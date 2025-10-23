Alexandra Boțul, fetița de 9 ani din Soroca, a cucerit locul III la concursul „Povești despre Obiectivele de Dezvoltare Durabilă”
Observatorul de Nord, 23 octombrie 2025 10:00
În cadrul concursului „Povești despre Obiectivele de Dezvoltare Durabilă", organizat de EcoVisio cu sprijinul Uniunii Europene și al Ministerului Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ), copiii din întreaga țară au fost invitați să scrie povești despre o lume mai bună. Printre tinerii autori s-a numărat și Alexandra Boțul, o fetiță de doar 9
Acum 30 minute
10:00
Accesul la informațiile de interes public – cheia unei administrații eficiente și apropiate de cetățeni / VIDEO # Observatorul de Nord
Accesul liber la informațiile de interes public nu este doar un principiu democratic, ci un drept garantat prin lege. Prin deschidere și comunicare constantă, instituțiile publice pot construi încrederea cetățenilor și pot asigura o guvernare eficientă și responsabilă. Legea privind accesul la informațiile de interes public oferă fiecărui cetățean posibilitatea de a solicita și primi
10:00
Cum s-a desfășurat Ziua Juristului la Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca? / VIDEO # Observatorul de Nord
În cadrul Colegiului „Mihai Eminescu" din Soroca a fost celebrată Ziua Juristului, un eveniment dedicat celor care își desfășoară studiile în domeniul jurisprudenței. Cu acest prilej, elevii au avut onoarea de a îmbrăca roba și de a rosti jurământul solemn. Activitatea a fost organizată de doamna Rusu Valentina, profesoară de științe juridice, și doamna Diana
10:00
Alexandra Boțul, fetița de 9 ani din Soroca, a cucerit locul III la concursul „Povești despre Obiectivele de Dezvoltare Durabilă” # Observatorul de Nord
În cadrul concursului „Povești despre Obiectivele de Dezvoltare Durabilă", organizat de EcoVisio cu sprijinul Uniunii Europene și al Ministerului Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ), copiii din întreaga țară au fost invitați să scrie povești despre o lume mai bună. Printre tinerii autori s-a numărat și Alexandra Boțul, o fetiță de doar 9
10:00
Trimiși pe banca acuzaților pentru trafic de cocaină – trei bărbați de 45, 35 și 24 de ani, deconspirați de oamenii legii și reținuți în flagrant # Observatorul de Nord
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Botanica anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a cauzei penale de învinuire a trei bărbați de 45, 35 și 24 de ani, acuzați de comiterea infracțiunii de trafic de droguri, informează hprocuratura.md. Potrivit probelor acumulate, primul învinuit, proprietarul unui local din capitală, acționând împreună şi de comun
Acum o oră
09:20
Când toamna începe să-și scuture frunzele aurii, iar vântul se strecoară ușor printre livezi, vine ziua de Pocroave – zi sfântă și plină de taină, închinată Maicii Domnului. În această zi, Biserica prăznuiește Acoperământul Preacuratei, care, potrivit tradiției, și-a întins vălul peste credincioși, ca semn de iubire și ocrotire. La sat, oamenii spun că
Acum 2 ore
09:00
Președintele SUA, Donald Trump, a anunţat miercuri că a anulat summitul cu omologul său rus Vladimir Putin din cauza lipsei unor progrese diplomatice şi sentimentului că nu este momentul oportun al unei astfel de întâlniri, transmite news.ro, preluat de moldpres.md "Noi am anulat întâlnirea cu preşedintele Putin", a anunţat el în faţa jurnaliştilor, la Casa
08:50
Casa Națională de Asigurări Sociale a alocat 58,32 milioane lei pentru plata mai multor îndemnizații # Observatorul de Nord
Casa Națională de Asigurări Sociale informează că a fost finanțată plata indemnizațiilor unice la naștere, indemnizațiilor pentru creșterea/îngrijirea copilului, indemnizațiilor pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizațiilor paternale, indemnizațiilor de maternitate și indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă în valoare totală de 58,32 milioane lei. Beneficiarii pot ridica banii după ce plățile sunt procesate prin serviciul guvernamental
08:40
Vestele antiglonț, un produs din clasa celor strategice, ajung în instituțiile de forță sau alte structuri specializate ale statului fără o testate preventivă în Republica Moldova. În baza unei declarații pe propria răspundere și unui certificat de garanție a calității de la firma producătoare, intermediari numărați pe degete câștigă contracte de milioane de lei, pentru
Acum 4 ore
08:10
Curs valutar, 23 octombrie 2025: euro și dolarul se scumpesc, cu un ban și, respectiv, cu cinci bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 23 octombrie 2025, moneda unică europeană urcă la valoarea de 19 lei și 77 de bani, cu un ban mai mult decât ieri. Dolarul american se scumpește cu 5 bani și va avea valoarea de 17 lei și 06 de bani.
06:40
Permisul de conducere, disponibil pe telefon. Parlamentul European a aprobat deja seria de norme rutiere # Observatorul de Nord
Se schimbă regulile în trafic în toată Uniunea Europeană. Permisul, spre exemplu, intră în era digitală, astfel că îl va putea fi accesat direct pe telefonul mobil. Parlamentul European a aprobat deja seria de norme rutiere, care include mai multe noutăţi, informează newtv.md. Principala modificare este faptul că va putea fi accesat permisul direct de
Acum 6 ore
06:10
Meteo, 23 octombrie 2025: vremea se mai încălzește, iar probabilitatea unor ploi este mică # Observatorul de Nord
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 23 octombrie 2025, în raioanele de nord ale Republicii Moldova vom avea vreme caldă, cu mult soare și valori termice ridicate. Astfel, temperatura aerului se va încadra între +11 și +17 grade Celsius, probabilitatea unor ploi este de 20 la sută, umiditatea aerului va fi de 80 procente, iar vântul
Acum 24 ore
16:50
Femeie din raionul Soroca condamnată pentru că a înfipt cuțitul în concubinul său # Observatorul de Nord
O femeie din raionul Soroca a fost condamnată la 130 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității după ce, în urma unui conflict cu partenerul său, i-a aplicat două lovituri cu un cuțit de bucătărie. Incidentul a avut loc la sfârșitul lunii august 2025, în locuința comună a celor doi. Potrivit sentinței pronunțate de
16:40
Elevii de la Liceul Teoretic „Petru Rareș” din Soroca se bucură de mese gustoase la cantină / VIDEO # Observatorul de Nord
Elevii de la Liceul Teoretic „Petru Rareș" din Soroca au parte, zilnic, de o alimentație echilibrată în cadrul cantinei școlare. Meniul este gătit cu grijă, iar copiii spun că mâncarea este gustoasă și diversificată. „Mâncarea mea preferată este borșul roșu, iar mâncarea de la liceu este foarte gustoasă și bine aranjată. Bucătarii gătesc cu mult
16:30
Comunitatea din satul Iorjnița se pregătește de o frumoasă sărbătoare – Hramul localității, care va avea loc pe 27 octombrie 2025, începând cu ora 16:00… Evenimentul este organizat de Primăria satului, care invită toți locuitorii și oaspeții satului să se bucure împreună de o zi plină de emoții, tradiții și momente de neuitat. Programul artistic
16:20
Elevii din Biruința au descoperit istoria Sorocii în cadrul Zilei Transdisciplinare / VIDEO # Observatorul de Nord
Astăzi, elevii claselor a II-a și a IV-a de la gimnaziul „Luceafărul" din orașul Biruința, raionul Sîngerei, au efectuat o excursie educativă la Soroca, în cadrul Zilelor Transdisciplinare. Prima oprire a micilor exploratori a fost la Cetatea Soroca, unde au aflat detalii interesante despre istoria și rolul fortăreței în apărarea Moldovei medievale. Ulterior, copiii au
15:50
Un bărbat din raionul Florești a fost condamnat la doi ani și jumătate de închisoare după ce a fost prins conducând în stare de ebrietate și a refuzat testarea alcoolscopică, potrivit unei hotărâri recente a instanței de judecată. Incidentul s-a produs în noaptea de 22 ianuarie 2025, în jurul orei 01:20, în apropierea satului Gura
15:20
Igor Grosu sau Alexandr Stoianoglo: cine va fi președinte al Parlamentului de Legislatura XII? # Observatorul de Nord
Comisia specială pentru alegerea președintelui Parlamentului de Legislatura XII a aprobat candidaturile deputaților Igor Grosu (PAS) și Alexandr Stoianoglo (Blocul Alternativa) pentru funcția de spicher a Parlamentului. Urmează ca cei doi să țină alocuțiuni în fața colegilor din legislativ și să răspundă la întrebările deputaților. (Colaj: Știri.md)
13:00
Trei bărbați vor petrece următorii doi ani după gratii pentru conducerea mijloacelor de transport în stare de ebrietate avansată # Observatorul de Nord
Procuratura informează despre pronunțarea recentă a trei sentințe de condamnare a trei persoane pentru conducerea mijlocului de transport în stare ebrietate cu grad avansat. Astfel, prin sentința Judecătoriei Bălți cu sediul Sîngerei, un bărbat din raionul Sîngerei, anterior condamnat de două ori pentru conducerea mijlocului de transport în stare ebrietate cu grad avansat, a fost
12:40
Sunt vizați în dosare penale pentru corupție, spălare de bani, depășirea atribuțiilor de serviciu, fals în acte sau declarații, însă au acces în Legislativ după alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Ziarul de Gardă vă prezintă cine sunt cei cinci deputați din noul Legislativ care vor fi nevoiți să-și împartă timpul între ședințele parlamentare și cele
12:30
Școli din Iași și Drochia au demarat un proiect transfrontalier pentru educație modernă și incluzivă # Observatorul de Nord
Două școli, din Iaşi (România) şi Drochia din Republica Moldova, au lansat un proiect educațional comun menit să modernizeze infrastructura, să dezvolte competențele profesorilor și să promoveze educația incluzivă și non-formală, transmite moldpres.md Inițiativa, intitulată „Promovarea conexiunii transfrontaliere între școli prin strategii de educație informală", are un buget total de 887 de mii de euro
12:20
Mesajul Președintei Maia Sandu la prima ședință a noului Parlament, ales pe 28 septembrie curent # Observatorul de Nord
Dragi cetățeni, Stimați deputați, Doamnelor și domnilor, Ne aflăm la un început de drum – într-un Parlament nou-ales, căruia cetățenii i-au încredințat soarta țării pentru următorii patru ani dar, mai presus de orice, i-au încredințat misiunea de a păstra pacea în Moldova. Este un început care poartă în el speranțele și încrederea oamenilor, dar și
12:20
Creștinii sunt invitați la hramul Bisericii „Sfânta Cuvioasa Parascheva” din Soroca # Observatorul de Nord
Credincioșii din Soroca sunt invitați luni, 27 octombrie 2025, să participe la sărbătoarea hramului Bisericii Creștin Ortodoxe Române „Sfânta Cuvioasa Parascheva". Evenimentul, devenit o tradiție de suflet pentru enoriași, va începe cu Sfânta Liturghie praznicală oficiată de la ora 09:00. Lăcașul de cult „Sfânta Cuvioasa Parascheva", situat în Parcul „Mihai Eminescu" din municipiul Soroca, își
Ieri
10:10
Atacuri sângeroase în loc de negocieri. Întâlnirea de la Budapesta, anulată după o convorbire telefonică Rubio-Lavrov # Observatorul de Nord
Zeci de drone au fost lansate de ruși asupra regiunii Kiev, în noaptea de marți spre miercuri. În urma atacului, o femeie și doi copii au murit, iar zeci de persoane au fost rănite. Atacul nocturn a fost operat pe fundalul unor discuții anevoioase între administrațiile Trump și Putin, transmite anticoruptie.md Pe parcursul nopții, armata rusă
09:50
Soroceanul Alexandru Solovei a mai obținut o victorie remarcabilă – medalia de bronz la Campionatul Mondial de lupte U-23 # Observatorul de Nord
În orașul Novi Sad din Serbia se desfășoară Campionatul Mondial de lupte U-23, la lupte greco-romane, iar membrii selecționatei Republicii Moldovei au obținut deja câteva rezultate remarcabile. Or, după medalia de argint, câștigată de Vitalie Eriomenco (63 kg.), a venit rândul vasilcoveanului Alexandru Solovei să-și înscrie numele în lista celor mai puternici luptători continentali. În
09:50
Curs valutar, 22 octombrie 2025: euro crește cu trei bani, iar dolarul se scumpește cu 8 bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 22 octombroe 2025, euro urcă la valoarea de 19 lei și 76 de bani, cu 3 bani mai mult. Dolarul american se scumpește cu 8 bani și va avea valoarea de 17 lei și 01 de bani. Leul românesc va fi
09:50
Cine sunt candidații pe care PSRM și PAS i-au înaintat pentru funcția de primar în comuna Cremenciug? # Observatorul de Nord
Igor Chirița de la Partidul Socialiștilor din Republica Moldova și Lidia Vacari, din partea Partidului Acțiune și Solidaritate sunt candidații pentru alegerile locale noi din comuna Cremenciug, raionul Soroca. Amintim că în vara acestui an Anatolie Pînzaru, fostul primar al comunei Cremenciug, în funcție de 30 de ani, și-a depus mandatul. Menționăm că Igor Chirița
09:50
La 3 noiembrie demarează procesul de înregistrare pentru obținerea compensațiilor pentru sezonul rece # Observatorul de Nord
În cadrul emisiunii „Rezoomat" de la RliveTV, ministrul în exercițiu al muncii și protecției sociale, Alexei Buzu, a declarat că Procesul de înregistrare pentru obținerea compensațiilor pentru sezonul rece va începe pe 3 noiembrie și se va desfășura pe parcursul întregii luni noiembrie. Astfel, beneficiarii de compensații se pot înregistra online, iar cei care
09:30
Astăzi, la ora 10:00, Parlamentul de legislatura a XII-a se convoacă în ședința de constituire # Observatorul de Nord
Astăzi, 22 octombrie 2025, o nouă legislatură își începe activitatea prin ședința de constituire a Parlamentului. Ședința va fi prezidată de decanul supleant de vârstă din noua componență a Parlamentului, Zinaida Greceanîi. La ședință vor participa Președinta Republicii Moldova, deputații aleși, membrii Curții Constituționale, membrii Comisiei Electorale Centrale, precum și reprezentanți ai corpului diplomatic acreditat
09:30
Cristian Botgros a fost externat. Prima fotografie a interpretului alături de tatăl său, după spital: „Vă salutăm cu drag!” # Observatorul de Nord
După aproximativ o lună petrecută în spital, interpretul Cristian Botgros a fost externat. Tatăl interpretului, Corneliu Botgros, a publicat prima fotografie cu acesta, din fața Palatului Național, transmite unimedia.info „Vă salutăm cu drag! Vă așteptăm mâine la Palatul Național – Nicolae Sulac", a scris Corneliu Botgros.
09:20
Două persoane și-au pierdut viața, iar un tânăr a ajuns la spital în urma unui accident rutier # Observatorul de Nord
Două persoane și-au pierdut viața, iar un tânăr a ajuns la spital în urma unui grav accident rutier produs aseară, în jurul orei 22:00, pe traseul R-6, între localitățile Copăceni și Mihailovca din raionul Sângerei, comunică moldpres.md Potrivit informațiilor preliminare, impactul s-a produs între un automobil Volkswagen și un VAZ, care se deplasau din direcții […] Post-ul Două persoane și-au pierdut viața, iar un tânăr a ajuns la spital în urma unui accident rutier apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:10
Un nou raport semnificativ publicat de Salvează Solul avertizează că guvernele ignoră cea mai puternică și accesibilă formă de asigurare climatică aflată deja sub picioarele noastre: solul sănătos și viu. Intitulat “Solul: Soluția ascunsă pentru adaptarea la schimbările climatice”, raportul dezvăluie că restabilirea sănătății solului ar putea consolida în mod semnificativ sistemele alimentare, securitatea aprovizionării cu apă […] Post-ul Raport: Solul sănătos este esențial pentru a supraviețui colapsului climatic apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:50
Benzina și motorina s-au ieftinit astăzi, 22 octombrie, cu 3 și, respectiv, 4 bani per litru # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anuțat că astăzi, 22 octombrie 2025, prețurile la carburanții auto se ieftinesc. Astfel, litrul de benzină se va ieftini cu trei bani și va costa 22,48 lei/litru, iar motorina se ieftinește cu patru bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 19,26 lei/litru. Post-ul Benzina și motorina s-au ieftinit astăzi, 22 octombrie, cu 3 și, respectiv, 4 bani per litru apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:20
Cereau bani pentru operație rudelor. Trei tineri, reținuți pentru escrocherie în proporții deosebit de mari # Observatorul de Nord
Trei personae din Bălți, cu vârste între 18 și 31 de ani, au fost reținute de oamenii legii fiind suspectate că fac parte dintr-un grup criminal organizat, specializat în escrocherii, anunță Inspectoratul General al Poliției, scrie anticoruptie.md Potrivit IGP, la 17 octombrie, o femeie de 85 de ani a fost apelată de persoane necunoscute, care […] Post-ul Cereau bani pentru operație rudelor. Trei tineri, reținuți pentru escrocherie în proporții deosebit de mari apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Horoscopul zilei de 22 octombrie 2025. Leii iau o decizie grea. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Horoscopul zilei de 22 octombrie 2025 spune că nativii au parte de momente plăcute. Aceștia încep să întrevadă luminița de la capătul tunelului. În curând, nativii vor începe să elaboreze planuri pentru viitorul lor. Este o schimbare majoră în viața nativilor din zodiac. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai […] Post-ul Horoscopul zilei de 22 octombrie 2025. Leii iau o decizie grea. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:50
Din 1 noiembrie, Republica Moldova va deveni parte a rețelei vamale unice europene # Observatorul de Nord
Republica Moldova va deveni, din 1 noiembriem, membră a rețelei vamale unice europene, prin aplicarea Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS). Acesta reprezintă un instrument digital modern, care permite gestionarea și monitorizarea în timp real a tranzitului de mărfuri între statele membre ale Uniunii Europene, țările AELS și celelalte părți la Convenția privind regimul de […] Post-ul Din 1 noiembrie, Republica Moldova va deveni parte a rețelei vamale unice europene apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:20
Meteo, 22 octombrie 2025: valori termice adecvate perioadei, fără precipitații # Observatorul de Nord
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 22 octombrie 2025 vom avea vreme frumoasă, cu valori termice adecvate perioadei și fără precipitații. Astfel, temperatura aerului se va încadra între +6 și +16 grade Celsius, umiditatea aerului va fi de 74 procente, iar vântul va bate cu viteza de 13 km/oră. Mâine […] Post-ul Meteo, 22 octombrie 2025: valori termice adecvate perioadei, fără precipitații apare prima dată în Observatorul de Nord.
21 octombrie 2025
22:20
În satul Zastînca, ulițele sunt pline de amintiri pentru Valentina Prisacari, o femeie care a ales să rămână aproape de sat, de vecini și de tot ce-i oferă liniștea unei vieți simple. Valentina este cea mai mică dintre cinci copii. Copilăria ei a fost plină de joacă, râsete și mici peripeții care astăzi se transformă […] Post-ul 28 de ani în comerț și o viață acasă… apare prima dată în Observatorul de Nord.
17:10
La Soroca va fi instituită funcția de mediator educațional, pentru a facilita integrarea copiilor de etnie romă # Observatorul de Nord
În trei localități din nordul Republicii Moldova – Edineț, Otaci și SOROCA, va fi instituită funcția de mediator educațional, pentru a asigura accesul și incluziunea educațională a tuturor copiilor, inclusiv a celor din comunitățile rome, transmite moldpres.md Mediatorii educaționali, în colaborare cu autoritățile locale și specialiști la nivel local, vor sprijini copiii de etnie romă […] Post-ul La Soroca va fi instituită funcția de mediator educațional, pentru a facilita integrarea copiilor de etnie romă apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:50
Livezile de mere din raionul Soroca: Producție mai bună, dar suprafețe tot mai mici # Observatorul de Nord
Producția de mere din raionul Soroca este mai bună și mai calitativă în acest an comparativ cu 2024. Potrivit Alionei Andriuță, șefa Direcției Agricultură și Alimentație Soroca, anul trecut seceta a afectat grav pomii, iar livezile fără irigare au dat roade mici și de calibru redus. Totuși, anul 2025 nu a fost lipsit de provocări. […] Post-ul Livezile de mere din raionul Soroca: Producție mai bună, dar suprafețe tot mai mici apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:30
Procesul de formare profesională a cadrelor didactice din instituțiile de învățământ preșcolar continuă activ, în cadrul programului național „Investim în educatori”, lansat de Ministerul Educației și Cercetării și implementat de Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău. Ieri, a fost desfășurat un atelier de instruire dedicat educației incluzive, destinat cadrelor didactice din trei instituții […] Post-ul Împreună construim o educație mai incluzivă apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:00
Un bărbat de 43 de ani a plecat într-o direcție necunoscută și până în prezent nu a revenit acasă # Observatorul de Nord
Polițiștii din Sîngerei desfășoară acțiuni de căutare a unui bărbat de 43 de ani, din satul Mărinești, raionul Sîngerei, care a plecat într-o direcție necunoscută cu o Dacia Logan argintie, cu numǎrul de înmatriculare NYD 998 ( care nu a fost fixatǎ pânǎ la moment în trafic) și până în prezent nu a revenit acasă. […] Post-ul Un bărbat de 43 de ani a plecat într-o direcție necunoscută și până în prezent nu a revenit acasă apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:50
Drochia, parte a unui parteneriat educațional european. Școala din oraș modernizată printr-un proiect transfrontalier # Observatorul de Nord
Gimnaziul nr. 2 din Drochia pornește într-o colaborare de amploare cu Școala Gimnazială „Ion Simionescu” din Iași, într-un proiect educațional menit să modernizeze infrastructura, să formeze profesorii și să deschidă noi orizonturi pentru elevi, prin educație incluzivă și non-formală. Proiectul „Promovarea conexiunii transfrontaliere între școli prin strategii de educație informală”, cu o valoare totală de […] Post-ul Drochia, parte a unui parteneriat educațional european. Școala din oraș modernizată printr-un proiect transfrontalier apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:20
Exercițiu de evacuare în caz de cutremur la Liceul Teoretic „Petru Rareș” din Soroca / VIDEO / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
La Liceul Teoretic „Petru Rareș” din municipiul Soroca, recent a avut loc un exercițiu practic de evacuare în caz de cutremur. Activitatea a avut scopul de a-i învăța pe elevi și profesori cum să reacționeze corect în situații de urgență și cum să aplice măsurile de autoprotecție. La exercițiu au participat aproximativ 1.000 de elevi […] Post-ul Exercițiu de evacuare în caz de cutremur la Liceul Teoretic „Petru Rareș” din Soroca / VIDEO / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:00
Start campaniei de vaccinare a vulpilor contra rabiei – istribuirea manuală a momelilor vaccinale antirabice se va face până la 2 noimebrie # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a demarat Campania II de vaccinare antirabică a vulpilor din fauna sălbatică. Procesul de vaccinare se va desfășura în perioada 20 octombrie – 2 noiembrie 2025, prin distribuirea manuală a momelilor vaccinale antirabice. Momelile vor fi distribuite manual de către medicii veterinari ai ANSA, în cooperare cu colaboratori din cadrul întreprinderilor silvice și ai Societății Vânătorilor și Pescarilor […] Post-ul Start campaniei de vaccinare a vulpilor contra rabiei – istribuirea manuală a momelilor vaccinale antirabice se va face până la 2 noimebrie apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:50
Doamna nemerenco a scris pe pagina sa de Facebook – „Nu mă regăsesc în lista noului guvern”. Foto: Detaliu de atmosferă – 8 noiembrie 2019 Post-ul Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, nu va face parte din noul guvern apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:20
La 21 de ani a trecut de două ori prin cancer și nu s-a lăsat doborâtă / Video # Observatorul de Nord
La doar 17 ani, când majoritatea tinerilor își trăiesc adolescența fără griji, Nona Bianca din Drochia a primit un diagnostic care i-a schimbat viața: limfom, o formă de cancer al sistemului limfatic, transmite hjurnal.md „Am simțit o umflătură la gât, cât o minge de tenis. A doua zi am mers la medic. În extras scria […] Post-ul La 21 de ani a trecut de două ori prin cancer și nu s-a lăsat doborâtă / Video apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:30
Din anul 2026, Grădinițele de copii vor fi finanțate conform unei noi metodologii # Observatorul de Nord
Toate grădinițele vor activa, din 2026, în baza unei noi Metodologii de finanțare. Acesta prevede că bugetul fiecărei instituții se va stabili în funcție de numărul de copii înscriși, de nevoile lor specifice și de cheltuielile necesare pentru funcționarea grădiniței. Documentul a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial, transmite moldpres.md Noua formulă are scopul de […] Post-ul Din anul 2026, Grădinițele de copii vor fi finanțate conform unei noi metodologii apare prima dată în Observatorul de Nord.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:50
Întâlnire cu scriitoarea Diana Ballerini, o voce a sensibilității și a feminității moderne # Observatorul de Nord
Există momente când timpul pare să se oprească, iar cuvintele capătă o altă greutate. Așa a fost ziua de 19 septembrie în care Biblioteca Raională ,,Iulian Filip” din orașul Drochia a devenit locul unei întâlniri memorabile cu scriitoarea Diana Ballerini, o femeie care scrie despre iubire cu aceeași intensitate cu care o trăiește. Diana […] Post-ul Întâlnire cu scriitoarea Diana Ballerini, o voce a sensibilității și a feminității moderne apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:20
Există momente când o bibliotecă devine mai mult decât o clădire plină de cărți. Devine un loc unde oamenii se întâlnesc pentru a învăța să gândească liber, să aleagă conștient și să creadă în puterea propriei voci. Așa a fost în această toamnă la Biblioteca Publică Șuri, care a participat cu entuziasm la cea de-a […] Post-ul Bibliotecile – inimi care bat pentru democrație apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:50
Originar din Telenești (Budăi), Vasile Drăgan este omul care a ridicat de la zero unul dintre cele mai puternice conglomerate economice din Moldova și din regiune. El este motorul din spatele lanțului „Linella” – cea mai mare rețea națională de supermarketuri, care a redefinit comerțul modern din țară. În același timp, este proprietarul Vinăriei Contarini […] Post-ul Motorul din spatele lanțului „Linella” – Vasile Drăgan apare prima dată în Observatorul de Nord.
