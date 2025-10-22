Agenția „Moldsilva” vine cu precizări după perchezițiile CNA la subdiviziunea Hîncești: „Faptele individuale trebuie cercetate și sancționate, fără a umbri munca angajaților corecți”
Ziarul de Garda, 22 octombrie 2025 16:20
Întreprinderea de Stat „Moldsilva” a venit cu precizări după perchezițiile Centrului Național Anticorupție (CNA), care au avut loc în dimineața zilei de miercuri, 22 octombrie, în mai multe localități din raioanele Hîncești, Ialoveni și Cimișlia și care vizează șapte persoane publice din cadrul unui ocol silvic subordonat Întreprinderii de Stat „Hîncești-Silva”. Pe 22 octombrie, CNA a efectuat...
Agenția „Moldsilva" vine cu precizări după perchezițiile CNA la subdiviziunea Hîncești: „Faptele individuale trebuie cercetate și sancționate, fără a umbri munca angajaților corecți"
LIVE TEXT/ Are loc procedura de votare a noului președinte al Parlamentului. Două fracțiuni au spus că nu vor participa la vot. „Să participăm să ne vadă numai neamurile la televizor, nu văd niciun rost” # Ziarul de Garda
O nouă legislatură își începe activitatea astăzi, 22 octombrie, având loc ședința de constituire a Parlamentului. Ședința este prezidată de decanul supleant de vârstă din noua componență a Parlamentului, Zinaida Greceanîi. La ședință au participat președinta R. Moldova, deputații aleși, membrii Curții Constituționale, membrii Comisiei Electorale Centrale, precum și reprezentanți ai corpului diplomatic acreditat la...
Două medalii într-o singură zi pentru R. Moldova la Campionatului Mondial de lupte, desfășurat în Serbia # Ziarul de Garda
Luptătorii de stil greco-roman au obținut două medalii la ediția din 2025 a Campionatului Mondial de lupte U-23, care se desfășoară în orașul Novi Sad, Serbia. O medalie de argint și una de bronz au fost obținute într-o singură zi de către Vitalie Eriomenco și Alexandru Solovei, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Vitalie Eriomenco...
LIVE TEXT/ Schimb de replici între Ceban și Grosu, care candidează pentru încă un mandat de președinte al Parlamentului. „Pornim dezbaterile, interesant o să fie în Parlament”, remarcă Greceanîi # Ziarul de Garda
Un autoservice din Briceni a fost distrus de flăcări: „Au ars complet patru automobile aflate la reparație” # Ziarul de Garda
În noaptea de 22 octombrie 2025, pompierii din nordul țării au fost solicitați să intervină pentru lichidarea unui incendiu izbucnit în orașul Briceni, conform informațiilor Inspectoratului general pentru Situații de Urgență (IGSU). Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 02:16. La fața locului au fost direcționate cinci echipe de intervenție ale IGSU. „Ajunși...
LIVE TEXT/ Noul Parlament s-a convocat în ședința de constituire. Schimb de replici dintre Grosu și Ceban. „Pornim dezbaterile, interesant o să fie în Parlament”, remarcă Greceanîi # Ziarul de Garda
Doina Bordeianu a demisionat din funcția de directoare al CICDE. A fost numită o directoare interimară # Ziarul de Garda
Doina Bordeianu a demisionat din funcția de directoare al Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE) pe lângă Comisia Electorală Centrală (CEC). Cererea acesteia a fost acceptată în ședința de miercuri, 22 octombrie a CEC. Astfel, Natalia Țurcan a fost numită în funcția de directoare interimară al CICDE, începând cu 28 octombrie până la...
Uniunea Scriitorilor din R. Moldova a fost decorată cu Ordinul „Meritul Cultural” de către Nicușor Dan # Ziarul de Garda
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat miercuri, 22 octombrie 2025, decretul de decorare Asociației Obștești „Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova”. Asociația împlinește în acest an 105 luni de la fondare. Anunțul a fost făcut printr-un comunicat al Președinției din România. „Cu prilejul aniversării a 105 ani de la fondarea Societății scriitorilor români din Basarabia, predecesoare...
LIVE TEXT/ Noul Parlament s-a convocat în ședința de constituire. Stoianoglo se vrea președinte al Parlamentului. Au fost depuse două candidaturi pentru conducerea Legislativului # Ziarul de Garda
VIDEO/ Cinci persoane au fost reținute fiind bănuite de comiterea unui furt: „Riscă pedeapsă cu închisoarea de până la patru ani” # Ziarul de Garda
Cinci bărbați, cu vârste cuprinse între 30 și 39 de ani, originari din Bălți și Ungheni, au fost reținuți de polițiștii de investigație, fiind suspectați de comiterea unui furt în proporții considerabile, săvârșit în august curent, în raionul Ungheni, potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Poliției (IGP). Ca urmare a acțiunilor întreprinse de ofițerii...
LIVE TEXT/ Noul Parlament s-a convocat în ședința de constituire: este ales președintele Legislativului # Ziarul de Garda
Judecătorii au dispus confiscarea țigărilor de 7,7 milioane de lei, introduse ilegal în R. Moldova, de la o companie cu legături cu Sheriff. Aceasta va mai trebui să achite peste 1,8 milioane de lei în bugetul statului # Ziarul de Garda
Instanța de judecată a dispus confiscarea țigărilor introduse în 2020 ilegal în R. Moldova – fără timbru de acciză, în valoare de peste 7,7 milioane de lei, în urma unui dosar penal trimis în judecată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale(PCCOCS) în 2022, anunță miercuri, 22 octombrie, PCCOCS. În cadrul urmăririi penale,...
LIVE TEXT/ Ucraina a fost atacată cu peste 430 de mijloace aeriene, a doborât aproape 350 dintre acestea. Război în Ucraina, ziua 1337 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:35 În noaptea de 22 octombrie, armata rusă a lansat un atac combinat asupra obiectivelor de infrastructură critică din Ucraina, utilizând drone de atac, rachete aeriene și terestre. În total, trupele radiotehnice ale Forțelor Aeriene au detectat și urmărit 433 de mijloace de atac aerian – 28 de rachete (dintre care 15 balistice) și...
AUDIO UPDATE/ Percheziții la ÎS „Hîncești-Silva”: peste 102 de mii de euro și 680 de mii de lei ridicați de CNA într-un dosar de delapidare și fals în acte publice # Ziarul de Garda
Reprezentanții Centrului Național Anticorupție (CNA) au publicat miercuri, 22 octombrie, secvențe audio din cadrul cauze penale de delapidare a averii străine și fals în acte publice, care vizează șapte persoane publice din cadrul unui ocol silvic subordonat Întreprinderii de Stat „Hîncești-Silva”. CNA nu menționează între cine au loc discuțiile. „- Da ce nu ai văzut...
AUDIO UPDATE/ Percheziții la ÎS „Hîncești-Silva”: peste 102 de mii de euro și 680 de mii de lei ridicate de CNA într-un dosar de delapidare și fals în acte publice # Ziarul de Garda
Judecătorii dispun confiscarea țigărilor de 7,7 milioane de lei din dosarul cu legături la Sheriff # Ziarul de Garda
LIVE TEXT/ Noul Parlament s-a convocat în ședința de constituire: cine va conduce fracțiunile parlamentare # Ziarul de Garda
VIDEO/ Cum te face Rusia să nu mai crezi pe nimeni. Cercetătoarea Victoria Olari, la Detectorul de Falsuri # Ziarul de Garda
La Detectorul de falsuri discutăm cu Victoria Olari, cercetătoare asociată, Atlantic Council’s Digital Forensic Research Lab, despre operațiunile prin care Rusia împinge dezinformarea în R. Moldova, dar și în alte state europene. Vorbim și despre strategiile prin care propaganda Kremlinului se adaptează la contextul electoral, rețelele locale care o amplifică, tendințele observate în ultimele luni...
Președinta Maia Sandu, mesaj adresat noului Parlament: „Nu putem admite vreodată ca puterea în țara noastră să fie scoasă la licitație – și să fie acaparată de cine reușește să plătească mai mult” # Ziarul de Garda
„Măcar acum, în ceasul al 12-lea, cei care – pentru putere și bani – au fost părtași la războiul hibrid și au servit unor interese străine trebuie să înțeleagă că devotamentul față de țară este sacru”, a declarat președinta Maia Sandu în discursul ținut la prima ședință a noului Parlament, ales pe 28 septembrie. Șefa...
Cutremur cu o magnitudine de peste 4 grade, înregistrat în dimineața zilei de miercuri în zona Vrancea # Ziarul de Garda
În dimineața zilei de miercuri, 22 octombrie, în zona seismică Vrancea a avut loc un cutremur mediu cu magnitudinea de 4.2, la adâncimea de 90 km. Acesta a fost înregistrat la ora 10:23:27. Conform Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 41km NV de Focșani, 72km E de...
Percheziții la ÎS „Hîncești-Silva”: peste 102 de mii de euro și 680 de mii de lei ridicate de CNA într-un dosar de delapidare și fals în acte publice # Ziarul de Garda
Mai multe percheziții au avut loc, în dimineața zilei de miercuri, 22 octombrie, în mai multe localități din raioanele Hîncești, Ialoveni și Cimișlia, anunță Centrul Național Anticorupție (CNA). Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale de delapidare a averii străine și fals în acte publice, care vizează șapte persoane publice din cadrul unui...
Secretarul general NATO, Mark Rutte, se va întâlni cu preşedintele american Donald Trump # Ziarul de Garda
NATO a anunţat că secretarul său general, Mark Rutte, se va întâlni cu preşedintele american Donald Trump miercuri, 22 octombrie, la Washington, transmite G4Media. Totuși, nu au fost planificate evenimente publice de presă, a menţionat purtătoarea de cuvânt a NATO, Allison Hart. Întâlnirea are loc după ce Trump încearcă de a pune capăt războiului din...
LIVE/ Noul Parlament se convoacă în ședința de constituire. Dintre cei 101 deputați, unul lipsește # Ziarul de Garda
LIVE TEXT/ Mai multe atacuri cu drone în Ucraina, există victime. Război în Ucraina, ziua 1337 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:40 Noaptea și dimineața zilei de 22 octombrie, armata rusă a lansat un atac combinat asupra Kievului. Conform datelor preliminare, două persoane au murit, iar câteva altele au fost rănite, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență. În raionul Dniprovskîi a avut loc o lovitură într-un bloc de 16 etaje. Incendiu la etajul al șaselea,...
Sunt vizați în dosare penale pentru corupție, spălare de bani, depășirea atribuțiilor de serviciu, fals în acte sau declarații, însă au acces în Legislativ după alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Ziarul de Gardă vă prezintă cine sunt cei cinci deputați din noul Legislativ care vor fi nevoiți să-și împartă timpul între ședințele parlamentare și...
Trei bărbați vor petrece următorii doi ani după gratii pentru că au urcat la volan în stare de ebrietate # Ziarul de Garda
Trei persoane au fost condamnate pentru conducerea mijlocului de transport în stare ebrietate cu grad avansat, anunță miercuri, 22 octombrie, Procuratura Generală (PG). Astfel, prin sentința Judecătoriei Bălți cu sediul Sîngerei, un bărbat din raionul Sîngerei, anterior condamnat de două ori pentru conducerea mijlocului de transport în stare ebrietate cu grad avansat, a fost recunoscut...
Ministerul Educației propune retragerea gradelor didactice și manageriale pentru două cadre din Chișinău și Găgăuzia # Ziarul de Garda
Consiliul de Etică al Ministerului Educației și Cercetării (MEC) propune retragerea gradelor didactice și manageriale pentru două cadre didactice, Dina Pavaleanu și Natalia Cristeva, după ce a constatat încălcarea ale normelor de conduită și integritate profesională, anunță miercuri, 22 octombrie, MEC. Astfel, membrii consiliului au aprobat, în ședința de marți, 21 octombrie, propunerea de retragere...
Accident rutier grav pe traseul R-6: două persoane au decedat pe loc, iar un tânăr de 23 de ani a ajuns la spital # Ziarul de Garda
Două persoane au decedat pe loc în urma unui accident rutier grav produs marți seară, 21 octombrie, în jurul orei 22:00, între localitățile Copăceni și Mihailovca, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP). Ajunși la fața locului, oamenii legii au stabilit că impactul s-a produs între un Volkswagen și un VAZ, care se deplasau din direcții...
LIVE TEXT/ În Zaporijjea a avut loc atac nocturn cu drone, sunt răniți. Război în Ucraina, ziua 1337 # Ziarul de Garda
UPDATE 8:05 În noaptea de 22 octombrie, între orele 01:30 și 01:47, în Zaporijjea armata rusă a lansat atacuri cu drone asupra centrului regional, raportează Serviciul pentru Situații de Urgență. În urma atacului, 9 persoane au fost rănite, numărul victimelor fiind în curs de clarificare. Au fost înregistrate mai multe incendii: „Salvatorii au evacuat locuitorii...
LIVE TEXT/ Zelenski: „Rusia duce cea mai mare campanie teroristă din lume împotriva sistemului energetic al Ucrainei”. Război în Ucraina, ziua 1336 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 Forțele rusești continuă atacurile la scară largă asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, provocând o situație dificilă în mai multe regiuni, inclusiv Cernihiv, Sumî și Harkov, a declarat Volodimir Zelenski. „Desigur, astăzi, încă de dimineață, au fost transmise numeroase rapoarte privind eforturile de redresare din regiuni după atacurile rusești asupra infrastructurii noastre energetice. Situația...
Casa Albă: „Nu există niciun plan ca președintele Trump să se întâlnească cu Vladimir Putin în viitorul imediat” # Ziarul de Garda
Nu există „niciun plan” ca președintele american Donald Trump să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin „în viitorul imediat”, a declarat un oficial de la Casa Albă, scrie BBC. Asta după ce, pe 16 octombrie, Trump a declarat că el și președintele rus vor purta discuții la Budapesta în termen de două săptămâni pentru a discuta despre războiul...
Deputatul Radu Marian îi cere lui Vasile Costiuc să dezmintă acuzațiile despre falsificarea alegerilor din 28 septembrie # Ziarul de Garda
Deputatul Radu Marian, reprezentând Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a depus o cerere prealabilă prin care îi cere lui Vasile Costiuc să dezmintă falsul spus la emisiunea „În Context” de la Molodva 1, „precum că PAS și-ar fi «desenat» și ar fi falsificat rezultatul alegerilor din 28 septembrie”. „Și îndemn pe ăștia care și-au desenat...
Cine sunt cei șapte acuzatori de stat care au depus jurământul de numire în funcție. Vor activa în mai multe procuraturi raionale # Ziarul de Garda
Șapte procurori au depus în ședința de marți, 21 octombrie, a Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), jurământul de numire în funcție. După numirea sa în funcție, procurorul, inclusiv procurorul general, depune următorul jurământ: „Jur să respect cu strictețe Constituția, legile Republicii Moldova, drepturile și libertățile omului și să îndeplinesc conștiincios obligațiile ce îmi revin.” A...
PSRM iese din Blocul Patriotic și formează o fracțiune în Parlament, bazată pe trei principii: suveranitate, dreptate socială și valori tradiționale # Ziarul de Garda
După Partidul Comuniștilor din R. Moldova și Partidul Socialiștilor (PSRM) a anunțat marți, 21 octombrie, ca va forma propria „Fracțiune a Socialiștilor” în Parlament, „a cărei activitate se va baza pe trei principii de neclintit: suveranitate, dreptate socială și valori tradiționale”. Potrivit liderului PSRM, Igor Dodon, fracțiunea va iniția anchete parlamentare privind corupția din structurile...
CSJ menține decizia Curții de Apel Centru prin care a fost impusă măsura asiguratorie de limitare a activității PDMM # Ziarul de Garda
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a decis marți, 21 octombrie, respingerea recursului declarat de Partidul Politic „Partidul Democrat Modern din Moldova” (PDMM) și menține încheierea Curții de Apel Centru din 2 octombrie 2025, prin care a fost dispusă masura asiguratorie de limitare a activității PDMM. „Completul de judecată al Curții Supreme de Justiție conchide că...
Bursa KAS Sur-Place 2026, oferită studenților din anul I și II, care îmbină studiile cu implicarea civică și/sau politică, a fost lansată # Ziarul de Garda
Konrad-Adenauer-Stiftung, sucursala din R. Moldova, lansează concursul pentru Programul de burse KAS Sur-Place 2026, destinat studenților care îmbină performanțele academice solide cu implicarea civică și/sau politică. Programul de burse KAS Sur-Place oferă tinerilor șansa de a beneficia de sprijin financiar, de mentorat și de un program educațional adaptat, care să le permită să se concentreze pe studii, dar...
Cine sunt cei șapte acuzatorii de stat care au depus jurământul de numire în funcție. Vor activa în mai multe procuraturi raionale # Ziarul de Garda
Percheziții după ce CSM și-a dat acordul: numele ex-președintelui de instanță și detalii din dosarul în care este învinuit de trafic de influență. Și-a dat demisia înainte de a-i fi evaluată integritatea și a plecat onorabil din sistem # Ziarul de Garda
Fostul vicepreședinte și președinte interimar al Judecătoriei Edineț, Eugeniu Pșenița, este magistratul în privința căruia Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a admis marți, 21 octombrie, demersul procurorului general privind autorizarea efectuării perchezițiilor, reținerii, aducerii silite și arestului, conform surselor ZdG. Acesta urmează să fie cercetat în stare de libertate. Centrul Național Anticorupție (CNA) a anunțat...
Un avocat, găsit vinovat de trafic de influență. Acesta mai este vizat în alte două dosare similare, pe marginea unuia dintre ele fiind anterior condamnat # Ziarul de Garda
Un avocat a fost găsit vinovat pentru trafic de influență, iar o altă persoană – pentru cumpărare de influență. Sentința a fost pronunțată la data de 21 octombrie 2025, de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Apărătorul vizat este Ruslan Cibric, care a mai fost condamnat în martie 2025 într-un dosar similar. Pe numele lui mai...
Polonia anunță că a arestat opt persoane care pregăteau mai multe acte de sabotaj: „Rusia tot testează, iar noi suntem în prima linie” # Ziarul de Garda
Serviciile de securitate poloneze au reținut opt persoane suspectate că pregăteau acte de sabotaj în diferite regiuni, a declarat marți dimineață premierul Donald Tusk, potrivit hotnews.ro. Anunțul vine în contextul în care în ultima vreme mai mulți oficiali au spus că Polonia a fost ținta unor operațiuni, precum incendii și atacuri cibernetice într-un „război hibrid”...
Arest preventiv de 30 de zile pentru Plahotniuc și în celelalte trei dosare în care este anchetat # Ziarul de Garda
Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis marți, 21 octombrie, cele trei demersuri ale procurorilor anticorupție privind prelungirea măsurii preventive, arestul preventiv pe un termen de 30 de zile, în privința lui Vladimir Plahotniuc, pe cauzele penale aflate la faza de urmărire penală. Anunțul a fost făcut de către Procuratura Anticorupție, într-un comunicat de presă. Luni,...
TikTok a raportat cum a protejat alegerile parlamentare: compania a blocat peste 134 de mii de conturi false și aproape 3 milioane de „interacțiuni artificiale” # Ziarul de Garda
Platforma TikTok a prezentat marți, 21 octombrie, un raport despre acțiunile întreprinse pentru a proteja integritatea platformei în timpul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. TikTok spune că a „dezmembrat” cinci rețele cu peste 7 500 de conturi care promovau mesaje proruse și încercau să discrediteze actuala guvernare din R. Moldova, în perioada premergătoare scrutinului. În...
Ministerul Educației a stabilit orarul tuturor examenelor pentru anul de studii 2025-2026 # Ziarul de Garda
A fost stabilit orarul examenilor națioanle de absolvire pentru anul de studii 2025-2026, anunță Ministerul Educațieiși Cercetării (MEC) printr-un comunicat. Toate probele de examene vor începe la ora 9:00, indiferent de disciplină, instituție de învățământ sau centrul de examene. Orarul cuprinde testarea națională pentru clasele primare, examenele de absolvire a gimnaziului și examenul de bacalaureat. ...
Sergiu Prodan nu va face parte din noul Guvern. Mesajul ministrului Culturii la sfârșitul de mandat: „Vă rog de mă iertați… Am avut ciondăneli pe intern” # Ziarul de Garda
Sergiu Prodan pleacă din funcția de ministru al Culturii. Acesta nu se va regăsi în componența noului Cabinet de miniștri. Sergiu Prodan a făcut anunțul oficial marți, 21 octombrie, în cadrul unei conferințe de presă, unde a prezentat bilanțul mandatului său de patru ani la Ministerul Culturii. Oficialul a relatat că intenționează să revină la...
CSP a acceptat rapoartele pozitive în privința procurorul-șef interimar al PCCOCS și a unui procuror de la PA # Ziarul de Garda
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a acceptat rapoartele de evaluare în privința procurorului-șef interimar al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Victor Furtuna, și a procurorului Mihail Ivanov din cadrul Procuraturii Anticorupție și a dispus promovarea evaluării de către aceștia. Decizia a fost luată de plenul CSP în cadrul ședinței din 21...
Magistratul Dmitrii Fujenco, care nu a promovat evaluarea integrității, urmează să fie eliberat din funcție. Evaluarea judecătorilor de la Curtea de Apel Sud, finalizată de către CSM # Ziarul de Garda
Judecătorul Dmitrii Fujenco, de la Curtea de Apel Sud, care a fost audiat de două ori de Comisia de Evaluare a Judecătorilor, în lipsa unui consens în completul de evaluare, dar care nu a promovat evaluarea integrității în final, va fi eliberat din funcție. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a acceptat în ședința de marți,...
LIVE TEXT/ Cernihiv a rămas fără lumină, iar electricienii nu pot interveni: „Inamicul împiedică în mod deliberat acest proces”. Război în Ucraina, ziua 1336 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:39 Din cauza atacurilor constante cu drone lansate de armata rusă, echipele energetice nu pot începe lucrările de reparație în regiunea Cernihiv. În noaptea trecută, zona a fost supusă unui atac masiv din partea forțelor de ocupație, a anunțat Ministerul Energiei al Ucrainei. Instituția a precizat că rușii „lansează intenționat” drone care patrulează continuu...
SRI a dejucat un complot rusesc. Doi cetățeni ucraineni au fost reținuți: „Datele confirmă afilierea celor doi la o rețea controlată de serviciile secrete ruse” # Ziarul de Garda
Serviciile secrete din Rusia au coordonat o operațiune de incendiere a unui sediu al companiei NOVA POST din București. Serviciul Român de Informații (SRI), în cooperare cu alte structuri de forță și în parteneriat cu Polonia, au dejucat complotul, relatează G4Media. Doi cetățeni ucraineni au fost reținuți. Inițial, Polonia a afirmat că a fost ținta...
