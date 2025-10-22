Stoianoglo, după ce s-a ales cu 32 de voturi la funcția de șef al Parlamentului: „Rezultatul era de așteptat”. Cum explică participarea

Stoianoglo, după ce s-a ales cu 32 de voturi la funcția de șef al Parlamentului: „Rezultatul era de așteptat”. Cum explică participarea

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md