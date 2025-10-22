Siegfried Mureșan: Parlamentul European este pregătit să reia munca cu colegii din Parlamentul de la Chișinău
Radio Chisinau, 22 octombrie 2025 13:50
Europarlamentarul Siegfried Mureșan a urat succes noului Parlament de la Chișinău, constitutit astăzi, precizând că deputații din Legislativul European sunt pregătiți să acorde sprijinul necesar pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
• • •
Acum 10 minute
13:50
Acum 30 minute
13:35
FOTO | Rusia a atacat cu drone o grădiniță din Harkov. Toți copiii au fost evacuați în adăposturi # Radio Chisinau
Un atac cu dronă lansat de forțele rusești a lovit o grădiniță din Harkov, provocând decesul unei persoane și rănirea altor șapte, a anunțat miercuri președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Toți copiii au fost evacuați și se află în adăposturi, iar victimele primesc asistență medicală, a precizat șeful statului pe rețelele sociale, transmite MOLDPRES.
Acum o oră
13:20
Școli din Iași și Drochia au demarat un proiect transfrontalier pentru educație modernă și incluzivă # Radio Chisinau
Două școli, din Iași (România) și Drochia din Republica Moldova, au lansat un proiect educațional comun menit să modernizeze infrastructura, să dezvolte competențele profesorilor și să promoveze educația incluzivă și non-formală, transmite MOLDPRES.
Acum 2 ore
13:00
În cadrul primei ședințe a Parlamentului Republicii Moldova, au fost înființate șase fracțiuni parlamentare. Dintre acestea cinci se află în opoziție, în timp ce majoritatea parlamentară va fi asigurată de PAS.
12:40
Secretarul general al NATO se întâlnește cu Donald Trump pentru discuții privind sprijinul acordat Ucrainei # Radio Chisinau
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, va vizita Statele Unite pentru discuții cu președintele american Donald Trump privind sprijinul Alianței pentru Ucraina și eforturile de pace ale lui Trump, scrie European Pravda, care citează „un oficial NATO familiarizat cu vizita”.
12:25
Carburanții auto se ieftinesc. Cât vor costa benzina și motorina mâine, 23 octombrie # Radio Chisinau
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 23 octombrie.
12:10
Atenționare a Serviciului Vamal. În această seară vor avea loc lucrări care ar putea duce la sistarea activității # Radio Chisinau
Serviciul Vamal informează că, în noaptea de joi spre vineri, în intervalul orar 00:00-03:00, vor fi efectuate lucrări programate de modernizare și înlocuire a componentelor infrastructurii IT.
Acum 4 ore
11:50
Deputații s-au întrunit astăzi în ședința Parlamentului unde au constituit oficial noile fracțiuni parlamentare.
11:30
„Noul Legislativ este chemat să ducă Republica Moldova în Uniunea Europeană”. Mesajul transmis deputaților de Președinta Maia Sandu la prima ședință a noului Parlament # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu a fost prezentă la prima ședință a noului Parlament, prilej cu care a susținut un discurs în care îndeamnă deputații să muncească pentru a duce Republica Moldova în Uniunea Europeană.
11:15
Asociația Promo-LEX, apel la responsabilitate și transparență către noua componență a Parlamentului Republicii Moldovei # Radio Chisinau
Asociația Promo-LEX adresează noului Parlament al Republicii Moldova, ales în urma scrutinului din 28 septembrie 2025, un apel la responsabilitate și transparență. Noua legislatură pornește la drum cu o responsabilitate majoră față de cetățeni – aceea de a consolida democrația, statul de drept și încrederea în instituțiile publice, printr-o activitate parlamentară transparentă, participativă și bazată pe respectul față de lege și față de interesul public.
11:00
Concursul francofon „GUTUIA DE AUR – LE COING D’OR”. Tinerii din Republica Moldova sunt încurajați să scrie eseuri jurnalistice în limba franceză despre propria comunitate # Radio Chisinau
Concursul francofon „GUTUIA DE AUR – LE COING D’OR” ajunge în acest an la ediția a 18-a. Competiția este destinată tinerilor din Republica Moldova cu vârste între 15 și 25 de ani, care cunosc și vorbesc fluent limba franceză. Scopul proiectului este de a promova diversitatea culturală prin filiera francofoniei, de a descoperi tinere talente jurnalistice și de a încuraja implicarea civică a noii generații, potrivit organizatorilor. Înscrierea la concurs este deschisă până la finalul acestei săptămâni, transmite Radio Chișinău
11:00
Un cutremur cu magnitudinea de 4,2 grade pe scara Richter s-a produs în această dimineață, la ora 10:23, în zona seismică Vrancea. Seismul s-a resimțit și la Chișinău.
10:45
Noii deputați, aleși în urma alegerilor din 28 septembrie, afirmă că vin în Parlament cu intenția de a munci în interesul cetățenilor și al țării. Cei din opoziție se declară gata să susțină inițiativele guvernării, dacă acestea sunt cu adevărat bune, transmite IPN.
10:25
„Comandantul misiunii a avut aprobarea prealabilă pentru angajarea țintelor aeriene”. Avioane de luptă F-16, ridicate de la sol de România în timpul atacului rusesc # Radio Chisinau
Ministerul Apărării al României a anunțat că au fost raportate aproximativ 10 explozii pe malul ucrainean al Dunării, dar nu a fost detectată nicio pătrundere de drone în spațiul aerian național. Comandantul misiunii a avut „aprobarea prealabilă pentru angajarea țintelor aeriene”, a precizat MApN.
10:05
LIVE | Ședința de constituire a Parlamentului Republicii Moldova, rezultat în urma alegerilor din 28 septembrie # Radio Chisinau
Are loc ședința de constituire a Parlamentului Republicii Moldova rezultat în urma alegeilor din data de 28 septembrie
Acum 6 ore
09:50
BNM a intervenit pe piața valutară cu vânzări nete de 4 milioane de euro luna trecută # Radio Chisinau
În luna septembrie, gradul de acoperire a cererii nete de valută din partea agenților economici prin oferta netă de valută de la persoanele fizice a constituit 83,6% comparativ cu 79,2% în luna august, transmite IPN.
09:30
Moldovean păcălit să lupte de partea Rusiei, capturat de armata ucraineană (Revista Presei) # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău relatează despre importanța procesului de europenizare și apropiere a Republicii Moldova de deziteratul său - integrarea europeană. Alte articole se referă la modernizarea armatei și la felul în care Rusia a păcălit un moldovean să lupte în războiul din Ucraina.
09:15
Europa și Kievul pregătesc o propunere în 12 puncte pentru a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina # Radio Chisinau
Națiunile europene lucrează cu Ucraina la o propunere în 12 puncte pentru a pune capăt războiului Rusiei pe liniile de front actuale, respingând cererile reînnoite ale lui Vladimir Putin adresate SUA ca Kievul să cedeze teritorii în schimbul unui acord de pace, potrivit Bloomberg.
08:55
Moneda unică europeană și dolarul american își continuă aprecierea în raport cu leul moldovenesc, informează MOLDPRES.
08:40
Nicușor Dan va participa la reuniunea Consiliului European, unde discuțiile se vor axa inclusiv pe Republica Moldova # Radio Chisinau
Președintele Nicușor Dan va participa, în data de 23 octombrie 2025, la reuniunea Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles, șeful statului urmând să participe la discuțiile axate pe Republica Moldova și Ucraina, Orientul Mijlociu, securitatea și apărarea europeană, competitivitatea Uniunii și tranziția dublă, accesul la locuințe și migrația, a transmis Administrația Prezidențială într-un comunicat
08:20
Deputații aleși în urma alegerilor din 28 septembrie urmează să se întrunească astăzi în prima ședință plenară, marcând constituirea oficială a Parlamentului de legislatura a XII-a. La eveniment este așteptată și președinta Maia Sandu, care va adresa un mesaj noilor parlamentari, transmite IPN.
08:05
METEO | Astăzi ne așteaptă o zi cu soare, cu maxime termice care vor atinge 18 grade Celsius # Radio Chisinau
Săptămâna continuă cu vreme plăcută și variabilă în întreaga țară, transmite MOLDPRES cu referire la Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS).
Acum 24 ore
21:15
Funcția de mediator educațional, pilotată în trei raioane din Republica Moldova pentru sprijinirea incluziunii copiilor romi # Radio Chisinau
Pentru a promova accesul egal la educație și incluziunea copiilor din comunitățile rome, în localitățile Edineț, Otaci și Soroca va fi pilotată funcția de mediator educațional. Inițiativa a fost discutată în cadrul unei ședințe comune de către reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării (MEC), UNICEF Moldova și Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova.
20:55
Ucraina suplimentează bugetul Apărării. Cheltuielile militare au ajuns la o pondere de peste 60% din banii de care dispune Kievul # Radio Chisinau
Parlamentul ucrainean a aprobat marți o rectificare bugetară care crește bugetul apărării cu 7,7 miliarde de dolari, precum și prelungirea până în februarie 2026 a legii marțiale și a mobilizării generale, relatează agențiile Reuters și DPA, citate de Agepres. Suma totală cheltuită pentru apărare în 2025 se va apropia de 71 de miliarde de dolari.
20:35
Ministra Finanțelor, despre amânarea aplicării TVA la importul autovehiculelor: „Vrem să creăm un proces clar și sigur” # Radio Chisinau
Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a declarat că propunerea de amânare a aplicării TVA la importul autovehiculelor vine în condițiile în care autoritățile își doresc să se asigure că toate instituțiile sunt pregătite pentru aplicarea noului sistem, scopul final fiind crearea „unui proces clar, sigur și fără elemente coruptibile”, transmite MOLDPRES.
20:20
MEMORIAL BASARABEAN | Varvara Buzilă: În anii 60-70, ideologii comuniști de partid blocau eforturile de înființare a unui Muzeu al Satului la Chișinău (Audio, Foto) # Radio Chisinau
Emisiunea Memorial Basarabean, ediție dedicată unei idei, pentru realizarea căreia au fost depuse eforturi considerabile timp de decenii - realizarea unui muzeu al satului la Chișinău. Invitații emisiunii - doctorul în filologie, etnologul Varvara Buzilă, care și-a prezentat noul volum, “Muzeul satului din Chișinău” și doctorul în istorie, Andrei Prohin, ambii de la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală. Varvara Buzilă a fost desemnată recent câștigătoare a prestigiosului premiu european „Europa Noastră 2025”, la categoria „Campionii patrimoniului”
19:55
Mii de materiale șterse și conturi blocate de TikTok, în contextul electoral din Republica Moldova # Radio Chisinau
În perioada 1 iulie – 28 septembrie, TikTok a eliminat peste 9 300 de materiale video care încălcau regulile privind integritatea civică și electorală, dezinformarea și conținutul generat cu ajutorul inteligenței artificiale. Potrivit companiei, 91% dintre acestea au fost eliminate proactiv, înainte de a fi raportate de utilizatori, transmite IPN.
19:35
România și Republica Moldova, mai aproape energetic: Transelectrica lansează construcția a două linii de 400 kV care vor conecta Suceava de Bălți # Radio Chisinau
Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica a dat startul lucrărilor la două proiecte majore de infrastructură energetică în nordul României, menite să consolideze securitatea energetică națională și interconectarea cu Republica Moldova, transmite MOLDPRES.
19:15
Ambasadoarea UE în Republica Moldova, Iwona Piórko, în vizită la Mitropolia Basarabiei. Combaterea propagandei politico-religioase, pe agenda discuțiilor (FOTO) # Radio Chisinau
Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, a efectuat astăzi o vizită oficială la Reședința Mitropoliei Basarabiei, unde a fost întâmpinată de Mitropolitul Basarabiei, Înaltpreasfințitul Părinte Petru. Întâlnirea a fost un prilej de dialog asupra unor teme de interes comun, cu accent pe contextul social și religios din Republica Moldova și pe rolul Mitropoliei Basarabiei în susținerea parcursului european al țării.
18:50
Percheziții la un fost președinte interimar al Judecătoriei Edineț într-un dosar de trafic de influență # Radio Chisinau
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii Procuraturii municipiului Chișinău, au efectuat percheziții la domiciliul, automobilul și biroul unui fost președinte interimar al Judecătoriei Edineț. Acțiunile se desfășoară în cadrul unui dosar penal deschis pentru trafic de influență.
18:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa miercuri, 22 octombrie, la prima ședință a noului Parlament, ales în data de 28 septembrie, curent.
18:10
Ce spune Rusia despre un summit Trump-Putin pe tema războiului din Ucraina, la Budapesta # Radio Chisinau
Rusia a diminuat marți șansele ca un summit între Vladimir Putin și Donald Trump să aibă loc în curând, subliniind că „nu a fost stabilit niciun termen precis” pentru această întâlnire, care trebuie precedată de activități diplomatice pregătitoare între Moscova și Washington.
17:50
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
17:35
Judecătoria Chișinău a prelungit cu 30 de zile arestul preventiv în alte trei dosare penale în care este vizat Plahotniuc # Radio Chisinau
Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis astăzi cele trei demersuri înaintate de procurori privind prelungirea arestului preventiv pentru un termen de 30 de zile în privința lui Vladimir Plahotniuc. Măsura vizează alte trei dosare aflate în faza de urmărire penală. Ieri, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a dispus prelungirea similară a arestului preventiv pe numele lui Plahotniuc în dosarul „frauda bancară”.
17:15
Doi judecători de la Curtea de Apel Sud au picat evaluarea externă. Decizia a fost aprobată, după ce plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a examinat astăzi rapoartele Comisiei vetting în privința judecătorilor Serghei Pilipenco și Dmitrii Fujenco, informează MOLDPRES.
16:55
Poliția Națională informează că de astăzi, 21 octombrie și până la 23 octombrie, între orele 08:00 – 17:00, circulația rutieră va fi suspendată pe strada Doina și Ion Aldea-Teodorovici, tronsonul cuprins între străzile Ion Pelivan și Ion Luca Caragiale.
16:35
OAMENI ȘI IDEI | Mihaela Cibriciuc: „Violența împotriva femeilor din Republica Moldova rămâne o urgență. Anual, peste 20 de femei sunt ucise în propriile case” (Video) # Radio Chisinau
În cadrul emisiunii „Oameni și Idei” de la Radio Chișinău, coordonatoarea „Fondului Ana”, Mihaela Cibriciuc, a vorbit despre realitatea alarmantă a violenței domestice din Republica Moldova, despre lipsurile sistemului, cazurile ignorate și creșterea fenomenelor de violență digitală. Ea trage un semnal de alarmă înaintea Conferinței pentru Prevenirea și Combaterea Violenței împotriva Femeilor, ediția a V-a, care are loc pe 21–22 octombrie.
16:20
Cetățenii R. Moldova preferă să țină economiile în lei. Depozitele atrase în moneda națională au ajuns la 3,4 miliarde de lei în septembrie # Radio Chisinau
Cetățenii Republicii Moldova preferă să-și păstreze economiile în lei. În luna septembrie, depozitele atrase în moneda națională au însumat 3,4 miliarde de lei, fiind în creștere cu 10 la sută față de luna precedentă, cu o pondere de 74,9 la sută, informează MOLDPRES cu referire la datele Băncii Naționale a Moldovei (BNM).
16:00
Volodimir Zelenski și liderii UE îl susțin pe Donald Trump să utilizeze actuala linie de front drept „bază” pentru negocierile de pace # Radio Chisinau
Linia frontului dintre forțele ucrainene și ruse trebuie să servească drept „bază” pentru negocierile de pace, au afirmat marți, într-o declarație comună, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și mai mulți lideri europeni, printre care cei din Franța, Marea Britanie și Germania, relatează Kyiv Post.
15:45
VIDEO | Un polițist și un medic din Hîncești, implicați într-o schemă de falsificare a adeverințelor medicale pentru permise auto # Radio Chisinau
Un conducător al Inspectoratului de Poliție Hîncești și un medic sunt bănuiți că ar fi implicați într-o schemă de corupție și fals în acte privind eliberarea ilegală a adeverințelor medicale necesare pentru reînnoirea permiselor de conducere.
15:25
Marta Kos: Republica Moldova și Ucraina ar putea începe negocierile de aderare pe clustere în noiembrie # Radio Chisinau
Republica Moldova și Ucraina ar putea începe în luna noiembrie negocierile pe toate cele șase clustere pentru aderarea la Uniunea Europeană. Declarația îi aparține comisarului european pentru extindere, Marta Kos, și a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă în marja Consiliului Afacerilor Externe al blocului comunitar, transmite IPN.
15:05
Sergiu Prodan a prezentat bilanțul mandatului său de patru ani la Ministerul Culturii: creșteri salariale pentru artiști, buget majorat pentru cultură și investiții record # Radio Chisinau
Creșteri salariale pentru artiști, buget majorat pentru cultură și investiții record – sunt doar câteva dintre realizările prezentate de ministrul Culturii, Sergiu Prodan, la final de mandat. Bugetul total pentru cultură a crescut cu peste 270 de milioane de lei moldovenești din 2021 până în 2025, după cum a declarat într-o conferință de presă ministrul Sergiu Prodan, transmite Radio Chișinău.
14:50
Dorin Junghietu, la Consiliul TTE al Uniunii Europene: Integrarea Republicii Moldova în piața energetică europeană rămâne vitală # Radio Chisinau
Republica Moldova a participat, în premieră, ca invitat la Consiliul Transporturi, Telecomunicații și Energie al Uniunii Europene, desfășurat ieri la Luxemburg, la care a fost prezent Ministrul Energiei de la Chișinău, Dorin Junghietu.
14:35
Vicepremierul Roman Roșca a discutat cu directorul general al DRRM despre reglementarea transnistreană și sprijinul pentru procesul educațional din regiune # Radio Chisinau
Vicepremierul pentru reintegrare Roman Roșca a avut astăzi o întrevedere cu Constantin-Valentin Răducanu, director general cu atribuții de secretar de stat al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României. În cadrul discuțiilor, oficialii au evidențiat caracterul excelent al relațiilor dintre Republica Moldova și România, marcate de un dialog politic activ și sprijin constant din partea Guvernului României, inclusiv prin proiecte de asistență și susținerea clară a parcursului european al Republicii Moldova.
14:20
„Îmi doresc acest spațiu să fie folosit pentru evenimente create în comun cu personalități din România și din R. Moldova”. Sala Mihai Eminescu a Bibliotecii Naționale a fost modernizată cu suportul DRRM # Radio Chisinau
Biblioteca Națională a inaugurat astăzi Sala Mihai Eminescu modernizată, în cadrul unui proiect finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României. La eveniment au participat oficiali, diplomați, oameni de cultură și reprezentanți ai mediului academic din România și Republica Moldova, care au evidențiat importanța investițiilor comune în cultura românească, transmite Radio Chișinău.
14:10
Ieri
13:55
Operațiune de sabotaj a Rusiei pe teritoriul României: SRI a prins doi ucraineni, coordonanți de servicii ruse care pregăteau atentate # Radio Chisinau
România și Polonia au reținut opt persoane suspectate că plănuiau acte de sabotaj în numele Rusiei, au anunțat marți autoritățile de la București și Varșovia, trei dintre acestea fiind arestate în legătură cu un presupus nou plan de trimitere a unor colete explozive, de data aceasta către Ucraina. Potrivit unui comunicat SRI, doi cetățeni ucraineni, aflați sub coordonarea directă a unor reprezentanți ai serviciilor secrete ruse, plănuiau distrugerea prin incendiere a unui sediu al companiei NOVA POST din municipiul București.
13:35
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, încarcerat după condamnarea la 5 ani de închisoare # Radio Chisinau
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a fost încarcerat marți după ce recent a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru acceptare de finanțare ilegală a campaniei sale electorale din anul 2007 din partea fostului lider al Libanului, Muammar Gaddafi, transmite IPN.
13:20
Pasagerii aeroportului „Eugen Doga” ar putea ajunge în centrul Chișinăului cu trenul # Radio Chisinau
Pasagerii Aeroportului Internațional „Eugen Doga” Chișinău vor putea ajunge în centrul capitalei cu trenul. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale pregătește un proiect ce va permite lansarea unei rute de tren care să lege Aeroportul cu gara feroviară. Anunțul a fost făcut de vicepremierul în exercițiu, Vladimir Bolea, informează MOLDPRES.
13:05
Șeful Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Victor Furtuna, a promovat evaluarea externă. Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat astăzi raportul Comisiei de evaluare a procurorilor, care a concluzionat că nu există abateri de integritate în activitatea acestuia, transmite IPN.
