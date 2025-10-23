Știe cum se încalcă drepturile omului în Rusia? Ombudsmanul Kremlinului are „grijă” de libertățile transnistrenilor

06:20

Aproape jumătate dintre angajații din generația Z sunt prea speriați să vorbească cu colegii lor fără ajutorul inteligenței artificiale (AI), sugerează un nou studiu. Britanicii cu vârste cuprinse între 16 și 28 de ani mărturisesc că se simt mai confortabil să vorbească cu chatboții decât cu colegii lor și că au nevoie să folosească sisteme