Fereastra de oportunitate a Republicii Moldova. Op-Ed de Valeriu Pașa

Alegerile parlamentare au adus rezultate neașteptat de bune pentru partidul de guvernare. PAS a acumulat chiar mai multe voturi decât la precedentul scrutin parlamentar. Pentru PAS au votat chiar mai mulți oameni decât a acumulat opțiunea „Da” la referendumul constituțional din 2024. Fapt care confirmă rezultatele acestuia și chiar indică asupra numărului mult mai mare de cetățeni care susțin aderarea la UE, față de rezultatul oficial al acelui plebiscit popular.

