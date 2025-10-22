Frontiera cu Republica Moldova, a doua cea mai tranzitată ieșire din Ucraina în primele 8 luni ale anului

În primele opt luni ale anului, Republica Moldova a fost a doua cea mai tranzitată direcție de ieșire din Ucraina. Potrivit datelor Serviciului de Grăniceri al Ucrainei, peste un milion de treceri ale frontierei au fost înregistrate spre Republica Moldova, dintr-un total de peste 15 milioane de traversări ale graniței ucrainene către statele cu care se învecinează, transmite IPN.

