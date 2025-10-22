Accident rutier grav pe traseul R-6: două persoane au decedat pe loc, iar un tânăr de 23 de ani a ajuns la spital

21:20

Autoritățile din Moscova folosesc tehnologia de recunoaștere facială pentru a-i reține pe cetățenii ruși care evită și contestă ordinele de înrolare în armată, a avertizat o organizație pentru drepturile omului citată de The Moscow Times. Autoritățile de la Moscova folosesc metode tot mai stricte pentru a asigura procesul de recrutare în armată. Potrivit Alianței Civile din...