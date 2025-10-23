Buiucani: Unui bărbat cu sticla în mână nu i-a plăcut becul din pasaj. Lampa – distrusă. Pretura va apela la Poliție

11:50

Ministrul Agriculturii, Ludmila Catlabuga, nu cunoaște deocamdată dacă va rămâne în noul Guvern condus de Alexandru Munteanu. Cel puțin asta reiese din declarația șefei de la Agricultură, în cadrul unei conferințe de presă de totalizare a mandatului. "Cred că este prematur astăzi să pot zice despre plecarea mea din minister. Noi am lăsat să etapizam, […]