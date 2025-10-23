Accesul la informațiile de interes public – cheia unei administrații eficiente și apropiate de cetățeni / VIDEO

11:20

La doar 17 ani, când majoritatea tinerilor își trăiesc adolescența fără griji, Nona Bianca din Drochia a primit un diagnostic care i-a schimbat viața: limfom, o formă de cancer al sistemului limfatic, transmite hjurnal.md „Am simțit o umflătură la gât, cât o minge de tenis. A doua zi am mers la medic. În extras scria […] Post-ul La 21 de ani a trecut de două ori prin cancer și nu s-a lăsat doborâtă / Video apare prima dată în Observatorul de Nord.