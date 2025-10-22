Costiuc, nemulțumit de biroul primit lângă WC: „Metode pușcăriașe. O să-mi iau masa și o să stau în hol”. Reacția lui Grosu

Costiuc, nemulțumit de biroul primit lângă WC: „Metode pușcăriașe. O să-mi iau masa și o să stau în hol”. Reacția lui Grosu

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md