Vinurile Republica Moldova cuceresc America de Nord: 46 de medalii la Sélections Mondiales des Vins 2025 de la Montréal
Radio Chisinau, 22 octombrie 2025 20:00
Republica Moldova continuă să își consolideze reputația internațională în domeniul vinificației. La ediția din acest an a competiției Sélections Mondiales des Vins 2025, desfășurată la Montréal – cel mai mare concurs de vinuri din America de Nord – vinurile moldovenești au obținut 46 de medalii, devenind una dintre cele mai premiate țări ale competiției, transmite MOLDPRES.
• • •
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 15 minute
20:00
Vinurile Republica Moldova cuceresc America de Nord: 46 de medalii la Sélections Mondiales des Vins 2025 de la Montréal # Radio Chisinau
Republica Moldova continuă să își consolideze reputația internațională în domeniul vinificației. La ediția din acest an a competiției Sélections Mondiales des Vins 2025, desfășurată la Montréal – cel mai mare concurs de vinuri din America de Nord – vinurile moldovenești au obținut 46 de medalii, devenind una dintre cele mai premiate țări ale competiției, transmite MOLDPRES.
Acum o oră
19:30
Ambasadorul Republicii Moldova în Ucraina, Valeriu Chiveri, își încheie mandatul diplomatic la Kiev, după aproape patru ani de activitate. Anunțul a fost făcut de diplomatul moldovean într-un mesaj public, în care a vorbit despre provocările și experiențele din această perioadă, marcată de război în statul vecin, transmite IPN.
Acum 2 ore
19:10
Ucraina vrea să cumpere 150 de avioane Gripen din Suedia: „Pentru armata noastră sunt o prioritate" # Radio Chisinau
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și premierul suedez Ulf Kristersson au semnat miercuri la Linkoping, în Suedia, o scrisoare de intenție care prevede achiziționarea de către Kiev a 100 până la 150 de avioane de vânătoare Gripen de ultimă generație.
18:50
Ora de Vârf | Ion Tăbârță: Actuala majoritate parlamentară oferă „stabilitate” pentru implementarea reformelor fundamentale, dar opoziția politică va juca un rol esențial în dosarele strategice (Audio) # Radio Chisinau
Misiunea principală a noului Parlament al Republicii Moldova este să continue și să consolideze integrarea europeană, consideră analistul politic Ion Tăbârță. Potrivit lui, acest proces ar necesita o strategie clară de negociere și o abordare etapizată, începând cu reformarea justiției.
18:30
Familia Regală a României întreprinde o vizită la Chișinău dedicată aprofundării cooperării dintre România și Republica Moldova (FOTO) # Radio Chisinau
Majestatea Sa Custodele Coroanei Margareta și Alteța Sa Regală Principele Radu efectuează în perioada 22-23 octombrie, o vizită la Chișinău, dedicată aprofundării cooperării dintre România și Republica Moldova, susținerii educației superioare și consolidării parcursului european al țării noastre.
Acum 4 ore
18:05
Șefa statului invită fracțiunile și grupurile parlamentare la consultări privind desemnarea candidatului pentru funcția de premier # Radio Chisinau
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a invitat fracțiunile și grupurile parlamentare la consultări privind desemnarea candidatului pentru funcția de premier. Întâlnirile vor avea loc joi, 23 octombrie, și vineri, 24 octombrie, la Președinție.
17:50
Maia Sandu, întrevedere cu membri ai Parlamentului britanic. Consolidarea instituțiilor statului în fața tentativelor de dezinformare și de ingerințe externe, în discuții (FOTO) # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu a avut astăzi o întrevedere cu o delegație a Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, aflată într-o vizită oficială la Chișinău. În cadrul discuțiilor au fost abordate subiecte legate de reziliența democratică a Republicii Moldova, consolidarea instituțiilor statului în fața tentativelor de dezinformare și de ingerințe externe, precum și lecțiile pe care alte state le pot învăța din experiența țării noastre în asigurarea integrității alegerilor.
17:35
Igor Grosu a fost ales în funcția de președinte al Legislativului de la Chișinău. O decizie în acest sens a fost luată la ședința legislativului, astăzi, 22 octombrie. 55 de deputați au votat pentru ca deputatul PAS să dețină aceasta funcție. Votul a fost secret.
17:10
Parlamentul European propune o creștere de 25 de milioane de euro pentru Vecinătatea Estică, inclusiv Republica Moldova # Radio Chisinau
Plenul Parlamentului European a votat un amendament la Bugetul Uniunii Europene pentru anul 2026, care prevede o creștere cu 25 de milioane de euro a fondurilor destinate regiunii Vecinătății Estice, inclusiv Republicii Moldova.
16:55
Comisia Electorală Centrală (CEC) a instituit funcția de secretar general în structura sa administrativă. Decizia a fost aprobată astăzi în cadrul ședinței CEC, informează MOLDPRES.
16:40
VIDEO | Percheziții la un ocol silvic din subordinea „Hîncești-Silva” într-un dosar de corupție și delapidare. Peste 100 de mii de euro și 680 de mii de lei, ridicați. Reacția Moldsilva (FOTO) # Radio Chisinau
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, au efectuat în această dimineață percheziții în mai multe localități din raioanele Hîncești, Ialoveni și Cimișlia. Acțiunile au avut loc în cadrul unui dosar penal de delapidare a averii străine și fals în acte publice, care vizează șapte persoane publice din cadrul unui ocol silvic subordonat Întreprinderii de Stat „Hîncești-Silva”. Într-un comunicat, Agenția „Moldsilva” a condamnat ferm orice formă de corupție sau ilegalitate în fondul forestier, exprimând sprijin deplin pentru acțiunile instituțiilor de anchetă.
Acum 6 ore
16:10
Igor Grosu și Alexandr Stoianoglo, înregistrați oficial în cursa pentru funcția de președinte al Parlamentului # Radio Chisinau
Comisia specială pentru organizarea alegerilor președintelui Parlamentului a anunțat înregistrarea oficială a două candidaturi pentru această funcție. În urma examinării dosarelor depuse și a verificării respectării rigorilor legale, au fost eliberate certificatele de înregistrare pentru Igor Grosu, înaintat de Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), și pentru Alexandr Stoianoglo, desemnat de Fracțiunea parlamentară Alternativa, comunică MOLDPRES.
15:55
INTERVIU | Regizorul Gheorghe Preda: „Filmul este ocazia de a spune povești și de a împărtăși felul în care văd lumea” (Video) # Radio Chisinau
În cadrul emisiunii „Oameni și Idei” de la Radio Chișinău, regizorul român Gheorghe Preda a vorbit despre felul în care înțelege filmul, despre memorie, scurtmetraj, lumea cinecluburilor din perioada comunistă și despre direcția în care se îndreaptă cinematograful într-o epocă dominată tot mai mult de tehnologie și inteligență artificială. Regizorul din România s-a aflat la Chișinău în contextul „Zilelor Filmului Românesc la Chișinău”, unde au fost proiectate scurtmetrajele sale:
15:35
VIDEO | Focuri de armă în fața Parlamentului din Serbia și incendiu în zona unde stau susținători pro-guvernanamentali. Vucic denunță un „act terorist” # Radio Chisinau
O persoană a fost rănită după ce în fața Parlamentului au fost trase focuri de arme, relatează presa locală citată de Reuters. Televiziunea sârbă Nova a prezentat imagini din fața Parlamentului care arată un incendiu major în zona unde sunt plasate corturile susținătorilor președintelui sârb Aleksandar Vucic care organizarea o contramanifestație la protestele de amploare ale studenților care denunță corupția din Serbia.
15:25
Dorin Recean, la ședința Platformei Anticorupție: „Avem obligația să continuăm reforma justiției, cu pași mult mai hotărâți și mai rapizi” # Radio Chisinau
Premierul Dorin Recean a prezidat o nouă ședință a Platformei Anticorupție, în cadrul căreia au fost discutate rezultatele cooperării interinstituționale în procesul de combatere a corupției electorale, eforturile autorităților în asigurarea integrității proceselor electorale și prioritățile în continuarea reformei justiției. Șeful Executivului a subliniat că Republica Moldova implementează cea mai ambițioasă și complexă reformă a justiției din ultimele decenii, proces esențial pentru consolidarea statului de drept, întărirea instituțiilor și crearea unui mediu echitabil pentru cetățeni și investitori.
15:05
ICR „Mihai Eminescu” susține evenimentul aniversar dedicat împlinirii a 105 ani de la fondarea Societății Scriitorilor Români din Basarabia # Radio Chisinau
Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău susține evenimentul aniversar dedicat împlinirii a 105 ani de la fondarea Societății Scriitorilor Români din Basarabia, predecesoare a Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova (1920-2025), care va avea loc în data de 24 octombrie 2025, începând cu ora 10:00, în Holul cu oglinzi al Casei Scriitorilor.
14:45
Administratorii de bloc decid conectarea la rețeaua de încălzire. Precizări Termoelectrica # Radio Chisinau
Consumatorii care doresc să primească agent termic trebuie să se adreseze administratorului blocului, care reprezintă oficial locatarii, și să prezinte furnizorului solicitarea de conectare și fișa tehnică a instalațiilor de utilizare a energiei termice. Procedura este rapidă și poate fi realizată în doar câteva ore. Precizarea a fost făcută de „Termoelectrica”, în contextul informațiilor apărute în presă despre lipsa încălzirii într-un bloc locativ de pe stradela Studenților 11/2, din sectorul Râșcani al capitalei.
14:25
Combaterea dezinformării, discutată de Mihai Popșoi și membrii Comisiei pentru Afaceri Externe din Parlamentul britanic # Radio Chisinau
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu membrii Comisiei pentru Afaceri Externe (FAC) din Parlamentul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, aflați într-o vizită de documentare la Chișinău. Vizita are loc în contextul lansării unei anchete parlamentare britanice privind combaterea dezinformării.
Acum 8 ore
14:05
La 105 ani de la fondare, Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova a fost decorată de președintele României, Nicușor Dan # Radio Chisinau
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat miercuri, 22 octombrie 2025, decretul de decorare Asociației Obștești „Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova”.
13:50
Siegfried Mureșan: Parlamentul European este pregătit să reia munca cu colegii din Parlamentul de la Chișinău # Radio Chisinau
Europarlamentarul Siegfried Mureșan a urat succes noului Parlament de la Chișinău, constitutit astăzi, precizând că deputații din Legislativul European sunt pregătiți să acorde sprijinul necesar pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
13:35
FOTO | Rusia a atacat cu drone o grădiniță din Harkov. Toți copiii au fost evacuați în adăposturi # Radio Chisinau
Un atac cu dronă lansat de forțele rusești a lovit o grădiniță din Harkov, provocând decesul unei persoane și rănirea altor șapte, a anunțat miercuri președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Toți copiii au fost evacuați și se află în adăposturi, iar victimele primesc asistență medicală, a precizat șeful statului pe rețelele sociale, transmite MOLDPRES.
13:20
Școli din Iași și Drochia au demarat un proiect transfrontalier pentru educație modernă și incluzivă # Radio Chisinau
Două școli, din Iași (România) și Drochia din Republica Moldova, au lansat un proiect educațional comun menit să modernizeze infrastructura, să dezvolte competențele profesorilor și să promoveze educația incluzivă și non-formală, transmite MOLDPRES.
13:00
În cadrul primei ședințe a Parlamentului Republicii Moldova, au fost înființate șase fracțiuni parlamentare. Dintre acestea cinci se află în opoziție, în timp ce majoritatea parlamentară va fi asigurată de PAS.
12:40
Secretarul general al NATO se întâlnește cu Donald Trump pentru discuții privind sprijinul acordat Ucrainei # Radio Chisinau
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, va vizita Statele Unite pentru discuții cu președintele american Donald Trump privind sprijinul Alianței pentru Ucraina și eforturile de pace ale lui Trump, scrie European Pravda, care citează „un oficial NATO familiarizat cu vizita”.
12:25
Carburanții auto se ieftinesc. Cât vor costa benzina și motorina mâine, 23 octombrie # Radio Chisinau
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 23 octombrie.
Acum 12 ore
12:10
Atenționare a Serviciului Vamal. În această seară vor avea loc lucrări care ar putea duce la sistarea activității # Radio Chisinau
Serviciul Vamal informează că, în noaptea de joi spre vineri, în intervalul orar 00:00-03:00, vor fi efectuate lucrări programate de modernizare și înlocuire a componentelor infrastructurii IT.
11:50
Deputații s-au întrunit astăzi în ședința Parlamentului unde au constituit oficial noile fracțiuni parlamentare.
11:30
„Noul Legislativ este chemat să ducă Republica Moldova în Uniunea Europeană”. Mesajul transmis deputaților de Președinta Maia Sandu la prima ședință a noului Parlament # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu a fost prezentă la prima ședință a noului Parlament, prilej cu care a susținut un discurs în care îndeamnă deputații să muncească pentru a duce Republica Moldova în Uniunea Europeană.
11:15
Asociația Promo-LEX, apel la responsabilitate și transparență către noua componență a Parlamentului Republicii Moldovei # Radio Chisinau
Asociația Promo-LEX adresează noului Parlament al Republicii Moldova, ales în urma scrutinului din 28 septembrie 2025, un apel la responsabilitate și transparență. Noua legislatură pornește la drum cu o responsabilitate majoră față de cetățeni – aceea de a consolida democrația, statul de drept și încrederea în instituțiile publice, printr-o activitate parlamentară transparentă, participativă și bazată pe respectul față de lege și față de interesul public.
11:00
Concursul francofon „GUTUIA DE AUR – LE COING D’OR”. Tinerii din Republica Moldova sunt încurajați să scrie eseuri jurnalistice în limba franceză despre propria comunitate # Radio Chisinau
Concursul francofon „GUTUIA DE AUR – LE COING D’OR” ajunge în acest an la ediția a 18-a. Competiția este destinată tinerilor din Republica Moldova cu vârste între 15 și 25 de ani, care cunosc și vorbesc fluent limba franceză. Scopul proiectului este de a promova diversitatea culturală prin filiera francofoniei, de a descoperi tinere talente jurnalistice și de a încuraja implicarea civică a noii generații, potrivit organizatorilor. Înscrierea la concurs este deschisă până la finalul acestei săptămâni, transmite Radio Chișinău
11:00
Un cutremur cu magnitudinea de 4,2 grade pe scara Richter s-a produs în această dimineață, la ora 10:23, în zona seismică Vrancea. Seismul s-a resimțit și la Chișinău.
10:45
Noii deputați, aleși în urma alegerilor din 28 septembrie, afirmă că vin în Parlament cu intenția de a munci în interesul cetățenilor și al țării. Cei din opoziție se declară gata să susțină inițiativele guvernării, dacă acestea sunt cu adevărat bune, transmite IPN.
10:25
„Comandantul misiunii a avut aprobarea prealabilă pentru angajarea țintelor aeriene”. Avioane de luptă F-16, ridicate de la sol de România în timpul atacului rusesc # Radio Chisinau
Ministerul Apărării al României a anunțat că au fost raportate aproximativ 10 explozii pe malul ucrainean al Dunării, dar nu a fost detectată nicio pătrundere de drone în spațiul aerian național. Comandantul misiunii a avut „aprobarea prealabilă pentru angajarea țintelor aeriene”, a precizat MApN.
10:05
LIVE | Ședința de constituire a Parlamentului Republicii Moldova, rezultat în urma alegerilor din 28 septembrie # Radio Chisinau
Are loc ședința de constituire a Parlamentului Republicii Moldova rezultat în urma alegeilor din data de 28 septembrie
09:50
BNM a intervenit pe piața valutară cu vânzări nete de 4 milioane de euro luna trecută # Radio Chisinau
În luna septembrie, gradul de acoperire a cererii nete de valută din partea agenților economici prin oferta netă de valută de la persoanele fizice a constituit 83,6% comparativ cu 79,2% în luna august, transmite IPN.
09:30
Moldovean păcălit să lupte de partea Rusiei, capturat de armata ucraineană (Revista Presei) # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău relatează despre importanța procesului de europenizare și apropiere a Republicii Moldova de deziteratul său - integrarea europeană. Alte articole se referă la modernizarea armatei și la felul în care Rusia a păcălit un moldovean să lupte în războiul din Ucraina.
09:15
Europa și Kievul pregătesc o propunere în 12 puncte pentru a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina # Radio Chisinau
Națiunile europene lucrează cu Ucraina la o propunere în 12 puncte pentru a pune capăt războiului Rusiei pe liniile de front actuale, respingând cererile reînnoite ale lui Vladimir Putin adresate SUA ca Kievul să cedeze teritorii în schimbul unui acord de pace, potrivit Bloomberg.
08:55
Moneda unică europeană și dolarul american își continuă aprecierea în raport cu leul moldovenesc, informează MOLDPRES.
08:40
Nicușor Dan va participa la reuniunea Consiliului European, unde discuțiile se vor axa inclusiv pe Republica Moldova # Radio Chisinau
Președintele Nicușor Dan va participa, în data de 23 octombrie 2025, la reuniunea Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles, șeful statului urmând să participe la discuțiile axate pe Republica Moldova și Ucraina, Orientul Mijlociu, securitatea și apărarea europeană, competitivitatea Uniunii și tranziția dublă, accesul la locuințe și migrația, a transmis Administrația Prezidențială într-un comunicat
08:20
Deputații aleși în urma alegerilor din 28 septembrie urmează să se întrunească astăzi în prima ședință plenară, marcând constituirea oficială a Parlamentului de legislatura a XII-a. La eveniment este așteptată și președinta Maia Sandu, care va adresa un mesaj noilor parlamentari, transmite IPN.
08:05
METEO | Astăzi ne așteaptă o zi cu soare, cu maxime termice care vor atinge 18 grade Celsius # Radio Chisinau
Săptămâna continuă cu vreme plăcută și variabilă în întreaga țară, transmite MOLDPRES cu referire la Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS).
Acum 24 ore
21:15
Funcția de mediator educațional, pilotată în trei raioane din Republica Moldova pentru sprijinirea incluziunii copiilor romi # Radio Chisinau
Pentru a promova accesul egal la educație și incluziunea copiilor din comunitățile rome, în localitățile Edineț, Otaci și Soroca va fi pilotată funcția de mediator educațional. Inițiativa a fost discutată în cadrul unei ședințe comune de către reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării (MEC), UNICEF Moldova și Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova.
20:55
Ucraina suplimentează bugetul Apărării. Cheltuielile militare au ajuns la o pondere de peste 60% din banii de care dispune Kievul # Radio Chisinau
Parlamentul ucrainean a aprobat marți o rectificare bugetară care crește bugetul apărării cu 7,7 miliarde de dolari, precum și prelungirea până în februarie 2026 a legii marțiale și a mobilizării generale, relatează agențiile Reuters și DPA, citate de Agepres. Suma totală cheltuită pentru apărare în 2025 se va apropia de 71 de miliarde de dolari.
20:35
Ministra Finanțelor, despre amânarea aplicării TVA la importul autovehiculelor: „Vrem să creăm un proces clar și sigur” # Radio Chisinau
Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a declarat că propunerea de amânare a aplicării TVA la importul autovehiculelor vine în condițiile în care autoritățile își doresc să se asigure că toate instituțiile sunt pregătite pentru aplicarea noului sistem, scopul final fiind crearea „unui proces clar, sigur și fără elemente coruptibile”, transmite MOLDPRES.
20:20
MEMORIAL BASARABEAN | Varvara Buzilă: În anii 60-70, ideologii comuniști de partid blocau eforturile de înființare a unui Muzeu al Satului la Chișinău (Audio, Foto) # Radio Chisinau
Emisiunea Memorial Basarabean, ediție dedicată unei idei, pentru realizarea căreia au fost depuse eforturi considerabile timp de decenii - realizarea unui muzeu al satului la Chișinău. Invitații emisiunii - doctorul în filologie, etnologul Varvara Buzilă, care și-a prezentat noul volum, “Muzeul satului din Chișinău” și doctorul în istorie, Andrei Prohin, ambii de la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală. Varvara Buzilă a fost desemnată recent câștigătoare a prestigiosului premiu european „Europa Noastră 2025”, la categoria „Campionii patrimoniului”
Ieri
19:55
Mii de materiale șterse și conturi blocate de TikTok, în contextul electoral din Republica Moldova # Radio Chisinau
În perioada 1 iulie – 28 septembrie, TikTok a eliminat peste 9 300 de materiale video care încălcau regulile privind integritatea civică și electorală, dezinformarea și conținutul generat cu ajutorul inteligenței artificiale. Potrivit companiei, 91% dintre acestea au fost eliminate proactiv, înainte de a fi raportate de utilizatori, transmite IPN.
19:35
România și Republica Moldova, mai aproape energetic: Transelectrica lansează construcția a două linii de 400 kV care vor conecta Suceava de Bălți # Radio Chisinau
Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica a dat startul lucrărilor la două proiecte majore de infrastructură energetică în nordul României, menite să consolideze securitatea energetică națională și interconectarea cu Republica Moldova, transmite MOLDPRES.
19:15
Ambasadoarea UE în Republica Moldova, Iwona Piórko, în vizită la Mitropolia Basarabiei. Combaterea propagandei politico-religioase, pe agenda discuțiilor (FOTO) # Radio Chisinau
Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, a efectuat astăzi o vizită oficială la Reședința Mitropoliei Basarabiei, unde a fost întâmpinată de Mitropolitul Basarabiei, Înaltpreasfințitul Părinte Petru. Întâlnirea a fost un prilej de dialog asupra unor teme de interes comun, cu accent pe contextul social și religios din Republica Moldova și pe rolul Mitropoliei Basarabiei în susținerea parcursului european al țării.
18:50
Percheziții la un fost președinte interimar al Judecătoriei Edineț într-un dosar de trafic de influență # Radio Chisinau
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii Procuraturii municipiului Chișinău, au efectuat percheziții la domiciliul, automobilul și biroul unui fost președinte interimar al Judecătoriei Edineț. Acțiunile se desfășoară în cadrul unui dosar penal deschis pentru trafic de influență.
18:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa miercuri, 22 octombrie, la prima ședință a noului Parlament, ales în data de 28 septembrie, curent.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.