Comisia Europeană lansează Forumul Extinderii UE: Republica Moldova, invitată să participe la prima ediție de la Bruxelles

Toate cele trei persoane care și-au pierdut viața în urma exploziei produse vineri într-un bloc din București sunt femei, potrivit informațiilor comunicate de autorități. Victimele au fost identificate, însă în cazul a două dintre ele se așteaptă confirmarea identității prin teste ADN, transmite IPN. „Două dintre cadavre sunt femei, de fapt, toate trei sunt femei, […]