Usatîi, după un tete-a-tete cu Dodon: „Mie să-mi reproșeze ceva? Eu am spus-o de multe ori - a venit tata în Parlament” (VIDEO)

Usatîi, după un tete-a-tete cu Dodon: „Mie să-mi reproșeze ceva? Eu am spus-o de multe ori - a venit tata în Parlament” (VIDEO)

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md