ce a văzut la prima ședință i-a schimbat viziunile. […] Articolul VIDEO Vasile Costiuc, înainte de consultările cu Maia Sandu: Nu avem nici o propunere de candidat apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Parcul Catedralei din Chișinău, mai verde! Peste 80 de arbori cu balot, de diferite specii, plantați # Realitatea.md
Peste 80 de arbori cu balot, de diferite specii, au fost plantați astăzi, 23 octombrie, în Parcul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului” din Chișinău. La eveniment au participat primarul Capitalei, Ion Ceban, reprezentanți ai misiunilor diplomatice acreditate în Republica Moldova și ai organizațiilor internaționale. „Venim cu un mesaj de unitate, de cooperare, de solidaritate. Ne dorim […] Articolul VIDEO Parcul Catedralei din Chișinău, mai verde! Peste 80 de arbori cu balot, de diferite specii, plantați apare prima dată în Realitatea.md.
Scandalul legii amnistiei ia amploare. CNA a descins cu percheziții în mai multe localități # Realitatea.md
Legea amnistiei acordate cu ocazia a 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova este vizată într-o anchetă privind fapte de corupție. Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii Procuraturii Anticorupție și ai Inspectoratului Național de Investigații, au descins în dimineața zilei de joi, 23 octombrie, cu percheziții în mai multe locații din […] Articolul Scandalul legii amnistiei ia amploare. CNA a descins cu percheziții în mai multe localități apare prima dată în Realitatea.md.
Un bărbat de 26 de ani a fost reținut de polițiștii Secției patrulare Chișinău, după ce a fost surprins conducând haotic un autoturism de marca Dacia pe bulevardul Dacia din capitală. Șoferul a fost testat alcoolscopic, iar rezultatul a indicat o concentrație de 1,23 mg/l vapori de alcool în aerul expirat – de peste 24 […] Articolul Conducea haotic pe bulevardul Dacia. Un tânăr de 26 de ani, prins beat la volan apare prima dată în Realitatea.md.
Moldova – deșertul agricol al Europei! Doar 0,009% din terenurile agricole mai sunt irigate # Realitatea.md
Prin Sistemele Centralizate de Irigare (SCI) sunt irigate circa 9.000 de hectare, iar alte 7.000 ha sunt acoperite de sisteme mici, gestionate de persoane fizice și juridice. În total, doar 16.000 de hectare beneficiază efectiv de irigare, a declarat ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga într-o conferință de presă, scrie bani.md. Astfel, doar 0,009% din suprafețele agricole […] Articolul Moldova – deșertul agricol al Europei! Doar 0,009% din terenurile agricole mai sunt irigate apare prima dată în Realitatea.md.
Știe cum se încalcă drepturile omului în Rusia? Ombudsmanul Kremlinului are „grijă” de libertățile transnistrenilor # Realitatea.md
Ombudsmanul din Rusia Tatiana Moscalicova s-a întâlnit cu așa-numitul avocat al poporului din Transnistria Veaceslav Kosinski. Oficiala rusă a notat pe canalul său oficial de Telegram că discuțiile s-au referit la pretinse încălcări ale libertății de circulație la care ar fi supuși locuitorii din stânga Nistrului. Întrevedere a avut loc în contextul reuniunii Alianței Euroasiatice. […] Articolul Știe cum se încalcă drepturile omului în Rusia? Ombudsmanul Kremlinului are „grijă” de libertățile transnistrenilor apare prima dată în Realitatea.md.
Volodimir Zelenski participă la Summitul UE de la Bruxelles: „Nu pot fi luate în calcul concesii teritoriale” # Realitatea.md
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi, la Bruxelles, că „nu pot fi luate în calcul concesii teritoriale” în schimbul păcii cu Rusia. El a făcut aceste afirmații alături de Antonio Costa, președintele Consiliului European, înaintea reuniunii liderilor statelor membre ale Uniunii Europene. „Nu pot fi luate în calcul concesii teritoriale. Am spus că suntem pregătiți să […] Articolul Volodimir Zelenski participă la Summitul UE de la Bruxelles: „Nu pot fi luate în calcul concesii teritoriale” apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Elicopterul președintelui Indiei, blocat în asfalt proaspăt: Polițiștii și pompirii l-au împins cu mâinile # Realitatea.md
Elicopterul care îl transporta pe președintele Indiei, Draupadi Murmu, a rămas cu roțile blocate în asfaltul proaspăt turnat pe un heliport din Kerala. Conform presei internaționale, Murmu, aflată în prima sa vizită la templul Sabarimala, coborâse deja din elicopter și și-a continuat drumul, în timp ce poliția și pompierii au fost nevoiți să împingă aeronava […] Articolul VIDEO Elicopterul președintelui Indiei, blocat în asfalt proaspăt: Polițiștii și pompirii l-au împins cu mâinile apare prima dată în Realitatea.md.
Un grup de 40 de tineri din India au sosit recent la Chișinău pentru a-și continua studiile în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova. Studenții indieni au optat pentru programe din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Universității Tehnice a Moldovei și Academiei de Studii Economice din Moldova. În ultimii […] Articolul 40 de studenți din India au venit să învețe la universitățile din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
Catlabuga le răspunde fermierilor: ”Nu știu dacă ar fi cazul să ținem cont doar de declarația unei asociații” # Realitatea.md
Ministrul Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a reacționat la scrisoarea publică a Asociației „Forța Fermierilor”, care a acuzat autoritățile că nu ar fi consultat organizațiile de profil înainte de promovarea unor decizii ce vizează sectorul agricol. Potrivit ministrului, afirmațiile reprezentanților asociației sunt eronate, întrucât Ministerul Agriculturii a avut inițiative comune și discuții cu „Forța Fermierilor”, iar unele […] Articolul Catlabuga le răspunde fermierilor: ”Nu știu dacă ar fi cazul să ținem cont doar de declarația unei asociații” apare prima dată în Realitatea.md.
Ministrul Agriculturii, Ludmila Catlabuga, nu cunoaște deocamdată dacă va rămâne în noul Guvern condus de Alexandru Munteanu. Cel puțin asta reiese din declarația șefei de la Agricultură, în cadrul unei conferințe de presă de totalizare a mandatului. ”Cred că este prematur astăzi să pot zice despre plecarea mea din minister. Noi am lăsat să etapizam, […] Articolul Ludmila Catlabuga nu cunoaște dacă rămâne în noul Guvern apare prima dată în Realitatea.md.
Republica Moldova, pe agenda Consiliului European pentru deschiderea negocierilor de aderare # Realitatea.md
La reuniunea Consiliului European care are loc astăzi, liderii statelor membre analizează inclusiv posibilitatea deschiderii oficiale a negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. „Începerea procesului formal de aderare cu capitolele. Asta e discuția, dar asta este ambiția. Dar cum se poate face asta din punct de vedere tehnic o să vedem azi”, […] Articolul Republica Moldova, pe agenda Consiliului European pentru deschiderea negocierilor de aderare apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Trafic de droguri prin Telegram: O tânără și un bărbat, reținuți cu mefedronă și cocaină # Realitatea.md
Două persoane suspectate de implicare în traficul ilegal de droguri au fost reținute pentru 72 de ore de polițiști. Potrivit Poliției Naționale, suspecții procurau substanțe narcotice de diferite tipuri prin intermediul aplicației mobile Telegram, pe care ulterior le vindeau consumatorilor finali și unor intermediari. Tranzacțiile se realizau prin rețele de plăți electronice, iar sumele obținute […] Articolul VIDEO Trafic de droguri prin Telegram: O tânără și un bărbat, reținuți cu mefedronă și cocaină apare prima dată în Realitatea.md.
A treia noapte de violenţe la Dublin. Protestatarii au încercat să atace hotelul pentru solicitanţii de azil # Realitatea.md
Douăzeci și trei de persoane au fost arestate după o confruntare violentă cu poliția irlandeză în vestul Dublinului, în a treia noapte consecutivă de tulburări generate de furia împotriva imigranților, informează The Guardian. Potrivit autorităților, ofițerii de poliție au fost atacați direct cu artificii, pietre și alte obiecte, iar doi dintre ei au fost transportați […] Articolul A treia noapte de violenţe la Dublin. Protestatarii au încercat să atace hotelul pentru solicitanţii de azil apare prima dată în Realitatea.md.
Profilul de economist al potențialului premier, necesar pentru a „valorifica rapid” pachetul UE de 1,9 miliarde de euro # Realitatea.md
Nu este suficient să ai bani sau resurse, important este să dispui de capacități pentru a le valorifica. Având în vedere Planul de Creștere Economică în valoare de 1.9 miliarde de euro, bani oferiți Republicii Moldova de către Uniunea Europeană, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) s-a orientat către un candidat la funcția de premier cu […] Articolul Profilul de economist al potențialului premier, necesar pentru a „valorifica rapid” pachetul UE de 1,9 miliarde de euro apare prima dată în Realitatea.md.
Grosu, după ce Plîngău și Macari, au rămas în fracțiunea PAS: S-a confirmat că a fost o problemă de comunicare # Realitatea.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a confirmat că Dinu Plîngău și Stela Macari rămân deputați ai fracțiunii PAS și nu independenți, așa cum au anunțat înainte de ședința de constituire. Potrivit acestuia, a fost o problemă de comunicare. Politicianul a asigurat, în cadrul emisiunii „În context” de la Moldova 1, că echipa PAS rămâne împreună și, […] Articolul Grosu, după ce Plîngău și Macari, au rămas în fracțiunea PAS: S-a confirmat că a fost o problemă de comunicare apare prima dată în Realitatea.md.
Valea Morilor este un parc amplasat în sectorul Buiucani al municipiului Chișinău, înființat în anul 1950 la inițiativa lui Leonid Brejnev, om de stat și activist de partid din URSS. Parcul mult îndrăgit de locuitorii și oaspeții capitalei, care se întinde pe o suprafață de 114 hectare, inițial era cunoscut ca „Parcul Central de Cultură […] Articolul Parcul Valea Morilor – oază de liniște în inima Chișinăului apare prima dată în Realitatea.md.
