Siegfried Mureșan: Parlamentul European, pregătit să sprijine deputații de la Chișinău în procesul de aderare la UE

14:40

Polițiștii din Chișinău au destructurat activitatea ilegală a unui grup de persoane implicat în escrocherii online, care ar fi provocat un prejudiciu de peste 4 milioane de lei. Cei patru suspecți, cu vârste cuprinse între 18 și 51 de ani, sunt originari din municipiul Chișinău și raioanele Sîngerei și Orhei. Aceștia ar fi comis cel […] Articolul (VIDEO) Escrocherii online de peste 4 milioane de lei: Trei persoane, arestate apare prima dată în Vocea Basarabiei.