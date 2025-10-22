Euro și dolarul vor costa mai mult astăzi
Radio Chisinau, 22 octombrie 2025 08:55
Moneda unică europeană și dolarul american își continuă aprecierea în raport cu leul moldovenesc, informează MOLDPRES.
• • •
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 5 minute
09:15
Europa și Kievul pregătesc o propunere în 12 puncte pentru a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina # Radio Chisinau
Națiunile europene lucrează cu Ucraina la o propunere în 12 puncte pentru a pune capăt războiului Rusiei pe liniile de front actuale, respingând cererile reînnoite ale lui Vladimir Putin adresate SUA ca Kievul să cedeze teritorii în schimbul unui acord de pace, potrivit Bloomberg.
Acum 30 minute
08:55
Moneda unică europeană și dolarul american își continuă aprecierea în raport cu leul moldovenesc, informează MOLDPRES.
Acum o oră
08:40
Nicușor Dan va participa la reuniunea Consiliului European, unde discuțiile se vor axa inclusiv pe Republica Moldova # Radio Chisinau
Președintele Nicușor Dan va participa, în data de 23 octombrie 2025, la reuniunea Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles, șeful statului urmând să participe la discuțiile axate pe Republica Moldova și Ucraina, Orientul Mijlociu, securitatea și apărarea europeană, competitivitatea Uniunii și tranziția dublă, accesul la locuințe și migrația, a transmis Administrația Prezidențială într-un comunicat
08:20
Deputații aleși în urma alegerilor din 28 septembrie urmează să se întrunească astăzi în prima ședință plenară, marcând constituirea oficială a Parlamentului de legislatura a XII-a. La eveniment este așteptată și președinta Maia Sandu, care va adresa un mesaj noilor parlamentari, transmite IPN.
Acum 2 ore
08:05
METEO | Astăzi ne așteaptă o zi cu soare, cu maxime termice care vor atinge 18 grade Celsius # Radio Chisinau
Săptămâna continuă cu vreme plăcută și variabilă în întreaga țară, transmite MOLDPRES cu referire la Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS).
Acum 12 ore
21:15
Funcția de mediator educațional, pilotată în trei raioane din Republica Moldova pentru sprijinirea incluziunii copiilor romi # Radio Chisinau
Pentru a promova accesul egal la educație și incluziunea copiilor din comunitățile rome, în localitățile Edineț, Otaci și Soroca va fi pilotată funcția de mediator educațional. Inițiativa a fost discutată în cadrul unei ședințe comune de către reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării (MEC), UNICEF Moldova și Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova.
20:55
Ucraina suplimentează bugetul Apărării. Cheltuielile militare au ajuns la o pondere de peste 60% din banii de care dispune Kievul # Radio Chisinau
Parlamentul ucrainean a aprobat marți o rectificare bugetară care crește bugetul apărării cu 7,7 miliarde de dolari, precum și prelungirea până în februarie 2026 a legii marțiale și a mobilizării generale, relatează agențiile Reuters și DPA, citate de Agepres. Suma totală cheltuită pentru apărare în 2025 se va apropia de 71 de miliarde de dolari.
20:35
Ministra Finanțelor, despre amânarea aplicării TVA la importul autovehiculelor: „Vrem să creăm un proces clar și sigur” # Radio Chisinau
Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a declarat că propunerea de amânare a aplicării TVA la importul autovehiculelor vine în condițiile în care autoritățile își doresc să se asigure că toate instituțiile sunt pregătite pentru aplicarea noului sistem, scopul final fiind crearea „unui proces clar, sigur și fără elemente coruptibile”, transmite MOLDPRES.
20:20
MEMORIAL BASARABEAN | Varvara Buzilă: În anii 60-70, ideologii comuniști de partid blocau eforturile de înființare a unui Muzeu al Satului la Chișinău (Audio, Foto) # Radio Chisinau
Emisiunea Memorial Basarabean, ediție dedicată unei idei, pentru realizarea căreia au fost depuse eforturi considerabile timp de decenii - realizarea unui muzeu al satului la Chișinău. Invitații emisiunii - doctorul în filologie, etnologul Varvara Buzilă, care și-a prezentat noul volum, “Muzeul satului din Chișinău” și doctorul în istorie, Andrei Prohin, ambii de la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală. Varvara Buzilă a fost desemnată recent câștigătoare a prestigiosului premiu european „Europa Noastră 2025”, la categoria „Campionii patrimoniului”
Acum 24 ore
19:55
Mii de materiale șterse și conturi blocate de TikTok, în contextul electoral din Republica Moldova # Radio Chisinau
În perioada 1 iulie – 28 septembrie, TikTok a eliminat peste 9 300 de materiale video care încălcau regulile privind integritatea civică și electorală, dezinformarea și conținutul generat cu ajutorul inteligenței artificiale. Potrivit companiei, 91% dintre acestea au fost eliminate proactiv, înainte de a fi raportate de utilizatori, transmite IPN.
19:35
România și Republica Moldova, mai aproape energetic: Transelectrica lansează construcția a două linii de 400 kV care vor conecta Suceava de Bălți # Radio Chisinau
Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica a dat startul lucrărilor la două proiecte majore de infrastructură energetică în nordul României, menite să consolideze securitatea energetică națională și interconectarea cu Republica Moldova, transmite MOLDPRES.
19:15
Ambasadoarea UE în Republica Moldova, Iwona Piórko, în vizită la Mitropolia Basarabiei. Combaterea propagandei politico-religioase, pe agenda discuțiilor (FOTO) # Radio Chisinau
Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, a efectuat astăzi o vizită oficială la Reședința Mitropoliei Basarabiei, unde a fost întâmpinată de Mitropolitul Basarabiei, Înaltpreasfințitul Părinte Petru. Întâlnirea a fost un prilej de dialog asupra unor teme de interes comun, cu accent pe contextul social și religios din Republica Moldova și pe rolul Mitropoliei Basarabiei în susținerea parcursului european al țării.
18:50
Percheziții la un fost președinte interimar al Judecătoriei Edineț într-un dosar de trafic de influență # Radio Chisinau
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii Procuraturii municipiului Chișinău, au efectuat percheziții la domiciliul, automobilul și biroul unui fost președinte interimar al Judecătoriei Edineț. Acțiunile se desfășoară în cadrul unui dosar penal deschis pentru trafic de influență.
18:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa miercuri, 22 octombrie, la prima ședință a noului Parlament, ales în data de 28 septembrie, curent.
18:10
Ce spune Rusia despre un summit Trump-Putin pe tema războiului din Ucraina, la Budapesta # Radio Chisinau
Rusia a diminuat marți șansele ca un summit între Vladimir Putin și Donald Trump să aibă loc în curând, subliniind că „nu a fost stabilit niciun termen precis” pentru această întâlnire, care trebuie precedată de activități diplomatice pregătitoare între Moscova și Washington.
17:50
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
17:35
Judecătoria Chișinău a prelungit cu 30 de zile arestul preventiv în alte trei dosare penale în care este vizat Plahotniuc # Radio Chisinau
Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis astăzi cele trei demersuri înaintate de procurori privind prelungirea arestului preventiv pentru un termen de 30 de zile în privința lui Vladimir Plahotniuc. Măsura vizează alte trei dosare aflate în faza de urmărire penală. Ieri, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a dispus prelungirea similară a arestului preventiv pe numele lui Plahotniuc în dosarul „frauda bancară”.
17:15
Doi judecători de la Curtea de Apel Sud au picat evaluarea externă. Decizia a fost aprobată, după ce plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a examinat astăzi rapoartele Comisiei vetting în privința judecătorilor Serghei Pilipenco și Dmitrii Fujenco, informează MOLDPRES.
16:55
Poliția Națională informează că de astăzi, 21 octombrie și până la 23 octombrie, între orele 08:00 – 17:00, circulația rutieră va fi suspendată pe strada Doina și Ion Aldea-Teodorovici, tronsonul cuprins între străzile Ion Pelivan și Ion Luca Caragiale.
16:35
OAMENI ȘI IDEI | Mihaela Cibriciuc: „Violența împotriva femeilor din Republica Moldova rămâne o urgență. Anual, peste 20 de femei sunt ucise în propriile case” (Video) # Radio Chisinau
În cadrul emisiunii „Oameni și Idei” de la Radio Chișinău, coordonatoarea „Fondului Ana”, Mihaela Cibriciuc, a vorbit despre realitatea alarmantă a violenței domestice din Republica Moldova, despre lipsurile sistemului, cazurile ignorate și creșterea fenomenelor de violență digitală. Ea trage un semnal de alarmă înaintea Conferinței pentru Prevenirea și Combaterea Violenței împotriva Femeilor, ediția a V-a, care are loc pe 21–22 octombrie.
16:20
Cetățenii R. Moldova preferă să țină economiile în lei. Depozitele atrase în moneda națională au ajuns la 3,4 miliarde de lei în septembrie # Radio Chisinau
Cetățenii Republicii Moldova preferă să-și păstreze economiile în lei. În luna septembrie, depozitele atrase în moneda națională au însumat 3,4 miliarde de lei, fiind în creștere cu 10 la sută față de luna precedentă, cu o pondere de 74,9 la sută, informează MOLDPRES cu referire la datele Băncii Naționale a Moldovei (BNM).
16:00
Volodimir Zelenski și liderii UE îl susțin pe Donald Trump să utilizeze actuala linie de front drept „bază” pentru negocierile de pace # Radio Chisinau
Linia frontului dintre forțele ucrainene și ruse trebuie să servească drept „bază” pentru negocierile de pace, au afirmat marți, într-o declarație comună, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și mai mulți lideri europeni, printre care cei din Franța, Marea Britanie și Germania, relatează Kyiv Post.
15:45
VIDEO | Un polițist și un medic din Hîncești, implicați într-o schemă de falsificare a adeverințelor medicale pentru permise auto # Radio Chisinau
Un conducător al Inspectoratului de Poliție Hîncești și un medic sunt bănuiți că ar fi implicați într-o schemă de corupție și fals în acte privind eliberarea ilegală a adeverințelor medicale necesare pentru reînnoirea permiselor de conducere.
15:25
Marta Kos: Republica Moldova și Ucraina ar putea începe negocierile de aderare pe clustere în noiembrie # Radio Chisinau
Republica Moldova și Ucraina ar putea începe în luna noiembrie negocierile pe toate cele șase clustere pentru aderarea la Uniunea Europeană. Declarația îi aparține comisarului european pentru extindere, Marta Kos, și a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă în marja Consiliului Afacerilor Externe al blocului comunitar, transmite IPN.
15:05
Sergiu Prodan a prezentat bilanțul mandatului său de patru ani la Ministerul Culturii: creșteri salariale pentru artiști, buget majorat pentru cultură și investiții record # Radio Chisinau
Creșteri salariale pentru artiști, buget majorat pentru cultură și investiții record – sunt doar câteva dintre realizările prezentate de ministrul Culturii, Sergiu Prodan, la final de mandat. Bugetul total pentru cultură a crescut cu peste 270 de milioane de lei moldovenești din 2021 până în 2025, după cum a declarat într-o conferință de presă ministrul Sergiu Prodan, transmite Radio Chișinău.
14:50
Dorin Junghietu, la Consiliul TTE al Uniunii Europene: Integrarea Republicii Moldova în piața energetică europeană rămâne vitală # Radio Chisinau
Republica Moldova a participat, în premieră, ca invitat la Consiliul Transporturi, Telecomunicații și Energie al Uniunii Europene, desfășurat ieri la Luxemburg, la care a fost prezent Ministrul Energiei de la Chișinău, Dorin Junghietu.
14:35
Vicepremierul Roman Roșca a discutat cu directorul general al DRRM despre reglementarea transnistreană și sprijinul pentru procesul educațional din regiune # Radio Chisinau
Vicepremierul pentru reintegrare Roman Roșca a avut astăzi o întrevedere cu Constantin-Valentin Răducanu, director general cu atribuții de secretar de stat al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României. În cadrul discuțiilor, oficialii au evidențiat caracterul excelent al relațiilor dintre Republica Moldova și România, marcate de un dialog politic activ și sprijin constant din partea Guvernului României, inclusiv prin proiecte de asistență și susținerea clară a parcursului european al Republicii Moldova.
14:20
„Îmi doresc acest spațiu să fie folosit pentru evenimente create în comun cu personalități din România și din R. Moldova”. Sala Mihai Eminescu a Bibliotecii Naționale a fost modernizată cu suportul DRRM # Radio Chisinau
Biblioteca Națională a inaugurat astăzi Sala Mihai Eminescu modernizată, în cadrul unui proiect finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României. La eveniment au participat oficiali, diplomați, oameni de cultură și reprezentanți ai mediului academic din România și Republica Moldova, care au evidențiat importanța investițiilor comune în cultura românească, transmite Radio Chișinău.
14:10
„Îmi doresc acest spațiu să fie folosit pentru evenimente create în comun cu personalități din România și din R. Moldova”. Sala Mihai Eminescu a Bibliotecii Naționale a fost renovată cu suportul DRRM # Radio Chisinau
Biblioteca Națională a inaugurat astăzi Sala Mihai Eminescu modernizată, în cadrul unui proiect finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României. La eveniment au participat oficiali, diplomați, oameni de cultură și reprezentanți ai mediului academic din România și Republica Moldova, care au evidențiat importanța investițiilor comune în cultura românească, transmite Radio Chișinău.
13:55
Operațiune de sabotaj a Rusiei pe teritoriul României: SRI a prins doi ucraineni, coordonanți de servicii ruse care pregăteau atentate # Radio Chisinau
România și Polonia au reținut opt persoane suspectate că plănuiau acte de sabotaj în numele Rusiei, au anunțat marți autoritățile de la București și Varșovia, trei dintre acestea fiind arestate în legătură cu un presupus nou plan de trimitere a unor colete explozive, de data aceasta către Ucraina. Potrivit unui comunicat SRI, doi cetățeni ucraineni, aflați sub coordonarea directă a unor reprezentanți ai serviciilor secrete ruse, plănuiau distrugerea prin incendiere a unui sediu al companiei NOVA POST din municipiul București.
13:35
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, încarcerat după condamnarea la 5 ani de închisoare # Radio Chisinau
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a fost încarcerat marți după ce recent a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru acceptare de finanțare ilegală a campaniei sale electorale din anul 2007 din partea fostului lider al Libanului, Muammar Gaddafi, transmite IPN.
13:20
Pasagerii aeroportului „Eugen Doga” ar putea ajunge în centrul Chișinăului cu trenul # Radio Chisinau
Pasagerii Aeroportului Internațional „Eugen Doga” Chișinău vor putea ajunge în centrul capitalei cu trenul. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale pregătește un proiect ce va permite lansarea unei rute de tren care să lege Aeroportul cu gara feroviară. Anunțul a fost făcut de vicepremierul în exercițiu, Vladimir Bolea, informează MOLDPRES.
13:05
Șeful Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Victor Furtuna, a promovat evaluarea externă. Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat astăzi raportul Comisiei de evaluare a procurorilor, care a concluzionat că nu există abateri de integritate în activitatea acestuia, transmite IPN.
12:45
Volodimir Zelenski și liderii europeni au semnat o declarație comună prin care susțin poziția lui Donald Trump pentru soluționarea războiului din Ucraina # Radio Chisinau
Guvernul Marii Britanii a publicat astăzi, 21 octombrie, pe site-ul său oficial, o declarație comună a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și a mai multor lideri europeni prin care aceștia își exprimă susținerea poziției lui Donald Trump în ceea ce privește soluționarea conflictului din Ucraina, dar solicită și presiune asupra economiei și a industriei de apărare rusești.
12:25
Carburanții auto se ieftinesc. Cât vor costa benzina și motorina mâine, 22 octombrie # Radio Chisinau
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 22 octombrie.
12:10
Un fost judecător va fi cercetat pentru corupție. CSM a dat acordul pentru percheziții și aducere silită # Radio Chisinau
Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), întruniți astăzi, 21 octombrie, într-o ședință extraordinară, au aprobat solicitarea Procurorului General interimar, Alexandru Machidon, pentru demararea unor acțiuni de urmărire penală împotriva unui fost judecător.
11:50
Serviciul Vamal a elaborat documentul necesar pentru aderarea Republicii Moldova la rețeaua vamală unică europeană. Ce prevede acesta # Radio Chisinau
Începând cu 1 noiembrie 2025, Republica Moldova va deveni parte a rețelei vamale unice europene, prin aplicarea Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS). Serviciul Vamal anunță că a elaborat și aprobat documentația necesară care va asigura conformitatea deplină a procedurilor naționale cu standardele europene.
11:35
Spionajul militar ucrainean, despre atacurile în interiorul Rusiei: „Ucraina își îmbunătățește strategia, iar rușii încă nu înțeleg fenomenul” # Radio Chisinau
Atacurile ucrainenilor în interiorul teritoriului rus vizează infrastructura critică a Rusiei, iar efectul acestor operațiuni este deja semnificativ, susține Vadym Skibitskyi, șeful adjunct al agenției de informații militare a Ucrainei (HUR), potrivit Digi24.ro care citează RBC Ukraine.
11:20
Incendiu într-un apartament din Bălți: Proprietarul a sărit de pe geam pentru a se proteja de foc, iar 20 de persoane au fost evacuate # Radio Chisinau
Un incendiu s-a produs în această noapte într-un apartament dintr-un bloc locativ din orașul Bălți, în urma căruia 20 de persoane, dintre care 5 copii, au fost evacuate de pompieri. Proprietarul apartamentului, aflat în stare de șoc, a sărit de pe geam pentru a se proteja de foc, suferind arsuri de gradul II–III și șoc traumatic.
11:00
Mihai Popșoi, la reuniunea miniștrilor de externe de la Luxemburg: „Contăm pe sprijinul statelor membre pentru a deschide clusterele de negocieri” # Radio Chisinau
Autoritățile de la Chișinău contează pe sprijinul statelor membre a Uniunii Europene pentru ca Republica Moldova să deschidă clusterele de negocieri. O declarație în acest sens a fost făcută de șeful diplomației moldovene, Mihai Popșoi, la reuniunea miniștrilor de externe privind securitatea și conectivitatea interregională, organizată la Luxemburg, în cadrul Consiliului pentru Afaceri Externe al Uniunii Europene.
10:45
Tornadă în Paris: O persoană a decedat, iar 10 au fost rănite. Mai multe macarale s-au prăbușit peste casele oamenilor din cauza rafalelor puternice # Radio Chisinau
O tornadă a devastat luni cartierele din nordul Parisului, răsturnând trei macarale, ucigând o persoană și lăsând alte 10 în stare gravă, au declarat autoritățile citate de The Guardian.
10:25
Ministra în exercițiu a Sănătății, Ala Nemerenco, a anunțat astăzi că nu va face parte din echipa următorului Guvern de la Chișinău, după ce ieri a prezentat într-o conferință de presă bilanțul ultimilor patru ani de activitate a ministerului pe care l-a condus.
10:15
Candidatul PAS la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, deține trei cetățenii (Revista Presei) # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău relatează despre declarațiile făcute aseară în cadrul unei emisiuni TV de candidatul PAS la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, și reține comentarii privind situația opoziției parlamentare din Republica Moldova. Alte articole se referă la așteptările față de activitatea noului Parlament, la poziția Ucrainei privind situația din regiunea transnistreană, dar și la reacțiile Moscovei după aprobarea noii Strategii Militare a Republicii Moldova.
10:15
Situația la frontieră: Peste 20 de persoane străine au fost întoarse de la granița Republicii Moldova în ultimele 24 de ore # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 54 531 de traversări.
09:55
Autostrada Ungheni-Chișinău-Odesa costă circa 1,2 miliarde de euro. Vladimir Bolea: „Fără suport din partea partenerilor europeni ar fi imposibil de construit” # Radio Chisinau
Proiectul autostrăzii Ungheni-Chișinău-Odesa este unul de amploare, iar fără sprijinul financiar al partenerilor externi, Republica Moldova nu va putea să-l realizeze. Declarația aparține ministrului în exercițiu al infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea. Oficialul a precizat că autostrada va reprezenta o continuare a Autostrăzii A8 din România, transmite IPN.
09:45
Candidatul PAS la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, deține trei cetățenii # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău relatează despre declarațiile făcute aseară în cadrul unei emisiuni TV de candidatul PAS la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, și reține comentarii privind situația opoziției parlamentare din Republica Moldova. Alte articole se referă la așteptările față de activitatea noului Parlament, la poziția Ucrainei privind situația din regiunea transnistreană, dar și la reacțiile Moscovei după aprobarea noii Strategii Militare a Republicii Moldova.
09:25
Moneda unică europeană se apreciază astăzi cu patru bani și are o cotație oficială de 19 lei și 73 de bani, informează MOLDPRES.
09:20
Ambasadoarea Daniela Morari va reprezenta Republica Moldova la primul Forum al Extinderii UE de la Bruxelles # Radio Chisinau
Ambasadoarea Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană, Daniela Morari, va reprezenta țara noastră la primul Forum al Extinderii UE, care se va desfășura pe 18 noiembrie, la Bruxelles. Forumul, organizat de Comisia Europeană, va reuni lideri europeni, reprezentanți ai țărilor candidate și experți, care vor discuta despre viitorul uniunii.
Ieri
08:40
BERD își intensifică sprijinul pentru compania ucraineană Naftogaz, după atacurile rusești asupra infrastructurii energetice # Radio Chisinau
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) intenționează să crească sprijinul acordat companiei energetice de stat ucrainene Naftogaz, după seria de atacuri aeriene rusești din această lună asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, a declarat pentru Reuters președinta instituției, Odile Renaud-Basso, transmite News.ro.
08:25
Candidatul PAS la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu: Republica Moldova prezintă interes pentru SUA din punct de vedere economic # Radio Chisinau
Candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, susține că Republica Moldova rămâne un partener de interes pentru Statele Unite ale Americii, în pofida priorităților globale ale Washingtonului. El a menționat, în acest context, grantul de 130 de milioane de dolari oferit recent de Guvernul american pentru construcția liniei electrice Strășeni–Gutinaș, cu doar o săptămână înainte de alegerile parlamentare, transmite MOLDPRES.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.