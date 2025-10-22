Uniunea Scriitorilor din R. Moldova a fost decorată cu Ordinul „Meritul Cultural” de către Nicușor Dan

12:40

Marți, 21 octombrie, un tribunal slovac a decis că bărbatul care l-a împușcat și rănit pe premierul Robert Fico în 2024 este vinovat de terorism. Astfel, acesta a fost condamnat la 21 de ani de închisoare, scrie Reuters. Bărbatul în vârstă de 72 de ani a tras cinci focuri de armă asupra lui Fico de...