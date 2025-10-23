Campanie electorală peste o lună în România: În decembrie va fi ales primarul orașului București
Radio Chisinau, 23 octombrie 2025 20:25
Guvernul României a decis organizarea alegerilor în 14 localități pe 7 decembrie. Urmează să fie ales primarul capitalei București, președintele Consiliului Județean Buzău și primari în 12 localități, transmite IPN.
• • •
Acum 5 minute
20:45
Cel de-al treilea contingent de carabinieri din Republica Moldova și-a încheiat misiunea în cadrul KFOR # Radio Chisinau
Cel de-al treilea contingent de carabinieri din Republica Moldova și-a încheiat misiunea sub egida Forței Multinaționale de Menținere a Păcii în Kosovo (KFOR), revenind acasă după șase luni de activitate.
Acum 30 minute
20:25
Acum o oră
20:05
Kievul anunță că Rusia a predat Ucrainei 1.000 de cadavre ale militarilor ucraineni uciși în luptă # Radio Chisinau
Rusia a predat joi Ucrainei 1.000 de cadavre prezentate ca fiind ale unor militari ucraineni uciși în luptă, a anunțat administrația ucraineană responsabilă de prizonierii de război, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.
Acum 2 ore
19:40
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță că 110 elevi și studenți de etnie romă vor beneficia, în acest an de studii, de burse de merit în valoare de de 1.200 de lei pe lună, pentru a-i încuraja să continue studiile și să obțină performanțe academice.
19:20
Deputați britanici din Comisia pentru Afaceri Externe, în vizită la Parlamentul Republicii Moldova # Radio Chisinau
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, s-a întâlnit cu membrii Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Discuțiile s-au axat pe oportunitățile de intensificare a cooperării bilaterale.
19:05
Incendiu de proporții la rafinăria Riazan, una dintre cele mai mari din centrul Rusiei, după un atac cu drone ucrainene # Radio Chisinau
Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat un atac asupra rafinăriei petrol din Riazan, una dintre cele mai mari din centrul Rusiei.
Acum 4 ore
18:45
Ziua Armatei Române, marcată la Chișinău. Ambasadorul Cristian-Leon Țurcanu: „Aceste evenimente confirmă interesul cercetătorilor istorici de pe ambele maluri ale Prutului” # Radio Chisinau
În contextul Zilei Armatei României, marcată anual pe 25 octombrie, în incinta Muzeului Militar din Chișinău a fost vernisată astăzi expoziția fotografică „Personalități ale Armatei României în Basarabia”. La evenimentul care a inclus și prezentarea cărții „Armata Română și Basarabia” au participat oficiali din cadrul Ministerului Apărării, precum și ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, transmite Radio Chișinău.
18:30
Un grup de 40 de tineri din India au sosit la Chișinău pentru a-și continua studiile în universitățile din Republica Moldova # Radio Chisinau
Un grup de 40 de tineri și tinere din India au ajuns la Chișinău pentru a-și continua studiile la instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova. Aceștia au optat pentru programele de studii oferite de Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Universitatea Tehnică a Moldovei și Academia de Studii Economice din Moldova
18:05
„Republica Moldova nu mai poate fi șantajată cu închiderea robinetului de gaze”. Dorin Junghietu a prezentat bilanțul mandatului de ministru al Energiei # Radio Chisinau
Republica Moldova nu mai poate fi șantajată cu închiderea robinetului de gaze. În ultimii patru ani, s-a trecut de la dependența aproape totală de Gazprom la o piață diversificată, cu peste 10 furnizori europeni. Transformarea sectorului energetic, infrastructura modernizată și recordurile la energia verde - acestea sunt principalele realizări prezentate astăzi de Ministrul Energiei într-o conferință de presă de bilanț, transmite Radio Chișinău.
17:50
Guvernul României a aprobat Acordul cu Republica Moldova pentru construcția podului între Bumbăta și Leova # Radio Chisinau
Guvernul României a aprobat semnarea unui acord și înființarea unei comisii mixte cu Republica Moldova în vederea coordonării tuturor activităților legate de construcția noului pod rutier peste Prut, din zona Bumbăta – Leova.
17:35
Ședință de urgență la ANRE, în contextul sancțiunilor SUA împotriva companiilor rusești Rosneft și Lukoil # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) analizează, împreună cu alte autorități de stat responsabile, modalitatea de aplicare și efectele sancțiunilor americane impuse asupra companiilor petroliere rusești Rosneft și Lukoil, precum și potențialul impact al acestora asupra pieței produselor petroliere din Republica Moldova.
17:15
Majestatea Sa Margareta și Principele Radu, prezenți la evenimentele dedicate împlinirii a 80 de ani de la înființarea Universității de Medicină din Chișinău # Radio Chisinau
Custodele Coroanei române, Majestatea Sa Margareta, și Alteța Sa Regală Principele Radu au participat astăzi la ceremonia aniversară a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău, organizată cu prilejul împlinirii a 80 de ani de la înființarea instituției de învățământ superior, transmite AGERPRES.
17:10
16:55
O jurnalistă și un cameraman au fost uciși în estul Ucrainei, după ce mașina în care se aflau a fost lovită de o dronă rusească # Radio Chisinau
Jurnalista canalului de televiziune Freedom TV, Olena Gubanova, și cameramanul Evgheni Karmazin au fost uciși în urma unui atac rus cu o dronă Lancet asupra unei mașini civile în Kramatorsk, potrivit unei declarații pe Telegram a șefului administrației militare regionale, Vadim Filașkin.
Acum 6 ore
16:40
Salvatori moldoveni, antrenați în Polonia pentru intervențiile de căutare și salvare a victimelor # Radio Chisinau
Echipa națională de căutare și salvare USAR Moldova continuă procesul de pregătire pentru calificarea internațională prin participarea la exerciții practice organizate conform standardelor europene și internaționale. În perioada 20–24 octombrie 2025, echipa USAR Moldova a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI participă la exercițiul internațional de clasificare externă INSARAG („INSARAG External Classification Exercise”), desfășurat în localitatea Nowy Sącz, Polonia, relatează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI.
16:40
Ședința de judecată cu privire la limitarea activității Partidului „Moldova Mare”, din nou amânată # Radio Chisinau
Ședința de judecată convocată la Curtea de Apel Centru cu privire la limitarea activității Partidului Moldova Mare, condus de Victoria Furtună, a fost amânată pentru 30 octombrie. Purtătoarea de cuvânt a instanței, Adelina Roșca, a explicat pentru IPN că motivele amânării ședinței sunt demersurile prezentate adăugător de Ministerul Justiției.
16:15
MALURI DE PRUT | Igor Cobileanski, regizorul care nu trasează granițe: „Dacă m-aș alia conștient cu ceva, atunci acel ceva ar trebui să facă parte din detașamentul binelui pe lumea asta!” (Video) # Radio Chisinau
Din 6 noiembrie, în cinematografele din Republica Moldova va putea fi vizionată o nouă producție autohtonă, filmul „Comatogen”, care a avut recent premiera la Chișinău, în cadrul Zilelor Filmului Românesc. „Comatogen”, o producție româno-moldovenească, este un proiect al cărui scenariu a fost scris în urmă cu 11 ani, mărturisește regizorul Igor Cobileanski, invitat în cadrul emisiunii „Maluri de Prut” de la Radio Chișinău.
15:55
Adrian Băluțel pleacă de la Președinție și revine în Parlament în calitate de deputat # Radio Chisinau
Adrian Băluțel pleacă din funcția de șef al Cabinetului președintei Maia Sandu. Într-o postare pe Facebook, acesta a anunțat că va activa în calitate de deputat în Parlament, transmite IPN.
15:40
Un pontific și un monarh britanic se vor ruga împreună, prima dată în ultimii 500 de ani # Radio Chisinau
Papa Leon de la Roma și regele Charles al III-lea al Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord se vor ruga joi împreună la Capela Sixtină de la Vatican. Este pentru prima dată în 500 de ani când un pontific și un monarh britanic vor participa la o rugăciune ecumenică, transmite IPN.
15:25
15:00
Acum 8 ore
14:45
Partidul Comuniștilor nu va participa la consultările cu Maia Sandu pentru desemnarea noului prim-ministru # Radio Chisinau
Fracțiunea parlamentară a Partidului Comuniștilor anunță că nu va participa la consultările care urmau să aibă loc astăzi, la ora 16:00, cu președinta Maia Sandu în vederea desemnării noului prim-ministru al Republicii Moldova.
14:25
Ștefan Bejan, expert WatchDog: „Planul actualului Parlament de a finaliza procesul de negociere cu Uniunea Europeană în 2028 este unul foarte ambițios” # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu începe astăzi consultările privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru cu reprezentanții fracțiunilor de opoziție din Parlament, urmând ca mâine să aibă discuții și cu deputații majorității parlamentare. Analistul Watchdog, Ștefan Bejan subliniază că, deși aceste consultări sunt o formalitate prevăzută de Constituție, Partidul Acțiune și Solidaritate, care deține o majoritate de 55 de deputați, poate propune de unul singur un candidat, iar șefa statului are rol decisiv în acest proces de desemnare, relatează Radio Chișinău.
14:10
UE vrea să dea Ucrainei 140 de miliarde de euro din activele rusești înghețate. Reacția Kremlinului # Radio Chisinau
Liderii Uniunii Europene se reunesc joi la Bruxelles pentru a-și demonstra sprijinul față de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în contextul tensiunilor recente generate de planurile fluctuante ale lui Donald Trump privind o întâlnire cu Vladimir Putin. Pe agenda summitului se află o propunere fără precedent: folosirea activelor rusești înghețate în Europa pentru un împrumut uriaș de 140 de miliarde de euro destinat Kievului, alături de adoptarea unui nou pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, informează Reuters.
13:50
Ministra Agriculturii, la final de mandat: „Îmi doresc ca agricultorul din Republica Moldova să ajungă la etapa când subvenția să fie găsită în planul de afaceri” # Radio Chisinau
Sectorul agricol a devenit mai competitiv și mai aproape de standardele europene în ultimii patru ani. Mai rămâne, însă, de lucrat la modernizarea infrastructurii și extinderea sistemelor de irigare. Sunt concluziile ministrei Agriculturii și Industriei Alimentare Ludmila Catlabuga prezentate astăzi într-o conferință de presă la final de mandat, transmite Radio Chișinău.
13:30
Percheziții în mai multe locații din R. Moldova într-un dosar de corupție în procesul de amnistie # Radio Chisinau
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii Procuraturii Anticorupție (PA) și ai Inspectoratului Național de Investigații (INI), au descins în această dimineață cu percheziții în mai multe locații din țară. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale ce vizează posibile fapte de corupere activă și pasivă ale unor persoane implicate în procesul de implementare și aplicare a amnistiei acordate cu ocazia aniversării a 30-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova.
13:15
Termoelectrica anunță că procesul de conectare a consumatorilor la rețeaua de alimentare cu energie termică pentru sezonul rece 2025–2026 este în desfășurare. Astfel că, până astăzi, 23 octombrie, la rețeaua de termoficare au fost conectate 2.238 de edificii din Chișinău.
13:00
Exportul de gaze către Republica Moldova a tot crescut, în ultima săptămână, și acoperă acum întreaga capacitate a interconectorului Iași – Ungheni precum și întregul consum de gaz din prezent al țării noastre.
Acum 12 ore
12:45
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 24 octombrie.
12:20
Nicușor Dan, la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles: Discutăm despre începerea procesului formal de aderare al Republicii Moldova la UE # Radio Chisinau
Președintele României, Nicușor Dan participă joi, la reuniunea Consiliului European, care are loc la Bruxelles. Unul dintre subiectele de pe agenda de lucru este demararea procesului de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
12:05
Atacurile hibride și dezinformarea în campania electorală, în vizorul Legislativului # Radio Chisinau
Pericolele cauzate de dezinformare și atacurile hibride, semnalate în campaniile electorale din 2024 și 2025 persistă, iar autoritățile trebuie să efectueze o analiză minuțioasă a situației, astfel încât să poată fi propuse soluții pentru contracararea acestora și sporirea rezilienței. Afirmația a fost făcută de președintele Legislativului, Igor Grosu, pentru postul public de televiziune Moldova1. Grosu a anunțat că va propune inițierea unor dezbateri în acest sens pe platforma parlamentară, cu participarea reprezentanților mai multor instituții, informează MOLDPRES.
11:50
Un tânăr din Bălți va sta ani buni la închisoare pentru escrocherie cu carduri bancare # Radio Chisinau
Un tânăr din Bălți a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru escrocherie, transmite un comunicat al Procuraturii Generale. Acesta a provocat un prejudiciu de peste 87 de mii de lei unei femei din Chișinău după ce a fost obținută în mod fraudulos parola de acces la cardul bancar al victimei.
11:35
Militarii care vor pleca în misiunea KFOR sunt instruiți în domeniul dreptului internațional umanitar # Radio Chisinau
Specialiștii juriști din Marele Stat Major al Armatei Naționale și reprezentanții Comitetului Internațional al Crucii Roșii (CICR) desfășoară, în perioada 21-23 octombrie, ședințe de instruire în domeniul dreptului internațional umanitar, cu militarii moldoveni preconizați pentru detașare în misiunea de menținere a păcii KFOR, transmite un comunicat al Ministerului Apărării.
11:20
Procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție ar putea avea trei noi adjuncți. Cine sunt aceștia # Radio Chisinau
Procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție urmează să aibă trei adjuncți noi. Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) urmează să examineze, în cadrul ședinței din 24 octombrie, demersurile privind exprimarea acordului asupra candidaturilor pentru numirea în funcția de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție.
11:00
Aproape jumătate din deputații noului Parlament sunt la primul mandat. Cei mai longevivi - Voronin și Greceanîi # Radio Chisinau
47 de deputați din Parlamentul de legislatura a XII-a sunt la primul mandat, iar 43 de parlamentari – la al doilea sau al treilea mandat. Alți 11 au fost aleși de cel puțin patru ori.
10:45
Compania cu capital majoritar de stat Romgaz, cel mai mare producător și operator de înmagazinare de gaze naturale din România și, totodată producător de energie electrică, și-a înființat subsidiară de trading angro de gaze și energie în Republica Moldova.
10:25
Zeci de persoane străine au fost întoarse de la granița Republicii Moldova în ultimele 24 de ore. Alți doi cetățeni au traversat ilegal frontiera # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 55 494 traversări.
10:10
Țările membre ale Uniunii Europene au aprobat cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei pentru războiul său împotriva Ucrainei, a declarat miercuri președinția daneză a UE, anunță RBC Ukraine.
09:50
Presa de la Chișinău relatează despre prima ședință a noului Parlament și scoate în evidență mesajul de încredere că noii deputați vor alege calea europeană, transmis de președinta Maia Sandu. Alte articole se referă la apărarea drepturilor femeilor și fetelor, precum și eșecul Moscovei în alegerile din Republica Moldova.
09:30
CNAS a alocat peste 58 milioane de lei pentru plata indemnizațiilor destinate familiilor cu copii # Radio Chisinau
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) anunță că a fost finanțată plata indemnizațiilor destinate părinților din Republica Moldova. Suma totală alocată este de 58,32 milioane lei.
09:15
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, vine la Chișinău la începutul lunii noiembrie # Radio Chisinau
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua o vizită oficială la Chișinău în perioada 6-7 noiembrie, a anunțat șeful legislativului, Igor Grosu. Potrivit acestuia, vizita oficialei europene reprezintă un moment important pentru relațiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, iar pe agenda discuțiilor va figura cu prioritate subiectul deschiderii negocierilor de aderare, transmite IPN.
08:55
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 77 de bani. Dolarul american este cotat la 17 lei și 6 de bani.
08:35
Alegerile parlamentare au adus rezultate neașteptat de bune pentru partidul de guvernare. PAS a acumulat chiar mai multe voturi decât la precedentul scrutin parlamentar. Pentru PAS au votat chiar mai mulți oameni decât a acumulat opțiunea „Da” la referendumul constituțional din 2024. Fapt care confirmă rezultatele acestuia și chiar indică asupra numărului mult mai mare de cetățeni care susțin aderarea la UE, față de rezultatul oficial al acelui plebiscit popular.
08:20
Donald Trump lovește cu sancțiuni cele mai mari două companii petroliere din Rusia și anulează summitul cu Vladimir Putin # Radio Chisinau
Statele Unite au impus sancțiuni împotriva Rosneft, Lukoil și a zeci de subsidiare ale acestora, din cauza „lipsei unui angajament serios din partea Rusiei față de un proces de pace care să pună capăt războiului din Ucraina”, relatează Reuters și SkyNews.
08:05
METEO | Vreme fără precipitații și maxime de 20 grade Celsius, prognozate pentru joi, 23 octombrie # Radio Chisinau
Meteorologii prognozează pentru astăzi, 23 octombrie, cer variabil și vreme fără precipitații.
Acum 24 ore
21:00
Meteorologii anunță că, începând de joi, vremea se va încălzi simțitor. Temperaturile din timpul zilei vor ajunge până la +20 de grade Celsius. Noaptea și dimineața, în anumite regiuni, se va semnala ceață slabă, transmite IPN.
Ieri
20:40
Frontiera cu Republica Moldova, a doua cea mai tranzitată ieșire din Ucraina în primele 8 luni ale anului # Radio Chisinau
În primele opt luni ale anului, Republica Moldova a fost a doua cea mai tranzitată direcție de ieșire din Ucraina. Potrivit datelor Serviciului de Grăniceri al Ucrainei, peste un milion de treceri ale frontierei au fost înregistrate spre Republica Moldova, dintr-un total de peste 15 milioane de traversări ale graniței ucrainene către statele cu care se învecinează, transmite IPN.
20:20
Două medalii pentru Republica Moldova la Campionatul Mondial de lupte U-23 din Serbia # Radio Chisinau
Luptătorii moldoveni de stil greco-roman au obținut rezultate remarcabile la Campionatul Mondial de lupte U-23, desfășurat în orașul Novi Sad, Serbia. Într-o singură zi de competiție, sportivii noștri au adus acasă două medalii, confirmând nivelul tot mai înalt al școlii moldovenești de lupte.
20:00
Vinurile Republica Moldova cuceresc America de Nord: 46 de medalii la Sélections Mondiales des Vins 2025 de la Montréal # Radio Chisinau
Republica Moldova continuă să își consolideze reputația internațională în domeniul vinificației. La ediția din acest an a competiției Sélections Mondiales des Vins 2025, desfășurată la Montréal – cel mai mare concurs de vinuri din America de Nord – vinurile moldovenești au obținut 46 de medalii, devenind una dintre cele mai premiate țări ale competiției, transmite MOLDPRES.
19:30
Ambasadorul Republicii Moldova în Ucraina, Valeriu Chiveri, își încheie mandatul diplomatic la Kiev, după aproape patru ani de activitate. Anunțul a fost făcut de diplomatul moldovean într-un mesaj public, în care a vorbit despre provocările și experiențele din această perioadă, marcată de război în statul vecin, transmite IPN.
