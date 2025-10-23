Benzina va fi mai ieftină mâine, 24 octombrie. Ce preț va avea motorina
Radio Chisinau, 23 octombrie 2025 12:45
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 24 octombrie.
Acum 15 minute
12:45
Acum o oră
12:20
Nicușor Dan, la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles: Discutăm despre începerea procesului formal de aderare al Republicii Moldova la UE # Radio Chisinau
Președintele României, Nicușor Dan participă joi, la reuniunea Consiliului European, care are loc la Bruxelles. Unul dintre subiectele de pe agenda de lucru este demararea procesului de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
12:05
Atacurile hibride și dezinformarea în campania electorală, în vizorul Legislativului # Radio Chisinau
Pericolele cauzate de dezinformare și atacurile hibride, semnalate în campaniile electorale din 2024 și 2025 persistă, iar autoritățile trebuie să efectueze o analiză minuțioasă a situației, astfel încât să poată fi propuse soluții pentru contracararea acestora și sporirea rezilienței. Afirmația a fost făcută de președintele Legislativului, Igor Grosu, pentru postul public de televiziune Moldova1. Grosu a anunțat că va propune inițierea unor dezbateri în acest sens pe platforma parlamentară, cu participarea reprezentanților mai multor instituții, informează MOLDPRES.
Acum 2 ore
11:50
Un tânăr din Bălți va sta ani buni la închisoare pentru escrocherie cu carduri bancare # Radio Chisinau
Un tânăr din Bălți a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru escrocherie, transmite un comunicat al Procuraturii Generale. Acesta a provocat un prejudiciu de peste 87 de mii de lei unei femei din Chișinău după ce a fost obținută în mod fraudulos parola de acces la cardul bancar al victimei.
11:35
Militarii care vor pleca în misiunea KFOR sunt instruiți în domeniul dreptului internațional umanitar # Radio Chisinau
Specialiștii juriști din Marele Stat Major al Armatei Naționale și reprezentanții Comitetului Internațional al Crucii Roșii (CICR) desfășoară, în perioada 21-23 octombrie, ședințe de instruire în domeniul dreptului internațional umanitar, cu militarii moldoveni preconizați pentru detașare în misiunea de menținere a păcii KFOR, transmite un comunicat al Ministerului Apărării.
11:20
Procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție ar putea avea trei noi adjuncți. Cine sunt aceștia # Radio Chisinau
Procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție urmează să aibă trei adjuncți noi. Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) urmează să examineze, în cadrul ședinței din 24 octombrie, demersurile privind exprimarea acordului asupra candidaturilor pentru numirea în funcția de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție.
11:00
Aproape jumătate din deputații noului Parlament sunt la primul mandat. Cei mai longevivi - Voronin și Greceanîi # Radio Chisinau
47 de deputați din Parlamentul de legislatura a XII-a sunt la primul mandat, iar 43 de parlamentari – la al doilea sau al treilea mandat. Alți 11 au fost aleși de cel puțin patru ori.
Acum 4 ore
10:45
Compania cu capital majoritar de stat Romgaz, cel mai mare producător și operator de înmagazinare de gaze naturale din România și, totodată producător de energie electrică, și-a înființat subsidiară de trading angro de gaze și energie în Republica Moldova.
10:25
Zeci de persoane străine au fost întoarse de la granița Republicii Moldova în ultimele 24 de ore. Alți doi cetățeni au traversat ilegal frontiera # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 55 494 traversări.
10:10
Țările membre ale Uniunii Europene au aprobat cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei pentru războiul său împotriva Ucrainei, a declarat miercuri președinția daneză a UE, anunță RBC Ukraine.
09:50
Presa de la Chișinău relatează despre prima ședință a noului Parlament și scoate în evidență mesajul de încredere că noii deputați vor alege calea europeană, transmis de președinta Maia Sandu. Alte articole se referă la apărarea drepturilor femeilor și fetelor, precum și eșecul Moscovei în alegerile din Republica Moldova.
09:30
CNAS a alocat peste 58 milioane de lei pentru plata indemnizațiilor destinate familiilor cu copii # Radio Chisinau
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) anunță că a fost finanțată plata indemnizațiilor destinate părinților din Republica Moldova. Suma totală alocată este de 58,32 milioane lei.
09:15
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, vine la Chișinău la începutul lunii noiembrie # Radio Chisinau
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua o vizită oficială la Chișinău în perioada 6-7 noiembrie, a anunțat șeful legislativului, Igor Grosu. Potrivit acestuia, vizita oficialei europene reprezintă un moment important pentru relațiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, iar pe agenda discuțiilor va figura cu prioritate subiectul deschiderii negocierilor de aderare, transmite IPN.
Acum 6 ore
08:55
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 77 de bani. Dolarul american este cotat la 17 lei și 6 de bani.
08:35
Alegerile parlamentare au adus rezultate neașteptat de bune pentru partidul de guvernare. PAS a acumulat chiar mai multe voturi decât la precedentul scrutin parlamentar. Pentru PAS au votat chiar mai mulți oameni decât a acumulat opțiunea „Da” la referendumul constituțional din 2024. Fapt care confirmă rezultatele acestuia și chiar indică asupra numărului mult mai mare de cetățeni care susțin aderarea la UE, față de rezultatul oficial al acelui plebiscit popular.
08:20
Donald Trump lovește cu sancțiuni cele mai mari două companii petroliere din Rusia și anulează summitul cu Vladimir Putin # Radio Chisinau
Statele Unite au impus sancțiuni împotriva Rosneft, Lukoil și a zeci de subsidiare ale acestora, din cauza „lipsei unui angajament serios din partea Rusiei față de un proces de pace care să pună capăt războiului din Ucraina”, relatează Reuters și SkyNews.
08:05
METEO | Vreme fără precipitații și maxime de 20 grade Celsius, prognozate pentru joi, 23 octombrie # Radio Chisinau
Meteorologii prognozează pentru astăzi, 23 octombrie, cer variabil și vreme fără precipitații.
Acum 24 ore
21:00
Meteorologii anunță că, începând de joi, vremea se va încălzi simțitor. Temperaturile din timpul zilei vor ajunge până la +20 de grade Celsius. Noaptea și dimineața, în anumite regiuni, se va semnala ceață slabă, transmite IPN.
20:40
Frontiera cu Republica Moldova, a doua cea mai tranzitată ieșire din Ucraina în primele 8 luni ale anului # Radio Chisinau
În primele opt luni ale anului, Republica Moldova a fost a doua cea mai tranzitată direcție de ieșire din Ucraina. Potrivit datelor Serviciului de Grăniceri al Ucrainei, peste un milion de treceri ale frontierei au fost înregistrate spre Republica Moldova, dintr-un total de peste 15 milioane de traversări ale graniței ucrainene către statele cu care se învecinează, transmite IPN.
20:20
Două medalii pentru Republica Moldova la Campionatul Mondial de lupte U-23 din Serbia # Radio Chisinau
Luptătorii moldoveni de stil greco-roman au obținut rezultate remarcabile la Campionatul Mondial de lupte U-23, desfășurat în orașul Novi Sad, Serbia. Într-o singură zi de competiție, sportivii noștri au adus acasă două medalii, confirmând nivelul tot mai înalt al școlii moldovenești de lupte.
20:00
Vinurile Republica Moldova cuceresc America de Nord: 46 de medalii la Sélections Mondiales des Vins 2025 de la Montréal # Radio Chisinau
Republica Moldova continuă să își consolideze reputația internațională în domeniul vinificației. La ediția din acest an a competiției Sélections Mondiales des Vins 2025, desfășurată la Montréal – cel mai mare concurs de vinuri din America de Nord – vinurile moldovenești au obținut 46 de medalii, devenind una dintre cele mai premiate țări ale competiției, transmite MOLDPRES.
19:30
Ambasadorul Republicii Moldova în Ucraina, Valeriu Chiveri, își încheie mandatul diplomatic la Kiev, după aproape patru ani de activitate. Anunțul a fost făcut de diplomatul moldovean într-un mesaj public, în care a vorbit despre provocările și experiențele din această perioadă, marcată de război în statul vecin, transmite IPN.
19:10
Ucraina vrea să cumpere 150 de avioane Gripen din Suedia: „Pentru armata noastră sunt o prioritate" # Radio Chisinau
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și premierul suedez Ulf Kristersson au semnat miercuri la Linkoping, în Suedia, o scrisoare de intenție care prevede achiziționarea de către Kiev a 100 până la 150 de avioane de vânătoare Gripen de ultimă generație.
18:50
Ora de Vârf | Ion Tăbârță: Actuala majoritate parlamentară oferă „stabilitate” pentru implementarea reformelor fundamentale, dar opoziția politică va juca un rol esențial în dosarele strategice (Audio) # Radio Chisinau
Misiunea principală a noului Parlament al Republicii Moldova este să continue și să consolideze integrarea europeană, consideră analistul politic Ion Tăbârță. Potrivit lui, acest proces ar necesita o strategie clară de negociere și o abordare etapizată, începând cu reformarea justiției.
18:30
Familia Regală a României întreprinde o vizită la Chișinău dedicată aprofundării cooperării dintre România și Republica Moldova (FOTO) # Radio Chisinau
Majestatea Sa Custodele Coroanei Margareta și Alteța Sa Regală Principele Radu efectuează în perioada 22-23 octombrie, o vizită la Chișinău, dedicată aprofundării cooperării dintre România și Republica Moldova, susținerii educației superioare și consolidării parcursului european al țării noastre.
18:05
Șefa statului invită fracțiunile și grupurile parlamentare la consultări privind desemnarea candidatului pentru funcția de premier # Radio Chisinau
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a invitat fracțiunile și grupurile parlamentare la consultări privind desemnarea candidatului pentru funcția de premier. Întâlnirile vor avea loc joi, 23 octombrie, și vineri, 24 octombrie, la Președinție.
17:50
Maia Sandu, întrevedere cu membri ai Parlamentului britanic. Consolidarea instituțiilor statului în fața tentativelor de dezinformare și de ingerințe externe, în discuții (FOTO) # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu a avut astăzi o întrevedere cu o delegație a Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, aflată într-o vizită oficială la Chișinău. În cadrul discuțiilor au fost abordate subiecte legate de reziliența democratică a Republicii Moldova, consolidarea instituțiilor statului în fața tentativelor de dezinformare și de ingerințe externe, precum și lecțiile pe care alte state le pot învăța din experiența țării noastre în asigurarea integrității alegerilor.
17:35
Igor Grosu a fost ales în funcția de președinte al Legislativului de la Chișinău. O decizie în acest sens a fost luată la ședința legislativului, astăzi, 22 octombrie. 55 de deputați au votat pentru ca deputatul PAS să dețină aceasta funcție. Votul a fost secret.
17:10
Parlamentul European propune o creștere de 25 de milioane de euro pentru Vecinătatea Estică, inclusiv Republica Moldova # Radio Chisinau
Plenul Parlamentului European a votat un amendament la Bugetul Uniunii Europene pentru anul 2026, care prevede o creștere cu 25 de milioane de euro a fondurilor destinate regiunii Vecinătății Estice, inclusiv Republicii Moldova.
16:55
Comisia Electorală Centrală (CEC) a instituit funcția de secretar general în structura sa administrativă. Decizia a fost aprobată astăzi în cadrul ședinței CEC, informează MOLDPRES.
16:40
VIDEO | Percheziții la un ocol silvic din subordinea „Hîncești-Silva” într-un dosar de corupție și delapidare. Peste 100 de mii de euro și 680 de mii de lei, ridicați. Reacția Moldsilva (FOTO) # Radio Chisinau
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, au efectuat în această dimineață percheziții în mai multe localități din raioanele Hîncești, Ialoveni și Cimișlia. Acțiunile au avut loc în cadrul unui dosar penal de delapidare a averii străine și fals în acte publice, care vizează șapte persoane publice din cadrul unui ocol silvic subordonat Întreprinderii de Stat „Hîncești-Silva”. Într-un comunicat, Agenția „Moldsilva” a condamnat ferm orice formă de corupție sau ilegalitate în fondul forestier, exprimând sprijin deplin pentru acțiunile instituțiilor de anchetă.
16:10
Igor Grosu și Alexandr Stoianoglo, înregistrați oficial în cursa pentru funcția de președinte al Parlamentului # Radio Chisinau
Comisia specială pentru organizarea alegerilor președintelui Parlamentului a anunțat înregistrarea oficială a două candidaturi pentru această funcție. În urma examinării dosarelor depuse și a verificării respectării rigorilor legale, au fost eliberate certificatele de înregistrare pentru Igor Grosu, înaintat de Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), și pentru Alexandr Stoianoglo, desemnat de Fracțiunea parlamentară Alternativa, comunică MOLDPRES.
15:55
INTERVIU | Regizorul Gheorghe Preda: „Filmul este ocazia de a spune povești și de a împărtăși felul în care văd lumea” (Video) # Radio Chisinau
În cadrul emisiunii „Oameni și Idei” de la Radio Chișinău, regizorul român Gheorghe Preda a vorbit despre felul în care înțelege filmul, despre memorie, scurtmetraj, lumea cinecluburilor din perioada comunistă și despre direcția în care se îndreaptă cinematograful într-o epocă dominată tot mai mult de tehnologie și inteligență artificială. Regizorul din România s-a aflat la Chișinău în contextul „Zilelor Filmului Românesc la Chișinău”, unde au fost proiectate scurtmetrajele sale:
15:35
VIDEO | Focuri de armă în fața Parlamentului din Serbia și incendiu în zona unde stau susținători pro-guvernanamentali. Vucic denunță un „act terorist” # Radio Chisinau
O persoană a fost rănită după ce în fața Parlamentului au fost trase focuri de arme, relatează presa locală citată de Reuters. Televiziunea sârbă Nova a prezentat imagini din fața Parlamentului care arată un incendiu major în zona unde sunt plasate corturile susținătorilor președintelui sârb Aleksandar Vucic care organizarea o contramanifestație la protestele de amploare ale studenților care denunță corupția din Serbia.
15:25
Dorin Recean, la ședința Platformei Anticorupție: „Avem obligația să continuăm reforma justiției, cu pași mult mai hotărâți și mai rapizi” # Radio Chisinau
Premierul Dorin Recean a prezidat o nouă ședință a Platformei Anticorupție, în cadrul căreia au fost discutate rezultatele cooperării interinstituționale în procesul de combatere a corupției electorale, eforturile autorităților în asigurarea integrității proceselor electorale și prioritățile în continuarea reformei justiției. Șeful Executivului a subliniat că Republica Moldova implementează cea mai ambițioasă și complexă reformă a justiției din ultimele decenii, proces esențial pentru consolidarea statului de drept, întărirea instituțiilor și crearea unui mediu echitabil pentru cetățeni și investitori.
15:05
ICR „Mihai Eminescu” susține evenimentul aniversar dedicat împlinirii a 105 ani de la fondarea Societății Scriitorilor Români din Basarabia # Radio Chisinau
Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău susține evenimentul aniversar dedicat împlinirii a 105 ani de la fondarea Societății Scriitorilor Români din Basarabia, predecesoare a Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova (1920-2025), care va avea loc în data de 24 octombrie 2025, începând cu ora 10:00, în Holul cu oglinzi al Casei Scriitorilor.
14:45
Administratorii de bloc decid conectarea la rețeaua de încălzire. Precizări Termoelectrica # Radio Chisinau
Consumatorii care doresc să primească agent termic trebuie să se adreseze administratorului blocului, care reprezintă oficial locatarii, și să prezinte furnizorului solicitarea de conectare și fișa tehnică a instalațiilor de utilizare a energiei termice. Procedura este rapidă și poate fi realizată în doar câteva ore. Precizarea a fost făcută de „Termoelectrica”, în contextul informațiilor apărute în presă despre lipsa încălzirii într-un bloc locativ de pe stradela Studenților 11/2, din sectorul Râșcani al capitalei.
14:25
Combaterea dezinformării, discutată de Mihai Popșoi și membrii Comisiei pentru Afaceri Externe din Parlamentul britanic # Radio Chisinau
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu membrii Comisiei pentru Afaceri Externe (FAC) din Parlamentul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, aflați într-o vizită de documentare la Chișinău. Vizita are loc în contextul lansării unei anchete parlamentare britanice privind combaterea dezinformării.
14:05
La 105 ani de la fondare, Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova a fost decorată de președintele României, Nicușor Dan # Radio Chisinau
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat miercuri, 22 octombrie 2025, decretul de decorare Asociației Obștești „Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova”.
13:50
Siegfried Mureșan: Parlamentul European este pregătit să reia munca cu colegii din Parlamentul de la Chișinău # Radio Chisinau
Europarlamentarul Siegfried Mureșan a urat succes noului Parlament de la Chișinău, constitutit astăzi, precizând că deputații din Legislativul European sunt pregătiți să acorde sprijinul necesar pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
13:35
FOTO | Rusia a atacat cu drone o grădiniță din Harkov. Toți copiii au fost evacuați în adăposturi # Radio Chisinau
Un atac cu dronă lansat de forțele rusești a lovit o grădiniță din Harkov, provocând decesul unei persoane și rănirea altor șapte, a anunțat miercuri președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Toți copiii au fost evacuați și se află în adăposturi, iar victimele primesc asistență medicală, a precizat șeful statului pe rețelele sociale, transmite MOLDPRES.
13:20
Școli din Iași și Drochia au demarat un proiect transfrontalier pentru educație modernă și incluzivă # Radio Chisinau
Două școli, din Iași (România) și Drochia din Republica Moldova, au lansat un proiect educațional comun menit să modernizeze infrastructura, să dezvolte competențele profesorilor și să promoveze educația incluzivă și non-formală, transmite MOLDPRES.
13:00
În cadrul primei ședințe a Parlamentului Republicii Moldova, au fost înființate șase fracțiuni parlamentare. Dintre acestea cinci se află în opoziție, în timp ce majoritatea parlamentară va fi asigurată de PAS.
Ieri
12:40
Secretarul general al NATO se întâlnește cu Donald Trump pentru discuții privind sprijinul acordat Ucrainei # Radio Chisinau
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, va vizita Statele Unite pentru discuții cu președintele american Donald Trump privind sprijinul Alianței pentru Ucraina și eforturile de pace ale lui Trump, scrie European Pravda, care citează „un oficial NATO familiarizat cu vizita”.
12:25
Carburanții auto se ieftinesc. Cât vor costa benzina și motorina mâine, 23 octombrie # Radio Chisinau
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 23 octombrie.
12:10
Atenționare a Serviciului Vamal. În această seară vor avea loc lucrări care ar putea duce la sistarea activității # Radio Chisinau
Serviciul Vamal informează că, în noaptea de joi spre vineri, în intervalul orar 00:00-03:00, vor fi efectuate lucrări programate de modernizare și înlocuire a componentelor infrastructurii IT.
11:50
Deputații s-au întrunit astăzi în ședința Parlamentului unde au constituit oficial noile fracțiuni parlamentare.
11:30
„Noul Legislativ este chemat să ducă Republica Moldova în Uniunea Europeană”. Mesajul transmis deputaților de Președinta Maia Sandu la prima ședință a noului Parlament # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu a fost prezentă la prima ședință a noului Parlament, prilej cu care a susținut un discurs în care îndeamnă deputații să muncească pentru a duce Republica Moldova în Uniunea Europeană.
11:15
Asociația Promo-LEX, apel la responsabilitate și transparență către noua componență a Parlamentului Republicii Moldovei # Radio Chisinau
Asociația Promo-LEX adresează noului Parlament al Republicii Moldova, ales în urma scrutinului din 28 septembrie 2025, un apel la responsabilitate și transparență. Noua legislatură pornește la drum cu o responsabilitate majoră față de cetățeni – aceea de a consolida democrația, statul de drept și încrederea în instituțiile publice, printr-o activitate parlamentară transparentă, participativă și bazată pe respectul față de lege și față de interesul public.
11:00
Concursul francofon „GUTUIA DE AUR – LE COING D’OR”. Tinerii din Republica Moldova sunt încurajați să scrie eseuri jurnalistice în limba franceză despre propria comunitate # Radio Chisinau
Concursul francofon „GUTUIA DE AUR – LE COING D’OR” ajunge în acest an la ediția a 18-a. Competiția este destinată tinerilor din Republica Moldova cu vârste între 15 și 25 de ani, care cunosc și vorbesc fluent limba franceză. Scopul proiectului este de a promova diversitatea culturală prin filiera francofoniei, de a descoperi tinere talente jurnalistice și de a încuraja implicarea civică a noii generații, potrivit organizatorilor. Înscrierea la concurs este deschisă până la finalul acestei săptămâni, transmite Radio Chișinău
