Maia Sandu, întrevedere cu membri ai Parlamentului britanic. Consolidarea instituțiilor statului în fața tentativelor de dezinformare și de ingerințe externe, în discuții (FOTO)

Concursul francofon „GUTUIA DE AUR – LE COING D’OR” ajunge în acest an la ediția a 18-a. Competiția este destinată tinerilor din Republica Moldova cu vârste între 15 și 25 de ani, care cunosc și vorbesc fluent limba franceză. Scopul proiectului este de a promova diversitatea culturală prin filiera francofoniei, de a descoperi tinere talente jurnalistice și de a încuraja implicarea civică a noii generații, potrivit organizatorilor. Înscrierea la concurs este deschisă până la finalul acestei săptămâni, transmite Radio Chișinău