Judecătorii dispun confiscarea țigărilor de 7,7 milioane de lei din dosarul cu legături la Sheriff

10:30

Un bărbat în vârstă de 38 de ani a fost condamnat la 7 ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip închis, pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie, după ce a atacat angajatul unui local de fast-food, cerându-i banii pe care îi avea în aparatul de casă. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Potrivit unui...