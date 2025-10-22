Dorin Recean a părăsit plenul Parlamentului în timp ce Igor Dodon rostea discursul (FOCUS)
Agora.md, 22 octombrie 2025 13:50
Dorin Recean a părăsit plenul Parlamentului în timp ce Igor Dodon rostea discursul (FOCUS)
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 5 minute
Acum 10 minute
13:50
13:50
Acum 30 minute
13:40
13:30
13:30
Acum o oră
13:20
Acum 2 ore
13:00
13:00
12:30
12:30
12:20
12:10
Acum 4 ore
11:40
11:40
11:30
11:20
11:10
11:00
10:50
10:50
10:40
10:40
10:40
10:30
10:20
10:10
Acum 6 ore
10:00
09:10
09:00
08:40
08:30
08:10
PeScurt // Exerciții tactice. Mascații Brigăzii de poliție cu destinație specială “Fulger” desfășoară astăzi exerciții tactice în raionul Hîncești. Activitatea face parte din planul periodic de instruire al Poliției Naționale, având scopul de a perfecționa abilitățile de intervenție ale polițiștilor. # Agora.md
Acum 8 ore
Acum 24 ore
23:30
20:50
20:10
PeScurt // Trafic rutier închis temporar lângă Ivancea, raionul Orhei. Măsura va fi aplicată pe o porțiune de traseu începând cu ora 21:00. Poliția afirmă că demarează experiment în cadrul unei cauze penale, inițiate în urma unui accident rutier produs anterior, soldat cu decesul unui pieton.. # Agora.md
20:00
19:50
19:50
18:50
18:50
18:20
18:10
18:10
17:50
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.