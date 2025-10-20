SMURD Iași, intervenție pentru transportarea unui pacient la Chișinău
Vocea Basarabiei, 20 octombrie 2025 19:20
Un echipaj aeromedical SMURD a efectuat o intervenție aeriană pentru a transporta de la Iași la Chișinău un bărbat în vârstă de 45 de ani. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, acesta era cetățean al Republicii Moldova și a suferit un politraumatism în urma unui accident rutier. El a fost preluat de la Iași
• • •
Acum 5 minute
19:50
Un pasaj peste calea ferată din apropierea municipiului Bălți va fi reparat capital. Lucrările vor costa 37,5 milioane de lei și ar urma să fie finalizate în vara anului viitor. Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că a lansat în acest sens procedura de achiziție publică: „Lucrări de reparație capitală a pasajului poziționat pe drumul
Acum o oră
19:20
19:10
19:00
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, a fost adus silit la ședința de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. De pe banca acuzaților, acesta le-a spus jurnaliștilor că a traversat frontiera legal, iar ceea ce se întâmplă este „o făcătură". Ședința s-a încheiat la scurt timp după începere, la cererea avocaților. „Am trecut legal frontiera, am plecat
Acum 2 ore
18:30
(VIDEO) Șeful diplomației de la Chișinău, la Luxemburg: Republica Moldova a livrat rezultate importante la ultimele alegeri # Vocea Basarabiei
Republica Moldova a livrat rezultate importante la alegerile parlamentare din 28 septembrie, iar cetățenii au spus clar și răspicat unde doresc să își vadă viitorul. Declarația a fost făcută de Mihai Popșoi, șeful diplomației de la Chișinău. El a vorbit despre parcursul european al Republicii Moldova în cadrul declarațiilor de presă de la reuniunea miniștrilor
18:10
ANRE, avertisment privind platformele neautorizate de investiții în proiecte energetice # Vocea Basarabiei
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a atenționat cetățenii Republicii Moldova privind apariția în spațiul public și pe rețelele de socializare a unor anunțuri publicitare ce promovează platforme de investiții participative în proiecte energetice și promit obținerea de venituri garantate din așa-numite tarife reglementate fixe (feed-in) Astfel, instituția îndeamnă persoanele fizice și juridice să
Acum 4 ore
17:40
Oprirea importurilor de gaze naturale din Rusia până la sfârșitul anului 2027 a fost aprobată luni de majoritatea țărilor UE. Decizia a fost luată în cadrul reuniunii miniștrilor energiei din Uniunea Europeană, desfășurată la Luxemburg. Măsura urmează să fie negociată cu Parlamentul European, după ce a fost propusă în primăvară de Comisia Europeană. Scopul este
17:00
Socialista Zinaida Greceanîi ar urma să prezideze prima ședință de constituire a noului Parlament, care va avea loc pe 22 octombrie. „Ședința va fi prezidată de decanul supleant de vârstă din noua componență a Parlamentului, Zinaida Greceanîi", se arată într-un comunicat al Legislativului. Conform regulamentului, prima ședință de constituire a Parlamentului trebuie să fie prezidată
16:10
Ministrul de Externe al R. Moldova, la Luxemburg: „Suntem pregătiți să trecem la deschiderea clusterelor de negociere” # Vocea Basarabiei
Republica Moldova este pregătită să treacă la deschiderea clusterelor de negociere, în contextul în care statul a finalizat cu succes etapa de screening bilateral. Declarația a fost făcută Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe de la Chișinău, în cadrul unei întrevederi cu Marta Kos, Comisarul European pentru Extindere, la Luxemburg. Oficialii au avut un schimb de
Acum 6 ore
15:30
Vladimir Plahotniuc, fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Decizia a fost pronunțată astăzi, 20 octombrie 2025, de către magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Instanța a admis solicitarea procurorilor care au cerut prelungirea măsurii preventive. Vladimir Plahotniuc nu s-a prezentat nici de această dată în instanță,
14:40
Polițiștii din Chișinău au destructurat activitatea ilegală a unui grup de persoane implicat în escrocherii online, care ar fi provocat un prejudiciu de peste 4 milioane de lei. Cei patru suspecți, cu vârste cuprinse între 18 și 51 de ani, sunt originari din municipiul Chișinău și raioanele Sîngerei și Orhei. Aceștia ar fi comis cel
14:20
Kaja Kallas, vicepreședintă a Comisiei Europene și înalt reprezentant al Uniunii Europene pentru afacerile externe și politica de securitate, a cerut luni ca Uniunea să fie „mai creativă" în combaterea așa-numitei „flote-fantomă" a Rusiei, folosită pentru ocolirea sancțiunilor internaționale împotriva exporturilor de țiței rusesc. La sosirea la reuniunea de la Luxemburg a miniștrilor de externe
Acum 8 ore
13:50
Noi detalii în dosarul privind corupția sistemică la eliberarea permiselor de conducere: Fost angajat al ASP, reținut # Vocea Basarabiei
Un fost angajat al Agenției Servicii Publice (ASP) a fost reținut pentru 72 de ore de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în cadrul anchetei privind corupția sistemică la eliberarea permiselor de conducere în raionul Călărași. Bărbatul a fost plasat în izolatorul de urmărire penală al CNA. Se întâmplă după ce astăzi, 20 octombrie, ofițerii CNA
13:10
Actuala ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, nu știe dacă va face parte din noul Guvern de la Chișinău. Întrebată dacă se va regăsi în viitorul Guvern de la Chișinău, Ala Nemereco a dat de înțeles că nu cunoaște încă acest fapt, subliniind că probabil, astăzi, după prânz, se va decide următorul ministru al Sănătății. „Tot
12:50
Un ofițer superior al Penitenciarului nr. 13, condamnat la închisoare după ce a ajutat o deținută să evadeze # Vocea Basarabiei
Un ofițer superior din cadrul Penitenciarului nr. 13 Chișinău a fost condamnat recent la 3 ani de închisoare după ce ar fi ajutat o deținută să evadeze. Instanța a dispus ca 2 ani din pedeapsă să fie executați efectiv în penitenciar, iar restul de 1 an a fost suspendat condiționat pe o perioadă de probă
12:00
Avertismentul cancelarului Germaniei: Rusia ar putea ataca R. Moldova sau statele baltice dacă Ucraina cedează # Vocea Basarabiei
Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, a avertizat că Republica Moldova și statele baltice ar putea deveni următoarele ținte ale Rusiei dacă Ucraina cedează în fața agresiunii Moscovei. Oficialul german a subliniat că Europa trebuie să acționeze și să ia urgent măsuri financiare, militare și politice pentru a ajuta Ucraina și a determina Rusia să încheie războiul.
Acum 12 ore
11:30
Militari din Republica Moldova și România, antrenamente comune în cadrul JCET-2025 # Vocea Basarabiei
Militari din Republica Moldova și din România participă, în perioada 20-31 octombrie, la exercițiul „Joint Combined Exchange Training-2025" (JCET). Exercițiul se desfășoară la Centrele de Instruire ale Armatei Naționale din Republica Moldova, conform cu planul de instruire pentru anul 2025. Militarii vor executa trageri din diferite tipuri de armament de infanterie, vor desfășura acțiuni care antrenează rezistența fizică și aptitudinile de comandă, ședințe
11:20
Irina Rîngaci, luptătoare de stil liber din Republica Moldova, a devenit campioană mondială la lupte pe plajă. Sportiva s-a impus în etapele găzduite la Poreč (Croația) și Katerini (Grecia) și a încheiat cu o victorie în finala de la Alexandria (Egipt). În finala ultimei etape a categoriei de greutate de până la 70 kg sportiva
10:50
Mihai Popșoi participă la reuniunea UE privind securitatea și conectivitatea interregională # Vocea Basarabiei
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, reprezintă Republica Moldova la reuniunea miniștrilor afacerilor externe privind securitatea și conectivitatea interregională, desfășurată la Luxemburg. Evenimentul are loc în marja Consiliului pentru afaceri externe al Uniunii Europene și reunește oficiali de rang înalt din statele membre ale UE, din regiunea Mării Negre și din Asia Centrală. Participarea
09:50
Fermierii din sectorul zootehnic pot solicita granturi de până la 1 milion de dolari printr-un nou apel de finanțare # Vocea Basarabiei
Fermierii care activează în zootehnie pot depune, începând de astăzi, cereri de finanțare în cadrul Apelului IV de granturi din Proiectul „Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură", susținut de Banca Mondială. Apelul este deschis până la 31 decembrie 2025 și vizează fermele de bovine, ovine și caprine, specializate în producția de lapte, carne
08:30
Cantină socială inaugurată la Coșernița cu sprijinul Marii Britanii: 25 de persoane vulnerabile vor primi zilnic prânzuri calde # Vocea Basarabiei
O cantină de ajutor social a fost deschisă oficial ieri, 18 octombrie, în satul Coșernița din raionul Florești, cu sprijin financiar din partea Marii Britanii. Datorită acestei inițiative, persoanele social vulnerabile din localitate vor beneficia zilnic de o masă caldă. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale (MMPS), la 30 septembrie 2025 a fost semnat un
Ieri
18:20
Mereni devine localitate inteligentă: Parcul fotovoltaic finanțat de Uniunea Europeană va fi dat în exploatare până la finele lunii noiembrie # Vocea Basarabiei
Localnicii din Mereni vor beneficia în curând de propria energie electrică produsă de o stație fotovoltaică modernă, construită cu sprijinul nerambursabil al Uniunii Europene. Parcul fotovoltaic, aflat în prezent în faza finală de implementare, urmează să fie dat în exploatare până la sfârșitul lunii noiembrie, transmite MOLDPRES. Ambasadoarea Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piorko, a
13:30
Milioane de americani au ieșit în stradă la protestele „No Kings”, împotriva politicilor președintelui Donald Trump # Vocea Basarabiei
Mii de persoane au protestat sâmbătă în marile orașe ale Statelor Unite – New York, Washington DC, Chicago, Miami și Los Angeles – împotriva politicilor președintelui Donald Trump, relatează BBC. Potrivit organizatorilor citați de CNN, aproximativ șapte milioane de protestatari au participat la cea de-a doua rundă de manifestații „No Kings" („Fără regi"), cu două
13:30
Hamas respinge acuzațiile SUA privind o posibilă încălcare a armistițiului cu Israelul # Vocea Basarabiei
Mişcarea palestiniană Hamas a respins duminică declaraţia Departamentului de Stat al Statelor Unite, care invocase „rapoarte credibile" potrivit cărora gruparea ar intenţiona să încalce iminent acordul de încetare a focului cu Israelul. Hamas a calificat acuzaţiile drept „false" şi a afirmat că nu are nicio intenţie de a încălca termenii armistiţiului, subliniind că respectă acordul
11:30
Toate cele trei victime ale exploziei din București sunt femei; una era avocată pensionară # Vocea Basarabiei
Toate cele trei persoane care și-au pierdut viața în urma exploziei produse vineri într-un bloc din București sunt femei, potrivit informațiilor comunicate de autorități. Victimele au fost identificate, însă în cazul a două dintre ele se așteaptă confirmarea identității prin teste ADN, transmite IPN. „Două dintre cadavre sunt femei, de fapt, toate trei sunt femei,
10:30
Cazurile de trafic de persoane pentru activități criminale, în creștere la nivel global; zece moldoveni implicați în 2025 # Vocea Basarabiei
Traficul de ființe umane în scopul exploatării prin activități criminale se extinde la nivel global, atât ca amploare, cât și ca intensitate. Potrivit Raportului Global al ONU privind Traficul de Persoane 2024, numărul cazurilor de acest tip a crescut de la 1% din totalul victimelor identificate în 2016, la 8% în 2022. În Republica Moldova,
10:00
Nivelul apei în fluviul Nistru va crește semnificativ până pe 22 octombrie, avertizează Serviciul Hidrometeorologic de Stat # Vocea Basarabiei
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță că, în perioada 18–22 octombrie, nivelul apei în fluviul Nistru va înregistra o creștere semnificativă, ca urmare a majorării volumului deversat din lacul de acumulare Dubăsari până la 700 m³/s. Conform datelor operative, pe sectorul cuprins între orașul Criuleni și satul Răscăieți, nivelul apei se va majora cu 0,40
10:00
Austria își schimbă poziția și va susține noul pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei # Vocea Basarabiei
Austria a anunțat sâmbătă că va sprijini cel mai recent pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei, renunțând la opoziția exprimată anterior și eliminând astfel un obstacol important înaintea votului programat pentru începutul săptămânii viitoare, transmite Reuters, citată de News.ro. Miniștrii de Externe ai statelor membre UE se vor reuni luni, la Luxemburg, pentru
Mai mult de 2 zile în urmă
16:40
BNM:Cererea pentru credite a crescut ușor în trimestrul II 2025, dar rămâne sub așteptările băncilor # Vocea Basarabiei
Pe parcursul trimestrului II din 2025, cererea pentru credite din partea populației a înregistrat o ușoară majorare, însă s-a situat sub nivelul așteptărilor exprimate anterior de băncile comerciale, arată Sondajul privind creditarea
15:30
Târguri de toamnă în toate sectoarele Chișinăului: produse locale, artizanat și tradiții pentru vizitatori # Vocea Basarabiei
În zilele de 18 și 19 octombrie, în toate sectoarele capitalei Republicii Moldova vor fi organizate târguri și iarmaroace cu produse autohtone, anunță Primăria municipiului Chișinău. Evenimentele își propun să sprijine producătorii locali și să ofere chișinăuienilor acces la fructe, legume și alte produse de sezon. În sectorul Botanica, vizitatorii sunt așteptați în Parcul „Valea […] Articolul Târguri de toamnă în toate sectoarele Chișinăului: produse locale, artizanat și tradiții pentru vizitatori apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:40
Incendiu puternic la subsolul unui bloc de pe Calea Plevnei din București: 45 de persoane evacuate, o victimă cu arsuri # Vocea Basarabiei
Un incendiu a izbucnit sâmbătă dimineață la subsolul unui bloc de 10 etaje situat pe Calea Plevnei, în Sectorul 6 al Capitalei. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) București-Ilfov, flăcările s-au extins pe o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați, provocând degajări mari de fum. La fața locului au intervenit 10 autospeciale de […] Articolul Incendiu puternic la subsolul unui bloc de pe Calea Plevnei din București: 45 de persoane evacuate, o victimă cu arsuri apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:40
Convoaiele umanitare ale ONU, blocate în drumul spre nordul Gazei: foametea se agravează în ciuda armistițiului # Vocea Basarabiei
Convoaiele umanitare ale Organizației Națiunilor Unite întâmpină obstacole majore în încercarea de a ajunge în nordul Fâșiei Gaza, una dintre cele mai afectate regiuni de foamete, din cauza infrastructurii distruse și a menținerii închise a principalelor rute de acces, anunță ONU. Deși armistițiul intermediat de Statele Unite a permis o creștere a livrărilor de ajutoare, […] Articolul Convoaiele umanitare ale ONU, blocate în drumul spre nordul Gazei: foametea se agravează în ciuda armistițiului apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:20
VIDEO// BERD lansează GEFF Rezidențial Moldova: 40 milioane € pentru tranziția verde în sectorul locuințelor # Vocea Basarabiei
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) lansează în Republica Moldova GEFF Rezidențial Moldova, o facilitate de finanțare în valoare de 40 milioane € pentru modernizarea locuințelor, reducerea facturilor la energie și diminuarea emisiilor de CO₂. Programul este susținut de Uniunea Europeană și Norvegia prin Parteneriatul BERD pentru Impact Ridicat în Acțiunea Climatică (HIPCA). Obiectivul […] Articolul VIDEO// BERD lansează GEFF Rezidențial Moldova: 40 milioane € pentru tranziția verde în sectorul locuințelor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:30
Chișinăul se alătură proiectului european „Longevity” pentru îmbunătățirea vieții seniorilor # Vocea Basarabiei
Chișinăul devine parte a unui proiect european dedicat îmbunătățirii îngrijirii și calității vieții persoanelor în etate. Consiliul municipal a aprobat participarea Primăriei la inițiativa „Longevity”, finanțată din fondurile Uniunii Europene. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 160 de mii de euro, dintre care 40 de mii reprezintă contribuția municipalității, transmite IPN. Proiectul prevede ateliere […] Articolul Chișinăul se alătură proiectului european „Longevity” pentru îmbunătățirea vieții seniorilor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:30
Trump și Zelenski, față în față la Casa Albă: Kiev cere rachete Tomahawk, Washingtonul mizează pe pace # Vocea Basarabiei
Președintele american Donald Trump l-a primit la Casa Albă pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, într-o vizită menită să discute perspectivele de pace și sprijinul militar al SUA pentru Ucraina, transmit AFP și Reuters, citate de AGERPRES. În timpul întrevederii, Zelenski a subliniat că „președintele rus Vladimir Putin nu este pregătit pentru pace”, în timp […] Articolul Trump și Zelenski, față în față la Casa Albă: Kiev cere rachete Tomahawk, Washingtonul mizează pe pace apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:30
Ploi slabe și temperaturi în scădere: vreme mohorâtă în acest weekend în Republica Moldova # Vocea Basarabiei
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță că astăzi cerul va fi noros variabil, iar în mai multe regiuni ale țării se vor înregistra ploi slabe. Potrivit meteorologilor, precipitațiile vor fi pe arii extinse în cursul zilei, urmând ca noaptea spre 19 octombrie ploile să se restrângă și să cadă doar izolat. Vântul va sufla slab […] Articolul Ploi slabe și temperaturi în scădere: vreme mohorâtă în acest weekend în Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17 octombrie 2025
21:10
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 17.10.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:10
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu, 17.10.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:50
Pentru prima dată, Republica Moldova exportă mai multe servicii decât bunuri. În trimestrul II al anului curent, exporturile de servicii au însumat 804 milioane de dolari, depășind valoarea exporturilor de bunuri, care s-au cifrat la 790 de milioane. Expertul în politici economice la IDIS „Viitorul”, Veaceslav Ioniță, menționează că această evoluție marchează o etapă nouă […] Articolul Premieră: R. Moldova exportă mai multe servicii decât bunuri apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:20
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) este una dintre una din cele 15 instituții administrative din Republica Moldova care oferă servicii digitale complete. Acest lucru este posibil după ce recent au fost lansate încă nouă servicii digitalizate. Acestea pot fi accesate cu semnătura electronică, cererile se depun online, iar documentele emise sunt livrate direct în […] Articolul Toate serviciile Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, digitalizate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:30
O nouă stație meteorologică automată a fost inaugurată vineri, 17 octombrie, în raionul Hâncești. Acesta va oferi date meteo în timp real, fiind dotată cu senzori de înaltă precizie capabili să monitorizeze temperatura și umiditatea aerului, viteza și direcția vântului, cantitatea și intensitatea precipitațiilor și radiația solară. Astfel, agricultorii din raionul Hâncești vor putea să-și […] Articolul (FOTO) O nouă stație meteo, inaugurată la Hâncești apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:20
(FOTO) Șase profesori din sudul R. Moldova, premiați pentru excelență și inovație în educație # Vocea Basarabiei
Șase cadre didactice din sudul Republicii Moldova au primit titlul de „Profesor Inovator” și câte un premiu de 10 mii de lei pentru excelență și inovație în educație. Profesorii premiați au fost selectați în bază de concurs, unde au demonstrat excelență în utilizarea tehnologiilor moderne și aplicarea metodelor inovatoare de predare, informează Ministerul Educației și […] Articolul (FOTO) Șase profesori din sudul R. Moldova, premiați pentru excelență și inovație în educație apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:40
Atenție la consumul de ciuperci! Șapte persoane au ajuns la spital în ultimele zile # Vocea Basarabiei
Șapte persoane au ajuns la spital în această după ce s-au intoxicat cu ciuperci culese din pădure, informează Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP). Primul caz a avut loc la 14 octombrie în orașul Nisporeni. Două femei de 61 și 40 de ani s-au intoxicat sever după ce au consumat împreună ciuperci culese […] Articolul Atenție la consumul de ciuperci! Șapte persoane au ajuns la spital în ultimele zile apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:10
Maia Sandu și Igor Grosu, mesaje de condoleanțe în legătură cu decesul lui Alexandru Cazacu # Vocea Basarabiei
Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, și Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, au transmis sincere condoleanțe familiei, colegilor și tuturor celor care l-au admirat pe renumitul chitarist Alexandru Cazacu. Șefa statului a subliniat că chitaristul Alexandru Cazacu a marcat istoria muzicii ușoare din Republica Moldova. „Cu profundă tristețe am aflat despre trecerea la cele […] Articolul Maia Sandu și Igor Grosu, mesaje de condoleanțe în legătură cu decesul lui Alexandru Cazacu apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:30
Al patrulea contingent de carabinieri din Republica Moldova a fost detașat astăzi, 17 octombrie, în cadrul misiunii internaționale KFOR din Kosovo. Echipa, formată dintr-o femeie și doi bărbați, va reprezenta Republica Moldova pe scena internațională a păcii și securității. Pe parcursul următoarelor șase luni, carabinierii din Republica Moldova vor face parte din Unitate Multinațională Specializată […] Articolul (FOTO) Un nou contingent de carabinieri din Republica Moldova, detașat în Kosovo apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:10
Un birou al Agenției Italiene pentru Cooperare și Dezvoltare va fi deschis în Republica Moldova. Noul birou va contribui la crearea programelor de cooperare sustenabile pe toate segmentele de dezvoltare a Republicii Moldova. Decizia privind deschiderea acestuia a fost salutată astăzi în cadrul unei întrevederi între Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova și […] Articolul Agenția Italiană pentru Cooperare și Dezvoltare va avea un birou la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:30
Renumitul chitarist al formației „Noroc”, Alexandru Cazacu, a trecut la cele veșnice # Vocea Basarabiei
Alexandru Cazacu, renumitul chitarist al formației „Noroc”, s-a stins din viață la vârsta de 75 de ani. Vestea tristă a fost dată de reprezentanții Ministerului Culturii de la Chișinău, care au transmis sincere condoleanțe familiei îndoliate, colegilor și tuturor celor care l-au admirat și l-au prețuit pe Alexandru Cazacu, una dintre figurile emblematice ale muzicii […] Articolul Renumitul chitarist al formației „Noroc”, Alexandru Cazacu, a trecut la cele veșnice apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:10
Voronin nu va deschide prima ședință a Parlamentului R. Moldova. Botgros preia conducerea # Vocea Basarabiei
Vladimir Voronin, președintele Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), a anunțat că nu va deschide prima ședință a noului Parlament, în calitate de decan de vârstă, așa cum prevede regulamentul. El și-a motivat refuzul prin faptul că, în opinia sa, noua componență a Parlamentului nu reflectă „voința cetățenilor”. „Da, există tradiții, există un regulament. Dar […] Articolul Voronin nu va deschide prima ședință a Parlamentului R. Moldova. Botgros preia conducerea apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:00
Gabriela Adameșteanu, într-un dialog despre literatură și rolul femeii în societate # Vocea Basarabiei
Realitatea Românească a adus în prim-plan una dintre cele mai importante figuri ale literaturii române contemporane, prozatoarea și jurnalista Gabriela Adameșteanu. O carieră recunoscută la nivel internațional Gabriela Adameșteanu este autoarea unor romane premiate, traduse în numeroase limbi și publicate la edituri de renume din Franța, Spania, Italia, SUA, Israel, Germania, Ungaria, Bulgaria, Rusia, Estonia, […] Articolul Gabriela Adameșteanu, într-un dialog despre literatură și rolul femeii în societate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:40
O porțiune a străzii Albișoara din municipiul Chișinău va fi închisă circulației rutiere duminică, 19 octombrie. Potrivit Primăriei municipiului Chișinău, restricțiile de circulație vor fi aplicate între orele 06:00 și 17:00, pe tronsonul cuprins între strada Mihai Viteazul (la pod) și strada Petru Rareș. „Măsura a fost luată în legătură cu organizarea și desfășurarea de […] Articolul Traficul rutier va fi suspendat parțial pe strada Albișoara din Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
