Centrala de la Zaporojie a fost reconectată la rețeaua electrică după ce s-a alimentat o lună de la generatoare
Realitatea.md, 23 octombrie 2025 14:10
Centrala de la Zaporojie a fost reconectată la rețeaua electrică după ce s-a alimentat o lună de la generatoare pe bază de motorină. Actualmente, acolo nu se produce lumină, însă curentul electric este necesar pentru a răci cele șase reactoare. Urmare a acțiunilor militare din zonă, centrala a rămas fără lumină aproximativ 30 de zile.
Acum 5 minute
14:30
Partidul Comuniștilor nu participă la consultările pentru desemnarea prim-ministrului # Realitatea.md
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova a anunțat că nu va participa la consultările pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru, programate astăzi, 23 octombrie, la ora 16:00. Fracțiunea a declarat că astfel de consultări sunt dictate de cerințe legale, iar Maia Sandu „a reușit să denatureze chiar și această formalitate, atât în formă, cât și
Acum 10 minute
14:20
VIDEO Usatîi are candidați pentru noul Guvern: Despre premier am aflat înainte de PAS # Realitatea.md
Renato Usatîi a venit la consultări, pentru a discuta despre Guvernul care se va forma. Conform lui, informațiile despre nominalizarea lui Alexandru Munteanu le-a știut înainte ca acestea să ajungă la urechile celor din partidul de guvernare. Liderul „Partidului Nostru" a spus că are și candidați pentru funcții în noul cabinet de miniștri. Politicianul, însă,
Acum 30 minute
14:10
Centrala de la Zaporojie a fost reconectată la rețeaua electrică după ce s-a alimentat o lună de la generatoare # Realitatea.md
Centrala de la Zaporojie a fost reconectată la rețeaua electrică după ce s-a alimentat o lună de la generatoare pe bază de motorină. Actualmente, acolo nu se produce lumină, însă curentul electric este necesar pentru a răci cele șase reactoare. Urmare a acțiunilor militare din zonă, centrala a rămas fără lumină aproximativ 30 de zile.
14:00
Rusia avertizează că va reacționa „dur și simetric”, dacă Uniunea Europeană va decide să confiște activele rusești # Realitatea.md
Rusia avertizează că va reacționa „dur și simetric" dacă Uniunea Europeană va decide să confiște activele rusești blocate în conturile Euroclear, sistemul financiar din Belgia care gestionează cea mai mare parte a fondurilor înghețate. „Uniunea Europeană nu are niciun temei legal pentru a confisca aceste active. O asemenea decizie ar fi pur și simplu un furt",
Acum o oră
13:40
O familie de moldoveni, găsită fără viață în casa lor din Italia. S-ar fi intoxicat cu monoxid de carbon # Realitatea.md
O familie originară din Republica Moldova, tatăl de 51 de ani, mama de 47 și fiica de 28 de ani au fost găsiți fără viață în locuința lor din provincia Rovigo, Italia. Descoperirea a fost făcută în noaptea de miercuri spre joi, 22 spre 23 octombrie, după ce colegii bărbatului au alertat autoritățile, îngrijorați că
13:40
VIDEO După vizita șefului SIS, Adunarea Populară a Găgăuziei inițiază dialog cu Chișinăul # Realitatea.md
După vizita șefului Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Musteață, la Adunarea Populară a Găgăuziei desfășurată astăzi, 23 octombrie, a fost adoptată Dispoziția nr.14, prin care a fost aprobată componența reprezentanților Adunării Populare în Grupul de lucru pentru asigurarea funcționalității UTA Găgăuzia, transmite IPN. Grupul a fost creat pentru a îmbunătăți mecanismul de cooperare dintre
13:40
„Prințul din Bubuieci” câștigă Premiul „Simpatia publicului” la Festivalul Internațional de Film „Toji Somon” # Realitatea.md
Lungmetrajul „Prințul din Bubuieci", regizat de Ivan Naniev, a fost ales de spectatori drept câștigător al Premiului „Simpatia publicului" la cea de-a II-a ediție a Festivalului Internațional de Film „Toji Somon" din Dușanbe (Tadjikistan). Filmul a fost proiectat în cadrul programului competițional și prezentat publicului din GBAO – Regiunea Autonomă Gorno-Badakhshan, ca parte a extinderii
Acum 2 ore
13:20
Accident aviatic în judeţul Vaslui. Pilotul, un cunoscut afacerist din Suceava, a murit # Realitatea.md
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit joi, 23 octombrie, în zona localității Băcani, județul Vaslui. Pilotul, un bărbat de 65 de ani, a fost găsit decedat de echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Vaslui. „Este vorba despre un avion ultraușor în care se afla doar o singură persoană, pilotul. Persoana este decedată", a
13:20
VIDEO Vasile Costiuc, înainte de consultările cu Maia Sandu: Nu avem nici o propunere de candidat # Realitatea.md
Vasile Costiuc susține că partidul „Democrația Acasă" nu are un candidat la funcția de premier. În opinia sa, la consultările privind formarea Guvernului se va vorbi despre candidatul Alexandru Munteanu, propus de PAS. Costiuc a mai menționat că se aștepta la altă activitate în Parlament, însă ce a văzut la prima ședință i-a schimbat viziunile.
13:10
VIDEO Parcul Catedralei din Chișinău, mai verde! Peste 80 de arbori cu balot, de diferite specii, plantați # Realitatea.md
Peste 80 de arbori cu balot, de diferite specii, au fost plantați astăzi, 23 octombrie, în Parcul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului" din Chișinău. La eveniment au participat primarul Capitalei, Ion Ceban, reprezentanți ai misiunilor diplomatice acreditate în Republica Moldova și ai organizațiilor internaționale. „Venim cu un mesaj de unitate, de cooperare, de solidaritate. Ne dorim
13:00
Scandalul legii amnistiei ia amploare. CNA a descins cu percheziții în mai multe localități # Realitatea.md
Legea amnistiei acordate cu ocazia a 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova este vizată într-o anchetă privind fapte de corupție. Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii Procuraturii Anticorupție și ai Inspectoratului Național de Investigații, au descins în dimineața zilei de joi, 23 octombrie, cu percheziții în mai multe locații din
12:50
Un bărbat de 26 de ani a fost reținut de polițiștii Secției patrulare Chișinău, după ce a fost surprins conducând haotic un autoturism de marca Dacia pe bulevardul Dacia din capitală. Șoferul a fost testat alcoolscopic, iar rezultatul a indicat o concentrație de 1,23 mg/l vapori de alcool în aerul expirat – de peste 24
12:50
Moldova – deșertul agricol al Europei! Doar 0,009% din terenurile agricole mai sunt irigate # Realitatea.md
Prin Sistemele Centralizate de Irigare (SCI) sunt irigate circa 9.000 de hectare, iar alte 7.000 ha sunt acoperite de sisteme mici, gestionate de persoane fizice și juridice. În total, doar 16.000 de hectare beneficiază efectiv de irigare, a declarat ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga într-o conferință de presă, scrie bani.md. Astfel, doar 0,009% din suprafețele agricole
12:40
Știe cum se încalcă drepturile omului în Rusia? Ombudsmanul Kremlinului are „grijă” de libertățile transnistrenilor # Realitatea.md
Ombudsmanul din Rusia Tatiana Moscalicova s-a întâlnit cu așa-numitul avocat al poporului din Transnistria Veaceslav Kosinski. Oficiala rusă a notat pe canalul său oficial de Telegram că discuțiile s-au referit la pretinse încălcări ale libertății de circulație la care ar fi supuși locuitorii din stânga Nistrului. Întrevedere a avut loc în contextul reuniunii Alianței Euroasiatice.
Acum 4 ore
12:30
Volodimir Zelenski participă la Summitul UE de la Bruxelles: „Nu pot fi luate în calcul concesii teritoriale” # Realitatea.md
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi, la Bruxelles, că „nu pot fi luate în calcul concesii teritoriale" în schimbul păcii cu Rusia. El a făcut aceste afirmații alături de Antonio Costa, președintele Consiliului European, înaintea reuniunii liderilor statelor membre ale Uniunii Europene. „Nu pot fi luate în calcul concesii teritoriale. Am spus că suntem pregătiți să
12:30
VIDEO Elicopterul președintelui Indiei, blocat în asfalt proaspăt: Polițiștii și pompirii l-au împins cu mâinile # Realitatea.md
Elicopterul care îl transporta pe președintele Indiei, Draupadi Murmu, a rămas cu roțile blocate în asfaltul proaspăt turnat pe un heliport din Kerala. Conform presei internaționale, Murmu, aflată în prima sa vizită la templul Sabarimala, coborâse deja din elicopter și și-a continuat drumul, în timp ce poliția și pompierii au fost nevoiți să împingă aeronava
12:20
Un grup de 40 de tineri din India au sosit recent la Chișinău pentru a-și continua studiile în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova. Studenții indieni au optat pentru programe din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu", Universității Tehnice a Moldovei și Academiei de Studii Economice din Moldova. În ultimii
12:20
Catlabuga le răspunde fermierilor: ”Nu știu dacă ar fi cazul să ținem cont doar de declarația unei asociații” # Realitatea.md
Ministrul Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a reacționat la scrisoarea publică a Asociației „Forța Fermierilor", care a acuzat autoritățile că nu ar fi consultat organizațiile de profil înainte de promovarea unor decizii ce vizează sectorul agricol. Potrivit ministrului, afirmațiile reprezentanților asociației sunt eronate, întrucât Ministerul Agriculturii a avut inițiative comune și discuții cu „Forța Fermierilor", iar unele
11:50
Ministrul Agriculturii, Ludmila Catlabuga, nu cunoaște deocamdată dacă va rămâne în noul Guvern condus de Alexandru Munteanu. Cel puțin asta reiese din declarația șefei de la Agricultură, în cadrul unei conferințe de presă de totalizare a mandatului. "Cred că este prematur astăzi să pot zice despre plecarea mea din minister. Noi am lăsat să etapizam,
11:50
Republica Moldova, pe agenda Consiliului European pentru deschiderea negocierilor de aderare # Realitatea.md
La reuniunea Consiliului European care are loc astăzi, liderii statelor membre analizează inclusiv posibilitatea deschiderii oficiale a negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. „Începerea procesului formal de aderare cu capitolele. Asta e discuția, dar asta este ambiția. Dar cum se poate face asta din punct de vedere tehnic o să vedem azi",
11:40
VIDEO Trafic de droguri prin Telegram: O tânără și un bărbat, reținuți cu mefedronă și cocaină # Realitatea.md
Două persoane suspectate de implicare în traficul ilegal de droguri au fost reținute pentru 72 de ore de polițiști. Potrivit Poliției Naționale, suspecții procurau substanțe narcotice de diferite tipuri prin intermediul aplicației mobile Telegram, pe care ulterior le vindeau consumatorilor finali și unor intermediari. Tranzacțiile se realizau prin rețele de plăți electronice, iar sumele obținute
11:40
A treia noapte de violenţe la Dublin. Protestatarii au încercat să atace hotelul pentru solicitanţii de azil # Realitatea.md
Douăzeci și trei de persoane au fost arestate după o confruntare violentă cu poliția irlandeză în vestul Dublinului, în a treia noapte consecutivă de tulburări generate de furia împotriva imigranților, informează The Guardian. Potrivit autorităților, ofițerii de poliție au fost atacați direct cu artificii, pietre și alte obiecte, iar doi dintre ei au fost transportați
11:30
Profilul de economist al potențialului premier, necesar pentru a „valorifica rapid” pachetul UE de 1,9 miliarde de euro # Realitatea.md
Nu este suficient să ai bani sau resurse, important este să dispui de capacități pentru a le valorifica. Având în vedere Planul de Creștere Economică în valoare de 1.9 miliarde de euro, bani oferiți Republicii Moldova de către Uniunea Europeană, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) s-a orientat către un candidat la funcția de premier cu
11:20
Grosu, după ce Plîngău și Macari, au rămas în fracțiunea PAS: S-a confirmat că a fost o problemă de comunicare # Realitatea.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a confirmat că Dinu Plîngău și Stela Macari rămân deputați ai fracțiunii PAS și nu independenți, așa cum au anunțat înainte de ședința de constituire. Potrivit acestuia, a fost o problemă de comunicare. Politicianul a asigurat, în cadrul emisiunii „În context" de la Moldova 1, că echipa PAS rămâne împreună și,
11:20
Valea Morilor este un parc amplasat în sectorul Buiucani al municipiului Chișinău, înființat în anul 1950 la inițiativa lui Leonid Brejnev, om de stat și activist de partid din URSS. Parcul mult îndrăgit de locuitorii și oaspeții capitalei, care se întinde pe o suprafață de 114 hectare, inițial era cunoscut ca „Parcul Central de Cultură
11:10
O tânără a născut luni, 20 octombrie, un băiețel în ambulanță. Potrivit CNAMUP, apelul la urgență a fost făcut de soțul femeii. „În doar 9 minute, ambulanța a ajuns la domiciliu, unde personalul medical a evaluat pacienta, constatând că gravida în vârstă de 27 ani, la termenul de 40 săptămâni, naștere II prezenta semnele de
11:00
Rusia a lansat un atac masiv asupra Kievului, pentru a doua noapte consecutivă. Sunt cel puțin șapte răniți # Realitatea.md
Pentru a doua noapte consecutiv, forţele armate ale Rusiei au lansat un atac cu rachete și drone asupra capitalei ucrainene Kiev. Cel puțin șapte persoane au fost rănite şi mai multe clădiri au fost avariate, transmite presa ucraineană. Edilul Kievului, Vitali Kiliciko, a precizat că în districtul Podilski s-au produs incendii în trei clădiri rezidențiale,
10:50
Rusia a lansat un nou atac masiv asupra Kievului, pentru a doua noapte consecutivă. Sunt cel puțin șapte răniți # Realitatea.md
Pentru a doua noapte consecutiv, forţele armate ale Rusiei au lansat un atac cu rachete și drone asupra capitalei ucrainene Kiev. Cel puțin șapte persoane au fost rănite şi mai multe clădiri au fost avariate, transmite presa ucraineană. Edilul Kievului, Vitali Kiliciko, a precizat că în districtul Podilski s-au produs incendii în trei clădiri rezidențiale, […] Articolul Rusia a lansat un nou atac masiv asupra Kievului, pentru a doua noapte consecutivă. Sunt cel puțin șapte răniți apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Droguri vândute în capitală. Proprietarul unui local, implicat într-o rețea de trafic de cocaină # Realitatea.md
Trei bărbați cu vârstele de 45, 35 și 24 de ani au fost trimiși în judecată de Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Botanica, fiind acuzați de trafic și deținere de droguri în cant
10:40
VIDEO Captură impresionantă la Strășeni: 14 kilograme de canabis, găsite la un bărbat de 61 ani # Realitatea.md
Un bărbat de 61 de ani din satul Romănești, raionul Strășeni, a fost reținut pentru 72 de ore de oamenii legii. Acesta este bănuit de cultivarea și comercializarea ilegală a substanțelor narcotice „În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul acestuia, au fost identificate două sere special amenajate pentru creșterea și cultivarea plantelor de canabis. Totodată, au […] Articolul VIDEO Captură impresionantă la Strășeni: 14 kilograme de canabis, găsite la un bărbat de 61 ani apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
10:30
Bărbat din Chișinău, prins în flagrant în timp ce primea mii de € pentru a influența un executor judecătoresc # Realitatea.md
Un bărbat din Chișinău a fost reținut în flagrant de ofițerii CNA. Acesta ar fi pretins și primit bani de la o persoană aflată într-o procedură de executare, susținând că poate influența un executor judecătoresc pentru a adopta o decizie favorabilă. „Acțiunile de documentare au fost realizate de CNA și procurori, iar în urma flagrantului […] Articolul Bărbat din Chișinău, prins în flagrant în timp ce primea mii de € pentru a influența un executor judecătoresc apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Vlad Bătrîncea ar putea reveni în funcția de vicepreședinte al Parlamentului. Anunțul a fost făcut de deputata PSRM, Olga Cebotaru, în cadrul emisiunii Rezoomat, de la RLive TV. Aceasta a precizat că PSRM l-ar putea înainta pe Batrîncea pentru această funcție. ”Nu este corect să anunțăm de azi, dar se discută. Noi suntem un partid […] Articolul Vlad Batrîncea, candidatul PSRM pentru funcția de vicepreședinte al Parlamentului apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Victoria Creciun: Nu este suficient să cunoști engleza, trebuie și să o vorbești inteligibil # Realitatea.md
După 13 ani trăiți în Marea Britanie, Victoria Creciun s-a întors acasă, în Republica Moldova, împreună cu cei doi copii ai săi. Decizia a fost una grea, venită după o perioadă dureroasă: în timpul pandemiei, soțul ei, de nici 40 de ani, a murit în urma unei greșeli medicale. Invitată în videocastul „Fii cu Zina […] Articolul Victoria Creciun: Nu este suficient să cunoști engleza, trebuie și să o vorbești inteligibil apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Noul Parlament al Moldovei are 47 de deputați la primul mandat și 11 cu experiență de peste 4 legislaturi # Realitatea.md
În noul Parlament al Republicii Moldova, 47 de deputați își încep primul mandat, 43 se află la al doilea sau al treilea mandat, iar 11 au fost aleși de cel puțin patru ori. Pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, 22 de deputați sunt la primul mandat, în timp ce 32 au experiență în […] Articolul Noul Parlament al Moldovei are 47 de deputați la primul mandat și 11 cu experiență de peste 4 legislaturi apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Doina Gherman: „Republica Moldova va avea un nou Guvern până la sfârșitul săptămânii viitoare” # Realitatea.md
Republica Moldova ar putea avea un nou Guvern învestit până la sfârșitul săptămânii viitoare. Declarația aparține șefei fracțiunii PAS din Parlament, Doina Gherman, care a precizat că majoritatea parlamentară rămâne consolidată în jurul obiectivului de a forma rapid un nou executiv. Potrivit deputatei, întreaga fracțiune PAS, inclusiv parlamentarii Dinu Plîngău și Stela Macari, va susține […] Articolul Doina Gherman: „Republica Moldova va avea un nou Guvern până la sfârșitul săptămânii viitoare” apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Renato Usatîi merge la consultări cu Maia Sandu: Am făcut o зарядкэ și m-am îmbrăcat în roșu # Realitatea.md
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat că va merge la consultările cu președinta Maia Sandu, care sunt programate pentru astăzi, 23 octombrie la ora 14:00. „Astăzi de dimineață m-am trezit, am făcut o zareadcă. Cum mămunea spunea, după ce mă văd cu mulți oameni răi, cum o fost ieri, să mă îmrac în roșu […] Articolul Renato Usatîi merge la consultări cu Maia Sandu: Am făcut o зарядкэ și m-am îmbrăcat în roșu apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Ungaria intră în febră electorală. Viktor Orban riscă să piardă puterea pentru prima dată în 15 ani # Realitatea.md
Ungaria intră oficial în febra electorală: zeci de mii de oameni sunt așteptați joi la Budapesta la două mitinguri rivale – cel organizat de partidul de guvernământ Fidesz, condus de Viktor Orban, și cel al formațiunii de opoziție Tisza, fondată de Peter Magyar, fost aliat al premierului devenit principalul său adversar, scrie The Guardian. Cele […] Articolul Ungaria intră în febră electorală. Viktor Orban riscă să piardă puterea pentru prima dată în 15 ani apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Liga Campionilor: Meciul de gală Real Madrid – Juventus Torino a fost decis de un singur gol # Realitatea.md
Etapa a treia a grupei unice din Liga Campionilor s-a încheiat miercuri seară. Liverpool, Chelsea și Bayern Munchen au făcut spectacol, Real Madrid s-a chinuit pe Santiago Bernabeu cu Juventus, în timp ce Sporting Lisabona a reușit „remontada” pe teren propriu, contra celor de la Olympique Marseille. Chelsea a profitat de eliminarea timpurie a căpitanului […] Articolul Liga Campionilor: Meciul de gală Real Madrid – Juventus Torino a fost decis de un singur gol apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
VIDEO Roberta Metsola va susține, în două săptămâni, un discurs în plenul Parlamentului de la Chișinău # Realitatea.md
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va susține un discurs în plenul Legislativului de la Chișinău, în cadrul vizitei programate la noi pentru zilele 6-7 noiembrie, ceea ce înseamnă în două săptămâni. Anunțul a fost făcut de speakerul Igor Grosu la emisiunea „În context” de la Moldova 1. Marta Kos: „Până în noiembrie, Consiliul UE ar […] Articolul VIDEO Roberta Metsola va susține, în două săptămâni, un discurs în plenul Parlamentului de la Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Escrocherie de aproape 90.000 de lei. A golit contul unei femei și a făcut cumpărături de lux # Realitatea.md
Un tânăr a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis pentru comiterea infracțiunii de escrocherie, anunță Procuratura Bălți. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Bălți, sediul central. Potrivit anchetei, inculpatul a acționat sub coordonarea unui membru al unui grup criminal organizat, activ pe rețeaua „Telegram”. Gruparea, alcătuită din […] Articolul Escrocherie de aproape 90.000 de lei. A golit contul unei femei și a făcut cumpărături de lux apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Un raport preliminar în legătură cu explozia din Rahova arată că sursa scurgerilor de gaze ar fi fost în exteriorul blocului, nu în subsolul clădirii, au declarat pentru Digi24 surse apropiate anchetei. Informațiile arată că fisura dintr-o conductă de gaze din subteran, din afara blocului, a dus la scurgeri de gaz care s-au acumulat în […] Articolul Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din Rahova apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Noapte tensionată la București! Un șofer drogat și fără permis a încercat să spargă porțile ambsadei Rusiei # Realitatea.md
Un bărbat drogat a încercat să intre cu mașina în porțile Ambasadei Rusiei din București, însă a fost oprit la timp de jandarmul aflat în post, care l-a imobilizat și l-a condus la audieri. Potrivit presei din România, testele au indicat că șoferul, un român în vârstă de 53 de ani, consumase două substanțe psihoactive […] Articolul Noapte tensionată la București! Un șofer drogat și fără permis a încercat să spargă porțile ambsadei Rusiei apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
Prețul petrolului crește după sancțiunile SUA împotriva giganților ruși Rosneft și Lukoil # Realitatea.md
Cotațiile petrolului au crescut semnificativ joi, după ce Statele Unite au anunțat primele sancțiuni din al doilea mandat al lui Donald Trump, vizând giganții energetici ruși Rosneft și Lukoil. Măsurile marchează o schimbare majoră de politică față de atitudinea anterioară a Casei Albe în privința războiului din Ucraina. Țările UE au aprobat în unanimitate al […] Articolul Prețul petrolului crește după sancțiunile SUA împotriva giganților ruși Rosneft și Lukoil apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Declarații la RLIVE TV: Republica Moldova atrage tot mai mulți specialiști străini în domeniul IT # Realitatea.md
Republica Moldova a devenit mai atractivă pentru specialiștii din domeniul IT. În fiecare an, peste o sută de profesioniști aleg să se stabilească în țara noastră pentru a lucra în companii locale. Potrivit invitaților emisiunii „Consens Național” de la RLIVE TV, în prezent, în Moldova activează în sectorul tehnologiilor informaționale mai mult de 500 de […] Articolul Declarații la RLIVE TV: Republica Moldova atrage tot mai mulți specialiști străini în domeniul IT apare prima dată în Realitatea.md.
09:00
Meta Platforms a anunțat disponibilizarea a circa 600 de angajați din unitatea sa dedicată inteligenței artificiale. Decizia face parte dintr-un plan de simplificare a structurii organizaționale și de creștere a agilității companiei. Concedierile afectează echipe din infrastructura AI, din departamentul de cercetare fundamentală (FAIR), precum și alte poziții implicate în dezvoltarea de produse, a confirmat […] Articolul Restructurare la Meta: 600 de angajați din echipa AI își pierd locurile de muncă apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Tensiuni la închisoarea pariziană La Santé: Sarkozy, amenințat cu moartea de deținuți care promit „să-l răzbune pe Gaddafi” # Realitatea.md
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a petrecut prima sa noapte în penitenciarul de maximă securitate La Santé din Paris, sub pază specială, după ce a fost condamnat definitiv la cinci ani de închisoare pentru fapte de corupție, relatează presa franceză, citată de adevarul.ro. Atmosfera din închisoare s-a tensionat rapid după ce alți deținuți au lansat […] Articolul Tensiuni la închisoarea pariziană La Santé: Sarkozy, amenințat cu moartea de deținuți care promit „să-l răzbune pe Gaddafi” apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Exportul de gaze din România către Republica Moldova a crescut constant în ultima săptămână și acoperă acum întregul consum al țării. Potrivit portalului Economedia.ro, 5,6 milioane de metri cubi de gaze sunt livrați astăzi peste Prut, prin interconectorul Iași – Ungheni, care are o capacitate anuală de 1,5 miliarde de metri cubi. Cu un consum anual […] Articolul Consumul de gaze al Republicii Moldova este acoperit acum în totalitate de România apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
Premiul Saharov, acordat anual de Parlamentul European pentru libertatea de gândire, este conferit în acest an jurnaliștilor Andrzej Poczobut din Belarus și Mzia Amaglobeli din Georgia, ambii aflați în detenție în țările lor, transmite IPN. Distincția recunoaște persoane care apără drepturile fundamentale în condiții extreme, chiar și atunci când prețul este unul uriaș. Laureații din […] Articolul Doi jurnaliști în detenție din Belarus și din Georgia – distinși cu Premiul Saharov apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
08:10
Țările UE au aprobat în unanimitate al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Slovacia și-a retras obiecțiile # Realitatea.md
Țările membre ale Uniunii Europene au aprobat miercuri cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, pentru războiul declanșat împotriva Ucrainei, a anunțat președinția daneză a Consiliului UE, citată de RBC Ukraine. „Suntem foarte încântați să anunțăm că tocmai am fost informați de către statul membru rămas sub semnul întrebării că acesta poate acum să-și […] Articolul Țările UE au aprobat în unanimitate al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Slovacia și-a retras obiecțiile apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Coreea de Nord anunţă un nou test cu rachetă hipersonică, cu puţin timp înaintea reuniunii APEC # Realitatea.md
Coreea de Nord a confirmat joi efectuarea unui test cu rachete hipersonice, descrise drept „armament de ultimă generaţie”, având drept scop evaluarea capacităţilor sale de apărare împotriva „duşmanilor potenţiali” ai regimului. Armata sud-coreeană detectase lansarea cu o zi înainte, miercuri, cu doar o săptămână înainte de summitul Cooperării Economice Asia-Pacific din oraşul sud-coreean Gyeongju, la […] Articolul Coreea de Nord anunţă un nou test cu rachetă hipersonică, cu puţin timp înaintea reuniunii APEC apare prima dată în Realitatea.md.
