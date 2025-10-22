„De atâta”. Argumentul lui Igor Dodon, întrebat de ce socialiștii nu vor susține Guvernul Munteanu (VIDEO)

„De atâta”. Argumentul lui Igor Dodon, întrebat de ce socialiștii nu vor susține Guvernul Munteanu (VIDEO)

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md