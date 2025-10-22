Mesajul lui Valeriu Chiveri, la sfârșitul mandatului de ambasador al R. Moldova în Ucraina: „Am fost martor la tragedii profunde”

19:00

Konrad-Adenauer-Stiftung, sucursala din R. Moldova, lansează concursul pentru Programul de burse KAS Sur-Place 2026, destinat studenților care îmbină performanțele academice solide cu implicarea civică și/sau politică. Programul de burse KAS Sur-Place oferă tinerilor șansa de a beneficia de sprijin financiar, de mentorat și de un program educațional adaptat, care să le permită să se concentreze pe studii, dar...